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Monitor quirurgico 4k de 27 pulgadas con mini-LED
Contáctanos

Monitor quirurgico 4k de 27 pulgadas con mini-LED

Contáctanos

Monitor quirurgico 4k de 27 pulgadas con mini-LED

27HQ710S-W
LG Monitor quirurgico 4k de 27 pulgadas con mini-LED, 27HQ710S-W
LG Monitor quirurgico 4k de 27 pulgadas con mini-LED, 27HQ710S-W
LG Monitor quirurgico 4k de 27 pulgadas con mini-LED, 27HQ710S-W
LG Monitor quirurgico 4k de 27 pulgadas con mini-LED, 27HQ710S-W
LG Monitor quirurgico 4k de 27 pulgadas con mini-LED, 27HQ710S-W
LG Monitor quirurgico 4k de 27 pulgadas con mini-LED, 27HQ710S-W
LG Monitor quirurgico 4k de 27 pulgadas con mini-LED, 27HQ710S-W
LG Monitor quirurgico 4k de 27 pulgadas con mini-LED, 27HQ710S-W
LG Monitor quirurgico 4k de 27 pulgadas con mini-LED, 27HQ710S-W
LG Monitor quirurgico 4k de 27 pulgadas con mini-LED, 27HQ710S-W
LG Monitor quirurgico 4k de 27 pulgadas con mini-LED, 27HQ710S-W
LG Monitor quirurgico 4k de 27 pulgadas con mini-LED, 27HQ710S-W
LG Monitor quirurgico 4k de 27 pulgadas con mini-LED, 27HQ710S-W
LG Monitor quirurgico 4k de 27 pulgadas con mini-LED, 27HQ710S-W
LG Monitor quirurgico 4k de 27 pulgadas con mini-LED, 27HQ710S-W
LG Monitor quirurgico 4k de 27 pulgadas con mini-LED, 27HQ710S-W
LG Monitor quirurgico 4k de 27 pulgadas con mini-LED, 27HQ710S-W
LG Monitor quirurgico 4k de 27 pulgadas con mini-LED, 27HQ710S-W
LG Monitor quirurgico 4k de 27 pulgadas con mini-LED, 27HQ710S-W
LG Monitor quirurgico 4k de 27 pulgadas con mini-LED, 27HQ710S-W

Características principales:

  • 27-inch 4K (3840x2160) with Mini-LED
  • HDR10, HDR Effect
  • sRGB 139% (Area)
  • Mirror Mode, Rotation Mode
  • Protection Glass (1.3t, Anti-reflection, Anti-fingerprint)
  • Up to 4PBP, PIP / 3G-SDI Support
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Monitor quirurgico 4k de 27 pulgadas con mini-LED
27HQ710S

Monitor quirurgico 4k de 27 pulgadas con mini-LED

Alta calidad de imagen con mini-LED

LED de borde

LED de borde

Mini-LED

Mini-LED

*Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.
**Las especificaciones pueden variar según la región. Todas las características, estándares y otras especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

sRGB 139% (Area)

sRGB 139% (Area) & DCI-P3 98% (CIE1976)

*Comparación con el modelo LG 27HJ710S anterior (triángulo delineado en negro) que admite sRGB 115% (área), 98% (cobertura). El 27HQ710S (triángulo resaltado en amarillo) admite la gama de colores sRGB 139 (área) y DCI-P3 98% (CIE1976).
**Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.
***Las especificaciones pueden variar según la región. Todas las características, estándares y otras especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Diseño duradero

Resistente al polvo y al agua.

Interruptor de entrada de conmutación por error

Conveniencia del usuario

Hasta 4PBP y PIP

Modo espejo y rotación

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Peso con Peana [kg]

    NO

  • Peso sin Peana [kg]

    8

  • Peso empaquetado [kg]

    11.9

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Si

  • Efecto HDR

    Si

  • Compatible con DICOM

    Si

  • Tecla de acceso rápido

    SÍ(2 teclas)

  • Calibración HW

    Calibración HW lista

  • Estabilizador de Brillos

    Si

  • Sensor de LuzAutomático

    NO

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • Sensor de presencia

    NO

  • Sensor frontal

    NO

  • Modo de lectura

    NO

  • Temperatura de Color

    6500K/8500K/9300K/Manual(5000K~10000K)

  • Modo de patología

    NO

  • Super Resolution+

    Si

  • Modo de Rotación y Espejo

    Si

  • Failover Input Switch

    Si

  • Enfoque de vista

    NO

  • Modo caja de luz

    NO

  • Encendiendo

    NO

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • PBP

    2PBP/3PBP/4PBP

  • PIP

    Si

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Salida CC

    19V, 6.32A

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Máx.)

    120W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

STANDARD

  • KGMP

    Si

  • KC (for Rep. of Korea)

    Si

  • RoHS

    Si

  • REACH

    Si

  • WEEE

    Si

  • MFDS

    Si

  • IP (Frontal/Excepto frontal)

    IP45/IP32

  • Vandal-proof

    IK06

  • UL (cUL)

    Si

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

    Si

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

    Si

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

    Si

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

    Si

  • CE

    Si

  • FDA

    Class I

  • ISO13485

    Si

  • GMP

    Si

CONECTIVIDAD

  • 3G-SDI

    Si

  • 12G-SDI

    NO

  • Compuesto (Resolución)

    NO

  • S-Video

    NO

  • Componente (Resolución)

    NO

  • RS-232

    Si

  • D-Sub

    NO

  • DVI-D

    SI ( entrada x1 / Salida x1)

  • HDMI

    SI (x1)

  • DisplayPort

    SI ( entrada x1 / Salida x1)

  • Thunderbolt

    NO

  • Daisy Chain

    NO

  • Puerto USB de Subida

    SI(x1/ver3.0)

  • Puerto USB de Bajada

    SI(x1/ver3.0)

  • Salida para Auriculares

    NO

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    27

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.1554 x 0.1554

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    800

  • Gama de Color (Típ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Color Bit

    10bit

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1000:1

  • Tratamiento superficial

    Cristal de protección (1,3 t, antirreflectante, antihuellas, unión óptica)

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)

APLICACIÓN SW

  • Qubyx

    NO

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Si

  • Control Dual

    NO

MECÁNICO

  • Diseño sin Bordes

    Normal

  • Interruptor mecánico

    Si

  • Soporte OneClick

    NO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    NO

  • Montaje en pared [mm]

    200 x 100 & 100 x 100

ACCESORIO

  • Cable de alimentación

    Si

  • Adaptador

    Si

  • Hoja de calibración (Papel)

    Si

  • DVI-D (Color/Largo)

    NO

  • HDMI (Color/Largo)

    Si

  • Cable de subida USB3.0

    NO

  • D-Sub

    NO

  • Display Port

    Si