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LG 21HQ513D - Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP, Modo Multi-Resolución, Modo Patológico, Auto Calibración; Ajustable en altura, giro e inclinación
Contáctanos

LG 21HQ513D - Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP, Modo Multi-Resolución, Modo Patológico, Auto Calibración; Ajustable en altura, giro e inclinación

Contáctanos

LG 21HQ513D - Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP, Modo Multi-Resolución, Modo Patológico, Auto Calibración; Ajustable en altura, giro e inclinación

21HQ513D-B
LG 21HQ513D - Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP, Modo Multi-Resolución, Modo Patológico, Auto Calibración; Ajustable en altura, giro e inclinación, 21HQ513D-B
LG 21HQ513D - Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP, Modo Multi-Resolución, Modo Patológico, Auto Calibración; Ajustable en altura, giro e inclinación, 21HQ513D-B
LG 21HQ513D - Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP, Modo Multi-Resolución, Modo Patológico, Auto Calibración; Ajustable en altura, giro e inclinación, 21HQ513D-B
LG 21HQ513D - Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP, Modo Multi-Resolución, Modo Patológico, Auto Calibración; Ajustable en altura, giro e inclinación, 21HQ513D-B
LG 21HQ513D - Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP, Modo Multi-Resolución, Modo Patológico, Auto Calibración; Ajustable en altura, giro e inclinación, 21HQ513D-B
LG 21HQ513D - Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP, Modo Multi-Resolución, Modo Patológico, Auto Calibración; Ajustable en altura, giro e inclinación, 21HQ513D-B
LG 21HQ513D - Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP, Modo Multi-Resolución, Modo Patológico, Auto Calibración; Ajustable en altura, giro e inclinación, 21HQ513D-B
LG 21HQ513D - Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP, Modo Multi-Resolución, Modo Patológico, Auto Calibración; Ajustable en altura, giro e inclinación, 21HQ513D-B
LG 21HQ513D - Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP, Modo Multi-Resolución, Modo Patológico, Auto Calibración; Ajustable en altura, giro e inclinación, 21HQ513D-B
LG 21HQ513D - Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP, Modo Multi-Resolución, Modo Patológico, Auto Calibración; Ajustable en altura, giro e inclinación, 21HQ513D-B
LG 21HQ513D - Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP, Modo Multi-Resolución, Modo Patológico, Auto Calibración; Ajustable en altura, giro e inclinación, 21HQ513D-B
LG 21HQ513D - Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP, Modo Multi-Resolución, Modo Patológico, Auto Calibración; Ajustable en altura, giro e inclinación, 21HQ513D-B
LG 21HQ513D - Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP, Modo Multi-Resolución, Modo Patológico, Auto Calibración; Ajustable en altura, giro e inclinación, 21HQ513D-B
LG 21HQ513D - Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP, Modo Multi-Resolución, Modo Patológico, Auto Calibración; Ajustable en altura, giro e inclinación, 21HQ513D-B
LG 21HQ513D - Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP, Modo Multi-Resolución, Modo Patológico, Auto Calibración; Ajustable en altura, giro e inclinación, 21HQ513D-B
LG 21HQ513D - Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP, Modo Multi-Resolución, Modo Patológico, Auto Calibración; Ajustable en altura, giro e inclinación, 21HQ513D-B
LG 21HQ513D - Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP, Modo Multi-Resolución, Modo Patológico, Auto Calibración; Ajustable en altura, giro e inclinación, 21HQ513D-B
LG 21HQ513D - Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP, Modo Multi-Resolución, Modo Patológico, Auto Calibración; Ajustable en altura, giro e inclinación, 21HQ513D-B
LG 21HQ513D - Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP, Modo Multi-Resolución, Modo Patológico, Auto Calibración; Ajustable en altura, giro e inclinación, 21HQ513D-B
LG 21HQ513D - Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP, Modo Multi-Resolución, Modo Patológico, Auto Calibración; Ajustable en altura, giro e inclinación, 21HQ513D-B
LG 21HQ513D - Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP, Modo Multi-Resolución, Modo Patológico, Auto Calibración; Ajustable en altura, giro e inclinación, 21HQ513D-B
LG 21HQ513D - Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP, Modo Multi-Resolución, Modo Patológico, Auto Calibración; Ajustable en altura, giro e inclinación, 21HQ513D-B

