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LG 27GL850-B - Monitor gaming LG UltraGear (Panel IPS:2560x1440px, 16:9, 400 cd/m2, 1000:1, 165Hz, 1ms); entradas: DP x1, HDMI x2, USB-A x3; G-Sync Compatible, FreeSync™ Premium
LG 27GL850-B - Monitor gaming LG UltraGear (Panel IPS:2560x1440px, 16:9, 400 cd/m2, 1000:1, 165Hz, 1ms); entradas: DP x1, HDMI x2, USB-A x3; G-Sync Compatible, FreeSync™ Premium
Características principales:
- 1ms (GTG) la máxima velocidad de respuesta
- Juega más fluido con frecuencia de actualización de 165Hz
- Tecnología AMD FreeSync™, ahora también compatible con gráficas NVIDIA y con la interfaz G-Sync, para disfrutar de toda la acción sin parpadeos
- Estabilizador de Negros (Tecnología Black Stabilizer), que permite colores oscuros más diferenciados
- Interacción en tiempo real y sin retrasos gracias a Dynamic Action Sync (DAS Mode)
Especificaciones clave
Tamaño [Pulgada]
27
Resolución
2560 x 1440
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
16:9
Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
Brillo (Típ.)[cd/m²]
350
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
144
Tiempo de respuesta
1ms (GtG a máx. Velocidad)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Pivotable
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
614.2 x 574.8 x 274.4(↑) 614.2 x 464.8 x 274.4(↓)
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
614.2 x 364.8 x 56.3
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
741 x 208 x 522
Peso con Peana [kg]
6.1
Peso sin Peana [kg]
4.2
Peso empaquetado [kg]
9.4
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Si
Efecto HDR
Si
Tecnología Nano IPS™
Si
Calibrado de color en Fábrica
Si
Protección anti-parpadeo
Si
Modo de lectura
Si
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync
Estabilizador de Negros
Si
Dynamic Action Sync
Si
Cruceta
Si
Ahorro inteligente de energía
Si
POTENCIA
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
51W
Consumo de potencia (Máx.)
65W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
menos de 0.5W
Consumo de potencia (DC apagado)
menos de 0.3W
STANDARD
RoHS
Si
INFO
Nombre del producto
UltraGear
Año
2019
CONECTIVIDAD
HDMI
SI (x2)
DisplayPort
SI (x1)
Versión DP
1.4
Puerto USB de Subida
SI(x1/ver3.0)
Puerto USB de Bajada
SI(x2/ver3.0)
Salida para Auriculares
3-polos(Solo Sonido)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
27
Tamaño [cm]
68.5
Resolución
2560 x 1440
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
16:9
Tamaño del píxel [mm]
0.2331 x 0.2331
Brillo (Mín.)[cd/m²]
280
Brillo (Típ.)[cd/m²]
350
Gama de Color (Mín.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
Profundidad de Color (Número de colores)
1.07B
Ratio de Contraste (Mín.)
700:1
Ratio de contraste(Típ.)
1000:1
Tiempo de respuesta
1ms (GtG a máx. Velocidad)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
144
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)
APLICACIÓN SW
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Si
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Pivotable
Montaje en pared [mm]
100 x 100
ACCESORIO
HDMI
Si
Display Port
Si
USB A a B
Si