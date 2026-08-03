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Monitor LG UltraWide FHD IPS HDR10 29WN600-W de 29 pulgadas 21:9 con FreeSync
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Monitor LG UltraWide FHD IPS HDR10 29WN600-W de 29 pulgadas 21:9 con FreeSync

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Monitor LG UltraWide FHD IPS HDR10 29WN600-W de 29 pulgadas 21:9 con FreeSync

29WN600-W
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Características principales:

  • Pantalla IPS de 29” Ultrawide FHD (2560 x 1080)
  • Diseño de 3 lados casi sin bordes
  • sRGB 99% Espectro de color
  • HDR10
  • Radeon FreeSync
  • Frecuencia de actualización 75Hz
Más
Monitor UltraWide™ de LG
Al proporcionar una pantalla UltraWide™ Full HD de 2560x1080, IPS, sRGB 99% y HDR 10, tú puedes ver mejor, crear mejor.

Innovación en el espacio de trabajo más allá de las fronteras

Tu espacio de trabajo se ha ampliado con la marca #1 de monitores UltraWide en los EE.UU.*. Los monitores UltraWide premium de LG te funciona para todo: desde la creación de contenido hasta los juegos. Obtén la posibilidad de una vista panorámica gracias a la pantalla IPS 21:9 ultra ancha, para una precisión de color realista en ángulos amplios. Experimenta la multitarea de manera más fácil, cambia rápidamente entre tus aplicaciones y disfruta de una vista completa y sin obstáculos.

*The NPD Group, Inc., EE.UU. Servicio de seguimiento minorista, monitores, relación de aspecto: 21:9, basado en ventas en dólares y unidades, desde diciembre de 2018 hasta noviembre de 2019.

Monitor Full HD de 29 pulgadas UltraWide™

Con la precisión de IPS y resolución en panatlla ancha FHD

Vuelve a imaginar todo lo que haces con la pantalla IPS. Con una relación de pantalla de 29" y 21 9 (2560x1080), esta amplia pantalla IPS Full HD presenta características de colores realistas, precisos, contraste, claridad y detalles mejorados en ángulos amplios. Ten una visión más clara y realista de la productividad y del juego.

La pantalla UltraWide™ Full HD de 29" (2560x1080) proporciona un 33% más de espacio en pantalla que la resolución 16:9 Full HD.

SDR versus HDR10.
HDR 10

Disfruta los últimos videos y juegos HDR

Amplía tu calidad de imagen, con soporte HDR10 y rendimiento de color, vive una experiencia de inmersión visual más dinámica con la pantalla IPS que produce colores realistas y precisos en un amplio ángulo de visión. El HDR10 ofrece una experiencia visual única con un  color mejorado para el contenido HDR. Esto se combina con el modo de imagen y una gama de colores precisa para creadores, fotógrafos, diseñadores, editores y más.

*Esta imagen es una simulación para ayudarte a comprender.
*Brillo: 300 nits (tip), Gama de colores: sRGB 99% (typ)

IPS con sRGB 99% (Típ.): Colores nítidos y visualización más amplia.
IPS con sRGB 99 % (Tip.) 

Las especificaciones para el rendimiento de la imagen

Amplía tu calidad de imagen, con soporte HDR10 y rendimiento de color. La pantalla IPS produce colores realistas y precisos en un amplio ángulo de visión amplios. El HDR10 ofrece una experiencia visual dinámica, con color mejorado para el contenido HDR. Esto se combina con el modo de imagen sRGB 99%, una gama de colores increíblemente precisa para creadores, fotógrafos, diseñadores, editores y más.
MaxxAudio®

Mejora tu experiencia con MAXXAUDIO®

Una experiencia de contenido con un sonido rico y una imagen suave. MAXXAUDIO entrega en estéreo con dos canales de 7W cada uno, enriqueciendo tu experiencia de juego y contenido de video.

Onda sonora inmersiva con MaxxAudio.

Control OnScreen - Pantalla dividida | Configuración del monitor ㅣ Vista previa 5:9
Control en pantalla

Control con unos pocos clics

Puedes personalizar el espacio de trabajo al dividir la pantalla o ajustar las opciones básicas del monitor solo con unos clics del ratón.

