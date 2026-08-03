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Monitor Gaming LG UltraGear OLED
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Monitor Gaming LG UltraGear OLED

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LG Monitor Gaming LG UltraGear OLED, 48GQ900-B
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Características principales:

  • Panel OLED de frecuencia de actualización de 120Hz, y con < 1ms de velocidad de respuesta (GtG).
  • Disfruta de tus videojuegos favoritos y sorprendete con la profundidad de los colores, que solo el único negro puro y los más de 33 millones de píxéles autoluminiscentes pueden darte.
  • HDMI 2.1 para disfrutar de los últimos lanzamientos de videojuegos en consolas de última generación.
  • Estabilizador de Negros (Tecnología Black Stabilizer), que permite colores oscuros más diferenciados
  • Tecnología AMD FreeSync™ Premium Pro, ahora tambien compatible con gráficas NVIDIA y con la interfaz G-Sync, para disfrutar de toda la acción sin parpadeos.
Más
UltraGear™ Logo.

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Prepárate, juega

Prepárate, juega

Prepárate, juega

Pantalla
Pantalla OLED 4K UHD
Antideslumbrante y bajo reflejo.
Ratio de Contraste 1.5 M :1 & HDR10
Velocidad
0.1ms (GtG)
120Hz (O/C 138Hz)
4K 120Hz desde HDMI 2.1
Tecnología
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

OLED 4K UHD 48"

Amplía tu vista de juego

Gracias a la pantalla OLED 4K UHD que ofrece una calidad excepcional y una imagen realista con HDR10 con contraste dinámico, el monitor LG UltraGear™ permite a los jugadores sumergirse en el juego y sentirse como si estuvieran dentro de él, gracias a su gran pantalla de 48 pulgadas.

Amplía tu visión de juego

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

OLED AUTOLUMINISCENTE

OLED Autoluminiscente

Los píxeles AUTOLUMINISCENTES brindan una experiencia de juego más inmersiva con su rica expresión de color y la relación de contraste, así como su rápido tiempo de respuesta.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

  • LED
  • OLED

Ratio de Contraste 1.5M:1

Con una alta relación de contraste de 1 500 000:1, el jugador puede experimentar con precisión todos los colores y las imágenes del juego tal y como los creadores pretendían.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

Antideslumbrante y bajo reflejo
Antideslumbrante y bajo reflejo

Céntrate en el juego

La aplicación de tecnología antideslumbrante y de bajo reflejo permite una mejor experiencia de visualización en cualquier lugar al reducir la distracción de la pantalla incluso en diversas condiciones de iluminación ambiental. Además, tiene el efecto de reducir la fatiga visual gracias a su panel sin parpadeo.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Este modelo utiliza un panel sin parpadeo verificado por UL.

Tiempo de respuesta 0.1ms (GtG)

Velocidad increíble que te permite sumergirte en el juego

Con un tiempo de respuesta de 0,1 ms (GtG), que reduce el efecto fantasma inverso y ayuda a que los objetos se rendericen con claridad, te permite disfrutar del juego con un movimiento más suave y una fluidez visual surrealista.

Reducción de desenfoque y efecto fantasma en juegos con 0,1 ms.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

Pantalla rápida, jugabilidad fluida
120Hz (O/C 138Hz)

Pantalla rápida, jugabilidad fluida

Una velocidad rápida de 120 Hz (Overclock 138 Hz) permite a los jugadores ver el siguiente cuadro rápidamente y hace que la imagen aparezca sin problemas. Los jugadores pueden responder rápidamente a los oponentes y apuntar al objetivo fácilmente.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

4K@120Hz desde HDMI 2.1

Disfruta de la experiencia de juego sin complicaciones

LG 48GQ900 tiene una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz (O/C 138 Hz) desde HDMI 2.1, lo que permite que los jugadores puedan disfrutar plenamente de la resolución 4K UHD y de hasta 120 Hz (O/C 138 Hz) sin problemas, ya sea por DisplayPort o HDMI.

Juega con resolución UHD 4K y frecuencia de actualización de hasta 120 Hz (O / C 138 Hz).

*Admite frecuencia de actualización variable (VRR) de hasta 120 Hz (O/C 138 Hz). Se requiere una tarjeta gráfica compatible con HDMI 2.1 y el cable HDMI 2.1 (incluido en el paquete) para que funcione correctamente.
*La tarjeta gráfica se vende por separado.

Tecnología diseñada para una experiencia de juego fluida

Tecnología diseñada para una experiencia de juego fluida

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

LG UltraGear 48GQ900 es un monitor compatible con G-SYNC® certificado por NVIDIA, que te ofrece una experiencia de juego sin cortes ni interrupciones.

AMD FreeSync™ Premium

Con la tecnología FreeSync™ Premium, los jugadores pueden experimentar un movimiento fluido y continuo en juegos de alta resolución y ritmo vertiginoso. Prácticamente evita el desgarro y el parpadeo de la pantalla.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

Diseño pensando en el gamer

Gracias al soporte lateral y al diseño ultradelgado, crea un entorno de juego optimizado al proporcionar el mejor uso del espacio y una visión segura en todos los lugares donde desees jugar, como la sala de estar, la habitación u otros espacios.

