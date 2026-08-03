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Monitor UHD (4K) Resolución 3840 X 2160
Contáctanos

Monitor UHD (4K) Resolución 3840 X 2160

Contáctanos

Monitor UHD (4K) Resolución 3840 X 2160

27UL500-W
LG Monitor UHD (4K) Resolución 3840 X 2160, 27UL500-W
LG Monitor UHD (4K) Resolución 3840 X 2160, 27UL500-W
LG Monitor UHD (4K) Resolución 3840 X 2160, 27UL500-W
LG Monitor UHD (4K) Resolución 3840 X 2160, 27UL500-W
LG Monitor UHD (4K) Resolución 3840 X 2160, 27UL500-W
LG Monitor UHD (4K) Resolución 3840 X 2160, 27UL500-W
LG Monitor UHD (4K) Resolución 3840 X 2160, 27UL500-W
LG Monitor UHD (4K) Resolución 3840 X 2160, 27UL500-W
LG Monitor UHD (4K) Resolución 3840 X 2160, 27UL500-W
LG Monitor UHD (4K) Resolución 3840 X 2160, 27UL500-W
LG Monitor UHD (4K) Resolución 3840 X 2160, 27UL500-W
LG Monitor UHD (4K) Resolución 3840 X 2160, 27UL500-W
LG Monitor UHD (4K) Resolución 3840 X 2160, 27UL500-W
LG Monitor UHD (4K) Resolución 3840 X 2160, 27UL500-W

Características principales:

  • HDR 10
  • sRGB 98%
  • Calibrado de color
  • HDCP 2.2
  • DAS, Black Stabilizer
Más
Conoce el monitor UHD 4K HDR2
HDR 10

Conoce el monitor UHD 4K HDR

Este monitor es compatible con HDR10 para representar detalles en partes luminosas y oscuras de contenidos de alto rango dinámico.
Colores reales y una visión más amplia2
IPS con sRGB 98% (Tipo.)

Colores reales y una visión más amplia

La pantalla IPS de LG tiene una extraordinaria precisión de color, cubriendo el 98% del espectro de color sRGB. También tiene un ángulo de visión más amplio, por lo que es aún más fácil disfrutar de imágenes en colores reales.
Calibrado de color2

Calibrado de color

Está calibrado en color para ayudar a mantener un color preciso en la pantalla y evitar cambios graduales, por lo que conserva el color original.
Imagen más fluida y nítida2

Imagen más fluida y nítida

Radeon FreeSync™ reduce la distorsión y la fragmentación que se producen entre la velocidad de cuadros de una tarjeta gráfica y la frecuencia de actualización de un monitor, lo que permite un movimiento más fluido y menor fragmentación en juegos exigentes.
Modos personalizados para todos los juegos1

Modos personalizados para todos los juegos

Los usuarios pueden elegir el modo FPS o RTS y personalizarlo. La configuración se puede personalizar y optimizar para cualquier tipo de juego.
Dynamic Action Sync2

Dynamic Action Sync

Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan capturar cada momento en tiempo real.
Black Stabilizer

Black Stabilizer

El Black Stabilizer de LG hace que los escenarios oscuros se vean más luminosos para que sea más fácil encontrar al enemigo.
Interfaz de usuario más sencilla

Interfaz de usuario más sencilla

El control en pantalla es simple e intuitivo. Puedes personalizar tus opciones de pantalla en pocos clics.

*Para descargar el último OnScreen Control, visita LG.com. La imagen se muestra únicamente con fines ilustrativos. Vista previa 5:9 no disponible.

RESUMEN

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DIMENSIONES

Especificaciones clave

  • Tamaño [Pulgada]

    27

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 98% (CIE1931)

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    300

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    60

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    622.6 x 460.0 x 209.4

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    622.6 x 371.0 x 74.1

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    700 x 446 x 146

  • Peso con Peana [kg]

    5.1

  • Peso sin Peana [kg]

    4.6

  • Peso empaquetado [kg]

    7.1

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Si

  • Efecto HDR

    Si

  • Calibrado de color en Fábrica

    Si

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • Modo de lectura

    Si

  • Debilidad de Color

    Si

  • Super Resolution+

    Si

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • Dynamic Action Sync

    Si

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Típ)

    36W

  • Consumo de potencia (Máx.)

    41W

  • Consumo de potencia (Estrella energética)

    26W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    menos de 0.5W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

STANDARD

  • RoHS

    Si

INFO

  • Nombre del producto

    UHD

  • Año

    2019

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI (x2)

  • DisplayPort

    SI (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • Salida para Auriculares

    3-polos(Solo Sonido)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    27

  • Tamaño [cm]

    68.4

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.1554 x 0.1554

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    240

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    300

  • Gama de Color (Mín.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 98% (CIE1931)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    1.07B

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    700:1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1000:1

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    60

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)

APLICACIÓN SW

  • Control Dual

    Si

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Si

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

ACCESORIO

  • HDMI

    Si

  • Display Port

    Si