Monitor quirúrgico IPS UHD 4K de 31,5'' de LG (compatible con 12G-SDI)

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sRGB 115% (Espacio), Más de 99% (Cobertura)
El monitor quirúrgico 32HL714S, que admite sRGB 115% (área), más del 99 % (cobertura) y el estándar DICOM Parte 14, está diseñado para el reconocimiento preciso de los colores y la percepción de la profundidad durante cirugías invasivas. Le permite a los cirujanos ver imágenes precisas y realistas, haciendo posible una cirugía precisa.