Características principales:

  • Panel IPS que permite colores constantes a 178º de ángulo de visión
  • Modo Multi-Resolución compatible con cualquier dispositivo
  • Incrementa tu productividad conectando varios dispositivos con la función Daisy Chain
  • Reproducción realista de colores y precisión para trabajar con imágenes médicas
  • Diseño ergonómico con características de ajuste de altura, inclinación, y giro
Más
Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP de 21.3”
Pantalla IPS 3MP de 21.3”

Calidad de imagen precisa

Precisión

Pantalla IPS 3 MP de 21,3"
Autocalibración con Sensor Frontal

Eficiencia

Focus View
5 teclas de acceso rápido e iluminación

Comodidad

Daisy Chain
Diseño Ergonómico

Precisión en la Imagen

el Modo Multi-Resolución permite que los usuarios seleccionen la resolución de entrada entre 3mp y 2mp.
Modo Multi-Resolución

Compatible con cualquier dispositivo

Los monitores de diagnóstico a menudo necesitan estar conectados con dispositivos diferentes, cada uno de ellos con diferentes resoluciones. Gracias al modo Multi Resolución del modelo 21HQ513D, puede ajustar la resolución del monitor para optimizar el dispositivo al que esté conectado.
El Modo Patológico ofrece resultados con el mismo nivel de detalle y color que un microscopio.
Modo Patológico

Reproducción realista de colores

En el Modo Patológico, el 21HQ513D reproduce el mismo nivel de detalle y color que un microscopio, de esta forma los profesionales de la salud pueden hacer diagnósticos más precisos.

Trabajo optimizado y eficiente

sensor de presencia que detecta el movimiento del usuario y hace que la pantalla se apague automáticamente cuando no hay movimiento.
Sensor de presencia

Muy seguro y sin complicaciones

Gracias al sensor de presencia del 21HQ513D la pantalla se apaga automáticamente cuando no hay movimiento, puede ahorrar energía y estar más seguro en cuanto a mostrar información de pacientes y otro tipo de información sensible.
Focus View permite que los usuarios revisen una parte específica de la imagen.
Focus View

Totalmente enfocado en las partes importantes

LG 21HQ513D incluye el modo Focus View que permite revisar partes específicas de la imagen médica. Gracias a ello, los profesionales pueden enfocarse totalmente en las partes importantes de la imagen y así hacer un diagnóstico más preciso.
Iluminación trasera e inferior

Espacio de Diagnóstico Ideal

El modo Down & Wall Lighting reduce el contraste entre la luz del monitor y la luz del entorno, permitiéndole trabajar más cómodamente sin tener que ajustar la luz para ver diferentes documentos.
5 botones de rápido acceso

Control Intuitivo

Los 5 botones del 21HQ513D permiten de un modo sencillo cambiar entre diferentes modos de pantalla y son más intuitivos que los menús. Son mucho más accesibles y fáciles de manejar mientras se trabaja, permitiéndole cambiar de modo, resolución de pantalla y ajustes de iluminación sin tener que interrumpir el trabajo.

5 teclas de acceso rápido que ofrecen un control intuitivo para el modo modo Down

Diseño ergonómico

El Sensor de iluminación ofrece un ajuste automático del brillo de la pantalla en función de las condiciones de iluminación ambiental.
Sensor de iluminación automático

Reduce la fatiga visual

LG 21HQ513D cuenta con un sensor de iluminación automática que ajusta el brillo de la pantalla según las condiciones del entorno. De este modo la fatiga visual se reduce al garantizar que el brillo de la pantalla siempre está a un nivel óptimo.
Daisy Chain

Incrementa la Productividad

El monitor LG 21HQ513D cuenta con 2 puertos USB 3.0, un puerto de subida y DisplayPort, y es compatible con la configuración Daisy Chain. De este modo puede establecer una estación de trabajo productiva conectando dos monitores de diagnóstico y un PC.

estación de trabajo productiva conectando dos monitores de diagnóstico y un PC.

