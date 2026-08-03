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27" Monitor quirúrgico LG Full HD
Contáctanos

27" Monitor quirúrgico LG Full HD

Contáctanos

27" Monitor quirúrgico LG Full HD

27HK510S-W
LG 27" Monitor quirúrgico LG Full HD, 27HK510S-W
LG 27" Monitor quirúrgico LG Full HD, 27HK510S-W
LG 27" Monitor quirúrgico LG Full HD, 27HK510S-W
LG 27" Monitor quirúrgico LG Full HD, 27HK510S-W
LG 27" Monitor quirúrgico LG Full HD, 27HK510S-W
LG 27" Monitor quirúrgico LG Full HD, 27HK510S-W
LG 27" Monitor quirúrgico LG Full HD, 27HK510S-W
LG 27" Monitor quirúrgico LG Full HD, 27HK510S-W
LG 27" Monitor quirúrgico LG Full HD, 27HK510S-W
LG 27" Monitor quirúrgico LG Full HD, 27HK510S-W
LG 27" Monitor quirúrgico LG Full HD, 27HK510S-W
LG 27" Monitor quirúrgico LG Full HD, 27HK510S-W
LG 27" Monitor quirúrgico LG Full HD, 27HK510S-W
LG 27" Monitor quirúrgico LG Full HD, 27HK510S-W
LG 27" Monitor quirúrgico LG Full HD, 27HK510S-W
LG 27" Monitor quirúrgico LG Full HD, 27HK510S-W
LG 27" Monitor quirúrgico LG Full HD, 27HK510S-W
LG 27" Monitor quirúrgico LG Full HD, 27HK510S-W

Características principales:

  • Pantalla IPS de 27" FHD (1920 x 1080)
  • sRGB 115% (rojo intenso)
  • Estabilización de brillo
  • Resistente al polvo y al agua
  • Cristal de protección
  • Sin parpadeos
Más

Una pantalla optimizada para la compatibilidad

La calidad de las imágenes detalladas del monitor quirúrgico de LG cumple con los requisitos de los quirófanos. Con su pantalla IPS Full HD de 27 pulgadas, el monitor quirúrgico LG mejora la eficiencia del trabajo.
IPS Full HD1

IPS Full HD

Calidad de imagen óptima
sRGB 115% (rojo intenso)1

sRGB 115% (rojo intenso)

La pantalla IPS Full HD con 115% de sRGB (rojo intenso) está diseñada para adaptarse a otros dispositivos quirúrgicos Full HD. Les permite a los cirujanos ver imágenes precisas y realistas, especialmente en el espectro de color rojo.
Estabilización de brillo1

Estabilización de brillo

El monitor quirúrgico de LG mide y establece cada tono de escala de grises con cuidado para crear un monitor que cumpla con la Parte 14 de la norma DICOM. Además, los monitores quirúrgicos de LG ofrecen configuraciones de brillo estabilizado.

*DICOM (imagen digital y comunicaciones en medicina): Estándar aplicado a las características de tono en escala de grises de los monitores utilizados en el campo médico.

Diseñado para el quirófano1

Diseñado para el quirófano

Resistente al polvo y al agua1

Resistente al polvo y al agua

Para garantizar la protección contra el contacto con elementos como sangre o fluidos corporales, los monitores quirúrgicos de LG son duraderos y fáciles de limpiar, con clasificaciones de IP35 en la parte frontal e IP32 en la parte posterior, asegurándolos en todas las direcciones.
Cristal de protección1

Cristal de protección

El monitor quirúrgico de LG con vidrio de protección brinda una pantalla más duradera al proteger el monitor del agua y los fluidos corporales y facilita la limpieza.
Sin parpadeos1

Sin parpadeos

Reduce la fatiga visual sin parpadeos y el nivel de parpadeo en pantalla a casi cero, lo que ayuda a minimizar la fatiga visual y la tensión ocular. Al combinar la tecnología sin parpadeos con la IPS, los usuarios pueden trabajar con comodidad durante todo el día.

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Peso con Peana [kg]

    NO

  • Peso sin Peana [kg]

    7.7

  • Peso empaquetado [kg]

    11.3

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    NO

  • Efecto HDR

    NO

  • Compatible con DICOM

    Si

  • Tecla de acceso rápido

    SÍ(2 teclas)

  • Calibración HW

    Calibración HW lista

  • Estabilizador de Brillos

    Si

  • Sensor de LuzAutomático

    NO

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • Sensor de presencia

    NO

  • Sensor frontal

    NO

  • Modo de lectura

    NO

  • Temperatura de Color

    6500K/7500K/9300K/Manual(5000K~10000K)

  • Modo de patología

    NO

  • Super Resolution+

    Si

  • Modo de Rotación y Espejo

    NO

  • Failover Input Switch

    Si

  • Enfoque de vista

    NO

  • Modo caja de luz

    NO

  • Encendiendo

    NO

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • PBP

    2PBP

  • PIP

    Si

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Salida CC

    19V, 6.32A

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Máx.)

    120W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

STANDARD

  • KGMP

    Si

  • KC (for Rep. of Korea)

    NO

  • RoHS

    Si

  • REACH

    Si

  • WEEE

    Si

  • MFDS

    Si

  • IP (Frontal/Excepto frontal)

    IP35/IP32

  • Vandal-proof

    IK06

  • UL (cUL)

    Si

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

    Si

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

    Si

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

    Si

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

    Si

  • CE

    Si

  • FDA

    Class I

  • ISO13485

    Si

  • GMP

    Si

CONECTIVIDAD

  • 3G-SDI

    Si

  • 12G-SDI

    NO

  • Compuesto (Resolución)

    NO

  • S-Video

    NO

  • Componente (Resolución)

    Si

  • RS-232

    Si

  • D-Sub

    Si

  • DVI-D

    SI ( entrada x1 / Salida x1)

  • HDMI

    SI (x1)

  • DisplayPort

    NO

  • Thunderbolt

    NO

  • Daisy Chain

    NO

  • Puerto USB de Subida

    SI(x1/ver3.0)

  • Puerto USB de Bajada

    SI(x1/ver3.0)

  • Salida para Auriculares

    NO

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    27

  • Resolución

    1920 x 1080

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.3114 x 0.3114

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    1000

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Color Bit

    10bit

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1000:1

  • Tratamiento superficial

    Cristal de protección (1,6 t, antirreflectante, antihuellas)

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)

APLICACIÓN SW

  • Qubyx

    NO

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Si

  • Control Dual

    NO

MECÁNICO

  • Diseño sin Bordes

    Normal

  • Interruptor mecánico

    Si

  • Soporte OneClick

    NO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    NO

  • Montaje en pared [mm]

    200 x 100 & 100 x 100

ACCESORIO

  • Cable de alimentación

    Si

  • Adaptador

    Si

  • Hoja de calibración (Papel)

    Si

  • DVI-D (Color/Largo)

    Si

  • HDMI (Color/Largo)

    Si

  • Cable de subida USB3.0

    NO

  • D-Sub

    Si

  • Display Port

    NO