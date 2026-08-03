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Monitor 29" 21:9 UltraWide™ Full HD IPS con AMD FreeSync™
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Monitor 29" 21:9 UltraWide™ Full HD IPS con AMD FreeSync™

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Monitor 29" 21:9 UltraWide™ Full HD IPS con AMD FreeSync™

29WQ600-W
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Características principales:

  • Pantalla IPS UltraWide™ Full HD (2560 x 1080) de 29 pulgadas
  • Gama de colores sRGB 99 %/HDR 10
  • Conectividad USB Tipo-C™
  • AMD FreeSync / 1ms MBR / Refresh Rate 100Hz
  • 2 x 7W Stereo Speaker with Waves MaxxAudio®
  • Diseño prácticamente sin bordes en 3 lados
Más
LG UltraWide™ Monitor
Compatible con HDR10, el monitor ofrece niveles precisos de color y brillo para disfrutar contenidos con colores espectaculares.
HDR10

Contraste detallado

La tecnología HDR ahora se aplica a varios contenidos. Este monitor es compatible con HDR10 (alto rango dinámico), que admite niveles específicos de color y brillo que permiten a los espectadores disfrutar de los colores espectaculares del contenido.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
*Brillo: 300 nits (tip), Gama de colores: sRGB 99% (typ)

El monitor LG IPS ofrece color preciso, amplio ángulo de visión y cobertura del 99 % del espectro sRGB.
IPS Con sRGB 99% (Typ.)

Colores reales y vista 33% más amplia

El monitor LG IPS muestra una precisión de color impecable. Con un amplio ángulo de visión, la pantalla IPS cuenta con una cobertura del 99 % del espectro sRGB.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.

29" 21:9 UltraWide™ Full HD Display

Vea un 33% más contenido

Vea más y haga más en esta pantalla UltraWide™ Full HD (2560x1080). Con un 33 % más de espacio en pantalla en ancho que la pantalla de resolución FHD (1920x1080), puede realizar múltiples tareas de manera efectiva, sin cambiar de programa.

Pantalla UltraWide™ Full HD ofrece 33 % más ancho que FHD, permitiendo ver más y multitarea sin cambiar de apps.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.

Personaliza tu espacio de trabajo dividiendo la pantalla o ajustando opciones básicas del monitor con pocos clics.
Control en pantalla

Controle con pocos clics

Puede personalizar el espacio de trabajo dividiendo la pantalla o ajustando las opciones básicas del monitor con solo unos pocos clics del mouse.

*Para descargar el control OnScreen más reciente, haga clic en el botón DESCARGAR.
*Las imágenes del producto y OnScreen Control en el video son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real y del OnScreen Control real.
*Es posible que las funciones no funcionen correctamente dependiendo de la PC que esté usando el usuario.

USB Type-C™ (DisplayPort Alt Mode)

Easy Connectivity

LG 29WQ600 cuenta con un puerto USB Type-C™ compatible con el modo Alt de DisplayPort. Con solo usar un cable USB Type-C™, las señales de imagen DisplayPort completas se pueden transferir a un monitor externo sin cables de pantalla dedicados ni adaptadores activos.

El LG 29WQ600 integra USB Type-C™ con DisplayPort Alt Mode para enviar video completo a un monitor con un solo cable.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
*Para que funcione correctamente, se requiere el cable USB tipo C (se vende por separado).
*El puerto USB Type-C™ de este monitor es compatible con dispositivos inteligentes y portátiles habilitados para USB Type-C™ (DisplayPort Alt Mode), y no es compatible con el suministro de energía.

Pantalla con bisel delgado en tres lados y parlantes estéreo de 7 W con MaxxAudio® para una experiencia inmersiva.
Waves MaxxAudio®

Sistema de sonido inmersivo

Esta pantalla optimizada presenta un bisel delgado en tres lados y no distrae la imagen deslumbrantemente precisa y realista, mientras que dos parlantes estéreo de 7 W con MaxxAudio® completan su experiencia inmersiva.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.

