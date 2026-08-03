Monitor para jugadores UltraGear™ QHD de 31.5" de LG con 165Hz, 1ms MBR

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Velocidad
165Hz
1ms MBR
1ms MBR
Calidad de imagen
31.5" QHD (2560 x 1440)
HDR10 y sRGB 95% (Típ.)
HDR10 y sRGB 95% (Típ.)
Característica
AMD FreeSync™ Premium
Soporte ajustable de altura, inclinación y pivote
Soporte ajustable de altura, inclinación y pivote
Ritmo de actualización de 165Hz
Movimientos fluidos de los juegos
La velocidad ultrarrápida de 165Hz le permite a los jugadores ver rápidamente el próximo cuadro y hace que la imagen aparezca con fluidez. Los jugadores pueden responder rápidamente a los oponentes y apuntar a sus objetivos con facilidad.
Movimiento suave para los juegos, con un ritmo de actualización de 165 Hz en comparación con el ritmo de actualización de 60 Hz
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.
*Comparación de un ritmo de actualización de 60Hz (imagen izquierda) y un ritmo de actualización de 165Hz.
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.
*La reducción de desenfoque de movimiento de 1ms causa una disminución de la luminancia y las siguientes características no pueden ser utilizadas mientras esté activada: AMD FreeSync™/DAS (Dynamic Action Sync)/Sin parpadeos.
*El parpadeo puede ocurrir durante la operación de 1ms MBR.
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica.
AMD FreeSync™ Premium
Más claro, fluido y rápido
Con la tecnología FreeSync™ Premium, los jugadores pueden experimentar un movimiento perfecto y fluido en alta resolución y durante juegos rápidos. Minimiza virtualmente la fragmentación y la segmentación.
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.
*Comparación del modo 'OFF' (imagen izquierda) y AMD FreeSync™ Premium.
Diseño con estilo
Sé elegante, chic e inmersivo
Mejora tu experiencia de juego con un diseño llamativo y prácticamente sin bordes. La base se puede ajustar para cambiar la altura, la inclinación y la rotación del monitor para ayudarte a jugar más cómodo.
Monitor de diseño elegante y prácticamente sin bordes, con altura, inclinación y pivote de soporte ajustable
*Las imágenes de arriba a la izquierda ilustran el modo convencional en el que la característica no es compatible.
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.
RESUMEN
DIMENSIONES
Especificaciones clave
Tamaño [Pulgada]
31.5
Resolución
2560 x 1440
Tipo de Panel
VA
Ratio de Aspecto
16:9
Gama de Color (Típ.)
sRGB 95% (CIE1931)
Brillo (Típ.)[cd/m²]
350
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
165
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Pivotable
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
714.7 x 600.3 x 292.1(↑) 714.7 x 490.3 x 292.1(↓)
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
714.7 x 428 x 50.9
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
793 x 227 x 557
Peso con Peana [kg]
7.2
Peso sin Peana [kg]
5.1
Peso empaquetado [kg]
10.3
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Si
Efecto HDR
Si
Calibrado de color en Fábrica
Si
Protección anti-parpadeo
Si
Modo de lectura
Si
Motion Blur Reduction Tech.
Si
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Estabilizador de Negros
Si
Dynamic Action Sync
Si
Cruceta
Si
Auto Input Switch
Si
Ahorro inteligente de energía
Si
POTENCIA
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
60W
Consumo de potencia (Máx.)
63W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
menos de 0.5W
Consumo de potencia (DC apagado)
menos de 0.3W
STANDARD
RoHS
Si
INFO
Nombre del producto
UltraGear
Año
2020
CONECTIVIDAD
HDMI
SI (x2)
DisplayPort
SI (x1)
Versión DP
1.4
Salida para Auriculares
3-polos(Solo Sonido)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
31.5
Tamaño [cm]
80
Resolución
2560 x 1440
Tipo de Panel
VA
Ratio de Aspecto
16:9
Tamaño del píxel [mm]
0.2724 x 0.2724
Brillo (Mín.)[cd/m²]
280
Brillo (Típ.)[cd/m²]
350
Gama de Color (Mín.)
sRGB 90% (CIE1931)
Gama de Color (Típ.)
sRGB 95% (CIE1931)
Profundidad de Color (Número de colores)
16.7M
Ratio de Contraste (Mín.)
1800:1
Ratio de contraste(Típ.)
3000:1
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
165
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)
APLICACIÓN SW
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Si
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Pivotable
Montaje en pared [mm]
100 x 100
ACCESORIO
Display Port
Si
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