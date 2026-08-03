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Monitor Gaming LG UltraGear OLED
48GQ900-B
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Características principales:
- Panel OLED de frecuencia de actualización de 120Hz, y con < 1ms de velocidad de respuesta (GtG).
- Disfruta de tus videojuegos favoritos y sorprendete con la profundidad de los colores, que solo el único negro puro y los más de 33 millones de píxéles autoluminiscentes pueden darte.
- HDMI 2.1 para disfrutar de los últimos lanzamientos de videojuegos en consolas de última generación.
- Estabilizador de Negros (Tecnología Black Stabilizer), que permite colores oscuros más diferenciados
- Tecnología AMD FreeSync™ Premium Pro, ahora tambien compatible con gráficas NVIDIA y con la interfaz G-Sync, para disfrutar de toda la acción sin parpadeos.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
OLED 4K UHD 48"
Amplía tu vista de juego
Gracias a la pantalla OLED 4K UHD que ofrece una calidad excepcional y una imagen realista con HDR10 con contraste dinámico, el monitor LG UltraGear™ permite a los jugadores sumergirse en el juego y sentirse como si estuvieran dentro de él, gracias a su gran pantalla de 48 pulgadas.
Amplía tu visión de juego
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
- LED
- OLED
Ratio de Contraste 1.5M:1
Con una alta relación de contraste de 1 500 000:1, el jugador puede experimentar con precisión todos los colores y las imágenes del juego tal y como los creadores pretendían.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Este modelo utiliza un panel sin parpadeo verificado por UL.
Tiempo de respuesta 0.1ms (GtG)
Velocidad increíble que te permite sumergirte en el juego
Con un tiempo de respuesta de 0,1 ms (GtG), que reduce el efecto fantasma inverso y ayuda a que los objetos se rendericen con claridad, te permite disfrutar del juego con un movimiento más suave y una fluidez visual surrealista.
Reducción de desenfoque y efecto fantasma en juegos con 0,1 ms.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
4K@120Hz desde HDMI 2.1
Disfruta de la experiencia de juego sin complicaciones
LG 48GQ900 tiene una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz (O/C 138 Hz) desde HDMI 2.1, lo que permite que los jugadores puedan disfrutar plenamente de la resolución 4K UHD y de hasta 120 Hz (O/C 138 Hz) sin problemas, ya sea por DisplayPort o HDMI.
Juega con resolución UHD 4K y frecuencia de actualización de hasta 120 Hz (O / C 138 Hz).
*Admite frecuencia de actualización variable (VRR) de hasta 120 Hz (O/C 138 Hz). Se requiere una tarjeta gráfica compatible con HDMI 2.1 y el cable HDMI 2.1 (incluido en el paquete) para que funcione correctamente.
*La tarjeta gráfica se vende por separado.
Tecnología diseñada para una experiencia de juego fluida
Tecnología diseñada para una experiencia de juego fluida
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
LG UltraGear 48GQ900 es un monitor compatible con G-SYNC® certificado por NVIDIA, que te ofrece una experiencia de juego sin cortes ni interrupciones.
AMD FreeSync™ Premium
Con la tecnología FreeSync™ Premium, los jugadores pueden experimentar un movimiento fluido y continuo en juegos de alta resolución y ritmo vertiginoso. Prácticamente evita el desgarro y el parpadeo de la pantalla.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
Diseño pensando en el gamer
Gracias al soporte lateral y al diseño ultradelgado, crea un entorno de juego optimizado al proporcionar el mejor uso del espacio y una visión segura en todos los lugares donde desees jugar, como la sala de estar, la habitación u otros espacios.
Diseño pensando en el gamer
*Los auriculares se venden por separado.
*Para descargar el control OnScreen más reciente, visite LG.COM.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
Dynamic Action Sync
Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos en tiempo real.
Estabilizador de negros
Black Stabilizer proporciona a los jugadores una visibilidad completa, incluso en las escenas de negros profundos. Los jugadores podrán detectar y evitar a los francotiradores escondidos en las zonas más oscuras
Crosshair
Al colocar el punto de mira en el centro de la pantalla, la función Crosshair mejora la precisión en los juegos de disparos en primera persona.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*La función Crosshair no está disponible mientras el contador FPS está activado.
*El contador FPS puede mostrar el valor que excede la frecuencia de actualización máxima del monitor.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*El software y el sensor de calibración NO están incluidos en el paquete. Para descargar el software LG Calibration Studio más reciente, visite LG.COM.
Especificaciones clave
Tamaño [Pulgada]
47.53
Resolución
3840 x 2160
Tipo de Panel
OLED
Ratio de Aspecto
16:9
Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 99% (CIE1976)
Brillo (Típ.)[cd/m²]
330 (@SDR 25% APL)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
138 (O/C)
Tiempo de respuesta
0.1ms (GtG)
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
1070.6 x 659.7 x 184.8
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
1070.6 x 623.9 x 46.6
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
1285 x 771 x 173
Peso con Peana [kg]
16.8
Peso sin Peana [kg]
15.5
Peso empaquetado [kg]
19.3
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Si
Efecto HDR
Si
Calibrado de color en Fábrica
Si
Calibración HW
Calibración HW lista
Modo de lectura
Si
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
VRR
Si
Estabilizador de Negros
Si
Dynamic Action Sync
Si
Cruceta
Si
Contador de FPS
Si
OverClocking
Si
Clave definida por el usuario
Si
Iluminación LED RGB
Iluminación hexagonal
Ahorro inteligente de energía
Si
Otros (Características)
Iluminación hexagonal, tecnología VESA DSC. DTS HP:X (salida H/P de 4 polos)
POTENCIA
Tipo
Cargador incorporada
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
175W
Consumo de potencia (Máx.)
253W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
menos de 0.5W
Consumo de potencia (DC apagado)
menos de 0.3W
STANDARD
RoHS
Si
INFO
Nombre del producto
UltraGear
Año
2022
CONECTIVIDAD
HDMI
SI(x3)
DisplayPort
SI (x1)
Versión DP
1.4
Puerto USB de Subida
SI(x1/ver3.0)
Puerto USB de Bajada
SI(x2/ver3.0)
Salida SPDIF (salida de audio digital óptica)
Si
Salida para Auriculares
4-polos(Sonido+Mic)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
47.53
Tamaño [cm]
120.7193
Resolución
3840 x 2160
Tipo de Panel
OLED
Ratio de Aspecto
16:9
Tamaño del píxel [mm]
0.274 x 0.274
Brillo (Mín.)[cd/m²]
264 (@SDR 25% APL)
Brillo (Típ.)[cd/m²]
330 (@SDR 25% APL)
Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 99% (CIE1976)
Profundidad de Color (Número de colores)
1.07B
Ratio de contraste(Típ.)
1500000:1
Tiempo de respuesta
0.1ms (GtG)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
138 (O/C)
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)
APLICACIÓN SW
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Si
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Si
SOUND
Altavoz
20W x 2
DTS HP:X
Si
MECÁNICO
Montaje en pared [mm]
300 x 200
ACCESORIO
HDMI
Si
Display Port
Si
USB A a B
Si
Control Remoto
Si
Otros (Accesorio)
Puerta trasera (gris púrpura), cubierta de cables (gris púrpura), tornillo (negro, M4 X L20), batería (AAA x 2EA)
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