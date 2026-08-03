Monitor UHD (4K) Resolución 3840 X 2160

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Compatible con HDCP 2.2
Conéctate con confianza: El monitor LG 4K es compatible con la protección de copia HDCP 2.2 más reciente, por lo que reproduce video de servicios de transmisión 4K, consolas de videojuegos y reproductores de discos Blu-Ray Ultra HD.
*Para descargar el último OnScreen Control, visita LG.com. La imagen se muestra únicamente con fines ilustrativos. Vista previa 5:9 no disponible.
RESUMEN
DIMENSIONES
Especificaciones clave
Tamaño [Pulgada]
27
Resolución
3840 x 2160
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
16:9
Gama de Color (Típ.)
sRGB 98% (CIE1931)
Brillo (Típ.)[cd/m²]
300
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
60
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
622.6 x 460.0 x 209.4
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
622.6 x 371.0 x 74.1
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
700 x 446 x 146
Peso con Peana [kg]
5.1
Peso sin Peana [kg]
4.6
Peso empaquetado [kg]
7.1
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Si
Efecto HDR
Si
Calibrado de color en Fábrica
Si
Protección anti-parpadeo
Si
Modo de lectura
Si
Debilidad de Color
Si
Super Resolution+
Si
AMD FreeSync™
FreeSync
Estabilizador de Negros
Si
Dynamic Action Sync
Si
Ahorro inteligente de energía
Si
POTENCIA
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
36W
Consumo de potencia (Máx.)
41W
Consumo de potencia (Estrella energética)
26W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
menos de 0.5W
Consumo de potencia (DC apagado)
menos de 0.3W
STANDARD
RoHS
Si
INFO
Nombre del producto
UHD
Año
2019
CONECTIVIDAD
HDMI
SI (x2)
DisplayPort
SI (x1)
Versión DP
1.4
Salida para Auriculares
3-polos(Solo Sonido)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
27
Tamaño [cm]
68.4
Resolución
3840 x 2160
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
16:9
Tamaño del píxel [mm]
0.1554 x 0.1554
Brillo (Mín.)[cd/m²]
240
Brillo (Típ.)[cd/m²]
300
Gama de Color (Mín.)
sRGB 95% (CIE1931)
Gama de Color (Típ.)
sRGB 98% (CIE1931)
Profundidad de Color (Número de colores)
1.07B
Ratio de Contraste (Mín.)
700:1
Ratio de contraste(Típ.)
1000:1
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
60
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)
APLICACIÓN SW
Control Dual
Si
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Si
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Montaje en pared [mm]
100 x 100
ACCESORIO
HDMI
Si
Display Port
Si