*Para descargar el OnScreen Control, visita LG.COM.
*Las imágenes del producto y el OnScreen Control en el video son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto y del OnScreen Control reales.

Con el modo de lectura, puedes leer contenido en pantalla, como libros de texto y periódicos, mientras disfrutas de una pantalla limpia con sin parpadeos.
Sin parpadeos y modo de lectura

Fácil visualización, lectura cómoda.

Mira tu monitor por períodos de tiempo más largos. El modo de lectura ofrece condiciones óptimas para leer, al reducir la luz azul, mientras que la tecnología de atenuación sin parpadeos minimiza el parpadeo que puede causar fatiga ocular. Mira por más tiempo y con mayor comodidad.

*Esta imagen es una simulación para ayudarte a comprender.

AMD FreeSync™

Movimiento suave y seguro

La tecnología Radeon™ FreeSync pone fin a la reproducción entrecortada y los cuadros rotos, con un rendimiento fluido y sin artefactos en prácticamente cualquier velocidad de cuadros.

AMD FreeSync™

Reacciona más rápido ante tus oponentes1

Dynamic Action Sync

Reacciona más rápido ante tus oponentes

Minimize input lag with Dynamic Action Sync so gamers can catch every single moment in real-time.

Ataca en la oscuridad primero1

Black Stabilizer

Ataca en la oscuridad primero

Los gamers podrán evadir a los francotiradores escondiéndose en los lugares más oscuros y escapar rápidamente de situaciones en las que haya una explosión.
Crosshair
Crosshair

Mejor puntería

El objetivo está fijo en el centro para mejorar la precisión de tiro.
Diseño ergonómico

Diseño innovador del UltraWide #1

Meticulosamente diseñado. DISEÑADO METICULOSAMENT.Los monitores LG UltraWide se crearon para enmarcar tu trabajo en un diseño limpio, elegante y minimalista. No es de extrañar que sea la marca de monitores UltraWide número 1 en los EE.UU. durante tres años consecutivos*. Ya sea curvo o plano, los monitores UltraWide de LG están diseñados para complementar y maximizar tu experiencia con un diseño de tres lados casi sin bordes, ergonomía ajustable y estética general que eleva cualquier escritorio.

Diseño ergonómico con diseño e inclinación prácticamente sin bordes.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
*The NPD Group, Inc., EE.UU. Servicio de seguimiento minorista, monitores, relación de aspecto: 21:9, basado en ventas en dólares y unidades, desde diciembre de 2016 hasta noviembre de 2017, diciembre de 2017 a noviembre de 2018 y diciembre de 2018 a noviembre de 2019.

RESUMEN

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DIMENSIONES

29WN600-W

Especificaciones clave

  • Tamaño [Pulgada]

    29

  • Resolución

    2560 x 1080

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    21:9

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    250

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    75

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    688.5 x 406.6 x 209.4

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    688.5 x 313.4 x 76.9

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    822 x 159 x 413

  • Peso con Peana [kg]

    4.7

  • Peso sin Peana [kg]

    4.2

  • Peso empaquetado [kg]

    6.6

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Si

  • Efecto HDR

    Si

  • Calibrado de color en Fábrica

    Si

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • Modo de lectura

    Si

  • Debilidad de Color

    Si

  • Super Resolution+

    Si

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • Dynamic Action Sync

    Si

  • Cruceta

    Si

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Típ)

    25.5W

  • Consumo de potencia (Máx.)

    28W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    0.5W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

STANDARD

  • RoHS

    Si

INFO

  • Nombre del producto

    UltraWide

  • Año

    2020

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI (x2)

  • DisplayPort

    SI (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • Salida para Auriculares

    3-polos(Solo Sonido)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    29

  • Tamaño [cm]

    73

  • Resolución

    2560 x 1080

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    21:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.2626 x 0.2628

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    200

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    250

  • Gama de Color (Mín.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    16.7M

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    700:1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1000:1

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    75

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)

APLICACIÓN SW

  • Control Dual

    Si

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Si

SOUND

  • Altavoz

    7W x 2

  • Maxx Audio

    Si

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

ACCESORIO

  • HDMI

    Si