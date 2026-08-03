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Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™
Contáctanos

Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™

Contáctanos

Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™

27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B
LG Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™, 27UN880-B

Características principales:

  • UHD 4K IPS de 27" (3840 x 2160)
  • sRGB 99% (típ.)
  • VESA DisplayHDR 400
  • Soporte ergonómico con abrazadera C
  • Ajuste en extensión, retracción, giro, pivote, altura, inclinación
  • USB Tipo-C™ (60W de suministro de energía)
Más
Pantalla LG UltraFine™ Ergo
Pantalla LLG UltraFine™ Ergo en el lugar de trabajo

Diseñado a tu alrededor

Aumenta tu productividad con nuevas innovaciones para la ergonomía y el lugar de trabajo.

Calidad de imagen excepcional

3840 x 2160 UHD 4K IPS
VESA DisplayHDR400 y sRGB 99% (Típ.)

Ergonomía

Soporte ergonómico con abrazadera en C y ojal y Movimiento completo de la pantalla

Conveniencia del usuario

USB Tipo-C™
Instalación fácil

Pantalla UHD 4K IPS

Pantalla clara para comodidad visual

Con sRGB 99% (Típ.) y VESA DisplayHDR400, el LG UltraFine™ Ergo proporciona una calidad de imagen excepcional. La pantalla IPS 4K de 27 pulgadas ofrece una experiencia de visualización cómoda al reducir el cambio de color desde diferentes puntos de vista.

Pantalla IPS UHD de 27": Calidad de imagen excepcional, sRGB, Pantalla HDR 400 con CERTIFICADO VESA

Soporte Ergo, movimiento completo de la pantalla, sigue perfectamente el nivel de tus ojos
Movimiento completo de la pantalla

Sigue perfectamente el nivel de tus ojos

La flexibilidad mejorada del soporte ergonómico ofrece un ajuste ergonómico ampliado de extensión, retracción, giro, pivote, altura e inclinación, así como una posición perfecta de la pantalla para una experiencia de usuario más cómoda y sostenible.

Extensión/retracción 0 ~ 180 mm

Giro ± 280˚

Altura 0 ~ 130 mm

Pivote 90˚

Inclinación ± 25˚

*Las cifras anteriores son el rango disponible de las características.

Compatible con todas las posturas

27UN880 es una innovación interesante para cualquiera que pase una cantidad significativa de tiempo en su escritorio. El soporte tecnológicamente y ergonómicamente avanzado de LG ayuda a promover una buena postura a través de su alto grado de ajuste, lo que permite a cada usuario crear una estación de trabajo perfectamente personalizada.

Ambiente de trabajo de un arquitecto con Ergo
Ambiente de trabajo de un gamer con Ergo
Ambiente de trabajo de un fotógrafo con Ergo
Ambiente de trabajo de un arquitecto con Ergo
Ambiente de trabajo de un gamer con Ergo
Ambiente de trabajo de un fotógrafo con Ergo

 

 

  
Pon todo lo necesario para tu trabajo en el escritorio
Configuración de escritorio sin desorden

Usa completamente tu escritorio

El diseño compacto de 27UN880 ocupa muy poca superficie del escritorio y también contribuye a una instalación más fácil. Al ayudar a los usuarios a lograr un entorno sin desorden, la solución de un solo cable USB tipo C de 27UN880 proporciona convenientemente la nítida pantalla de 4K, la energía (hasta 60W) para cargar la computadora portátil y la transferencia de datos a través de un solo cable.
Uso de conexión estable y potente

USB Tipo-C™

Conexión estable y potente

Pantalla de soporte, suministro de datos y energía (hasta 60W).

Gestión sencilla de cables

Gestión sencilla de cables

Uso de abrazadera C y ojal

Abrazadera C y ojal

Uso del soporte con un clic

Montaje con un solo clic

*Para obtener instrucciones detalladas de la instalación, consulta el manual del producto en la página de soporte de LG.com.
*Las imágenes del producto en el video solo tienen propósitos ilustrativos y pueden ser diferentes al producto real.

Especificaciones clave

Imprimir

  • Tamaño [Pulgada]

    27

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    350

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    60

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Giro/Pivotable/Extensible/Retraible

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    613.1 x 726.0 x 400.2(↑) 613.1 x 596.0 x 400.2(↓)

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    613.1 x 364.4 x 44.6

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    717 x 477 x 247

  • Peso con Peana [kg]

    7.8

  • Peso sin Peana [kg]

    4

  • Peso empaquetado [kg]

    11.5

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Si

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Efecto HDR

    Si

  • Calibrado de color en Fábrica

    Si

  • Calibración HW

    Calibración HW lista

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • Modo de lectura

    Si

  • Debilidad de Color

    Si

  • Super Resolution+

    Si

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • Dynamic Action Sync

    Si

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Típ)

    40W

  • Consumo de potencia (Máx.)

    130W

  • Consumo de potencia (Estrella energética)

    25.5W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    Menos de 0.5W (condición de entrada HDMI/DP)

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

STANDARD

  • RoHS

    Si

INFO

  • Nombre del producto

    UHD

  • Año

    2020

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI (x2)

  • DisplayPort

    SI (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • USB-C

    SI (x1)

  • USB-C (Máx. Resolución a Hz)

    3840 x 2160 a 60Hz

  • USB-C (Transmisión de Datos)

    Si

  • USB-C (Potencia de Carga)

    60W

  • Puerto USB de Bajada

    SI(x2/ver3.0)

  • Salida para Auriculares

    3-polos(Solo Sonido)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    27

  • Tamaño [cm]

    68.4

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.1554 x 0.1554

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    280

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    350

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    1.07B

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    700:1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1000:1

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    60

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)

APLICACIÓN SW

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Si

  • Control Dual

    Si

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Si

SOUND

  • Altavoz

    5W x 2

  • Maxx Audio

    Si

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Giro/Pivotable/Extensible/Retraible

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

ACCESORIO

  • HDMI

    Si

  • USB-C

    Si

  • Otros (Accesorio)

    Cable de extensión de CC de 1,2 m negro con soporte, Ojal, cubierta LG