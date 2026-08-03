About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Monitor de Revisión Clínica de 8MP 27HJ713C
Contáctanos

Monitor de Revisión Clínica de 8MP 27HJ713C

Contáctanos

Monitor de Revisión Clínica de 8MP 27HJ713C

27HJ713C-B
LG Monitor de Revisión Clínica de 8MP 27HJ713C, 27HJ713C-B
LG Monitor de Revisión Clínica de 8MP 27HJ713C, 27HJ713C-B
LG Monitor de Revisión Clínica de 8MP 27HJ713C, 27HJ713C-B
LG Monitor de Revisión Clínica de 8MP 27HJ713C, 27HJ713C-B
LG Monitor de Revisión Clínica de 8MP 27HJ713C, 27HJ713C-B
LG Monitor de Revisión Clínica de 8MP 27HJ713C, 27HJ713C-B
LG Monitor de Revisión Clínica de 8MP 27HJ713C, 27HJ713C-B
LG Monitor de Revisión Clínica de 8MP 27HJ713C, 27HJ713C-B
LG Monitor de Revisión Clínica de 8MP 27HJ713C, 27HJ713C-B
LG Monitor de Revisión Clínica de 8MP 27HJ713C, 27HJ713C-B
LG Monitor de Revisión Clínica de 8MP 27HJ713C, 27HJ713C-B
LG Monitor de Revisión Clínica de 8MP 27HJ713C, 27HJ713C-B
LG Monitor de Revisión Clínica de 8MP 27HJ713C, 27HJ713C-B
LG Monitor de Revisión Clínica de 8MP 27HJ713C, 27HJ713C-B
LG Monitor de Revisión Clínica de 8MP 27HJ713C, 27HJ713C-B
LG Monitor de Revisión Clínica de 8MP 27HJ713C, 27HJ713C-B
LG Monitor de Revisión Clínica de 8MP 27HJ713C, 27HJ713C-B
LG Monitor de Revisión Clínica de 8MP 27HJ713C, 27HJ713C-B
LG Monitor de Revisión Clínica de 8MP 27HJ713C, 27HJ713C-B
LG Monitor de Revisión Clínica de 8MP 27HJ713C, 27HJ713C-B

Características principales:

  • 27” IPS 8MP
  • 350 (Tip.) & sRGB 99%
  • DICOM Parte 14
  • Estabilizador de Brillo
  • Parpadeo Seguro
  • Soporte de giro bidireccional
Más

Calidad Precisa de Imagen para Revisión Clínica

Calidad Superior de Imagen
27” IPS 8MP

Calidad Superior de Imagen

La pantalla 27" 8MP IPS proporciona el brillo ideal para Revisión Clínica. El ángulo amplio de visión 178° permite que pacientes y doctores vean con precisión imágenes reproducidas con mínima distorsión.
Más Brillo y Más precisión
350 (Tip.) y sRGB 99%

Más Brillo y Más precisión

350 (Tip.) más brillo y sRGB99% del espacio de color garantiza más brillo, expresiones de color más vivos y mejor resolución para mayor precisión de la imagen.

Imágenes Médicas con Consistencia Asegurada

Cumplimiento con Estándares Médicos
DICOM Parte 14

Cumplimiento con Estándares Médicos

El DICOM Parte 14 Gamma se ajusta los niveles de escala de grises en imágenes médicas desde varias modalidades de imágenes médicas, ayudando a una revisión más precisa. También asegura 250 nits de cumplimiento de brillo a ACR-AAPM-SIIM guía de brillo de revisión secundaria.

*ACR-AAPM-SIIM Revisión Secundaria de Guía de Brillo: La revisión secundaria de la guía del brillo fue desarrollada colaborativamente por El Colegio Americano de Radiología (ACR), La Asociación Americana de Físicos en Medicina (AAPM), y La Sociedad Informática de Imágenes en Medicina (SIIM).

