About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Monitor de 31.5" UHD 4K (3840 x 2160) HDR
Contáctanos

Monitor de 31.5" UHD 4K (3840 x 2160) HDR

Contáctanos

Monitor de 31.5" UHD 4K (3840 x 2160) HDR

32UN550-W
Front view
Side view
Side view
Rare view
Back left view
Back view
Back right view
Front view
Side view
Side view
Rare view
Back left view
Back view
Back right view

Características principales:

  • 31.5 pulgadas UHD 4K
  • HDR10
  • DCI-P3 90% (Típ.)
  • AMD FreeSync™
  • MAXXAUDIO®
  • Soporte ajustable de altura/inclinación
Más
Monitor LG UHD 4K

Monitor LG UHD 4K

Escena de juego con una claridad excepcional y detalles en la pantalla LG UHD 4K

Escena de juego con una claridad excepcional y detalles en la pantalla LG UHD 4K

Detalles de producto

El monitor LG UHD 4K te permite disfrutar del contenido 4K y HDR como siempre has soñado.

Inmersión en pantalla grande

31.5" UHD 4K (3840 x 2160)
Diseño de 3 lados prácticamente sin bordes

Color vívido y HDR

DCI-P3 90% (Típ.)
HDR10

Características multimedia

AMD FreeSync™
MAXXAUDIO®

Mejora de los juegos hasta 4K y HDR

Experiencia de juego inmersiva

32UN550 impulsa la nueva era de la experiencia de juego de la consola HDR 4K, no solo al brindar emociones sin precedentes con una imagen y un sonido casi reales, sino también al ayudarte a ganar más batallas con AMD FreeSync™, Dynamic Action Sync y Black Stabilizer.

Escena de autos del juego de la consola de juego 4K HDR verdaderamente inmersiva con MAXXAUDIO®

*Las imágenes que se muestran tienen el propósito de ilustrar las características del juego en la publicidad, y pueden diferir del producto real.

La escena del juego rápido y con alta resolución tiene un movimiento fluido y rápido en comparación con el modo convencional
AMD FreeSync™

Movimiento fluido y rápido

Con la tecnología AMD FreeSync™, los jugadores de la consola pueden experimentar un movimiento perfecto y fluido en los juegos rápidos y con alta resolución. AMD FreeSync™ elimina virtualmente la fragmentación y la segmentación de la pantalla.
La escena del juego tiene un retraso de entrada minimizado en comparación con el modo convencional
Dynamic Action Sync

Reacciona más rápido ante tus oponentes

Minimice el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada momento en tiempo real.
La escena oscura en el juego es más brillante en comparación con el modo convencional
Black Stabilizer

Ataca en la oscuridad primero

Los gamers podrán evadir a los francotiradores escondiéndose en los lugares más oscuros y escapar rápidamente de situaciones en las que haya una explosión.

*Las imágenes de arriba a la izquierda ilustran el modo convencional en el que la característica no es compatible.

Disfruta de los contenidos 4K y HDR

De forma más vívida y realista

Exploración del contenido de HDR de los múltiples servicios de streaming. El resultado es el más verdadero con colores vívidos en un amplio rango cuando se reproduce en un monitor LG UHD 4K con tecnología HDR10 en apoyo del espacio de color DCI-P3 90% (Típ.).

Reproducir un partido de fútbol en vivo en Ultra HD 4K HDR desde el servicio de streaming

*Las imágenes que se muestran tienen el propósito de ilustrar el contenido de video 4K en la publicidad, y pueden diferir del producto real.

Diseño ergonómico

Fácil y ergonómico

El soporte de un solo clic facilita la instalación sin ningún otro equipo, y ajusta de manera flexible la altura y la inclinación de la pantalla grande para colocarla en la mejor posición para ti.

Ajuste de altura e inclinación, soporte de un solo clic y diseño de 3 lados casi sin bordes

RESUMEN

Imprimir

DIMENSIONES

32un550-w

Especificaciones clave

  • Tamaño [Pulgada]

    31.5

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Tipo de Panel

    VA

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Gama de Color (Típ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    350

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    60

  • Tiempo de respuesta

    4ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    714.3 x 595.9 x 226.7(↑) 714.3 x 485.9 x 226.7(↓)

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    714.3 x 420.0 x 45.7

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    821 x 507 x 230

  • Peso con Peana [kg]

    8.4

  • Peso sin Peana [kg]

    6.7

  • Peso empaquetado [kg]

    11.4

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Si

  • Efecto HDR

    Si

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • Modo de lectura

    Si

  • Debilidad de Color

    Si

  • Super Resolution+

    Si

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • Dynamic Action Sync

    Si

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Típ)

    45W

  • Consumo de potencia (Máx.)

    55W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    0.5W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

STANDARD

  • RoHS

    Si

INFO

  • Nombre del producto

    UHD

  • Año

    2020

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI (x2)

  • DisplayPort

    SI (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • Salida para Auriculares

    3-polos(Solo Sonido)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    31.5

  • Tamaño [cm]

    80

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Tipo de Panel

    VA

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.18159 x 0.18159

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    280

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    350

  • Gama de Color (Mín.)

    DCI-P3 80% (CIE1976)

  • Gama de Color (Típ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    1.07B

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    1800:1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    3000:1

  • Tiempo de respuesta

    4ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    60

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)

APLICACIÓN SW

  • Control Dual

    Si

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Si

SOUND

  • Altavoz

    5W x 2

  • Maxx Audio

    Si

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

ACCESORIO

  • HDMI

    Si

  • Display Port

    Depende del país