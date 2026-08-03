Monitor con FreeSync™ HDR FHD de 29" UltraWide

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Eleva el nivel de tu equipo de oficina en casa
La pantalla UltraWideTM Full HD 21:9 brinda un 33 % más de pantalla que un espacio estándar en comparación con la resolución Full HD.
*La imagen es solo para fines ilustrativos.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
*Brillo: 300 nits (tip), Gama de colores: sRGB 99% (typ)
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.
*Para descargar el OnScreen Control, visita LG.COM.
*Las imágenes del producto y el OnScreen Control en el video son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto y del OnScreen Control reales.
*Imágenes simuladas para*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.
*Comparación del modo 'OFF' (imagen izquierda) y la comprensión de la función AMD FreeSync™.hance. Puede diferir del uso real.
*La imagen a la izquierda muestra que el modelo no es compatible con la función Dynamic Action Sync (DAS).
*Las imágenes anteriores son simulaciones que ayudan a comprender mejor la función. Puede diferir del uso real.
*La imagen a la izquierda muestra que el modelo no es compatible con la función de Estabilizador de negro.
*Las imágenes anteriores son simulaciones que ayudan a comprender mejor la función. Puede diferir del uso real.
*La imagen a la izquierda muestra que el modelo no es compatible con la función Crosshair.
*Las imágenes anteriores son simulaciones que ayudan a comprender mejor la función. Puede diferir del uso real.
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la característica. Puede diferir del uso real.
*La cifra se calcula mediante la estimación de las pruebas internas de LG con el uso del modelo 29WP500 en noviembre de 2020. La cifra puede variar en condiciones reales de uso.
Especificaciones clave
Tamaño [Pulgada]
29
Resolución
2560 x 1080
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
21:9
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brillo (Típ.)[cd/m²]
250
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
75
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
688.5 x 405.0 x 223.8
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
688.5 x 313.4 x 76.9
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
822 x 413 x 159
Peso con Peana [kg]
4.5
Peso sin Peana [kg]
4
Peso empaquetado [kg]
6.6
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Si
Efecto HDR
Si
Protección anti-parpadeo
Si
Modo de lectura
Si
Debilidad de Color
Si
Super Resolution+
Si
AMD FreeSync™
FreeSync
Estabilizador de Negros
Si
Dynamic Action Sync
Si
Cruceta
Si
Auto Input Switch
Si
Ahorro inteligente de energía
Si
POTENCIA
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
22W
Consumo de potencia (Máx.)
25W
Consumo de potencia (Estrella energética)
16W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
menos de 0.5W
Consumo de potencia (DC apagado)
menos de 0.3W
STANDARD
RoHS
Si
INFO
Nombre del producto
UltraWide
Año
2021
CONECTIVIDAD
HDMI
SI (x2)
Salida para Auriculares
3-polos(Solo Sonido)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
29
Tamaño [cm]
73
Resolución
2560 x 1080
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
21:9
Tamaño del píxel [mm]
0.2626 x 0.2628
Brillo (Mín.)[cd/m²]
200
Brillo (Típ.)[cd/m²]
250
Gama de Color (Mín.)
sRGB 90% (CIE1931)
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profundidad de Color (Número de colores)
16.7M
Ratio de Contraste (Mín.)
700:1
Ratio de contraste(Típ.)
1000:1
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
75
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)
APLICACIÓN SW
Control Dual
Si
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Si
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Montaje en pared [mm]
100 x 100
ACCESORIO
HDMI
Si