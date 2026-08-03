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DXD LG con a-Si TFT

DXD LG con a-Si TFT

DXD LG con a-Si TFT

10HQ701G-BP
LG DXD LG con a-Si TFT, 10HQ701G-BP
LG DXD LG con a-Si TFT, 10HQ701G-BP
LG DXD LG con a-Si TFT, 10HQ701G-BP
LG DXD LG con a-Si TFT, 10HQ701G-BP
LG DXD LG con a-Si TFT, 10HQ701G-BP
LG DXD LG con a-Si TFT, 10HQ701G-BP
LG DXD LG con a-Si TFT, 10HQ701G-BP
LG DXD LG con a-Si TFT, 10HQ701G-BP
LG DXD LG con a-Si TFT, 10HQ701G-BP
LG DXD LG con a-Si TFT, 10HQ701G-BP
LG DXD LG con a-Si TFT, 10HQ701G-BP
LG DXD LG con a-Si TFT, 10HQ701G-BP
LG DXD LG con a-Si TFT, 10HQ701G-BP
LG DXD LG con a-Si TFT, 10HQ701G-BP
LG DXD LG con a-Si TFT, 10HQ701G-BP
LG DXD LG con a-Si TFT, 10HQ701G-BP
LG DXD LG con a-Si TFT, 10HQ701G-BP
LG DXD LG con a-Si TFT, 10HQ701G-BP
LG DXD LG con a-Si TFT, 10HQ701G-BP
LG DXD LG con a-Si TFT, 10HQ701G-BP
LG DXD LG con a-Si TFT, 10HQ701G-BP
LG DXD LG con a-Si TFT, 10HQ701G-BP

Características principales:

  • Tamaño de píxel de 140㎛
  • Conversión A/D de 16 bits
  • IP68, cuerpo de magnesio y fibra de carbono
  • Imagen sin procesar en 1,5 segundos (con cable) / 2,5 segundos (inalámbrico)
  • máx. Carga uniforme: 400 kg / Máx. Carga puntual: 200 kg
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Todas las especificaciones

UNIDAD DE SENSOR(PANEL)

  • Solicitud

    Radiografía General

  • Tipo TFT

    A-Si

  • centelleador

    CSI

  • Número de píxeles

    3072x3072

  • Tamaño de píxel

    140㎛

  • Dimensiones TFT (Ancho x Profundidad x Altura, mm)

    445 x 445 mm

  • Área activa TFT (mm)

    430,08 × 430,08 mm

  • Píxel sensible a los rayos X

    3072x3072

  • Área sensible a rayos X (mm)

    430,08x430,08mm

  • Placa de protección de sensores

    Placa de fibra de carbono

  • Aporte

    CC24V/2.1A

  • El consumo de energía

    tip. 38W

  • Dimensiones (An. x Pr. x Al., mm)

    460 x 460 x 15,6 mm

  • Peso (kg) / Icld. Batería (típ.)

    3,7 kg

  • Peso máximo de carga

    Completo (carga uniforme): 400 kg Local (carga puntual): 200 kg

  • Caída (condición de prueba IEC60601- 1)

    1,5 m

  • Tiempo de ciclo (alámbrico/inalámbrico)

    4.5 seg / 5 seg

  • Imagen completa (Imagen sin procesar) (típ.)* sin tiempo de ventana

    Alámbrico 1,5 s / Inalámbrico 2,5 s

MTF(TÍP.)

  • MTF a 0,5 lp/mm

    84%

  • MTF a 1 lp/mm

    62%

  • MTF a 2 lp/mm

    31%

  • MTF a 3 lp/mm

    15%

DQE(TIPO)

  • DQE a 0,1 lp/mm

    66%

  • DQE a 0,5 lp/mm

    55%

  • DQE a 1 lp/mm

    43%

  • DQE a 2lp/mm

    28%

  • DQE a 3lp/mm

    19%

  • Sensibilidad (lsb/uGy) / Programable

    3,57 lp/mm

DEGRADACIÓN

  • Conversión A/D

    16 bits

  • Salida de datos

    16 bits

  • Detección de exposición automática

  • Período de rayos X (ms) (=Tiempo de ventana)

