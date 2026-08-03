Monitor LG UltraWide FHD IPS HDR10 29WN600-W de 29 pulgadas 21:9 con FreeSync

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*The NPD Group, Inc., EE.UU. Servicio de seguimiento minorista, monitores, relación de aspecto: 21:9, basado en ventas en dólares y unidades, desde diciembre de 2018 hasta noviembre de 2019.
Monitor Full HD de 29 pulgadas UltraWide™
Con la precisión de IPS y resolución en panatlla ancha FHD
Vuelve a imaginar todo lo que haces con la pantalla IPS. Con una relación de pantalla de 29" y 21 9 (2560x1080), esta amplia pantalla IPS Full HD presenta características de colores realistas, precisos, contraste, claridad y detalles mejorados en ángulos amplios. Ten una visión más clara y realista de la productividad y del juego.
La pantalla UltraWide™ Full HD de 29" (2560x1080) proporciona un 33% más de espacio en pantalla que la resolución 16:9 Full HD.
*Esta imagen es una simulación para ayudarte a comprender.
*Brillo: 300 nits (tip), Gama de colores: sRGB 99% (typ)
MaxxAudio®
Mejora tu experiencia con MAXXAUDIO®
Una experiencia de contenido con un sonido rico y una imagen suave. MAXXAUDIO entrega en estéreo con dos canales de 7W cada uno, enriqueciendo tu experiencia de juego y contenido de video.
Onda sonora inmersiva con MaxxAudio.
*Para descargar el OnScreen Control, visita LG.COM.
*Las imágenes del producto y el OnScreen Control en el video son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto y del OnScreen Control reales.
*Esta imagen es una simulación para ayudarte a comprender.
AMD FreeSync™
Movimiento suave y seguro
La tecnología Radeon™ FreeSync pone fin a la reproducción entrecortada y los cuadros rotos, con un rendimiento fluido y sin artefactos en prácticamente cualquier velocidad de cuadros.
AMD FreeSync™
Diseño ergonómico
Diseño innovador del UltraWide #1
Meticulosamente diseñado. DISEÑADO METICULOSAMENT.Los monitores LG UltraWide se crearon para enmarcar tu trabajo en un diseño limpio, elegante y minimalista. No es de extrañar que sea la marca de monitores UltraWide número 1 en los EE.UU. durante tres años consecutivos*. Ya sea curvo o plano, los monitores UltraWide de LG están diseñados para complementar y maximizar tu experiencia con un diseño de tres lados casi sin bordes, ergonomía ajustable y estética general que eleva cualquier escritorio.
Diseño ergonómico con diseño e inclinación prácticamente sin bordes.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
*The NPD Group, Inc., EE.UU. Servicio de seguimiento minorista, monitores, relación de aspecto: 21:9, basado en ventas en dólares y unidades, desde diciembre de 2016 hasta noviembre de 2017, diciembre de 2017 a noviembre de 2018 y diciembre de 2018 a noviembre de 2019.
RESUMEN
DIMENSIONES
Especificaciones clave
Tamaño [Pulgada]
29
Resolución
2560 x 1080
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
21:9
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brillo (Típ.)[cd/m²]
250
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
75
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
688.5 x 406.6 x 209.4
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
688.5 x 313.4 x 76.9
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
822 x 159 x 413
Peso con Peana [kg]
4.7
Peso sin Peana [kg]
4.2
Peso empaquetado [kg]
6.6
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Si
Efecto HDR
Si
Calibrado de color en Fábrica
Si
Protección anti-parpadeo
Si
Modo de lectura
Si
Debilidad de Color
Si
Super Resolution+
Si
AMD FreeSync™
FreeSync
Estabilizador de Negros
Si
Dynamic Action Sync
Si
Cruceta
Si
Ahorro inteligente de energía
Si
POTENCIA
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
25.5W
Consumo de potencia (Máx.)
28W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
0.5W
Consumo de potencia (DC apagado)
menos de 0.3W
STANDARD
RoHS
Si
INFO
Nombre del producto
UltraWide
Año
2020
CONECTIVIDAD
HDMI
SI (x2)
DisplayPort
SI (x1)
Versión DP
1.4
Salida para Auriculares
3-polos(Solo Sonido)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
29
Tamaño [cm]
73
Resolución
2560 x 1080
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
21:9
Tamaño del píxel [mm]
0.2626 x 0.2628
Brillo (Mín.)[cd/m²]
200
Brillo (Típ.)[cd/m²]
250
Gama de Color (Mín.)
sRGB 90% (CIE1931)
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profundidad de Color (Número de colores)
16.7M
Ratio de Contraste (Mín.)
700:1
Ratio de contraste(Típ.)
1000:1
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
75
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)
APLICACIÓN SW
Control Dual
Si
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Si
SOUND
Altavoz
7W x 2
Maxx Audio
Si
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Montaje en pared [mm]
100 x 100
ACCESORIO
HDMI
Si
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