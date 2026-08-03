About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Monitor con FreeSync™ HDR FHD de 29" UltraWide
Contáctanos

Monitor con FreeSync™ HDR FHD de 29" UltraWide

Contáctanos

Monitor con FreeSync™ HDR FHD de 29" UltraWide

29WP500-B
Front view
Side view
Side view
Right side view
Back right view
Back view
Back left view
Back view
Front view
Side view
Side view
Right side view
Back right view
Back view
Back left view
Back view

Características principales:

  • Pantalla IPS de 29" UltraWide FHD (2560 x 1080)
  • sRGB 99% Espectro de color
  • HDR10
  • AMD FreeSync™
  • Pantalla prácticamente sin bordes de 3 lados
  • Frecuencia de actualización 75Hz
Más
Monitor Full HD de 29 pulgadas UltraWide™

Eleva el nivel de tu equipo de oficina en casa

La resolución Full HD UltraWide™ (2560x1080) ofrece un 33% más de espacio de pantalla a lo ancho que el monitor con resolución FHD (1920x1080), por lo que brinda una relación de aspecto 21:9.

La pantalla UltraWideTM Full HD 21:9 brinda un 33 % más de pantalla que un espacio estándar en comparación con la resolución Full HD.

*La imagen es solo para fines ilustrativos.

Un camino más amplio hacia la productividad

Un camino más amplio hacia la productividad

Haz más cosas. No es solo más espacio para jugar. Se trata de un escritorio extra amplio que facilita y agiliza más que nunca las múltiples tareas, amplía el espacio de trabajo y el cambio entre aplicaciones intensivas, como edición, retoque y diseño.
Empieza a ver de lado a lado

Empieza a ver de lado a lado

Te permite trabajar con informes a simple vista, con hojas de datos y diapositivas lado a lado sin repetir Alt-tab.
Contraste detallado
HDR10

Contraste detallado

Amplía tu calidad de imagen, con soporte HDR10 y rendimiento de color, vive una experiencia de inmersión visual más dinámica con la pantalla IPS que produce colores realistas y precisos en un amplio ángulo de visión. El HDR10 ofrece una experiencia visual única con un  color mejorado para el contenido HDR. Esto se combina con el modo de imagen y una gama de colores precisa para creadores, fotógrafos, diseñadores, editores y más.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.

*Brillo: 300 nits (tip), Gama de colores: sRGB 99% (typ)

Colores reales y amplio ángulo de visión

Colores reales y amplio ángulo de visión

Amplía la visión y el rendimiento del color preciso. La pantalla IPS produce colores realistas en ángulos de visión amplios.

*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.

Pantalla dividida | Configuración del monitor ㅣ Previsualización 5:9
Control en pantalla

Control con unos pocos clics

Puedes personalizar el espacio de trabajo al dividir la pantalla o ajustar las opciones básicas del monitor solo con unos clics del ratón.

*Para descargar el OnScreen Control, visita LG.COM.

*Las imágenes del producto y el OnScreen Control en el video son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto y del OnScreen Control reales.

Movimiento fluido y rápido
AMD FreeSync™

Movimiento fluido y rápido

Gracias a la tecnología AMD FreeSync™, los jugadores pueden experimentar un movimiento fluido y sin interrupciones en alta resolución y juegos vertiginosos. Prácticamente reduce los cortes y parpadeos en la pantalla.

*Imágenes simuladas para*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.

*Comparación del modo 'OFF' (imagen izquierda) y la comprensión de la función AMD FreeSync™.hance. Puede diferir del uso real.

El sistema Dynamic Action Sync® permite disfrutar de la acción en el momento en que se produce

El sistema Dynamic Action Sync® permite disfrutar de la acción en el momento en que se produce

Disfruta de una experiencia de juego como si estuvieras allí. Dynamic Action Sync eleva tu juego para una experiencia de nivel profesional. Responde a la acción, a los oponentes y a cada momento con un retraso de entrada minimizado y un rendimiento increíble.

*La imagen a la izquierda muestra que el modelo no es compatible con la función Dynamic Action Sync (DAS).

*Las imágenes anteriores son simulaciones que ayudan a comprender mejor la función. Puede diferir del uso real.

Descubre los detalles en la oscuridad con el Black Stabilizer®.

Descubre los detalles en la oscuridad con el Black Stabilizer®

Tu juego nunca quedará en la oscuridad. Black Stabilizer es tu aliado para atacar o defenderte de los enemigos que se esconden en las sombras. Ofrece una experiencia de juego de nivel profesional para mejorar la visión y superar a la competencia.

*La imagen a la izquierda muestra que el modelo no es compatible con la función de Estabilizador de negro.

*Las imágenes anteriores son simulaciones que ayudan a comprender mejor la función. Puede diferir del uso real.

La función Crosshair® aporta una ventaja de precisión

La función Crosshair® aporta una ventaja de precisión

La precisión será lo más importante en tu juego con la función Crosshair®. Las retículas de la pantalla central ofrecen una visión mejorada y una precisión de nivel profesional para aumentar la exactitud en los juegos de disparos en primera persona.

*La imagen a la izquierda muestra que el modelo no es compatible con la función Crosshair.

*Las imágenes anteriores son simulaciones que ayudan a comprender mejor la función. Puede diferir del uso real.

Fácil visualización, lectura cómoda.
Modo de lectura

Fácil visualización, lectura cómoda.

Mira tu monitor durante más tiempo. El Modo de lectura proporciona una condición óptima para la lectura al reducir la luz azul.

*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.

Sin parpadeos

Sin parpadeos

La tecnología de atenuación Flicker Safe minimiza el parpadeo que puede causar fatiga ocular. Mira por más tiempo y con mayor comodidad.

*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.

*La cifra se calcula mediante la estimación de las pruebas internas de LG con el uso del modelo 29WP500 en noviembre de 2020. La cifra puede variar en condiciones reales de uso.

Especificaciones clave

Imprimir

  • Tamaño [Pulgada]

    29

  • Resolución

    2560 x 1080

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    21:9

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    250

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    75

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    688.5 x 405.0 x 223.8

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    688.5 x 313.4 x 76.9

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    822 x 413 x 159

  • Peso con Peana [kg]

    4.5

  • Peso sin Peana [kg]

    4

  • Peso empaquetado [kg]

    6.6

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Si

  • Efecto HDR

    Si

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • Modo de lectura

    Si

  • Debilidad de Color

    Si

  • Super Resolution+

    Si

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • Dynamic Action Sync

    Si

  • Cruceta

    Si

  • Auto Input Switch

    Si

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Típ)

    22W

  • Consumo de potencia (Máx.)

    25W

  • Consumo de potencia (Estrella energética)

    16W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    menos de 0.5W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

STANDARD

  • RoHS

    Si

INFO

  • Nombre del producto

    UltraWide

  • Año

    2021

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI (x2)

  • Salida para Auriculares

    3-polos(Solo Sonido)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    29

  • Tamaño [cm]

    73

  • Resolución

    2560 x 1080

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    21:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.2626 x 0.2628

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    200

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    250

  • Gama de Color (Mín.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    16.7M

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    700:1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1000:1

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    75

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)

APLICACIÓN SW

  • Control Dual

    Si

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Si

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

ACCESORIO

  • HDMI

    Si