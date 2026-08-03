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Monitor curvo LG sobre un escritorio que muestra una visualización de datos 3D en colores y diagramas de flujo de trabajo en una oficina oscura.
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Monitores LG seleccionados
Un monitor muestra un software de edición de fotos para lograr precisión y creatividad.
Un monitor muestra tomografías cerebrales y datos de imágenes médicas.
Un monitor panorámico de LG muestra un software de edición de fotos y modelos en la pantalla.
Un monitor LG muestra imágenes de una tomografía cerebral e historiales médicos.
Innova hoy para lograr un futuro sostenible
Vista aérea de un exuberante bosque verde y un río con el texto superpuesto “Una vida mejor para todos” que promueve la sostenibilidad
Una vida mejor para todos
Desde los fabricantes hasta los consumidores, desde la generación presente a las futuras y desde la tecnología hasta un planeta sostenible,creamos un futuro mejor para la humanidad a través de innovaciones sostenibles para todos.
Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista
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