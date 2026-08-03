27" Monitor quirúrgico LG Full HD

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*DICOM (imagen digital y comunicaciones en medicina): Estándar aplicado a las características de tono en escala de grises de los monitores utilizados en el campo médico.
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Peso con Peana [kg]
NO
Peso sin Peana [kg]
7.7
Peso empaquetado [kg]
11.3
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
NO
Efecto HDR
NO
Compatible con DICOM
Si
Tecla de acceso rápido
SÍ(2 teclas)
Calibración HW
Calibración HW lista
Estabilizador de Brillos
Si
Sensor de LuzAutomático
NO
Protección anti-parpadeo
Si
Sensor de presencia
NO
Sensor frontal
NO
Modo de lectura
NO
Temperatura de Color
6500K/7500K/9300K/Manual(5000K~10000K)
Modo de patología
NO
Super Resolution+
Si
Modo de Rotación y Espejo
NO
Failover Input Switch
Si
Enfoque de vista
NO
Modo caja de luz
NO
Encendiendo
NO
Estabilizador de Negros
Si
PBP
2PBP
PIP
Si
Ahorro inteligente de energía
Si
POTENCIA
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
Salida CC
19V, 6.32A
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Máx.)
120W
Consumo de potencia (DC apagado)
menos de 0.3W
STANDARD
KGMP
Si
KC (for Rep. of Korea)
NO
RoHS
Si
REACH
Si
WEEE
Si
MFDS
Si
IP (Frontal/Excepto frontal)
IP35/IP32
Vandal-proof
IK06
UL (cUL)
Si
IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)
Si
EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)
Si
IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)
Si
EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)
Si
CE
Si
FDA
Class I
ISO13485
Si
GMP
Si
CONECTIVIDAD
3G-SDI
Si
12G-SDI
NO
Compuesto (Resolución)
NO
S-Video
NO
Componente (Resolución)
Si
RS-232
Si
D-Sub
Si
DVI-D
SI ( entrada x1 / Salida x1)
HDMI
SI (x1)
DisplayPort
NO
Thunderbolt
NO
Daisy Chain
NO
Puerto USB de Subida
SI(x1/ver3.0)
Puerto USB de Bajada
SI(x1/ver3.0)
Salida para Auriculares
NO
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
27
Resolución
1920 x 1080
Ratio de Aspecto
16:9
Tamaño del píxel [mm]
0.3114 x 0.3114
Brillo (Típ.)[cd/m²]
1000
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Color Bit
10bit
Ratio de contraste(Típ.)
1000:1
Tratamiento superficial
Cristal de protección (1,6 t, antirreflectante, antihuellas)
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)
APLICACIÓN SW
Qubyx
NO
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Si
Control Dual
NO
MECÁNICO
Diseño sin Bordes
Normal
Interruptor mecánico
Si
Soporte OneClick
NO
Ajustes de posición de la pantalla
NO
Montaje en pared [mm]
200 x 100 & 100 x 100
ACCESORIO
Cable de alimentación
Si
Adaptador
Si
Hoja de calibración (Papel)
Si
DVI-D (Color/Largo)
Si
HDMI (Color/Largo)
Si
Cable de subida USB3.0
NO
D-Sub
Si
Display Port
NO