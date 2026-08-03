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Monitor UltraGear 23.6"

Monitor UltraGear 23.6"

Monitor UltraGear 23.6"

24GL600F-B
Front view
Front display view
Right side view
Left side view
Back right view
Back view
Back left view
Front view
Front display view
Right side view
Left side view
Back right view
Back view
Back left view

Características principales:

  • Tiempo de respuesta de 1ms
  • Tasa de Refresco de 144Hz
  • Pantalla de 23.6 pulgadas
  • Radeon FreeSync
  • Resolución FHD (1920x1080)
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Especificaciones clave

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  • Tamaño [Pulgada]

    23.5

  • Resolución

    1920 x 1080

  • Tipo de Panel

    TN

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Gama de Color (Típ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    300

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    144

  • Tiempo de respuesta

    1ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    556.8 x 419.8 x 180.6

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    556.8 x 333.8 x 61.1

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    628 x 395 x 131

  • Peso con Peana [kg]

    3.7

  • Peso sin Peana [kg]

    3.2

  • Peso empaquetado [kg]

    5

CARACTERÍSTICAS

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • Modo de lectura

    Si

  • Motion Blur Reduction Tech.

    Si

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • Dynamic Action Sync

    Si

  • Cruceta

    Si

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Típ)

    30W

  • Consumo de potencia (Máx.)

    40W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    menos de 0.3W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

STANDARD

  • RoHS

    Si

INFO

  • Nombre del producto

    UltraGear

  • Año

    2019

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI (x2)

  • DisplayPort

    SI (x1)

  • Versión DP

    1.2

  • Salida para Auriculares

    3-polos(Solo Sonido)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    23.5

  • Tamaño [cm]

    59.8

  • Resolución

    1920 x 1080

  • Tipo de Panel

    TN

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.2715 x 0.2715

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    240

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    300

  • Gama de Color (Típ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    16.7M

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    700:1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1000:1

  • Tiempo de respuesta

    1ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    144

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    170º(D/I), 160º(Arriba/Abajo)

APLICACIÓN SW

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Si

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

ACCESORIO

  • HDMI

    Si

  • Otros (Accesorio)

    Cúbre superior del cuerpo Vestido del usuario(3ea)