Pantalla IPS de 27” FHD (1920 x 1080)

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Compatible con NVIDIA® G-SYNC®
Compatible con G-SYNC® Validado por NVIDIA
LG 27GL650F UltraGear es un monitor compatible con G-SYNC®, probado y oficialmente validado por NVIDIA, que minimiza el desgarro y el tartamudeo de la pantalla, para una experiencia de juego con movimientos más fluidoz y rápidos.
El monitor compatible con G-SYNC® minimiza el desgarro y el tartamudeo de la pantalla, para una experiencia de juego con movimientos más fluidoz y rápidos.
* Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
* Comparación del modo 'OFF' (imagen de la izquierda) vs Compatible con NVIDIA® G-SYNC® ".
*La reducción de desenfoque de 1ms proporciona una luminancia disminuida. Por otro lado, mientras se encuentre activada, las siguientes características no pueden ser usadas: Radeon FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync, o sincronización de acción dinámica) / Flicker Safe (seguridad de parpadeo).
Especificaciones clave
Tamaño [Pulgada]
27
Resolución
1920 x 1080
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
16:9
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brillo (Típ.)[cd/m²]
400
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
144
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Pivotable
Todas las especificaciones
STANDARD
RoHS
Si
DIMENSIÓN/PESO
Peso sin Peana [kg]
4.5
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
697 x 530 x 198
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
615.1 x 366.6 x 45.2
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
615.1 x 575.2 x 274.4(↑) 615.1 x 465.2 x 274.4(↓)
Peso empaquetado [kg]
9.3
Peso con Peana [kg]
6.4
INFO
Nombre del producto
UltraGear
Año
2019
POTENCIA
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (DC apagado)
menos de 0.3W
Consumo de potencia (Máx.)
35W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
menos de 0.3W
Consumo de potencia (Típ)
30W
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
CARACTERÍSTICAS
Ahorro inteligente de energía
Si
AMD FreeSync™
FreeSync
Estabilizador de Negros
Si
Calibrado de color en Fábrica
Si
Cruceta
Si
Dynamic Action Sync
Si
Protección anti-parpadeo
Si
HDR 10
Si
Efecto HDR
Si
Motion Blur Reduction Tech.
Si
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Modo de lectura
Si
PANTALLA
Ratio de Aspecto
16:9
Brillo (Mín.)[cd/m²]
320
Brillo (Típ.)[cd/m²]
400
Profundidad de Color (Número de colores)
16.7M
Gama de Color (Mín.)
sRGB 90% (CIE1931)
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Ratio de Contraste (Mín.)
600:1
Ratio de contraste(Típ.)
1000:1
Tipo de Panel
IPS
Tamaño del píxel [mm]
0.31125 x 0.31125
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
144
Resolución
1920 x 1080
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Tamaño [cm]
68.5
Tamaño [Pulgada]
27
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Pivotable
Montaje en pared [mm]
100 x 100
APLICACIÓN SW
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Si
ACCESORIO
Display Port
Si
CONECTIVIDAD
DisplayPort
SI (x1)
Versión DP
1.4
HDMI
SI (x2)
Salida para Auriculares
3-polos(Solo Sonido)
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