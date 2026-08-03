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Monitor Libero QHD de 27 pulgadas con Cámara Web Full HD Desmontable
Libero hace a tu oficina
*Cuando cambies el tipo de instalación, no se requerirán configuraciones o cambios adicionales.
**Colgador para particiones está incluido en el paquete.
**Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Uso y seguridad mejorados
Cámara Web Desmontable y Altavoces Incorporados.
*El paquete incluye una cámara web desmontable con micrófono integrado y una cubierta de privacidad para la cámara web.
Control sencillo y conectividad
mnt-libero-27bq70qc-06-3-usb-type-c-desktop
*Para que funcione correctamente, se requiere el cable USB Type-C™ incluido en el paquete para conectar el puerto USB Type-C™ al monitor.
Protégete los ojos con funciones para el cuidado de la visión
Modo de lectura
Mayor comodidad visual
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
**La cifra se calcula mediante la estimación de las pruebas internas de LG con el modelo 27BQ70QC. La cifra puede variar en condiciones reales de uso.
Un diseño elegante que se integra en tu espacio
El soporte metálico con su cubierta trasera de tela se integra bien en el entorno de la oficina o del hogar. Además, su diseño de 3 lados prácticamente sin bordes se adapta incluso a los espacios pequeños, y la opción de usar un colgador de particiones lo hace más versátil.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Para descargar la aplicación LG Switch, visita LG.COM.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Especificaciones clave
Tamaño [Pulgada]
27
Resolución
2560 x 1440
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
16:9
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brillo (Típ.)[cd/m²]
350
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
75
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
631.8 x 391.8 x 160.4
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
631.8 x 454.2 x 32.1
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
727 x 147 x 552
Peso con Peana [kg]
6
Peso empaquetado [kg]
10.2
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Si
Efecto HDR
Si
Calibrado de color en Fábrica
Si
Protección anti-parpadeo
Si
Modo de lectura
Si
Debilidad de Color
Si
Super Resolution+
Si
Estabilizador de Negros
Si
Dynamic Action Sync
Si
Ahorro inteligente de energía
Si
Cámara
Si
Micrófono
Si
Otros (Características)
2MP(30fps)
POTENCIA
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
38W
Consumo de potencia (Máx.)
40W
Consumo de potencia (Estrella energética)
18.5W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
menos de 0.3W
Consumo de potencia (DC apagado)
menos de 0.3W
STANDARD
RoHS
Si
INFO
Nombre del producto
PC Monitor
Año
2022
CONECTIVIDAD
HDMI
SI (x1)
USB-C
SI (x1)
USB-C (Máx. Resolución a Hz)
2560 x 1440 @ 60Hz
USB-C (Transmisión de Datos)
Si
USB-C (Potencia de Carga)
65W
Salida para Auriculares
4-polos(Sonido+Mic)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
27
Tamaño [cm]
68.466
Resolución
2560 x 1440
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
16:9
Tamaño del píxel [mm]
0.2331x 0.2331
Brillo (Mín.)[cd/m²]
280
Brillo (Típ.)[cd/m²]
350
Gama de Color (Mín.)
sRGB 98% (CIE1931)
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profundidad de Color (Número de colores)
16.7M
Ratio de Contraste (Mín.)
700:1
Ratio de contraste(Típ.)
1000:1
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
75
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)
APLICACIÓN SW
Control Dual
Si
OnScreen Control (LG Screen Manager)
SÍ (LG Switch)
SOUND
Altavoz
2W x 2
Maxx Audio
Si
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
ACCESORIO
HDMI
Si
USB-C
Si