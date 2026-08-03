Monitor para jugadores UltraGear™ QHD de 31.5" de LG con 165Hz, 1ms MBR

*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.

*La reducción de desenfoque de movimiento de 1ms causa una disminución de la luminancia y las siguientes características no pueden ser utilizadas mientras esté activada: AMD FreeSync™/DAS (Dynamic Action Sync)/Sin parpadeos.

*El parpadeo puede ocurrir durante la operación de 1ms MBR.