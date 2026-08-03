Monitor para juegos UltraGear™ Full HD de 27”

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Frecuencia de actualización de 165Hz
Movimiento de juego fluido
Una velocidad ultrarrápida de 165 Hz permite a los jugadores ver el siguiente cuadro rápidamente y hace que la imagen aparezca sin problemas. Los jugadores pueden responder rápidamente a los oponentes y apuntar al objetivo fácilmente.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms causa una luminancia reducida y las siguientes características no se pueden usar mientras está activada: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync)
*Puede ocurrir un parpadeo durante la operación MBR de 1 ms.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Comparación del modo 'APAGADO' (imagen de la izquierda) y AMD FreeSync™ Premium.
Diseño sofisticado y elegante.
Diseñado para concentrarse en los juegos
Mejore su experiencia de juego con el nuevo diseño Hexagon y un bisel delgado en 3 lados. La base se puede ajustar para cambiar la inclinación del monitor para ayudarlo a jugar más cómodo.
*Para descargar el control OnScreen más reciente, visite LG.COM..
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
- Convencional
- DAS
Sincronización dinámica de acciones
Reaccionar más rápido a los oponentes
Reduzca el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que ayude a los jugadores a capturar el momento crítico en tiempo real.
*La ilustración convencional del modelo de LG no es compatible con la función Dynamic Action Sync (DAS).
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
- Desactivado
- Activado
Estabilizador negro
Ataque primero en la oscuridad
Black Stabilizer ayuda a los jugadores a evitar que los francotiradores se escondan en los lugares más oscuros y a escapar rápidamente de situaciones en las que explota el flash.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
- Desactivado
- Activado
Punto de mira
Mejore la puntería
El punto objetivo se fija en el centro para mejorar la precisión del disparo.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*La función Crosshair no está disponible mientras el contador FPS está activado.
*El contador FPS puede mostrar el valor que excede la frecuencia de actualización máxima del monitor.
Especificaciones clave
Tamaño [Pulgada]
27
Resolución
1920 x 1080
Tipo de Panel
VA
Ratio de Aspecto
16:9
Gama de Color (Típ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Brillo (Típ.)[cd/m²]
250
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
165
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
613.7 x 456.1 x 201.6
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
613.7 x 364.1 x 39.3
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
776 x 156 x 435
Peso con Peana [kg]
3.87
Peso sin Peana [kg]
3.25
Peso empaquetado [kg]
5.8
CARACTERÍSTICAS
Protección anti-parpadeo
Si
Modo de lectura
Si
Motion Blur Reduction Tech.
Si
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Estabilizador de Negros
Si
Dynamic Action Sync
Si
Cruceta
Si
Contador de FPS
Si
Clave definida por el usuario
Si
Auto Input Switch
Si
Ahorro inteligente de energía
Si
POTENCIA
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
32W
Consumo de potencia (Máx.)
35W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
0.5W
Consumo de potencia (DC apagado)
menos de 0.3W
STANDARD
RoHS
Si
INFO
Nombre del producto
UltraGear
Año
2022
CONECTIVIDAD
HDMI
SI (x2)
DisplayPort
SI (x1)
Versión DP
1.2
Salida para Auriculares
3-polos(Solo Sonido)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
27
Tamaño [cm]
68.4
Resolución
1920 x 1080
Tipo de Panel
VA
Ratio de Aspecto
16:9
Tamaño del píxel [mm]
0.3108 x 0.3108
Brillo (Mín.)[cd/m²]
200
Brillo (Típ.)[cd/m²]
250
Gama de Color (Mín.)
NTSC 70% (CIE1931)
Gama de Color (Típ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Profundidad de Color (Número de colores)
16.7M
Ratio de Contraste (Mín.)
1800:1
Ratio de contraste(Típ.)
3000:1
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
165
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)
APLICACIÓN SW
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Si
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Montaje en pared [mm]
100 x 100
ACCESORIO
Display Port
Si
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