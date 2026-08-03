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Monitor para juegos UltraGear™ Full HD de 27”
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Monitor para juegos UltraGear™ Full HD de 27”

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LG Monitor para juegos UltraGear™ Full HD de 27”, 27GQ50F-B
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Características principales:

  • Pantalla Full HD de 27” (1920 x 1080)
  • Frecuencia de actualización de 165 Hz
  • MBR de 1 ms
  • AMD FreeSync™ Premium
  • IU de juego
  • 3 caras prácticamente sin bordes
Más
UltraGearMC

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Améliorez votre expérience de jeu avec le moniteur UltraGearMC de LG.

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Cambia las reglas del juego

Mejora tu experiencia de juego con el monitor de juegos LG UltraGear™.
Velocidad
Frecuencia de actualización de 165Hz
1 ms MBR
Display
Pantalla de 27” Full HD (1920 x 1080).
Prácticamente sin bordes en 3 lados
Tecnología
Interfaz de usuario premium para
juegos AMD FreeSync™
Frecuencia de actualización de 165Hz

Movimiento de juego fluido

Una velocidad ultrarrápida de 165 Hz permite a los jugadores ver el siguiente cuadro rápidamente y hace que la imagen aparezca sin problemas. Los jugadores pueden responder rápidamente a los oponentes y apuntar al objetivo fácilmente.

  • 60Hz
  • 165Hz

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Reducción de desenfoque y efecto fantasma en juegos con 1ms MBR
MBR de 1 ms

Increíble velocidad hacia la victoria

1 ms MBR ayuda a suavizar el juego, reduciendo el desenfoque y el efecto fantasma. Los objetos dinámicos y de ritmo rápido en medio de toda la acción pueden dar a los jugadores una ventaja competitiva.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms causa una luminancia reducida y las siguientes características no se pueden usar mientras está activada: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync)
*Puede ocurrir un parpadeo durante la operación MBR de 1 ms.

Experimente movimientos fluidos y flexibles en el juego con AMD FreeSync™ Premium.
AMD FreeSync™ Premium

Más claro, más fluido y más rápido

Con la tecnología FreeSync™ Premium, los jugadores pueden experimentar un movimiento fluido y continuo en juegos de alta resolución y ritmo rápido. Prácticamente reduce el desgarro y el tartamudeo de la pantalla.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Comparación del modo 'APAGADO' (imagen de la izquierda) y AMD FreeSync™ Premium.

Diseño sofisticado y elegante.

Diseñado para concentrarse en los juegos

Mejore su experiencia de juego con el nuevo diseño Hexagon y un bisel delgado en 3 lados. La base se puede ajustar para cambiar la inclinación del monitor para ayudarlo a jugar más cómodo.

Monitor de diseño prácticamente sin bordes

3 caras prácticamente sin bordes

Monitor con inclinación ajustable

Inclinación

Diseño ergonómico con funciones de ajuste de la inclinación.
Modos personalizados para varios juegos.
IU de juego

Configúrelo para que su UltraGear™ se adapte a su estilo de juego

Los jugadores pueden usar la visualización en pantalla y el control en pantalla para personalizar fácilmente la configuración, desde ajustar las opciones básicas del monitor hasta registrar la 'clave definida por el usuario' para que el usuario pueda configurar el acceso directo.

*Para descargar el control OnScreen más reciente, visite LG.COM..
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

  • Convencional
  • DAS
Sincronización dinámica de acciones

Reaccionar más rápido a los oponentes

Reduzca el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que ayude a los jugadores a capturar el momento crítico en tiempo real.

*La ilustración convencional del modelo de LG no es compatible con la función Dynamic Action Sync (DAS).
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

  • Desactivado
  • Activado
Estabilizador negro

Ataque primero en la oscuridad

Black Stabilizer ayuda a los jugadores a evitar que los francotiradores se escondan en los lugares más oscuros y a escapar rápidamente de situaciones en las que explota el flash.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

  • Desactivado
  • Activado
Punto de mira

Mejore la puntería

El punto objetivo se fija en el centro para mejorar la precisión del disparo.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.

Tasa de fotogramas de seguimiento con contador de FPS
Contador de FPS

Seguimiento de su velocidad de fotogramas

Sin instalar un software separado, puede ver sus fotogramas por segundo (FPS) en los juegos mostrándolos en la esquina de la pantalla.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*La función Crosshair no está disponible mientras el contador FPS está activado.
*El contador FPS puede mostrar el valor que excede la frecuencia de actualización máxima del monitor.

Especificaciones clave

Imprimir

  • Tamaño [Pulgada]

    27

  • Resolución

    1920 x 1080

  • Tipo de Panel

    VA

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Gama de Color (Típ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    250

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    165

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    613.7 x 456.1 x 201.6

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    613.7 x 364.1 x 39.3

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    776 x 156 x 435

  • Peso con Peana [kg]

    3.87

  • Peso sin Peana [kg]

    3.25

  • Peso empaquetado [kg]

    5.8

CARACTERÍSTICAS

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • Modo de lectura

    Si

  • Motion Blur Reduction Tech.

    Si

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • Dynamic Action Sync

    Si

  • Cruceta

    Si

  • Contador de FPS

    Si

  • Clave definida por el usuario

    Si

  • Auto Input Switch

    Si

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Típ)

    32W

  • Consumo de potencia (Máx.)

    35W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    0.5W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

STANDARD

  • RoHS

    Si

INFO

  • Nombre del producto

    UltraGear

  • Año

    2022

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI (x2)

  • DisplayPort

    SI (x1)

  • Versión DP

    1.2

  • Salida para Auriculares

    3-polos(Solo Sonido)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    27

  • Tamaño [cm]

    68.4

  • Resolución

    1920 x 1080

  • Tipo de Panel

    VA

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.3108 x 0.3108

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    200

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    250

  • Gama de Color (Mín.)

    NTSC 70% (CIE1931)

  • Gama de Color (Típ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    16.7M

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    1800:1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    3000:1

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    165

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)

APLICACIÓN SW

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Si

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

ACCESORIO

  • Display Port

    Si