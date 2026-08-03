Monitor para juegos UltraGear™ Full HD de 27”

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms causa una luminancia reducida y las siguientes características no se pueden usar mientras está activada: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync)

*Puede ocurrir un parpadeo durante la operación MBR de 1 ms.