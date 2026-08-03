Monitor Gaming UltraWide™ 21:9 de 34"

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Compatible con NVIDIA® G-SYNC®
Compatible con G-SYNC® Validado por NVIDIA
LG 34GL750 UltraGear es un monitor compatible con G-SYNC®, probado y oficialmente validado por NVIDIA, que minimiza el desgarro y el tartamudeo de la pantalla, para una experiencia de juego con movimientos más fluidoz y rápidos.
El monitor compatible con G-SYNC® minimiza el desgarro y el tartamudeo de la pantalla, para una experiencia de juego con movimientos más fluidoz y rápidos.
* Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
* Comparación del modo 'OFF' (imagen de la izquierda) vs Compatible con NVIDIA® G-SYNC® ".
*La reducción de desenfoque de 1ms proporciona una luminancia disminuida. Por otro lado, mientras se encuentre activada, las siguientes características no pueden ser usadas: Radeon FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync, o sincronización de acción dinámica) / Flicker Safe (seguridad de parpadeo).
Especificaciones clave
Tamaño [Pulgada]
34
Resolución
2560 x 1080
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
21:9
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brillo (Típ.)[cd/m²]
300
Curvatura
3800R
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
144
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
819.9 x 565.3 x 279.7(↑) 819.9 x 445.3 x 279.7(↓)
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
819.9 x 364.5 x 87
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
987 x 525 x 211
Peso con Peana [kg]
8.3
Peso sin Peana [kg]
6.1
Peso empaquetado [kg]
11.5
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Si
Efecto HDR
Si
Calibrado de color en Fábrica
Si
Protección anti-parpadeo
Si
Modo de lectura
Si
Motion Blur Reduction Tech.
Si
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync
Estabilizador de Negros
Si
Dynamic Action Sync
Si
Cruceta
Si
Ahorro inteligente de energía
Si
POTENCIA
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
52W
Consumo de potencia (Máx.)
58W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
menos de 0.3W
Consumo de potencia (DC apagado)
menos de 0.3W
STANDARD
RoHS
Si
INFO
Nombre del producto
UltraGear
Año
2019
CONECTIVIDAD
HDMI
SI (x2)
DisplayPort
SI (x1)
Versión DP
1.4
Salida para Auriculares
3-polos(Solo Sonido)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
34
Tamaño [cm]
86.704
Resolución
2560 x 1080
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
21:9
Tamaño del píxel [mm]
0.312 x 0.310
Brillo (Mín.)[cd/m²]
240
Brillo (Típ.)[cd/m²]
300
Gama de Color (Mín.)
sRGB 90% (CIE1931)
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profundidad de Color (Número de colores)
16.7M
Ratio de Contraste (Mín.)
700:1
Ratio de contraste(Típ.)
1000:1
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
144
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)
Curvatura
3800R
APLICACIÓN SW
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Si
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura
Montaje en pared [mm]
100 x 100
ACCESORIO
Display Port
Si
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