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LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD)
Contáctanos

LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD)

Contáctanos

LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD)

28MQ780-B
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD), 28MQ780-B
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD), 28MQ780-B
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD), 28MQ780-B
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD), 28MQ780-B
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD), 28MQ780-B
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD), 28MQ780-B
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD), 28MQ780-B
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD), 28MQ780-B
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD), 28MQ780-B
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD), 28MQ780-B
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD), 28MQ780-B
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD), 28MQ780-B
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD), 28MQ780-B
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD), 28MQ780-B
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD), 28MQ780-B
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD), 28MQ780-B
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD), 28MQ780-B
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD), 28MQ780-B
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD), 28MQ780-B
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD), 28MQ780-B
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD), 28MQ780-B
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD), 28MQ780-B
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD), 28MQ780-B
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD), 28MQ780-B
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD), 28MQ780-B
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD), 28MQ780-B

Características principales:

  • Pantalla con relación de aspecto 16:18 y resolución SDQHD (2560 x 2880)
  • Colores más puros gracias a la tecnología Nano IPS, cubriendo un mayor abanico de color, mostrando por encima del 98% del espectro DCI-P3
  • Conexión de hasta 2 dispositivos gracias al modo PBP y con KWM integrado
  • Altavoces estéreo integrados de 7W con Waves MaxxAudio®
  • Sensor de Luz Ambiental, HDR10, Modo Lectura y USB Tipo-C con hasta 90W de potencia de suministro de energía
Más
LG DualUp Monitor

LG DualUp Monitor

LG DualUp Monitor

El doble de pantalla, duplica la experiencia

Incrementa la productividad con el nuevo formato de pantalla SDQHD con relación de aspecto de 16:18.

Impresionante calidad de imagen

SDQHD (2560 x 2880) Nano IPS

DCI-P3 98% (Típ.) & HDR10

Ergonomía

Base ergonómica

Movimiento del monitor sin limitaciones

Facilidad de uso

USB Type-C™

Fácil Instalación

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

Más pantalla en menos espacio

LG DualUp ocupa el espacio de un monitor, pero gracias a su relación de aspecto 16:18 ofrece la experiencia de dos monitores de 21,5 pulgadas 16:9 en una única pantalla. Mejora la eficiencia en el trabajo y la productividad al mismo tiempo.

LG DualUp ocupa el espacio de un monitor, pero su relación de aspecto 16:18 ofrece la experiencia de dos monitores de 21,5 pulgadas en una única pantalla.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

Movimiento total de la pantalla

Movimiento ergonómico dentro del rango de rotación de los ojos

La flexibilidad mejorada del soporte Ergo* ofrece un ajuste ergonómico ampliado de extensión, retracción, giro, pivote, altura e inclinación, además de proporcionar una posición perfecta de la pantalla para una experiencia de usuario más cómoda y sostenible.

*Soporte ergonómico: extender/retraer 210 mm, girar ±335°, pivotar 90° (en sentido antihorario), altura 130 mm, altura hacia abajo 35 mm, inclinación ±25°.
**Las imágenes del producto en el video son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

La pantalla Nano IPS admite un amplio espectro de colores, el 98 % de la gama de colores DCI-P3, y ofrece una reproducción de colores vibrantes compatibles con HDR10.
Pantalla SDQHD Nano IPS

Impresionante calidad de imagen, ideal para tu trabajo

La pantalla Nano IPS SDQHD (2560 x 2880 con relación de aspecto 16:18) de 27,6 pulgadas admite un amplio espectro de colores, el 98 % del DCI-P3, y ofrece una reproducción de colores vivos y vibrantes compatibles con HDR10.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

Live Color Low Blue Light de LG con certificación de pantalla TÜV Rheinland Eyesafe® ayuda a proteger los ojos contra la luz azul.
Live Color Low Blue Light

Aumente la comodidad de visualización manteniendo la calidad del color

Live Color Low Blue Light de LG, con la certificación de pantalla TÜV Rheinland Eyesafe®, ayuda a proteger los ojos contra la luz azul al combinar ajustes de hardware y software RGB mientras mantiene unos colores vivos y brillantes.

*TÜV Rheinland certification ID (Low Blue Light - Hardware Solution): 1111250391.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

El sensor reacciona a la luz, haciendo que la pantalla sea más brillante en entornos luminosos y más oscura en entornos con poca luz.
Sensor de luz ambiental

Reduce la fatiga visual con el control de brillo automático

El sensor reacciona a la luz, haciendo que la pantalla sea más brillante en entornos luminosos y más oscura en entornos con poca luz. Proporciona un ambiente de trabajo cómodo.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

El monitor ideal para crear, desarrollar y realizar múltiples tareas

LG DualUp, una pantalla novedosa con una relación de aspecto de 16:18 que ayuda a incrementar la eficiencia y la productividad, ya que permite consultar más información de un simple vistazo gracias a su mayor superficie.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

USB Type-C™

Fácil control y conectividad

El puerto USB Type-C™ permite desde la visualización y la transferencia de datos hasta la carga del dispositivo conectado (hasta 90W), lo que permite la compatibilidad con tu portátil al mismo tiempo con un solo cable.

