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Pantalla IPS de 27” FHD (1920 x 1080)
Contáctanos

Pantalla IPS de 27” FHD (1920 x 1080)

Contáctanos

Pantalla IPS de 27” FHD (1920 x 1080)

27GL650F-B.AWP
Front view
Front display view
Left side view
Side view
Back right view
Back view
Back left view
Front view
Front display view
Left side view
Side view
Back right view
Back view
Back left view

Características principales:

  • Radeon FreeSync
  • HDR10
  • IPS con sRGB 99%
  • Frecuencia de actualización de 144Hz
  • 1ms MBR
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Monitor gaming
Equipado para la victoria

Equipado para la victoria

UltraGear™ de LG es un potente dispositivo de visualización de juegos integrado con funciones de alto rendimiento capaces de responder a los mejores juegos.
Compatible con NVIDIA® G-SYNC®

Compatible con G-SYNC® Validado por NVIDIA

LG 27GL650F UltraGear es un monitor compatible con G-SYNC®, probado y oficialmente validado por NVIDIA, que minimiza el desgarro y el tartamudeo de la pantalla, para una experiencia de juego con movimientos más fluidoz y rápidos.

El monitor compatible con G-SYNC® minimiza el desgarro y el tartamudeo de la pantalla, para una experiencia de juego con movimientos más fluidoz y rápidos.

* Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
* Comparación del modo 'OFF' (imagen de la izquierda) vs Compatible con NVIDIA® G-SYNC® ".

Más claro, fluido y rápido
AMD RADEON FreeSync™

Más claro, fluido y rápido

Gracias a la tecnología AMD RADEON FreeSync™, los gamers podrán disfrutar de juegos veloces y de movimientos fluidos e impecables en alta resolución. Elimina casi por completo el tearing y la interrupción de pantalla.
Mayor claridad y más realismo
HDR10

Mayor claridad y más realismo

Este monitor es compatible con HDR10, al reproducir detalles de partes luminosas y oscuras en contenidos de alto rango dinámico. Los gamers disfrutarán de un brillo y un contraste más intensos, con sombras y siluetas más profundas.
Siente el combate real con colores verdaderos<br>1
IPS con sRGB 99%

Siente el combate real con colores verdaderos

La pantalla IPS con 99% de sRGB posee una precisión extraordinaria. Proporciona un ángulo de visión más amplio y reproduce escenas aún más vívidas del campo de batalla, tales como las llamas causadas por el contraste entre explosiones.
Movimientos fluidos de los juegos<br>1
144 Hz tasa de refresco y MBR de 1ms

Movimientos fluidos de los juegos

Gracias a una frecuencia de actualización de 144 Hz y al MBR* de 1m, los objetos se reproducen de forma clara para una jugabilidad impecable y una fluidez visual casi surreal. Objetos más dinámicos y veloces en medio de la acción le proporcionan a los gamers una ventaja competitiva.

*La reducción de desenfoque de 1ms proporciona una luminancia disminuida. Por otro lado, mientras se encuentre activada, las siguientes características no pueden ser usadas: Radeon FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync, o sincronización de acción dinámica) / Flicker Safe (seguridad de parpadeo).

Reacciona más rápido ante tus oponentes<br>1
Dynamic Action Sync

Reacciona más rápido ante tus oponentes

Minimiza input lag con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan ver cada momento en tiempo real.
Ataca en la oscuridad primero<br>1
Black Stabilizer

Ataca en la oscuridad primero

Los gamers podrán evadir a los francotiradores escondiéndose en los lugares más oscuros y escapar rápidamente de situaciones en las que haya una explosión.
Mejor puntería<br>1
Crosshair

Mejor puntería

El punto de objetivo está ubicado en el centro para mejorar la precisión de disparo.
Mejor ergonomía para jugar
Diseño ergonómico

Mejor ergonomía para jugar

Su diseño de 3 lados casi sin bordes y su base pueden ajustarse para cambiar el ángulo de inclinación, la altura y el giro del monitor, para que puedas jugar más cómodamente.

Especificaciones clave

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  • Tamaño [Pulgada]

    27

  • Resolución

    1920 x 1080

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    400

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    144

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Pivotable

Todas las especificaciones

STANDARD

  • RoHS

    Si

DIMENSIÓN/PESO

  • Peso sin Peana [kg]

    4.5

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    697 x 530 x 198

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    615.1 x 366.6 x 45.2

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    615.1 x 575.2 x 274.4(↑) 615.1 x 465.2 x 274.4(↓)

  • Peso empaquetado [kg]

    9.3

  • Peso con Peana [kg]

    6.4

INFO

  • Nombre del producto

    UltraGear

  • Año

    2019

POTENCIA

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

  • Consumo de potencia (Máx.)

    35W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    menos de 0.3W

  • Consumo de potencia (Típ)

    30W

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

CARACTERÍSTICAS

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • Calibrado de color en Fábrica

    Si

  • Cruceta

    Si

  • Dynamic Action Sync

    Si

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • HDR 10

    Si

  • Efecto HDR

    Si

  • Motion Blur Reduction Tech.

    Si

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Modo de lectura

    Si

PANTALLA

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    320

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    400

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    16.7M

  • Gama de Color (Mín.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    600:1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1000:1

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.31125 x 0.31125

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    144

  • Resolución

    1920 x 1080

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Tamaño [cm]

    68.5

  • Tamaño [Pulgada]

    27

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Pivotable

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

APLICACIÓN SW

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Si

ACCESORIO

  • Display Port

    Si

CONECTIVIDAD

  • DisplayPort

    SI (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • HDMI

    SI (x2)

  • Salida para Auriculares

    3-polos(Solo Sonido)