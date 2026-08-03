Monitor para juegos Full HD IPS 1ms (GtG) UltraGear™ de 23.8"

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Velocidad
IPS 1ms (GtG)
Ritmo de actualización de 144Hz
Color
HDR10
sRGB 99 % (típ.)
Tecnología
AMD FreeSync™ Premium
IPS 1ms (GtG)
Diseñado para una velocidad increíble
Con IPS 1ms comparable a la velocidad TN, proporciona una imagen residual mínima y un tiempo rápido de respuesta, lo que te permite disfrutar de una nueva experiencia de juego.
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.
*Comparación de velocidad con IPS 5ms (imagen izquierda) y con IPS 1ms (GtG).
Frecuencia de actualización de 144Hz
Movimientos fluidos de los juegos
La velocidad ultrarrápida de 144 Hz le permite a los jugadores ver rápidamente el próximo cuadro y hace que la imagen aparezca con fluidez. Los jugadores pueden responder rápidamente a los oponentes y apuntar a sus objetivos con facilidad.
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.
*Comparación de una frecuencia de actualización de 60 Hz (imagen izquierda) y una frecuencia de actualización de 144 Hz.
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica.
AMD FreeSync™ Premium
Más claro, fluido y rápido
Con la tecnología FreeSync™ Premium, los jugadores pueden experimentar un movimiento perfecto y fluido en alta resolución y durante juegos rápidos. Minimiza virtualmente la fragmentación y la segmentación.
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.
*Comparación del modo 'OFF' (imagen izquierda) y AMD FreeSync™ Premium.
Diseño con estilo
Sé elegante, chic e inmersivo
Mejora tu experiencia de juego con un diseño llamativo y prácticamente sin bordes. La base se puede ajustar para cambiar la inclinación del monitor para ayudarte a jugar más cómodo.
Monitor de diseño elegante y prácticamente sin bordes con soporte de inclinación ajustable
*Las imágenes de arriba a la izquierda ilustran el modo convencional en el que la característica no es compatible.
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.
Especificaciones clave
Tamaño [Pulgada]
23.8
Resolución
1920 x 1080
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
16:9
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brillo (Típ.)[cd/m²]
300
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
144
Tiempo de respuesta
1ms (GtG a máx. Velocidad)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
540.8 x 408.9 x 180.5
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
540.8 x 323.8 x 42.8
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
601 x 384 x 129
Peso con Peana [kg]
3.94
Peso sin Peana [kg]
3.5
Peso empaquetado [kg]
5.22
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Si
Efecto HDR
Si
Calibrado de color en Fábrica
Si
Protección anti-parpadeo
Si
Modo de lectura
Si
Motion Blur Reduction Tech.
Si
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Estabilizador de Negros
Si
Dynamic Action Sync
Si
Cruceta
Si
Auto Input Switch
Si
Ahorro inteligente de energía
Si
POTENCIA
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
32W
Consumo de potencia (Máx.)
34W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
menos de 0.5W
Consumo de potencia (DC apagado)
menos de 0.3W
STANDARD
RoHS
Si
INFO
Nombre del producto
UltraGear
Año
2020
CONECTIVIDAD
HDMI
SI (x2)
DisplayPort
SI (x1)
Versión DP
1.4
Salida para Auriculares
3-polos(Solo Sonido)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
23.8
Tamaño [cm]
60.4
Resolución
1920 x 1080
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
16:9
Tamaño del píxel [mm]
0.2745 x 0.2745
Brillo (Mín.)[cd/m²]
240
Brillo (Típ.)[cd/m²]
300
Gama de Color (Mín.)
sRGB 97% (CIE1931)
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profundidad de Color (Número de colores)
16.7M
Ratio de Contraste (Mín.)
700:1
Ratio de contraste(Típ.)
1000:1
Tiempo de respuesta
1ms (GtG a máx. Velocidad)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
144
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)
APLICACIÓN SW
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Si
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Montaje en pared [mm]
100 x 100
ACCESORIO
Display Port
Si
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