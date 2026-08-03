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Monitor para jugadores UltraGear™ QHD de 31.5" de LG con 165Hz, 1ms MBR
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Características principales:

  • Pantalla de 31.5 pulgadas QHD (2560 x 1440)
  • Ritmo de actualización de 165Hz
  • 1ms MBR
  • sRGB 95% (Típ.) y HDR10
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Soporte ajustable de altura, inclinación y pivote
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Monitor Gaming UltraGear™

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El monitor Ultragear de LG como el equipo más poderoso para tu juego

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Cambia las reglas del juego

UltraGear™ de LG, el equipo más poderoso que aumenta tus posibilidades de ganar.

Velocidad

165Hz
1ms MBR

Calidad de imagen

31.5" QHD (2560 x 1440)
HDR10 y sRGB 95% (Típ.)

Característica

AMD FreeSync™ Premium
Soporte ajustable de altura, inclinación y pivote
Ritmo de actualización de 165Hz

Movimientos fluidos de los juegos

La velocidad ultrarrápida de 165Hz le permite a los jugadores ver rápidamente el próximo cuadro y hace que la imagen aparezca con fluidez. Los jugadores pueden responder rápidamente a los oponentes y apuntar a sus objetivos con facilidad.

Movimiento suave para los juegos, con un ritmo de actualización de 165 Hz en comparación con el ritmo de actualización de 60 Hz

*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.
*Comparación de un ritmo de actualización de 60Hz (imagen izquierda) y un ritmo de actualización de 165Hz.

Reducción del desenfoque y del efecto fantasma en los juegos con 1Ms Mbr
1ms MBR

Una velocidad increíble hacia la victoria

1m MBR ayuda a que el juego sea más fluido, reduciendo el desenfoque y el efecto fantasma. Los objetos dinámicos y de ritmo rápido en medio de toda la acción pueden dar a los jugadores una ventaja competitiva.

*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.
*La reducción de desenfoque de movimiento de 1ms causa una disminución de la luminancia y las siguientes características no pueden ser utilizadas mientras esté activada: AMD FreeSync™/DAS (Dynamic Action Sync)/Sin parpadeos.
*El parpadeo puede ocurrir durante la operación de 1ms MBR.

La escena de juego en colores ricos y contraste en el monitor que es compatible con Hdr10 con Srgb 95% (Típ.)
HDR10 con sRGB 95% (Típ.)

Siente el combate vívidamente con colores verdaderos

Este monitor es compatible con HDR10 con sRGB 95% (típ.), lo que permite una inmersión visual realista con colores y contrastes ricos. Independientemente del campo de batalla, puede ayudar a los jugadores a ver los colores dramáticos que los desarrolladores del juego pretendían.

*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica.

AMD FreeSync™ Premium

Más claro, fluido y rápido

Con la tecnología FreeSync™ Premium, los jugadores pueden experimentar un movimiento perfecto y fluido en alta resolución y durante juegos rápidos. Minimiza virtualmente la fragmentación y la segmentación.

*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.
*Comparación del modo 'OFF' (imagen izquierda) y AMD FreeSync™ Premium.

Diseño con estilo

Sé elegante, chic e inmersivo

Mejora tu experiencia de juego con un diseño llamativo y prácticamente sin bordes. La base se puede ajustar para cambiar la altura, la inclinación y la rotación del monitor para ayudarte a jugar más cómodo.

Monitor de diseño elegante y prácticamente sin bordes, con altura, inclinación y pivote de soporte ajustable

Una comparación de dos escenas de juego entre el modo convencional y el modo de sincronización de acción dinámica con el retraso de entrada minimizado
Dynamic Action Sync

Reacciona más rápido ante tus oponentes

Reduce el retraso en la entrada con Dynamic Action Sync, para ayudar a los jugadores a captar los momentos críticos en tiempo real.
Una comparación de dos escenas de juego entre el modo convencional y el modo Black Stabilizer, que ofrece una mejor visibilidad en la escena idéntica
Black Stabilizer

Ataca en la oscuridad primero

Black Stabilizer puede ayudar a los jugadores a evitar a los francotiradores, al esconderse en los lugares más oscuros y escapar rápidamente de las situaciones cuando explote una granada aturdidora.
Una comparación de dos escenas de juego entre el modo convencional y el modo Crosshair, que ayuda a apuntar mejor
Crosshair

Mejor puntería

El punto de objetivo está ubicado en el centro para mejorar la precisión de disparo.

*Las imágenes de arriba a la izquierda ilustran el modo convencional en el que la característica no es compatible.
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.

RESUMEN

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DIMENSIONES

32GN650-B

Especificaciones clave

  • Tamaño [Pulgada]

    31.5

  • Resolución

    2560 x 1440

  • Tipo de Panel

    VA

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    350

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    165

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Pivotable

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    714.7 x 600.3 x 292.1(↑) 714.7 x 490.3 x 292.1(↓)

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    714.7 x 428 x 50.9

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    793 x 227 x 557

  • Peso con Peana [kg]

    7.2

  • Peso sin Peana [kg]

    5.1

  • Peso empaquetado [kg]

    10.3

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Si

  • Efecto HDR

    Si

  • Calibrado de color en Fábrica

    Si

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • Modo de lectura

    Si

  • Motion Blur Reduction Tech.

    Si

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • Dynamic Action Sync

    Si

  • Cruceta

    Si

  • Auto Input Switch

    Si

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Típ)

    60W

  • Consumo de potencia (Máx.)

    63W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    menos de 0.5W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

STANDARD

  • RoHS

    Si

INFO

  • Nombre del producto

    UltraGear

  • Año

    2020

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI (x2)

  • DisplayPort

    SI (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • Salida para Auriculares

    3-polos(Solo Sonido)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    31.5

  • Tamaño [cm]

    80

  • Resolución

    2560 x 1440

  • Tipo de Panel

    VA

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.2724 x 0.2724

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    280

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    350

  • Gama de Color (Mín.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    16.7M

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    1800:1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    3000:1

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    165

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)

APLICACIÓN SW

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Si

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Pivotable

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

ACCESORIO

  • Display Port

    Si