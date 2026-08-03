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Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable
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Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable

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Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable

27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S
LG Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable, 27BQ70QC-S

Características principales:

  • Pantalla IPS QHD (2560 x 1440) de 27 pulgadas
  • IPS con sRGB 99% (Típ.)
  • HDR10
  • USB Type-C™ (65 W de suministro de energía)
  • Cámara Web Full HD Desmontable y Altavoces Integrados
  • Modo de lectura y Flicker Safe
Más
Monitor Libero de LG.

Diseñado acorde a tu espacio

Personaliza tu espacio con un nuevo estilo de pantalla.
Pantalla
QHD de 27 pulgadas (2560x1440) IPS
sRGB 99% (Típ.)
HDR10
Uso
USB Type-C™
Cámara Web Full HD Desmontable
Altavoces Integrados
Diseño
Diseño de 3 lados prácticamente sin bordes
Soporte metálico
Cubierta trasera de tela
Instalación de 2 vías

Libero hace a tu oficina

Su elegante diseño ocupa muy poco espacio en el escritorio o la mesa y facilita dos tipos de instalación: la de tipo colgante y la de soporte. Además, la inversión automática del monitor Libero te ayuda a utilizar la instalación colgante fácilmente sin necesidad de ajustes o cambios adicionales*.

*Cuando cambies el tipo de instalación, no se requerirán configuraciones o cambios adicionales.
**Colgador para particiones está incluido en el paquete.
**Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.

HDR, que admite niveles específicos de color y brillo, en comparación con SDR con colores dramáticos del contenido.
HDR10

Contraste detallado

La tecnología HDR ahora se aplica a varios contenidos. Este monitor es compatible con HDR10 (alto rango dinámico), y admite niveles específicos de color y brillo que permiten a los espectadores disfrutar de los colores espectaculares del contenido.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

IPS con sRGB 99% (Típ.): Colores reales y amplio ángulo de visión.
IPS con sRGB 99% (Típ.)

Colores reales y amplio ángulo de visión

El monitor IPS de LG ofrece una precisión impecable de color. Con un ángulo de visión más amplio, el monitor IPS cuenta con una cobertura del 99% del espectro de colores sRGB.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Cámara Web Desmontable y Altavoces Incorporados

Uso y seguridad mejorados

Puedes organizar varias reuniones y videoconferencias utilizando la cámara web Full HD desmontable con micrófono integrado y altavoces estéreo incorporados con Waves MaxxAudio®. Además, una cubierta de privacidad para la cámara web ayuda a proteger tu privacidad.

Cámara Web Desmontable y Altavoces Incorporados.

*El paquete incluye una cámara web desmontable con micrófono integrado y una cubierta de privacidad para la cámara web.

USB Type-C™ y multipuertos

Control sencillo y conectividad

El puerto USB Type-C™ permite desde la visualización y la transferencia de datos hasta la carga de los dispositivos conectados (hasta 65 W), lo que posibilita la compatibilidad con su portátil al mismo tiempo a través de un único cable. Además, este monitor LG viene con USB Type-C, HDMI y Combo de auriculares y micrófono, que ayudan a mejorar la eficiencia y la productividad.

Pantalla.

Pantalla

Suministro de energía

Suministro de energía

Datos

Datos

mnt-libero-27bq70qc-06-3-usb-type-c-desktop

*Para que funcione correctamente, se requiere el cable USB Type-C™ incluido en el paquete para conectar el puerto USB Type-C™ al monitor.

Protégete los ojos con funciones para el cuidado de la visión

Modo de lectura

Mayor comodidad visual

El Modo Lector ajusta la temperatura del color y la luminancia que ayuda a disminuir la fatiga ocular y brinda comodidad a los ojos mientras lee documentos en un monitor.

Flicker Safe**

Cuidado de los ojos

Flicker Safe reduce el parpadeo invisible en pantalla, lo que ayuda a reducir la fatiga visual. Permite trabajar con comodidad durante un tiempo prolongado.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
**La cifra se calcula mediante la estimación de las pruebas internas de LG con el modelo 27BQ70QC. La cifra puede variar en condiciones reales de uso.

Diseño para interiores

Un diseño elegante que se integra en tu espacio

El soporte metálico con su cubierta trasera de tela se integra bien en el entorno de la oficina o del hogar. Además, su diseño de 3 lados prácticamente sin bordes se adapta incluso a los espacios pequeños, y la opción de usar un colgador de particiones lo hace más versátil.

El soporte metálico con su cubierta trasera de tela se integra bien en el entorno de la oficina o del hogar. Además, su diseño de 3 lados prácticamente sin bordes se adapta incluso a los espacios pequeños, y la opción de usar un colgador de particiones lo hace más versátil.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

La aplicación LG Switch admite varias funciones para la realización de múltiples tareas al mismo tiempo mediante la instalación de software en la PC.
Aplicación LG Switch

Interfaz de usuario inteligente y simple

La aplicación LG Switch admite varias funciones para la realización de múltiples tareas al mismo tiempo mediante la instalación de software en la PC. De esta forma, ayuda a dividir las ventanas en diversas formas fácilmente. Además, puede configurar el modo de partición de pantalla y abrir una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso directo asignada.

*Para descargar la aplicación LG Switch, visita LG.COM.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Especificaciones clave

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  • Tamaño [Pulgada]

    27

  • Resolución

    2560 x 1440

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    350

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    75

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    631.8 x 391.8 x 160.4

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    631.8 x 454.2 x 32.1

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    727 x 147 x 552

  • Peso con Peana [kg]

    6

  • Peso empaquetado [kg]

    10.2

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Si

  • Efecto HDR

    Si

  • Calibrado de color en Fábrica

    Si

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • Modo de lectura

    Si

  • Debilidad de Color

    Si

  • Super Resolution+

    Si

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • Dynamic Action Sync

    Si

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

  • Cámara

    Si

  • Micrófono

    Si

  • Otros (Características)

    2MP(30fps)

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Típ)

    38W

  • Consumo de potencia (Máx.)

    40W

  • Consumo de potencia (Estrella energética)

    18.5W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    menos de 0.3W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

STANDARD

  • RoHS

    Si

INFO

  • Nombre del producto

    PC Monitor

  • Año

    2022

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI (x1)

  • USB-C

    SI (x1)

  • USB-C (Máx. Resolución a Hz)

    2560 x 1440 @ 60Hz

  • USB-C (Transmisión de Datos)

    Si

  • USB-C (Potencia de Carga)

    65W

  • Salida para Auriculares

    4-polos(Sonido+Mic)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    27

  • Tamaño [cm]

    68.466

  • Resolución

    2560 x 1440

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.2331x 0.2331

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    280

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    350

  • Gama de Color (Mín.)

    sRGB 98% (CIE1931)

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    16.7M

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    700:1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1000:1

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    75

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)

APLICACIÓN SW

  • Control Dual

    Si

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    SÍ (LG Switch)

SOUND

  • Altavoz

    2W x 2

  • Maxx Audio

    Si

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

ACCESORIO

  • HDMI

    Si

  • USB-C

    Si