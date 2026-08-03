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LG 24MP450-B - Monitor LG IPS, Ajustable en altura e inclinación.
Características principales:
- Panel IPS que permite colores constantes a 178º de ángulo de visión
- Muestra por encima del 72% del espectro de color NTSC
- Amplía contenidos en la pantalla, sin que pierdan resolución ni nitidez, gracias a la tecnología Super Resolution+
- Óptimo para leer en pantalla gracias al modo Lectura y con protección antiparpadeo
- Diseño virtualmente sin bordes para una experiencia de uso, más inmersiva y fluida en configuraciones multimonitor
Experiencia inmersiva
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.
Protege tu vista con las funciones Eye-Care
Modo de lectura
Mayor comodidad visual
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
**La cifra se calcula a partir de la estimación de una prueba interna de LG utilizando el modelo 24MP400 que se realizó en marzo de 2021. La cifra puede variar en condiciones reales de uso.
*Para descargar el OnScreen Control, visita LG.COM.
*Las imágenes del producto y el OnScreen Control en el video son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto y del OnScreen Control reales.
Movimiento fluido y rápido
Movimiento fluido y rápido
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Comparación del modo «DESACTIVADO» (imagen de la izquierda) y AMD FreeSync™.
- Convencional
- DAS
Reacciona más rápido ante tus oponentes
*El modelo convencional ilustra el modelo de LG que no es compatible con la función Dynamic Action Sync (DAS).
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
- Desactivado
- Activado
Ataca en la oscuridad primero
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.
- Desactivado
- Activado
Mejor puntería
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.
Especificaciones clave
Tamaño [Pulgada]
23.8
Resolución
1920 x 1080
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
16:9
Gama de Color (Típ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Brillo (Típ.)[cd/m²]
250
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
75
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
539.9 x 447.6 x 219.4(↑) 539.9 x 367.6 x 219.4(↓)
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
539.9 x 321.4 x 56.2m
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
615 x 404 x 175
Peso con Peana [kg]
3.1
Peso sin Peana [kg]
2.3
Peso empaquetado [kg]
4.5
CARACTERÍSTICAS
Protección anti-parpadeo
Si
Modo de lectura
Si
Debilidad de Color
Si
Super Resolution+
Si
AMD FreeSync™
FreeSync
Estabilizador de Negros
Si
Dynamic Action Sync
Si
Cruceta
Si
Ahorro inteligente de energía
Si
POTENCIA
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
19W
Consumo de potencia (Máx.)
22W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
menos de 0.3W
Consumo de potencia (DC apagado)
menos de 0.3W
STANDARD
RoHS
Si
INFO
Nombre del producto
PC Monitor
Año
2021
CONECTIVIDAD
D-Sub
SI (x1)
D-Sub (Max. Resolutión a Hz)
1920 x 1080 a 60Hz
HDMI
SI (x1)
DisplayPort
SI (x1)
Versión DP
1.2
Salida para Auriculares
3-polos(Solo Sonido)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
23.8
Tamaño [cm]
60.4
Resolución
1920 x 1080
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
16:9
Tamaño del píxel [mm]
0.2745 x 0.2745
Brillo (Mín.)[cd/m²]
200
Brillo (Típ.)[cd/m²]
250
Gama de Color (Típ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Profundidad de Color (Número de colores)
16.7M
Ratio de Contraste (Mín.)
600:1
Ratio de contraste(Típ.)
1000:1
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
75
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)
APLICACIÓN SW
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Si
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura
Montaje en pared [mm]
75 x 75
ACCESORIO
HDMI
Depende del país
Otros (Accesorio)
Tornillo de usuario (x6)