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LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD)
28MQ780-B
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Características principales:
- Pantalla con relación de aspecto 16:18 y resolución SDQHD (2560 x 2880)
- Colores más puros gracias a la tecnología Nano IPS, cubriendo un mayor abanico de color, mostrando por encima del 98% del espectro DCI-P3
- Conexión de hasta 2 dispositivos gracias al modo PBP y con KWM integrado
- Altavoces estéreo integrados de 7W con Waves MaxxAudio®
- Sensor de Luz Ambiental, HDR10, Modo Lectura y USB Tipo-C con hasta 90W de potencia de suministro de energía
Impresionante calidad de imagen
SDQHD (2560 x 2880) Nano IPS
DCI-P3 98% (Típ.) & HDR10
Ergonomía
Base ergonómica
Movimiento del monitor sin limitaciones
Facilidad de uso
USB Type-C™
Fácil Instalación
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
Más pantalla en menos espacio
LG DualUp ocupa el espacio de un monitor, pero gracias a su relación de aspecto 16:18 ofrece la experiencia de dos monitores de 21,5 pulgadas 16:9 en una única pantalla. Mejora la eficiencia en el trabajo y la productividad al mismo tiempo.
LG DualUp ocupa el espacio de un monitor, pero su relación de aspecto 16:18 ofrece la experiencia de dos monitores de 21,5 pulgadas en una única pantalla.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
Movimiento total de la pantalla
Movimiento ergonómico dentro del rango de rotación de los ojos
La flexibilidad mejorada del soporte Ergo* ofrece un ajuste ergonómico ampliado de extensión, retracción, giro, pivote, altura e inclinación, además de proporcionar una posición perfecta de la pantalla para una experiencia de usuario más cómoda y sostenible.
*Soporte ergonómico: extender/retraer 210 mm, girar ±335°, pivotar 90° (en sentido antihorario), altura 130 mm, altura hacia abajo 35 mm, inclinación ±25°.
**Las imágenes del producto en el video son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*TÜV Rheinland certification ID (Low Blue Light - Hardware Solution): 1111250391.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
El monitor ideal para crear, desarrollar y realizar múltiples tareas
LG DualUp, una pantalla novedosa con una relación de aspecto de 16:18 que ayuda a incrementar la eficiencia y la productividad, ya que permite consultar más información de un simple vistazo gracias a su mayor superficie.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
USB Type-C™
Fácil control y conectividad
El puerto USB Type-C™ permite desde la visualización y la transferencia de datos hasta la carga del dispositivo conectado (hasta 90W), lo que permite la compatibilidad con tu portátil al mismo tiempo con un solo cable.
USB Type-C™ proporciona fácil control y conectividad
*Para que funcione correctamente, se requiere el cable USB Type-C ™ incluido en el paquete para conectar el puerto USB Type-C ™ al monitor.
Cómo utilizar la configuración del monitor LG DualUp
PBP & KVM* integrado
LG DualUp te permite controlar múltiples contenidos desde dos ordenadores con la función PBP. Además, la función KVM integrada te ayuda a administrar todo el contenido con un único teclado y ratón.
*KVM: teclado, monitor y ratón.
**Se puede conectar a través del cable USB Type-C™, el cable HDMI y el cable USB 2.0 incluidos en el paquete.
**El cable DisplayPort NO está incluido en el paquete.
Estación de trabajo flexible en el mínimo espacio
Abrazadera y ojal
Montaje en un solo clic
*Ver el manual en lg.com en la página de soporte, para instrucciones más detalladas de instalación.
*Las imágenes del producto en el video son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
Especificaciones clave
Tamaño [Pulgada]
27.6
Resolución
2560 x 2880
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
16:18
Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
Brillo (Típ.)[cd/m²]
300
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
60
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giro/Pivotable/Extensible/Retraible
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
481.5 x 843.2 x 461.3
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
481.5 x 549.5 x 44.9
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
745 x 240 x 557
Peso con Peana [kg]
9
Peso sin Peana [kg]
4.3
Peso empaquetado [kg]
13.2
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Si
Efecto HDR
Si
Tecnología Nano IPS™
Si
Calibrado de color en Fábrica
Si
Brillo Automático
Si
Protección anti-parpadeo
Si
Modo de lectura
Si
Debilidad de Color
Si
Super Resolution+
Si
Estabilizador de Negros
Si
Dynamic Action Sync
Si
Clave definida por el usuario
Si
Auto Input Switch
Si
PBP
2PBP
Otros (Características)
Luz azul baja
POTENCIA
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
40W
Consumo de potencia (Máx.)
190W
Consumo de potencia (Estrella energética)
28.31W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
menos de 0.5W
Consumo de potencia (DC apagado)
menos de 0.3W
STANDARD
RoHS
Si
INFO
Nombre del producto
DualUp
Año
2022
CONECTIVIDAD
HDMI
SI (x2)
DisplayPort
SI (x1)
Versión DP
1.4
USB-C
SI (x1)
USB-C (Máx. Resolución a Hz)
2560x2880 at 60Hz
USB-C (Transmisión de Datos)
Si
USB-C (Potencia de Carga)
90W
Puerto USB de Subida
SI(x1/ver2.0)
Puerto USB de Bajada
SI(x2/ver3.0)
KVM incorporado
Si
Salida para Auriculares
3-polos(Solo Sonido)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
27.6
Tamaño [cm]
70.1
Resolución
2560 x 2880
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
16:18
Tamaño del píxel [mm]
0.18195 x 0.18195
Brillo (Mín.)[cd/m²]
240
Brillo (Típ.)[cd/m²]
300
Gama de Color (Mín.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
Profundidad de Color (Número de colores)
1.07B
Ratio de Contraste (Mín.)
700:1
Ratio de contraste(Típ.)
1000:1
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
60
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)
APLICACIÓN SW
Control Dual
Si
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Si
SOUND
Altavoz
7W x 2
Maxx Audio
Si
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giro/Pivotable/Extensible/Retraible
Montaje en pared [mm]
100 x 100
ACCESORIO
HDMI
Si
USB-C
Si
USB A a B
Si
Otros (Accesorio)
cubierta del cuerpo del soporte, cubierta superior, llave inglesa
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