Intensifica su experiencia de juego

1 ms MBR reduce desenfoque y ghosting, ofreciendo imágenes más claras y ventaja competitiva en juegos de ritmo rápido.
1ms MBR

Increíble velocidad hacia la victoria

1 ms MBR ayuda a suavizar el juego, reduciendo el desenfoque y el efecto fantasma. Los objetos dinámicos y de ritmo rápido en medio de toda la acción pueden dar a los jugadores una ventaja competitiva.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
*La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms provoca una luminancia reducida y las siguientes funciones no se pueden usar mientras está activada: AMD FreeSync™.
*Puede ocurrir un parpadeo durante la operación MBR de 1 ms.

1 ms MBR reduce desenfoque y ghosting, ofreciendo imágenes más claras y ventaja competitiva en juegos de ritmo rápido.
AMD FreeSync™

Movimiento fluido y rápido

Con la tecnología AMD FreeSync™, los jugadores pueden experimentar un movimiento fluido y continuo en juegos rápidos y de alta resolución. Prácticamente reduce el desgarro y el tartamudeo de la pantalla.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
*Comparación del modo 'APAGADO' (imagen de la izquierda) y AMD FreeSync™.

  • Convencional
  • DAS
Dynamic Action Sync

Reaccionar más rápido a las oponentes

Reduzca el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que ayude a los jugadores a capturar el momento crítico en tiempo real.

*La ilustración convencional del modelo de LG no es compatible con la función Dynamic Action Sync (DAS).
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.

  • Off
  • On
Black Stabilizer

Ataque primero en la oscuridad

Black Stabilizer ayuda a los jugadores a evitar que los francotiradores se escondan en los lugares más oscuros y a escapar rápidamente de situaciones en las que explota el flash.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.

  • Off
  • On
Crosshair

Mejor Punteria

El punto objetivo se fija en el centro para mejorar la precisión del disparo.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.

Proteja sus ojos con funciones para el cuidado de los ojos

Modo Lector

El Modo Lector ajusta la temperatura del color y la luminancia que ayuda a disminuir la fatiga ocular y brinda comodidad a los ojos mientras lee documentos en un monitor.

Flicker Safe

El Modo Lector ajusta la temperatura del color y la luminancia que ayuda a disminuir la fatiga ocular y brinda comodidad a los ojos mientras lee documentos en un monitor.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
*La función anterior puede variar según las condiciones reales de uso que el usuario esté utilizando.

Diseño Ergonomico

Encuentre su posición de visualización ideal con el soporte de inclinación ajustable y maximice su experiencia con un diseño de tres lados prácticamente sin bordes.

Diseño ergonómico con diseño e inclinación prácticamente sin bordes.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.

Especificaciones clave

Imprimir

  • Tamaño [Pulgada]

    29

  • Resolución

    2560 x 1080

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    21:9

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    250

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    100

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    688.5 x 406.6 x 223.8

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    688.5 x 313.4 x 45.3

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    822 x 159 x 413

  • Peso con Peana [kg]

    4.5

  • Peso sin Peana [kg]

    4

  • Peso empaquetado [kg]

    6.8

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Si

  • Efecto HDR

    Si

  • Calibrado de color en Fábrica

    Si

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • Modo de lectura

    Si

  • Debilidad de Color

    Si

  • Super Resolution+

    Si

  • Motion Blur Reduction Tech.

    Si

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • Dynamic Action Sync

    Si

  • Cruceta

    Si

  • Auto Input Switch

    Si

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Típ)

    22W

  • Consumo de potencia (Máx.)

    28W

  • Consumo de potencia (Estrella energética)

    13W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    menos de 0.3W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

STANDARD

  • RoHS

    Si

INFO

  • Nombre del producto

    UltraWide

  • Año

    2022

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI (x1)

  • DisplayPort

    SI (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • USB-C

    SI (x1)

  • USB-C (Máx. Resolución a Hz)

    2560 x 1080 a 100Hz

  • Salida para Auriculares

    3-polos(Solo Sonido)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    29

  • Tamaño [cm]

    73

  • Resolución

    2560 x 1080

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    21:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.2626 x 0.2628

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    200

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    250

  • Gama de Color (Mín.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    16.7M

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    700:1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1000:1

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    100

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)

APLICACIÓN SW

  • Control Dual

    Si

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Si

SOUND

  • Altavoz

    7W x 2

  • Maxx Audio

    Si

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

ACCESORIO

  • HDMI

    Si