Diseño pensando en el gamer

UltraGear™ Remote Control
UltraGear™ Remote Control

Configura y controla a la vez

Con el control remoto UltraGear™, puedes configurar y controlar a tu gusto el monitor encendiéndolo o apagándolo, ajustando el sonido, cambiando de modo y mucho más.
Salida de auriculares de 4 polos.

Experiencia de sonido envolvente

LG UltraGear™ 48GQ900 proporciona un sonido impresionante con 2 altavoces estéreo de 20 W. Además, puedes disfrutar de tus juegos y tener un chat de voz de manera simultánea tan solo conectándote de manera sencilla con la salida de auriculares de 4 polos, teniendo una experiencia aún más inmersiva con el sonido 3D virtual con DTS Headphone:X.

*Los auriculares se venden por separado.

Modos de juego personalizados
Interfaz Gaming

Interfaz Gaming Galardonada

Los jugadores pueden usar la visualización en pantalla y el control en pantalla para personalizar fácilmente la configuración, desde ajustar las opciones básicas del monitor hasta registrar la "clave definida por el usuario" para que el usuario pueda configurar el acceso directo.

*Para descargar el control OnScreen más reciente, visite LG.COM.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

Dynamic Action Sync

Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos en tiempo real.

Estabilizador de negros

Black Stabilizer proporciona a los jugadores una visibilidad completa, incluso en las escenas de negros profundos. Los jugadores podrán detectar y evitar a los francotiradores escondidos en las zonas más oscuras

Crosshair

Al colocar el punto de mira en el centro de la pantalla, la función Crosshair mejora la precisión en los juegos de disparos en primera persona.

FPS Counter

Sin la necesidad de instalar un software específico, puedes visualizar tus fotogramas por segundo (FPS) en los juegos mostrándolos en la esquina de la pantalla.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*La función Crosshair no está disponible mientras el contador FPS está activado.
*El contador FPS puede mostrar el valor que excede la frecuencia de actualización máxima del monitor.

LG Calibration Studio
LG Calibration Studio

Colores precisos siempre actualizados

Optimiza el rendimiento del color utilizando la calibración de hardware a través de LG Calibration Studio, aprovechando al máximo el amplio espectro de colores y la consistencia de la pantalla LG IPS 4K.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*El software y el sensor de calibración NO están incluidos en el paquete. Para descargar el software LG Calibration Studio más reciente, visite LG.COM.

Especificaciones clave

Imprimir

  • Tamaño [Pulgada]

    47.53

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Tipo de Panel

    OLED

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Gama de Color (Típ.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    330 (@SDR 25% APL)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    138 (O/C)

  • Tiempo de respuesta

    0.1ms (GtG)

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    1070.6 x 659.7 x 184.8

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    1070.6 x 623.9 x 46.6

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    1285 x 771 x 173

  • Peso con Peana [kg]

    16.8

  • Peso sin Peana [kg]

    15.5

  • Peso empaquetado [kg]

    19.3

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Si

  • Efecto HDR

    Si

  • Calibrado de color en Fábrica

    Si

  • Calibración HW

    Calibración HW lista

  • Modo de lectura

    Si

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

    Si

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • Dynamic Action Sync

    Si

  • Cruceta

    Si

  • Contador de FPS

    Si

  • OverClocking

    Si

  • Clave definida por el usuario

    Si

  • Iluminación LED RGB

    Iluminación hexagonal

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

  • Otros (Características)

    Iluminación hexagonal, tecnología VESA DSC. DTS HP:X (salida H/P de 4 polos)

POTENCIA

  • Tipo

    Cargador incorporada

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Típ)

    175W

  • Consumo de potencia (Máx.)

    253W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    menos de 0.5W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

STANDARD

  • RoHS

    Si

INFO

  • Nombre del producto

    UltraGear

  • Año

    2022

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI(x3)

  • DisplayPort

    SI (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • Puerto USB de Subida

    SI(x1/ver3.0)

  • Puerto USB de Bajada

    SI(x2/ver3.0)

  • Salida SPDIF (salida de audio digital óptica)

    Si

  • Salida para Auriculares

    4-polos(Sonido+Mic)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    47.53

  • Tamaño [cm]

    120.7193

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Tipo de Panel

    OLED

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.274 x 0.274

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    264 (@SDR 25% APL)

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    330 (@SDR 25% APL)

  • Gama de Color (Típ.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    1.07B

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1500000:1

  • Tiempo de respuesta

    0.1ms (GtG)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    138 (O/C)

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)

APLICACIÓN SW

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Si

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Si

SOUND

  • Altavoz

    20W x 2

  • DTS HP:X

    Si

MECÁNICO

  • Montaje en pared [mm]

    300 x 200

ACCESORIO

  • HDMI

    Si

  • Display Port

    Si

  • USB A a B

    Si

  • Control Remoto

    Si

  • Otros (Accesorio)

    Puerta trasera (gris púrpura), cubierta de cables (gris púrpura), tornillo (negro, M4 X L20), batería (AAA x 2EA)