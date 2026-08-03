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LG 21HQ513D - Monitor de Diagnóstico LG IPS 3MP, Modo Multi-Resolución, Modo Patológico, Auto Calibración; Ajustable en altura, giro e inclinación
Características principales:
- Panel IPS que permite colores constantes a 178º de ángulo de visión
- Modo Multi-Resolución compatible con cualquier dispositivo
- Incrementa tu productividad conectando varios dispositivos con la función Daisy Chain
- Reproducción realista de colores y precisión para trabajar con imágenes médicas
- Diseño ergonómico con características de ajuste de altura, inclinación, y giro
Precisión
Pantalla IPS 3 MP de 21,3"
Autocalibración con Sensor Frontal
Eficiencia
Focus View
5 teclas de acceso rápido e iluminación
Comodidad
Daisy Chain
Diseño Ergonómico
Precisión en la Imagen
Trabajo optimizado y eficiente
Espacio de Diagnóstico Ideal
Control Intuitivo
5 teclas de acceso rápido que ofrecen un control intuitivo para el modo modo Down
Diseño ergonómico
Incrementa la Productividad
estación de trabajo productiva conectando dos monitores de diagnóstico y un PC.
Fácil y cómodo
Diseño ergonómico con funciones de ajuste de giro, altura e inclinación.
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Peso con Peana [kg]
7
Peso sin Peana [kg]
5
Peso empaquetado [kg]
10.5
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
NO
Efecto HDR
NO
Compatible con DICOM
Si
Tecla de acceso rápido
SÍ (6 teclas)
Calibración HW
Si
Estabilizador de Brillos
Si
Sensor de LuzAutomático
Si
Protección anti-parpadeo
Si
Sensor de presencia
Si
Sensor frontal
Si
Modo de lectura
Si
Temperatura de Color
6500K/7500K/9300K/Manual(5000K~10000K)
Modo de patología
Si
Super Resolution+
Si
Modo de Rotación y Espejo
NO
Failover Input Switch
NO
Enfoque de vista
Si
Modo caja de luz
Si
Encendiendo
Si
Estabilizador de Negros
Si
PBP
NO
PIP
NO
Ahorro inteligente de energía
Si
POTENCIA
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
Salida CC
19V, 6.32A
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Máx.)
120W
Consumo de potencia (DC apagado)
menos de 0.3W
STANDARD
KGMP
Si
KC (for Rep. of Korea)
NO
RoHS
Si
REACH
Si
WEEE
Si
MFDS
Si
IP (Frontal/Excepto frontal)
NO
Vandal-proof
NO
UL (cUL)
Si
IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)
Si
EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)
Si
IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)
Si
EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)
Si
CE
Si
FDA
Class II
ISO13485
Si
GMP
Si
CONECTIVIDAD
3G-SDI
NO
12G-SDI
NO
Compuesto (Resolución)
NO
S-Video
NO
Componente (Resolución)
NO
RS-232
NO
D-Sub
NO
DVI-D
SI (x1)
HDMI
NO
DisplayPort
SÍ (Entrada x2 / Salida x1)
Thunderbolt
NO
Daisy Chain
SÍ (3MP/60Hz)
Puerto USB de Subida
SI(x2/ver3.0)
Puerto USB de Bajada
SI(x2/ver3.0)
Salida para Auriculares
NO
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
21.3
Resolución
1536 x 2048
Ratio de Aspecto
`3:4
Tamaño del píxel [mm]
0.2115 x 0.2115
Brillo (Típ.)[cd/m²]
1100
Gama de Color (Típ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Color Bit
10bit
Ratio de contraste(Típ.)
1800:1
Tratamiento superficial
Anti-reflejos
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)
APLICACIÓN SW
Qubyx
Si
LG Calibration Studio (True Color Pro)
NO
Control Dual
Si
MECÁNICO
Diseño sin Bordes
Normal
Interruptor mecánico
Si
Soporte OneClick
Si
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Pivotable
Montaje en pared [mm]
100 x 100
ACCESORIO
Cable de alimentación
Si
Adaptador
Si
Hoja de calibración (Papel)
Si
DVI-D (Color/Largo)
Si
HDMI (Color/Largo)
NO
Cable de subida USB3.0
Si
D-Sub
NO
Display Port
Si