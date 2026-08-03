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DXD LG con a-Si TFT
Todas las especificaciones
UNIDAD DE SENSOR(PANEL)
Solicitud
Radiografía General
Tipo TFT
A-Si
centelleador
CSI
Número de píxeles
3072x3072
Tamaño de píxel
140㎛
Dimensiones TFT (Ancho x Profundidad x Altura, mm)
445 x 445 mm
Área activa TFT (mm)
430,08 × 430,08 mm
Píxel sensible a los rayos X
3072x3072
Área sensible a rayos X (mm)
430,08x430,08mm
Placa de protección de sensores
Placa de fibra de carbono
Aporte
CC24V/2.1A
El consumo de energía
tip. 38W
Dimensiones (An. x Pr. x Al., mm)
460 x 460 x 15,6 mm
Peso (kg) / Icld. Batería (típ.)
3,7 kg
Peso máximo de carga
Completo (carga uniforme): 400 kg Local (carga puntual): 200 kg
Caída (condición de prueba IEC60601- 1)
1,5 m
Tiempo de ciclo (alámbrico/inalámbrico)
4.5 seg / 5 seg
Imagen completa (Imagen sin procesar) (típ.)* sin tiempo de ventana
Alámbrico 1,5 s / Inalámbrico 2,5 s
MTF(TÍP.)
MTF a 0,5 lp/mm
84%
MTF a 1 lp/mm
62%
MTF a 2 lp/mm
31%
MTF a 3 lp/mm
15%
DQE(TIPO)
DQE a 0,1 lp/mm
66%
DQE a 0,5 lp/mm
55%
DQE a 1 lp/mm
43%
DQE a 2lp/mm
28%
DQE a 3lp/mm
19%
Sensibilidad (lsb/uGy) / Programable
3,57 lp/mm
DEGRADACIÓN
Conversión A/D
16 bits
Salida de datos
16 bits
Detección de exposición automática
Sí
Período de rayos X (ms) (=Tiempo de ventana)
350 ~ 4000ms
Interfaz de la unidad
Conectar a la caja de control
Interfaz de la unidad de potencia
Conectar a la caja de control
Comunicación por cable
Sí
WiFi
IEEE802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
Modo PA
Sí (integrado)
Cable Desmontable(Fácil de enchufar/desenchufar)
Sí (magnético)
Monitoreo de choque
Sí
Almacenamiento de imágenes en DXD
Hasta 200 imágenes
Adquisición semidinámica
5fps
CAJA DE CONTROL
Entrada de alimentación
CA 100 a 240 V, 47-63 Hz
Salida de potencia
CC24V / 2.1A
Cable de alimentación de CA
1,5 m (negro)
Dimensiones (An. x Pr. x Al., mm)
125x255x109,8mm
peso (kg)
1,3 kg
CABLE PRINCIPAL(CAJA DE CONTROL DXD)
Longitud
7m
CABLE LAN(CAJA DE CONTROL-PC): OPCIONAL(CUANDO EL COMPRADOR REQUIERE ESTE CABLE, SE ENVÍA DE ACUERDO CON LA LISTA DE MATERIALES
Longitud
10m
CABLE DE SINCRONIZACIÓN(CAJA DE CONTROL - GENERADOR DE RAYOS X): OPCIONAL(CUANDO EL COMPRADOR REQUIERE ESTE CABLE, SE ENVÍA DE ACUERDO CON LA LISTA DE MATERIALES)
Longitud
15m
BATERÍA
Tipo
Desmontable
Capacidad Nominal
36 Wh (7,7 V, 4725 mAh)
Voltaje Nominal
7,7 V
Dimensiones (An. x Pr. x Al., mm)
112.2 * 158 * 8.4
Peso (gramos)
240
Tiempo de Operación
tip. 300 disparos/ 7,5 h (Condición: Tiempo de ciclo 90 s)
Intercambio en caliente
Sí (1 minuto)
CARGADOR DE BATERIA
Voltaje de entrada
19V
Tensión de salida
8,7 V
Tiempo de Carga
3 horas
Cantidad de ranuras
2
Cantidad de batería del paquete
2
Dimensiones (An. x Pr. x Al., mm)
268,4x186,9x54,9mm
peso (kg)
0,5 kg
ADAPTADOR DE CA PARA CARGADOR DE BATERÍA
Dimensiones (An. x Pr. x Al., mm)
134x59,8x31mm
Longitud del cable de CC
1.500 mm
Cable de alimentación de CA
Sí
Aporte
100 ~ 240 VCA
Producción
19V/3.42A
Peso (kilogramos)
0,335 kg
AMBIENTAL
Temperatura de almacenamiento
-20 a 60 °C
Almacenamiento-Humedad
Menos del 90 % de HR, sin condensación
Almacenamiento-Presión
50 ~ 106 kPa
Almacenamiento - Altitud
Menos de 12.192 m
Temperatura de funcionamiento
10 a 35 °C
Humedad de funcionamiento
Menos del 80 % de HR, sin condensación
Presión operacional
70 ~ 106 kPa
Altitud de funcionamiento
Menos de 5000 m
ESTANQUEIDAD
estanqueidad
IP68
Productos de limpieza y desinfección
Isopropanol 100%, Etanol 70%, Cidex OPA, solución de Nacl al 0,9%
Anti-Bacterias
JIS Z 2801 0,99 %
GARANTÍA
Garantía
36 meses
ACCESORIOS
CD
Manual, software de calibración
Cable
Cable de alimentación, cable principal de 7 m (cable LAN, opción de cable de sincronización)
Otro
Manual del libro, hoja de inspección saliente
PAQUETE
Dimensión en envío (ancho x alto x profundidad)
621*352*562
Relleno de paletas (20 pies/40 pies/40 pies HC)
160/360/432
Peso en envío
12,0 kg