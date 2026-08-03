Monitor de 31.5" UHD 4K (3840 x 2160) HDR

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Inmersión en pantalla grande
31.5" UHD 4K (3840 x 2160)
Diseño de 3 lados prácticamente sin bordes
Color vívido y HDR
DCI-P3 90% (Típ.)
HDR10
Características multimedia
AMD FreeSync™
MAXXAUDIO®
Mejora de los juegos hasta 4K y HDR
Experiencia de juego inmersiva
32UN550 impulsa la nueva era de la experiencia de juego de la consola HDR 4K, no solo al brindar emociones sin precedentes con una imagen y un sonido casi reales, sino también al ayudarte a ganar más batallas con AMD FreeSync™, Dynamic Action Sync y Black Stabilizer.
Escena de autos del juego de la consola de juego 4K HDR verdaderamente inmersiva con MAXXAUDIO®
*Las imágenes que se muestran tienen el propósito de ilustrar las características del juego en la publicidad, y pueden diferir del producto real.
*Las imágenes de arriba a la izquierda ilustran el modo convencional en el que la característica no es compatible.
Disfruta de los contenidos 4K y HDR
De forma más vívida y realista
Exploración del contenido de HDR de los múltiples servicios de streaming. El resultado es el más verdadero con colores vívidos en un amplio rango cuando se reproduce en un monitor LG UHD 4K con tecnología HDR10 en apoyo del espacio de color DCI-P3 90% (Típ.).
Reproducir un partido de fútbol en vivo en Ultra HD 4K HDR desde el servicio de streaming
*Las imágenes que se muestran tienen el propósito de ilustrar el contenido de video 4K en la publicidad, y pueden diferir del producto real.
Diseño ergonómico
Fácil y ergonómico
El soporte de un solo clic facilita la instalación sin ningún otro equipo, y ajusta de manera flexible la altura y la inclinación de la pantalla grande para colocarla en la mejor posición para ti.
Ajuste de altura e inclinación, soporte de un solo clic y diseño de 3 lados casi sin bordes
RESUMEN
DIMENSIONES
Especificaciones clave
Tamaño [Pulgada]
31.5
Resolución
3840 x 2160
Tipo de Panel
VA
Ratio de Aspecto
16:9
Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Brillo (Típ.)[cd/m²]
350
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
60
Tiempo de respuesta
4ms (GtG a máx. Velocidad)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
714.3 x 595.9 x 226.7(↑) 714.3 x 485.9 x 226.7(↓)
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
714.3 x 420.0 x 45.7
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
821 x 507 x 230
Peso con Peana [kg]
8.4
Peso sin Peana [kg]
6.7
Peso empaquetado [kg]
11.4
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Si
Efecto HDR
Si
Protección anti-parpadeo
Si
Modo de lectura
Si
Debilidad de Color
Si
Super Resolution+
Si
AMD FreeSync™
FreeSync
Estabilizador de Negros
Si
Dynamic Action Sync
Si
Ahorro inteligente de energía
Si
POTENCIA
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
45W
Consumo de potencia (Máx.)
55W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
0.5W
Consumo de potencia (DC apagado)
menos de 0.3W
STANDARD
RoHS
Si
INFO
Nombre del producto
UHD
Año
2020
CONECTIVIDAD
HDMI
SI (x2)
DisplayPort
SI (x1)
Versión DP
1.4
Salida para Auriculares
3-polos(Solo Sonido)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
31.5
Tamaño [cm]
80
Resolución
3840 x 2160
Tipo de Panel
VA
Ratio de Aspecto
16:9
Tamaño del píxel [mm]
0.18159 x 0.18159
Brillo (Mín.)[cd/m²]
280
Brillo (Típ.)[cd/m²]
350
Gama de Color (Mín.)
DCI-P3 80% (CIE1976)
Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Profundidad de Color (Número de colores)
1.07B
Ratio de Contraste (Mín.)
1800:1
Ratio de contraste(Típ.)
3000:1
Tiempo de respuesta
4ms (GtG a máx. Velocidad)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
60
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)
APLICACIÓN SW
Control Dual
Si
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Si
SOUND
Altavoz
5W x 2
Maxx Audio
Si
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura
Montaje en pared [mm]
100 x 100
ACCESORIO
HDMI
Si
Display Port
Depende del país
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