Pantalla Constantemente Estable
Estabilización de Brillo

Pantalla Constantemente Estable

Un sensor mide la estabilidad de brillo de la luz de fondo compensando automáticamente las fluctuaciones de brillo causadas por envejecimiento de la pantalla para una imagen estable consistente a través del uso de la vida de la pantalla.

Comodidad de Vista Mejorada

Comodidad Ocular Duradera
Parpadeo Seguro

Comodidad Ocular Duradera

La tecnología Parpadeo Seguro virtualmente elimina el parpadeo para prevenir la fatiga ocular. Esto protege la visión de los doctores y previniendo bajar la carga laboral.
Diseño Ergonómico
Giro Bidireccional

Diseño Ergonómico

La Base Ergonómica con ajustable Giro Bidireccional realiza un espacio de trabajo óptimo para diagnósticos. Rotando dos monitores verticales y utilizándolos lado a lado para una experiencia de lectura esencial.

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Peso con Peana [kg]

    7.5

  • Peso sin Peana [kg]

    4.7

  • Peso empaquetado [kg]

    10.3

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    NO

  • Efecto HDR

    NO

  • Compatible con DICOM

    Si

  • Tecla de acceso rápido

    NO

  • Calibración HW

    Calibración HW lista

  • Estabilizador de Brillos

    Si

  • Sensor de LuzAutomático

    NO

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • Sensor de presencia

    NO

  • Sensor frontal

    NO

  • Modo de lectura

    Si

  • Temperatura de Color

    6500K/8500K/9300K/Manual(5000K~10000K)

  • Modo de patología

    NO

  • Super Resolution+

    Si

  • Modo de Rotación y Espejo

    NO

  • Failover Input Switch

    NO

  • Enfoque de vista

    NO

  • Modo caja de luz

    NO

  • Encendiendo

    NO

  • Estabilizador de Negros

    NO

  • PBP

    2PBP

  • PIP

    NO

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Salida CC

    19V, 3.42A

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Máx.)

    65W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

STANDARD

  • KGMP

    Si

  • KC (for Rep. of Korea)

    Si

  • RoHS

    Si

  • REACH

    Si

  • WEEE

    Si

  • MFDS

    Si

  • IP (Frontal/Excepto frontal)

    NO

  • Vandal-proof

    NO

  • UL (cUL)

    Si

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

    Si

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

    Si

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

    Si

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

    Si

  • CE

    Si

  • FDA

    Class I

  • ISO13485

    Si

  • GMP

    Si

CONECTIVIDAD

  • 3G-SDI

    NO

  • 12G-SDI

    NO

  • Compuesto (Resolución)

    NO

  • S-Video

    NO

  • Componente (Resolución)

    NO

  • RS-232

    NO

  • D-Sub

    NO

  • DVI-D

    NO

  • HDMI

    SI (x2)

  • DisplayPort

    SI (x1)

  • Thunderbolt

    NO

  • Daisy Chain

    NO

  • Puerto USB de Subida

    SI(x1/ver3.0)

  • Puerto USB de Bajada

    SI(x2/ver3.0)

  • Salida para Auriculares

    3-polos(Solo Sonido)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    27

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.1554 x 0.1554

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    350

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Color Bit

    10bit

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1000:1

  • Tratamiento superficial

    Anti-reflejos

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)

APLICACIÓN SW

  • Qubyx

    NO

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Si

  • Control Dual

    Si

MECÁNICO

  • Diseño sin Bordes

    Diseño de 3 lados prácticamente sin bordes

  • Interruptor mecánico

    NO

  • Soporte OneClick

    Si

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Giro/Pivotable

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

ACCESORIO

  • Cable de alimentación

    Si

  • Adaptador

    Si

  • Hoja de calibración (Papel)

    Si

  • DVI-D (Color/Largo)

    NO

  • HDMI (Color/Largo)

    Si

  • Cable de subida USB3.0

    Si

  • D-Sub

    NO

  • Display Port

    Si