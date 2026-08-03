About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Monitor quirúrgico IPS UHD 4K de 31,5'' de LG (compatible con 12G-SDI)
Contáctanos

Monitor quirúrgico IPS UHD 4K de 31,5'' de LG (compatible con 12G-SDI)

Contáctanos

Monitor quirúrgico IPS UHD 4K de 31,5'' de LG (compatible con 12G-SDI)

32HL714S-W
LG Monitor quirúrgico IPS UHD 4K de 31,5'' de LG (compatible con 12G-SDI), 32HL714S-W
LG Monitor quirúrgico IPS UHD 4K de 31,5'' de LG (compatible con 12G-SDI), 32HL714S-W
LG Monitor quirúrgico IPS UHD 4K de 31,5'' de LG (compatible con 12G-SDI), 32HL714S-W
LG Monitor quirúrgico IPS UHD 4K de 31,5'' de LG (compatible con 12G-SDI), 32HL714S-W
LG Monitor quirúrgico IPS UHD 4K de 31,5'' de LG (compatible con 12G-SDI), 32HL714S-W
LG Monitor quirúrgico IPS UHD 4K de 31,5'' de LG (compatible con 12G-SDI), 32HL714S-W
LG Monitor quirúrgico IPS UHD 4K de 31,5'' de LG (compatible con 12G-SDI), 32HL714S-W
LG Monitor quirúrgico IPS UHD 4K de 31,5'' de LG (compatible con 12G-SDI), 32HL714S-W
LG Monitor quirúrgico IPS UHD 4K de 31,5'' de LG (compatible con 12G-SDI), 32HL714S-W
LG Monitor quirúrgico IPS UHD 4K de 31,5'' de LG (compatible con 12G-SDI), 32HL714S-W
LG Monitor quirúrgico IPS UHD 4K de 31,5'' de LG (compatible con 12G-SDI), 32HL714S-W
LG Monitor quirúrgico IPS UHD 4K de 31,5'' de LG (compatible con 12G-SDI), 32HL714S-W
LG Monitor quirúrgico IPS UHD 4K de 31,5'' de LG (compatible con 12G-SDI), 32HL714S-W
LG Monitor quirúrgico IPS UHD 4K de 31,5'' de LG (compatible con 12G-SDI), 32HL714S-W
LG Monitor quirúrgico IPS UHD 4K de 31,5'' de LG (compatible con 12G-SDI), 32HL714S-W
LG Monitor quirúrgico IPS UHD 4K de 31,5'' de LG (compatible con 12G-SDI), 32HL714S-W
LG Monitor quirúrgico IPS UHD 4K de 31,5'' de LG (compatible con 12G-SDI), 32HL714S-W
LG Monitor quirúrgico IPS UHD 4K de 31,5'' de LG (compatible con 12G-SDI), 32HL714S-W
LG Monitor quirúrgico IPS UHD 4K de 31,5'' de LG (compatible con 12G-SDI), 32HL714S-W
LG Monitor quirúrgico IPS UHD 4K de 31,5'' de LG (compatible con 12G-SDI), 32HL714S-W
LG Monitor quirúrgico IPS UHD 4K de 31,5'' de LG (compatible con 12G-SDI), 32HL714S-W
LG Monitor quirúrgico IPS UHD 4K de 31,5'' de LG (compatible con 12G-SDI), 32HL714S-W

Características principales:

  • IPS 4K de 31.5" (3840 x 2160)
  • Soporte HDR10
  • Modo espejo y rotación
  • Interruptor de entrada de conmutación
  • Soporte 12G-SDI
  • Hasta 4PBP, PIP
Más
Pantalla quirúrgica 4K

Pantalla de gran tamaño para precisión quirúrgica

El monitor quirúrgico LG 4K de alta definición con la tecnología innovadora de LG brinda exactitud, comodidad de uso y la confiabilidad necesarias para la precisión quirúrgica.

Precisión: IPS 4K de 31. 5"/HDR10/sRGB 115%, Área, Comodidad: 4PBP y PIP/Modo espejo y rotación/Soporte 12G-SDI

4K IPS de 31.5 pulgadas

Mayor precisión con visión amplia

Con una pantalla de 4K IPS de 31.5 pulgadas, el monitor quirúrgico de LG proporciona comodidad visual para ver imágenes precisas con otros desde cualquier ángulo. Por lo tanto, reduce el riesgo de una percepción errónea y ayuda a producir mejores resultados.

31.5" 4K: Full HD 4K, ángulo de visión amplia IPS: 178°

Diagrama de espacio de color CIE 1931 sRGB/LG, espacio de color 15% mayor

sRGB 115% (Espacio), Más de 99% (Cobertura)

El monitor quirúrgico 32HL714S, que admite sRGB 115% (área), más del 99 % (cobertura) y el estándar DICOM Parte 14, está diseñado para el reconocimiento preciso de los colores y la percepción de la profundidad durante cirugías invasivas. Le permite a los cirujanos ver imágenes precisas y realistas, haciendo posible una cirugía precisa.

Sin estabilización del brillo comparado con Estabilización del brillo

Estabilización de brillo

El monitor quirúrgico LG con Estabilizador de brillo puede mantener un brillo constante. Su sensor mide cuidadosamente las condiciones de retroiluminación y de iluminación local. Así optimiza el brillo correcto para el procedimiento quirúrgico.