Diseño ergonómico

Fácil y cómodo

El 21HQ513D está diseñado para ajustarse según las necesidades de los profesionales de la salud. De este modo, ayuda a revisar imágenes médicas de forma más cómoda y natural reduciendo el dolor crónico provocado por las largas jornadas de trabajo.

Giro ajustable

Giro

Bidireccional

soporte ajustable en altura dentro del rango de 0 m a 110 mm

Altura

0~110mm

soporte de inclinación ajustable dentro del rango de -5 grados a 20 grados

Inclinación

-5~20°

Diseño ergonómico con funciones de ajuste de giro, altura e inclinación.

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Peso con Peana [kg]

    7

  • Peso sin Peana [kg]

    5

  • Peso empaquetado [kg]

    10.5

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    NO

  • Efecto HDR

    NO

  • Compatible con DICOM

    Si

  • Tecla de acceso rápido

    SÍ (6 teclas)

  • Calibración HW

    Si

  • Estabilizador de Brillos

    Si

  • Sensor de LuzAutomático

    Si

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • Sensor de presencia

    Si

  • Sensor frontal

    Si

  • Modo de lectura

    Si

  • Temperatura de Color

    6500K/7500K/9300K/Manual(5000K~10000K)

  • Modo de patología

    Si

  • Super Resolution+

    Si

  • Modo de Rotación y Espejo

    NO

  • Failover Input Switch

    NO

  • Enfoque de vista

    Si

  • Modo caja de luz

    Si

  • Encendiendo

    Si

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • PBP

    NO

  • PIP

    NO

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Salida CC

    19V, 6.32A

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Máx.)

    120W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

STANDARD

  • KGMP

    Si

  • KC (for Rep. of Korea)

    NO

  • RoHS

    Si

  • REACH

    Si

  • WEEE

    Si

  • MFDS

    Si

  • IP (Frontal/Excepto frontal)

    NO

  • Vandal-proof

    NO

  • UL (cUL)

    Si

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

    Si

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

    Si

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

    Si

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

    Si

  • CE

    Si

  • FDA

    Class II

  • ISO13485

    Si

  • GMP

    Si

CONECTIVIDAD

  • 3G-SDI

    NO

  • 12G-SDI

    NO

  • Compuesto (Resolución)

    NO

  • S-Video

    NO

  • Componente (Resolución)

    NO

  • RS-232

    NO

  • D-Sub

    NO

  • DVI-D

    SI (x1)

  • HDMI

    NO

  • DisplayPort

    SÍ (Entrada x2 / Salida x1)

  • Thunderbolt

    NO

  • Daisy Chain

    SÍ (3MP/60Hz)

  • Puerto USB de Subida

    SI(x2/ver3.0)

  • Puerto USB de Bajada

    SI(x2/ver3.0)

  • Salida para Auriculares

    NO

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    21.3

  • Resolución

    1536 x 2048

  • Ratio de Aspecto

    `3:4

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.2115 x 0.2115

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    1100

  • Gama de Color (Típ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • Color Bit

    10bit

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1800:1

  • Tratamiento superficial

    Anti-reflejos

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)

APLICACIÓN SW

  • Qubyx

    Si

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    NO

  • Control Dual

    Si

MECÁNICO

  • Diseño sin Bordes

    Normal

  • Interruptor mecánico

    Si

  • Soporte OneClick

    Si

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Pivotable

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

ACCESORIO

  • Cable de alimentación

    Si

  • Adaptador

    Si

  • Hoja de calibración (Papel)

    Si

  • DVI-D (Color/Largo)

    Si

  • HDMI (Color/Largo)

    NO

  • Cable de subida USB3.0

    Si

  • D-Sub

    NO

  • Display Port

    Si