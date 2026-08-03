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LG 24MP450-B - Monitor LG IPS, Ajustable en altura e inclinación.
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LG 24MP450-B - Monitor LG IPS, Ajustable en altura e inclinación.

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24MP450-B
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Características principales:

  • Panel IPS que permite colores constantes a 178º de ángulo de visión
  • Muestra por encima del 72% del espectro de color NTSC
  • Amplía contenidos en la pantalla, sin que pierdan resolución ni nitidez, gracias a la tecnología Super Resolution+
  • Óptimo para leer en pantalla gracias al modo Lectura y con protección antiparpadeo
  • Diseño virtualmente sin bordes para una experiencia de uso, más inmersiva y fluida en configuraciones multimonitor
Más
Color real en ángulos amplios1

Color real en ángulos amplios1

Pantalla LG IPS Full HD

Color real en ángulos amplios

El monitor LG con la tecnología IPS destaca el rendimiento de las pantallas de cristal líquido. Los tiempos de respuesta se acortan, se mejora la reproducción del color y los usuarios pueden ver la pantalla en ángulos amplios.
IPS
IPS Full HD (1920x1080)
Sin bordes
Diseño de 3 lados prácticamente sin bordes
FreeSync
Tecnología AMD FreeSync™
Diseño de 3 lados prácticamente sin bordes

Experiencia inmersiva

Esta pantalla cuenta con un bisel delgado, lo que permite crear un entorno de trabajo cómodo y optimizado mediante un ajuste de inclinación.

*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.

Zona de trabajo cómoda
Diseño ergonómico

Zona de trabajo cómoda

Gracias a los cómodos ajustes de inclinación puedes crear un entorno de trabajo optimizado.

Protege tu vista con las funciones Eye-Care

Modo de lectura

Mayor comodidad visual

Ayuda a disminuir el cansancio ocular y da comodidad a los ojos mientras se lee en un monitor. El Modo Lectura ajusta color y luminancia de forma similar a la lectura de un libro en papel.

Sin parpadeos

Cuidado de los ojos

Flicker Safe reduce el parpadeo invisible en pantalla, lo que ayuda a reducir la fatiga visual. Permite trabajar con comodidad durante un tiempo prolongado.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
**La cifra se calcula a partir de la estimación de una prueba interna de LG utilizando el modelo 24MP400 que se realizó en marzo de 2021. La cifra puede variar en condiciones reales de uso.

Easier User Interface3
Control en pantalla

Easier User Interface

Puedes personalizar el espacio de trabajo al dividir la pantalla o ajustar las opciones básicas del monitor solo con unos clics del ratón.

*Para descargar el OnScreen Control, visita LG.COM.
*Las imágenes del producto y el OnScreen Control en el video son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto y del OnScreen Control reales.

AMD FreeSync™

Movimiento fluido y rápido

Gracias a la tecnología AMD FreeSync™, los jugadores pueden experimentar un movimiento fluido y sin interrupciones en alta resolución en los juegos Prácticamente reduce los cortes y parpadeos en la pantalla.

Movimiento fluido y rápido

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Comparación del modo «DESACTIVADO» (imagen de la izquierda) y AMD FreeSync™.

  • Convencional
  • DAS
Dynamic Action Sync

Reacciona más rápido ante tus oponentes

Reduce el retraso en la entrada con Dynamic Action Sync, para ayudar a los jugadores a captar los momentos críticos en tiempo real.

*El modelo convencional ilustra el modelo de LG que no es compatible con la función Dynamic Action Sync (DAS).
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

  • Desactivado
  • Activado
Black Stabilizer

Ataca en la oscuridad primero

Black Stabilizer puede ayudar a los jugadores a evitar a los francotiradores, al esconderse en los lugares más oscuros y escapar rápidamente de las situaciones cuando explote una granada aturdidora.

*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.

  • Desactivado
  • Activado
Crosshair

Mejor puntería

El punto de objetivo está ubicado en el centro para mejorar la precisión de disparo.

*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.

Especificaciones clave

Imprimir

  • Tamaño [Pulgada]

    23.8

  • Resolución

    1920 x 1080

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Gama de Color (Típ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    250

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    75

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    539.9 x 447.6 x 219.4(↑) 539.9 x 367.6 x 219.4(↓)

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    539.9 x 321.4 x 56.2m

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    615 x 404 x 175

  • Peso con Peana [kg]

    3.1

  • Peso sin Peana [kg]

    2.3

  • Peso empaquetado [kg]

    4.5

CARACTERÍSTICAS

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • Modo de lectura

    Si

  • Debilidad de Color

    Si

  • Super Resolution+

    Si

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • Dynamic Action Sync

    Si

  • Cruceta

    Si

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Típ)

    19W

  • Consumo de potencia (Máx.)

    22W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    menos de 0.3W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

STANDARD

  • RoHS

    Si

INFO

  • Nombre del producto

    PC Monitor

  • Año

    2021

CONECTIVIDAD

  • D-Sub

    SI (x1)

  • D-Sub (Max. Resolutión a Hz)

    1920 x 1080 a 60Hz

  • HDMI

    SI (x1)

  • DisplayPort

    SI (x1)

  • Versión DP

    1.2

  • Salida para Auriculares

    3-polos(Solo Sonido)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    23.8

  • Tamaño [cm]

    60.4

  • Resolución

    1920 x 1080

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.2745 x 0.2745

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    200

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    250

  • Gama de Color (Típ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    16.7M

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    600:1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1000:1

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    75

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)

APLICACIÓN SW

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Si

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura

  • Montaje en pared [mm]

    75 x 75

ACCESORIO

  • HDMI

    Depende del país

  • Otros (Accesorio)

    Tornillo de usuario (x6)