Pantalla

Pantalla

Suministro de Energía

Suministro de Energía

Datos

Datos

USB Type-C™ proporciona fácil control y conectividad

*Para que funcione correctamente, se requiere el cable USB Type-C ™ incluido en el paquete para conectar el puerto USB Type-C ™ al monitor.

Cómo utilizar la configuración del monitor LG DualUp

PBP & KVM* integrado

LG DualUp te permite controlar múltiples contenidos desde dos ordenadores con la función PBP. Además, la función KVM integrada te ayuda a administrar todo el contenido con un único teclado y ratón.

PBP de 1 fuente**

Al conectar dos cables, HDMI, DisplayPort o USB Type-C™, se puede utilizar una configuración de monitor dual. Puedes controlar dos pantallas fácilmente sin usar software o teclas de acceso directo.

*KVM: teclado, monitor y ratón.
**Se puede conectar a través del cable USB Type-C™, el cable HDMI y el cable USB 2.0 incluidos en el paquete.
**El cable DisplayPort NO está incluido en el paquete.

Estación de trabajo flexible en el mínimo espacio

Su diseño compacto ocupa muy poca superficie de escritorio y también contribuye a una instalación más sencilla.
Escritorio sin desorden

Usa completamente tu escritorio

En muchos casos, para utilizar dos monitores convencionales se requiere más de 2 veces el espacio del que tenemos disponible. El monitor LG DualUp permite gestionar el espacio de trabajo de manera más cómoda y eficiente. Además, la abrazadera y el ojal para el soporte, y el montaje en un solo clic, hacen que se instale fácilmente sin herramientas.

Abrazadera y ojal

Montaje en un solo clic

*Ver el manual en lg.com en la página de soporte, para instrucciones más detalladas de instalación.
*Las imágenes del producto en el video son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Especificaciones clave

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  • Tamaño [Pulgada]

    27.6

  • Resolución

    2560 x 2880

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    16:18

  • Gama de Color (Típ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    300

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    60

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Giro/Pivotable/Extensible/Retraible

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    481.5 x 843.2 x 461.3

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    481.5 x 549.5 x 44.9

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    745 x 240 x 557

  • Peso con Peana [kg]

    9

  • Peso sin Peana [kg]

    4.3

  • Peso empaquetado [kg]

    13.2

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Si

  • Efecto HDR

    Si

  • Tecnología Nano IPS™

    Si

  • Calibrado de color en Fábrica

    Si

  • Brillo Automático

    Si

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • Modo de lectura

    Si

  • Debilidad de Color

    Si

  • Super Resolution+

    Si

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • Dynamic Action Sync

    Si

  • Clave definida por el usuario

    Si

  • Auto Input Switch

    Si

  • PBP

    2PBP

  • Otros (Características)

    Luz azul baja

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Típ)

    40W

  • Consumo de potencia (Máx.)

    190W

  • Consumo de potencia (Estrella energética)

    28.31W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    menos de 0.5W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

STANDARD

  • RoHS

    Si

INFO

  • Nombre del producto

    DualUp

  • Año

    2022

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI (x2)

  • DisplayPort

    SI (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • USB-C

    SI (x1)

  • USB-C (Máx. Resolución a Hz)

    2560x2880 at 60Hz

  • USB-C (Transmisión de Datos)

    Si

  • USB-C (Potencia de Carga)

    90W

  • Puerto USB de Subida

    SI(x1/ver2.0)

  • Puerto USB de Bajada

    SI(x2/ver3.0)

  • KVM incorporado

    Si

  • Salida para Auriculares

    3-polos(Solo Sonido)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    27.6

  • Tamaño [cm]

    70.1

  • Resolución

    2560 x 2880

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    16:18

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.18195 x 0.18195

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    240

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    300

  • Gama de Color (Mín.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Gama de Color (Típ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    1.07B

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    700:1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1000:1

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    60

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)

APLICACIÓN SW

  • Control Dual

    Si

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Si

SOUND

  • Altavoz

    7W x 2

  • Maxx Audio

    Si

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Giro/Pivotable/Extensible/Retraible

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

ACCESORIO

  • HDMI

    Si

  • USB-C

    Si

  • USB A a B

    Si

  • Otros (Accesorio)

    cubierta del cuerpo del soporte, cubierta superior, llave inglesa