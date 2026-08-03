About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Monitor Gaming UltraWide™ 21:9 de 34"
Contáctanos

Monitor Gaming UltraWide™ 21:9 de 34"

Contáctanos

Monitor Gaming UltraWide™ 21:9 de 34"

34GL750-B.AWP
Front view
Front display view
Side view
Side view
Back right view
Back view
Back left view
Back view
Front view
Front display view
Side view
Side view
Back right view
Back view
Back left view
Back view

Características principales:

  • NVIDIA G-Sync® Compatible
  • Tecnología Adaptive-Sync
  • HDR10
  • IPS con sRGB 99%
  • Tasa de refresco de 144Hz
  • 1ms MBR
Más
MNT-34GL750-01-1-UltraGear-D
Equipado para la victoria

Equipado para la victoria

UltraGear™ de LG es un potente dispositivo de visualización de juegos integrado con funciones de alto rendimiento capaces de responder a los mejores juegos.
Compatible con NVIDIA® G-SYNC®

Compatible con G-SYNC® Validado por NVIDIA

LG 34GL750 UltraGear es un monitor compatible con G-SYNC®, probado y oficialmente validado por NVIDIA, que minimiza el desgarro y el tartamudeo de la pantalla, para una experiencia de juego con movimientos más fluidoz y rápidos.

El monitor compatible con G-SYNC® minimiza el desgarro y el tartamudeo de la pantalla, para una experiencia de juego con movimientos más fluidoz y rápidos.

* Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
* Comparación del modo 'OFF' (imagen de la izquierda) vs Compatible con NVIDIA® G-SYNC® ".

Más claro, fluido y rápido
Adaptive-Sync (FreeSync™)

Más claro, fluido y rápido

Con la tecnología Adaptive-Sync (FreeSync™), los jugadores pueden experimentar un movimiento fluido y perfecto en los juegos rápidos y de alta resolución. Elimina virtualmente la fragmentación y la distorsión de la pantalla.
Mayor claridad y realismo
HDR10

Mayor claridad y realismo

Este monitor es compatible con HDR10, al reproducir detalles de partes luminosas y oscuras en contenidos de alto rango dinámico. Los gamers disfrutarán de un brillo y un contraste más intensos, con sombras y siluetas más profundas.
Siente el combate real con colores verdaderos
IPS con sRGB 99%

Siente el combate real con colores verdaderos

La pantalla IPS con 99% de sRGB posee una precisión extraordinaria. Proporciona un ángulo de visión más amplio y reproduce escenas aún más vívidas del campo de batalla, tales como las llamas causadas por el contraste entre explosiones.
Máxima inmersión
34" 21:9 UltraWide™

Máxima inmersión

La relación de aspecto 21:9 combinada con la pantalla curva es ideal para jugar: los jugadores pueden ver más información en la pantalla de juego de cuadros por segundo (FPS) para lograr una supervivencia muy envolvente en la amplia escena de juego y para sobresalir en una ventaja estratégica.
Movimientos fluidos de los juegos
144 Hz de tasa de refresco y MBR de 1ms

Movimientos fluidos de los juegos

Gracias a una tasa de refresco de 144 Hz y al MBR* de 1m, los objetos se reproducen de forma clara para una juego impecable y una fluidez visual casi surreal. Objetos más dinámicos y veloces en medio de la acción le proporcionan a los gamers una ventaja competitiva.

*La reducción de desenfoque de 1ms proporciona una luminancia disminuida. Por otro lado, mientras se encuentre activada, las siguientes características no pueden ser usadas: Radeon FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync, o sincronización de acción dinámica) / Flicker Safe (seguridad de parpadeo).

Reacciona más rápido ante tus oponentes1
Dynamic Action Sync

Reacciona más rápido ante tus oponentes

Minimiza input lag con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan ver cada momento en tiempo real.
Ataca en la oscuridad primero1
Estabilizador de Negros

Ataca en la oscuridad primero

Los gamers podrán evadir a los francotiradores escondiéndose en los lugares más oscuros y escapar rápidamente de situaciones en las que haya una explosión.
Mejor puntería1
Crosshair

Mejor puntería

El punto de objetivo está ubicado en el centro para mejorar la precisión de disparo.
Mejor ergonomía para jugar
Diseño ergonómico

Mejor ergonomía para jugar

Su diseño sin bordes virtuales en tres lados y la base se pueden ajustar para cambiar la inclinación y la altura del monitor para ayudarte a jugar de una forma más cómoda.

Especificaciones clave

Imprimir

  • Tamaño [Pulgada]

    34

  • Resolución

    2560 x 1080

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    21:9

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    300

  • Curvatura

    3800R

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    144

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    819.9 x 565.3 x 279.7(↑) 819.9 x 445.3 x 279.7(↓)

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    819.9 x 364.5 x 87

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    987 x 525 x 211

  • Peso con Peana [kg]

    8.3

  • Peso sin Peana [kg]

    6.1

  • Peso empaquetado [kg]

    11.5

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Si

  • Efecto HDR

    Si

  • Calibrado de color en Fábrica

    Si

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • Modo de lectura

    Si

  • Motion Blur Reduction Tech.

    Si

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • Dynamic Action Sync

    Si

  • Cruceta

    Si

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Típ)

    52W

  • Consumo de potencia (Máx.)

    58W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    menos de 0.3W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

STANDARD

  • RoHS

    Si

INFO

  • Nombre del producto

    UltraGear

  • Año

    2019

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI (x2)

  • DisplayPort

    SI (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • Salida para Auriculares

    3-polos(Solo Sonido)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    34

  • Tamaño [cm]

    86.704

  • Resolución

    2560 x 1080

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    21:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.312 x 0.310

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    240

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    300

  • Gama de Color (Mín.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    16.7M

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    700:1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1000:1

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    144

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)

  • Curvatura

    3800R

APLICACIÓN SW

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Si

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

ACCESORIO

  • Display Port

    Si