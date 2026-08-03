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Monitor UltraGear 23.6"
Especificaciones clave
Tamaño [Pulgada]
23.5
Resolución
1920 x 1080
Tipo de Panel
TN
Ratio de Aspecto
16:9
Gama de Color (Típ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Brillo (Típ.)[cd/m²]
300
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
144
Tiempo de respuesta
1ms (GtG a máx. Velocidad)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
556.8 x 419.8 x 180.6
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
556.8 x 333.8 x 61.1
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
628 x 395 x 131
Peso con Peana [kg]
3.7
Peso sin Peana [kg]
3.2
Peso empaquetado [kg]
5
CARACTERÍSTICAS
Protección anti-parpadeo
Si
Modo de lectura
Si
Motion Blur Reduction Tech.
Si
AMD FreeSync™
FreeSync
Estabilizador de Negros
Si
Dynamic Action Sync
Si
Cruceta
Si
Ahorro inteligente de energía
Si
POTENCIA
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
30W
Consumo de potencia (Máx.)
40W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
menos de 0.3W
Consumo de potencia (DC apagado)
menos de 0.3W
STANDARD
RoHS
Si
INFO
Nombre del producto
UltraGear
Año
2019
CONECTIVIDAD
HDMI
SI (x2)
DisplayPort
SI (x1)
Versión DP
1.2
Salida para Auriculares
3-polos(Solo Sonido)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
23.5
Tamaño [cm]
59.8
Resolución
1920 x 1080
Tipo de Panel
TN
Ratio de Aspecto
16:9
Tamaño del píxel [mm]
0.2715 x 0.2715
Brillo (Mín.)[cd/m²]
240
Brillo (Típ.)[cd/m²]
300
Gama de Color (Típ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Profundidad de Color (Número de colores)
16.7M
Ratio de Contraste (Mín.)
700:1
Ratio de contraste(Típ.)
1000:1
Tiempo de respuesta
1ms (GtG a máx. Velocidad)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
144
Ángulo de visión (CR≥10)
170º(D/I), 160º(Arriba/Abajo)
APLICACIÓN SW
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Si
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Montaje en pared [mm]
100 x 100
ACCESORIO
HDMI
Si
Otros (Accesorio)
Cúbre superior del cuerpo Vestido del usuario(3ea)