    350 ~ 4000ms

  • Interfaz de la unidad

    Conectar a la caja de control

  • Interfaz de la unidad de potencia

    Conectar a la caja de control

  • Comunicación por cable

  • WiFi

    IEEE802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz

  • Modo PA

    Sí (integrado)

  • Cable Desmontable(Fácil de enchufar/desenchufar)

    Sí (magnético)

  • Monitoreo de choque

  • Almacenamiento de imágenes en DXD

    Hasta 200 imágenes

  • Adquisición semidinámica

    5fps

CAJA DE CONTROL

  • Entrada de alimentación

    CA 100 a 240 V, 47-63 Hz

  • Salida de potencia

    CC24V / 2.1A

  • Cable de alimentación de CA

    1,5 m (negro)

  • Dimensiones (An. x Pr. x Al., mm)

    125x255x109,8mm

  • peso (kg)

    1,3 kg

CABLE PRINCIPAL(CAJA DE CONTROL DXD)

  • Longitud

    7m

CABLE LAN(CAJA DE CONTROL-PC): OPCIONAL(CUANDO EL COMPRADOR REQUIERE ESTE CABLE, SE ENVÍA DE ACUERDO CON LA LISTA DE MATERIALES

  • Longitud

    10m

CABLE DE SINCRONIZACIÓN(CAJA DE CONTROL - GENERADOR DE RAYOS X): OPCIONAL(CUANDO EL COMPRADOR REQUIERE ESTE CABLE, SE ENVÍA DE ACUERDO CON LA LISTA DE MATERIALES)

  • Longitud

    15m

BATERÍA

  • Tipo

    Desmontable

  • Capacidad Nominal

    36 Wh (7,7 V, 4725 mAh)

  • Voltaje Nominal

    7,7 V

  • Dimensiones (An. x Pr. x Al., mm)

    112.2 * 158 * 8.4

  • Peso (gramos)

    240

  • Tiempo de Operación

    tip. 300 disparos/ 7,5 h (Condición: Tiempo de ciclo 90 s)

  • Intercambio en caliente

    Sí (1 minuto)

CARGADOR DE BATERIA

  • Voltaje de entrada

    19V

  • Tensión de salida

    8,7 V

  • Tiempo de Carga

    3 horas

  • Cantidad de ranuras

    2

  • Cantidad de batería del paquete

    2

  • Dimensiones (An. x Pr. x Al., mm)

    268,4x186,9x54,9mm

  • peso (kg)

    0,5 kg

ADAPTADOR DE CA PARA CARGADOR DE BATERÍA

  • Dimensiones (An. x Pr. x Al., mm)

    134x59,8x31mm

  • Longitud del cable de CC

    1.500 mm

  • Cable de alimentación de CA

  • Aporte

    100 ~ 240 VCA

  • Producción

    19V/3.42A

  • Peso (kilogramos)

    0,335 kg

AMBIENTAL

  • Temperatura de almacenamiento

    -20 a 60 °C

  • Almacenamiento-Humedad

    Menos del 90 % de HR, sin condensación

  • Almacenamiento-Presión

    50 ~ 106 kPa

  • Almacenamiento - Altitud

    Menos de 12.192 m

  • Temperatura de funcionamiento

    10 a 35 °C

  • Humedad de funcionamiento

    Menos del 80 % de HR, sin condensación

  • Presión operacional

    70 ~ 106 kPa

  • Altitud de funcionamiento

    Menos de 5000 m

ESTANQUEIDAD

  • estanqueidad

    IP68

  • Productos de limpieza y desinfección

    Isopropanol 100%, Etanol 70%, Cidex OPA, solución de Nacl al 0,9%

  • Anti-Bacterias

    JIS Z 2801 0,99 %

GARANTÍA

  • Garantía

    36 meses

ACCESORIOS

  • CD

    Manual, software de calibración

  • Cable

    Cable de alimentación, cable principal de 7 m (cable LAN, opción de cable de sincronización)

  • Otro

    Manual del libro, hoja de inspección saliente

PAQUETE

  • Dimensión en envío (ancho x alto x profundidad)

    621*352*562

  • Relleno de paletas (20 pies/40 pies/40 pies HC)

    160/360/432

  • Peso en envío

    12,0 kg