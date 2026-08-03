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Monitores
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Monitor curvo LG sobre un escritorio que muestra una visualización de datos 3D en colores y diagramas de flujo de trabajo en una oficina oscura.

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Monitores LG para tu empresa

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Explora los monitores LG

Estudio creativo
Espacio de oficina compartido con varios escritorios, monitores y un ordenador portátil que muestra presentaciones y gráficos empresariales
Sala de control con varios monitores que muestran mapas, datos y transmisiones de vigilancia
Oficina abierta con filas de escritorios y monitores en un espacio de trabajo moderno
Escritorio de oficina en casa con monitor, computadora portátil y libros junto a la ventana
Un escritorio ejecutivo con un monitor que muestra una presentación y documentos empresariales

Monitores LG seleccionados

Un monitor muestra un software de edición de fotos para lograr precisión y creatividad.
Trabajo y Colaboración
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Un monitor muestra tomografías cerebrales y datos de imágenes médicas.
Multimedia y Multitarea
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Un monitor panorámico de LG muestra un software de edición de fotos y modelos en la pantalla.
Precisión y Creatividad
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Un monitor LG muestra imágenes de una tomografía cerebral e historiales médicos.
Medicos
Más información

Innova hoy para lograr un futuro sostenible

Vista aérea de un exuberante bosque verde y un río con el texto superpuesto “Una vida mejor para todos” que promueve la sostenibilidad

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Una vida mejor para todos

Desde los fabricantes hasta los consumidores, desde la generación presente a las futuras y desde la tecnología hasta un planeta sostenible,creamos un futuro mejor para la humanidad a través de innovaciones sostenibles para todos.

Una vida mejor para todos Más información
Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

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