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Monitor para juegos Full HD IPS 1ms (GtG) UltraGear™ de 23.8"
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Monitor para juegos Full HD IPS 1ms (GtG) UltraGear™ de 23.8"

Contáctanos

Monitor para juegos Full HD IPS 1ms (GtG) UltraGear™ de 23.8"

24GN600-B
LG Monitor para juegos Full HD IPS 1ms (GtG) UltraGear™ de 23.8", 24GN600-B
LG Monitor para juegos Full HD IPS 1ms (GtG) UltraGear™ de 23.8", 24GN600-B
LG Monitor para juegos Full HD IPS 1ms (GtG) UltraGear™ de 23.8", 24GN600-B
LG Monitor para juegos Full HD IPS 1ms (GtG) UltraGear™ de 23.8", 24GN600-B
LG Monitor para juegos Full HD IPS 1ms (GtG) UltraGear™ de 23.8", 24GN600-B
LG Monitor para juegos Full HD IPS 1ms (GtG) UltraGear™ de 23.8", 24GN600-B
LG Monitor para juegos Full HD IPS 1ms (GtG) UltraGear™ de 23.8", 24GN600-B
LG Monitor para juegos Full HD IPS 1ms (GtG) UltraGear™ de 23.8", 24GN600-B
LG Monitor para juegos Full HD IPS 1ms (GtG) UltraGear™ de 23.8", 24GN600-B
LG Monitor para juegos Full HD IPS 1ms (GtG) UltraGear™ de 23.8", 24GN600-B
LG Monitor para juegos Full HD IPS 1ms (GtG) UltraGear™ de 23.8", 24GN600-B
LG Monitor para juegos Full HD IPS 1ms (GtG) UltraGear™ de 23.8", 24GN600-B
LG Monitor para juegos Full HD IPS 1ms (GtG) UltraGear™ de 23.8", 24GN600-B
LG Monitor para juegos Full HD IPS 1ms (GtG) UltraGear™ de 23.8", 24GN600-B

Características principales:

  • Pantalla de 23.8 pulgadas FHD (1920 x 1080)
  • IPS 1ms (GtG)
  • Frecuencia de actualización de 144Hz
  • sRGB 99% (Típ.) y HDR10
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Pantalla prácticamente sin bordes
Más
Monitor para juegos UltraGear™
Monitor LG UltraGear, el equipo más potente para tu juego

Cambia las reglas del juego

UltraGear™ de LG, el equipo más poderoso que aumenta tus posibilidades de ganar.

Velocidad

 

IPS 1ms (GtG)

Ritmo de actualización de 144Hz

Color

 

HDR10

sRGB 99 % (típ.)

Tecnología

 

AMD FreeSync™ Premium

IPS 1ms (GtG)

Diseñado para una velocidad increíble

Con IPS 1ms comparable a la velocidad TN, proporciona una imagen residual mínima y un tiempo rápido de respuesta, lo que te permite disfrutar de una nueva experiencia de juego.

*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.
*Comparación de velocidad con IPS 5ms (imagen izquierda) y con IPS 1ms (GtG).

Frecuencia de actualización de 144Hz

Movimientos fluidos de los juegos

La velocidad ultrarrápida de 144 Hz le permite a los jugadores ver rápidamente el próximo cuadro y hace que la imagen aparezca con fluidez. Los jugadores pueden responder rápidamente a los oponentes y apuntar a sus objetivos con facilidad.

*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.
*Comparación de una frecuencia de actualización de 60 Hz (imagen izquierda) y una frecuencia de actualización de 144 Hz.

Escena de juego en colores intensos y con contraste en el monitor compatible con HDR10 con Srgb 99 % (Típ.)
HDR10 con sRGB 99% (Típ.)

Siente el combate vívidamente con colores verdaderos

Este monitor es compatible con HDR10 con sRGB 99 % (típ.), lo que permite una inmersión visual realista con colores intensos y con contraste. Independientemente del campo de batalla, puede ayudar a los jugadores a ver los colores dramáticos que los desarrolladores del juego pretendían.

*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica.

AMD FreeSync™ Premium

Más claro, fluido y rápido

Con la tecnología FreeSync™ Premium, los jugadores pueden experimentar un movimiento perfecto y fluido en alta resolución y durante juegos rápidos. Minimiza virtualmente la fragmentación y la segmentación.

*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.
*Comparación del modo 'OFF' (imagen izquierda) y AMD FreeSync™ Premium.

Diseño con estilo

Sé elegante, chic e inmersivo

Mejora tu experiencia de juego con un diseño llamativo y prácticamente sin bordes. La base se puede ajustar para cambiar la inclinación del monitor para ayudarte a jugar más cómodo.

Monitor de diseño elegante y prácticamente sin bordes con soporte de inclinación ajustable

Comparación de dos escenas de juego entre el modo convencional y el modo Dynamic Action Sync con el retraso de entrada minimizado

Dynamic Action Sync

Reacciona más rápido ante tus oponentes

Reduce el retraso en la entrada con Dynamic Action Sync, para ayudar a los jugadores a captar los momentos críticos en tiempo real.

Comparación de dos escenas de juego entre el modo convencional y el modo Black Stabilizer, que ofrece una mejor visibilidad en la escena idéntica

Black Stabilizer

Ataca en la oscuridad primero

Black Stabilizer puede ayudar a los jugadores a evitar a los francotiradores, al esconderse en los lugares más oscuros y escapar rápidamente de las situaciones cuando explote una granada aturdidora.

Comparación de dos escenas de juego entre el modo convencional y el modo Crosshair, que ayuda a mejorar la puntería
Crosshair

Mejor puntería

El punto de objetivo está ubicado en el centro para mejorar la precisión de disparo.

*Las imágenes de arriba a la izquierda ilustran el modo convencional en el que la característica no es compatible.
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.

Especificaciones clave

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  • Tamaño [Pulgada]

    23.8

  • Resolución

    1920 x 1080

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    300

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    144

  • Tiempo de respuesta

    1ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    540.8 x 408.9 x 180.5

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    540.8 x 323.8 x 42.8

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    601 x 384 x 129

  • Peso con Peana [kg]

    3.94

  • Peso sin Peana [kg]

    3.5

  • Peso empaquetado [kg]

    5.22

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Si

  • Efecto HDR

    Si

  • Calibrado de color en Fábrica

    Si

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • Modo de lectura

    Si

  • Motion Blur Reduction Tech.

    Si

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • Dynamic Action Sync

    Si

  • Cruceta

    Si

  • Auto Input Switch

    Si

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Típ)

    32W

  • Consumo de potencia (Máx.)

    34W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    menos de 0.5W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

STANDARD

  • RoHS

    Si

INFO

  • Nombre del producto

    UltraGear

  • Año

    2020

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI (x2)

  • DisplayPort

    SI (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • Salida para Auriculares

    3-polos(Solo Sonido)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    23.8

  • Tamaño [cm]

    60.4

  • Resolución

    1920 x 1080

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.2745 x 0.2745

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    240

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    300

  • Gama de Color (Mín.)

    sRGB 97% (CIE1931)

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    16.7M

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    700:1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1000:1

  • Tiempo de respuesta

    1ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    144

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)

APLICACIÓN SW

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Si

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

ACCESORIO

  • Display Port

    Si