Sin HDR10 comparado con HDR10

Soporte HDR10

El monitor quirúrgico 4K de LG es compatible con dispositivos médicos compatibles con HDR, como cámaras de endoscopia. Puede brindar imágenes desde dispositivos de forma vívida, sin aplastar los negros en las zonas oscuras.
PBP, PIP y soporte 12G-SDI

Varias señales en una pantalla

El 32HL714S soporta hasta 4PBP, PIP y puertos extendidos, permitiéndote ver múltiples señales de varios dispositivos en una pantalla. Puedes configurar una pantalla combinada con el video endoscópico de la cámara endoscópica, las imágenes de los signos vitales y las imágenes fluoroscópicas.

Soporte 3PBP/4PBP/PIP/12G-SDI con 4K

Soporte 12G-SDI: La pantalla quirúrgica 4K de LG permite la transmisión a larga distancia de señales 4K a través de un único cable coaxial sin retrasos para una cirugía estable.

Soporte 12G-SDI

El 32HL714S cuenta con una pantalla IPS de 31.5 pulgadas 4K (3840 x 2160) con soporte 12G-SDI, que permite la transmisión a larga distancia de señales 4K a través de un solo cable coaxial sin latencia para una cirugía estable (la distancia máxima de transmisión de la entrada 12G-SDI puede variar según los fabricantes: hasta 50 M usando el cable BELDEN 1694A/hasta 70 M usando el cable CANARE UHD 5.5C).

Interruptor de entrada de conmutación: Cuando falta la fuente principal, la pantalla cambiará automáticamente a una fuente de conmutación y restaurará la fuente principal una vez que vuelva la señal.

Interruptor de entrada de conmutación

Cuando falta la fuente principal, la pantalla cambiará automáticamente a una fuente de conmutación (de reserva) y restaurará la fuente principal una vez que vuelva la señal. Puedes configurar la entrada principal y la entrada de conmutación en el menú de configuración del monitor.

Pantalla original, pantalla espejo y rotación de 180°

Espejo y rotación

Encuentra la visualización de operación perfecta

El 32HL714S con funciones de espejo y rotación, te ayuda a configurar la vista operativa perfectamente optimizada para mejorar tu comodidad en el quirófano. Puedes seleccionar la imagen girada en 180 grados o la imagen espejo que deseas ver.

Resistente al polvo y al agua con terminaciones IP35 (frontal)/IP32 (el cuerpo excepto el frontal)
Espejo y rotación

Resistente al agua y al polvo

Para asegurar la protección del contacto con la sangre o los fluidos corporales, los monitores quirúrgicos LG son lavables y duraderos, con protección IP35 de frente y IP32 del cuerpo excepto el frente, lo protege desde cualquier dirección.

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Peso con Peana [kg]

    NO

  • Peso sin Peana [kg]

    13.5

  • Peso empaquetado [kg]

    18.5

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Si

  • Efecto HDR

    Si

  • Compatible con DICOM

    Si

  • Tecla de acceso rápido

    SÍ(2 teclas)

  • Calibración HW

    Calibración HW lista

  • Estabilizador de Brillos

    Si

  • Sensor de LuzAutomático

    NO

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • Sensor de presencia

    NO

  • Sensor frontal

    NO

  • Modo de lectura

    NO

  • Temperatura de Color

    6500K/7500K/9300K/Manual(5000K~10000K)

  • Modo de patología

    NO

  • Super Resolution+

    Si

  • Modo de Rotación y Espejo

    Si

  • Failover Input Switch

    Si

  • Enfoque de vista

    NO

  • Modo caja de luz

    NO

  • Encendiendo

    NO

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • PBP

    2PBP/3PBP/4PBP

  • PIP

    Si

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Salida CC

    24V, 7.5A

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Máx.)

    180W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

STANDARD

  • KGMP

    Si

  • KC (for Rep. of Korea)

    NO

  • RoHS

    Si

  • REACH

    Si

  • WEEE

    Si

  • MFDS

    Si

  • IP (Frontal/Excepto frontal)

    IP35/IP32

  • Vandal-proof

    IK06

  • UL (cUL)

    Si

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

    Si

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

    Si

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

    Si

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

    Si

  • CE

    Si

  • FDA

    Class I

  • ISO13485

    Si

  • GMP

    Si

CONECTIVIDAD

  • 3G-SDI

    Si

  • 12G-SDI

    Si

  • Compuesto (Resolución)

    NO

  • S-Video

    NO

  • Componente (Resolución)

    NO

  • RS-232

    Si

  • D-Sub

    NO

  • DVI-D

    SI ( entrada x1 / Salida x1)

  • HDMI

    SI (x1)

  • DisplayPort

    SI ( entrada x1 / Salida x1)

  • Thunderbolt

    NO

  • Daisy Chain

    NO

  • Puerto USB de Subida

    SI(x1/ver2.0)

  • Puerto USB de Bajada

    SI(x1/ver2.0)

  • Salida para Auriculares

    NO

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    31.5

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.18159 x 0.18159

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    800

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Color Bit

    10bit

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1000:1

  • Tratamiento superficial

    Cristal de protección (1,6 t, antirreflectante, antihuellas)

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)

APLICACIÓN SW

  • Qubyx

    NO

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Si

  • Control Dual

    NO

MECÁNICO

  • Diseño sin Bordes

    Normal

  • Interruptor mecánico

    Si

  • Soporte OneClick

    NO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    NO

  • Montaje en pared [mm]

    200 x 100 & 100 x 100

ACCESORIO

  • Cable de alimentación

    Si

  • Adaptador

    Si

  • Hoja de calibración (Papel)

    Si

  • DVI-D (Color/Largo)

    NO

  • HDMI (Color/Largo)

    Si

  • Cable de subida USB3.0

    NO

  • D-Sub

    NO

  • Display Port

    Si