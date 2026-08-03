Monitor UHD 4K Ergo IPS de 27" con USB TIPO-C™

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Calidad de imagen excepcional
3840 x 2160 UHD 4K IPS
VESA DisplayHDR400 y sRGB 99% (Típ.)
Ergonomía
Soporte ergonómico con abrazadera en C y ojal y Movimiento completo de la pantalla
Conveniencia del usuario
USB Tipo-C™
Instalación fácil
Pantalla UHD 4K IPS
Pantalla clara para comodidad visual
Con sRGB 99% (Típ.) y VESA DisplayHDR400, el LG UltraFine™ Ergo proporciona una calidad de imagen excepcional. La pantalla IPS 4K de 27 pulgadas ofrece una experiencia de visualización cómoda al reducir el cambio de color desde diferentes puntos de vista.
Pantalla IPS UHD de 27": Calidad de imagen excepcional, sRGB, Pantalla HDR 400 con CERTIFICADO VESA
Extensión/retracción 0 ~ 180 mm
Giro ± 280˚
Altura 0 ~ 130 mm
Pivote 90˚
Inclinación ± 25˚
*Las cifras anteriores son el rango disponible de las características.
Compatible con todas las posturas
27UN880 es una innovación interesante para cualquiera que pase una cantidad significativa de tiempo en su escritorio. El soporte tecnológicamente y ergonómicamente avanzado de LG ayuda a promover una buena postura a través de su alto grado de ajuste, lo que permite a cada usuario crear una estación de trabajo perfectamente personalizada.
*Para obtener instrucciones detalladas de la instalación, consulta el manual del producto en la página de soporte de LG.com.
*Las imágenes del producto en el video solo tienen propósitos ilustrativos y pueden ser diferentes al producto real.
Especificaciones clave
Tamaño [Pulgada]
27
Resolución
3840 x 2160
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
16:9
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brillo (Típ.)[cd/m²]
350
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
60
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giro/Pivotable/Extensible/Retraible
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
613.1 x 726.0 x 400.2(↑) 613.1 x 596.0 x 400.2(↓)
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
613.1 x 364.4 x 44.6
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
717 x 477 x 247
Peso con Peana [kg]
7.8
Peso sin Peana [kg]
4
Peso empaquetado [kg]
11.5
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Si
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Efecto HDR
Si
Calibrado de color en Fábrica
Si
Calibración HW
Calibración HW lista
Protección anti-parpadeo
Si
Modo de lectura
Si
Debilidad de Color
Si
Super Resolution+
Si
AMD FreeSync™
FreeSync
Estabilizador de Negros
Si
Dynamic Action Sync
Si
Ahorro inteligente de energía
Si
POTENCIA
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
40W
Consumo de potencia (Máx.)
130W
Consumo de potencia (Estrella energética)
25.5W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
Menos de 0.5W (condición de entrada HDMI/DP)
Consumo de potencia (DC apagado)
menos de 0.3W
STANDARD
RoHS
Si
INFO
Nombre del producto
UHD
Año
2020
CONECTIVIDAD
HDMI
SI (x2)
DisplayPort
SI (x1)
Versión DP
1.4
USB-C
SI (x1)
USB-C (Máx. Resolución a Hz)
3840 x 2160 a 60Hz
USB-C (Transmisión de Datos)
Si
USB-C (Potencia de Carga)
60W
Puerto USB de Bajada
SI(x2/ver3.0)
Salida para Auriculares
3-polos(Solo Sonido)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
27
Tamaño [cm]
68.4
Resolución
3840 x 2160
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
16:9
Tamaño del píxel [mm]
0.1554 x 0.1554
Brillo (Mín.)[cd/m²]
280
Brillo (Típ.)[cd/m²]
350
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profundidad de Color (Número de colores)
1.07B
Ratio de Contraste (Mín.)
700:1
Ratio de contraste(Típ.)
1000:1
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
60
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)
APLICACIÓN SW
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Si
Control Dual
Si
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Si
SOUND
Altavoz
5W x 2
Maxx Audio
Si
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giro/Pivotable/Extensible/Retraible
Montaje en pared [mm]
100 x 100
ACCESORIO
HDMI
Si
USB-C
Si
Otros (Accesorio)
Cable de extensión de CC de 1,2 m negro con soporte, Ojal, cubierta LG
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