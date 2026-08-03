We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor 29" 21:9 UltraWide™ Full HD IPS con AMD FreeSync™
29WQ600-W
()
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
*Brillo: 300 nits (tip), Gama de colores: sRGB 99% (typ)
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
29" 21:9 UltraWide™ Full HD Display
Vea un 33% más contenido
Vea más y haga más en esta pantalla UltraWide™ Full HD (2560x1080). Con un 33 % más de espacio en pantalla en ancho que la pantalla de resolución FHD (1920x1080), puede realizar múltiples tareas de manera efectiva, sin cambiar de programa.
Pantalla UltraWide™ Full HD ofrece 33 % más ancho que FHD, permitiendo ver más y multitarea sin cambiar de apps.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
*Para descargar el control OnScreen más reciente, haga clic en el botón DESCARGAR.
*Las imágenes del producto y OnScreen Control en el video son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real y del OnScreen Control real.
*Es posible que las funciones no funcionen correctamente dependiendo de la PC que esté usando el usuario.
USB Type-C™ (DisplayPort Alt Mode)
Easy Connectivity
LG 29WQ600 cuenta con un puerto USB Type-C™ compatible con el modo Alt de DisplayPort. Con solo usar un cable USB Type-C™, las señales de imagen DisplayPort completas se pueden transferir a un monitor externo sin cables de pantalla dedicados ni adaptadores activos.
El LG 29WQ600 integra USB Type-C™ con DisplayPort Alt Mode para enviar video completo a un monitor con un solo cable.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
*Para que funcione correctamente, se requiere el cable USB tipo C (se vende por separado).
*El puerto USB Type-C™ de este monitor es compatible con dispositivos inteligentes y portátiles habilitados para USB Type-C™ (DisplayPort Alt Mode), y no es compatible con el suministro de energía.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
Intensifica su experiencia de juego
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
*La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms provoca una luminancia reducida y las siguientes funciones no se pueden usar mientras está activada: AMD FreeSync™.
*Puede ocurrir un parpadeo durante la operación MBR de 1 ms.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
*Comparación del modo 'APAGADO' (imagen de la izquierda) y AMD FreeSync™.
- Convencional
- DAS
Dynamic Action Sync
Reaccionar más rápido a las oponentes
Reduzca el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que ayude a los jugadores a capturar el momento crítico en tiempo real.
*La ilustración convencional del modelo de LG no es compatible con la función Dynamic Action Sync (DAS).
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
- Off
- On
Black Stabilizer
Ataque primero en la oscuridad
Black Stabilizer ayuda a los jugadores a evitar que los francotiradores se escondan en los lugares más oscuros y a escapar rápidamente de situaciones en las que explota el flash.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
- Off
- On
Crosshair
Mejor Punteria
El punto objetivo se fija en el centro para mejorar la precisión del disparo.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
Proteja sus ojos con funciones para el cuidado de los ojos
Modo Lector
El Modo Lector ajusta la temperatura del color y la luminancia que ayuda a disminuir la fatiga ocular y brinda comodidad a los ojos mientras lee documentos en un monitor.
Flicker Safe
El Modo Lector ajusta la temperatura del color y la luminancia que ayuda a disminuir la fatiga ocular y brinda comodidad a los ojos mientras lee documentos en un monitor.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
*La función anterior puede variar según las condiciones reales de uso que el usuario esté utilizando.
Diseño Ergonomico
Encuentre su posición de visualización ideal con el soporte de inclinación ajustable y maximice su experiencia con un diseño de tres lados prácticamente sin bordes.
Diseño ergonómico con diseño e inclinación prácticamente sin bordes.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
Especificaciones clave
Tamaño [Pulgada]
29
Resolución
2560 x 1080
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
21:9
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brillo (Típ.)[cd/m²]
250
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
100
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
688.5 x 406.6 x 223.8
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
688.5 x 313.4 x 45.3
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
822 x 159 x 413
Peso con Peana [kg]
4.5
Peso sin Peana [kg]
4
Peso empaquetado [kg]
6.8
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Si
Efecto HDR
Si
Calibrado de color en Fábrica
Si
Protección anti-parpadeo
Si
Modo de lectura
Si
Debilidad de Color
Si
Super Resolution+
Si
Motion Blur Reduction Tech.
Si
AMD FreeSync™
FreeSync
Estabilizador de Negros
Si
Dynamic Action Sync
Si
Cruceta
Si
Auto Input Switch
Si
Ahorro inteligente de energía
Si
POTENCIA
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
22W
Consumo de potencia (Máx.)
28W
Consumo de potencia (Estrella energética)
13W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
menos de 0.3W
Consumo de potencia (DC apagado)
menos de 0.3W
STANDARD
RoHS
Si
INFO
Nombre del producto
UltraWide
Año
2022
CONECTIVIDAD
HDMI
SI (x1)
DisplayPort
SI (x1)
Versión DP
1.4
USB-C
SI (x1)
USB-C (Máx. Resolución a Hz)
2560 x 1080 a 100Hz
Salida para Auriculares
3-polos(Solo Sonido)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
29
Tamaño [cm]
73
Resolución
2560 x 1080
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
21:9
Tamaño del píxel [mm]
0.2626 x 0.2628
Brillo (Mín.)[cd/m²]
200
Brillo (Típ.)[cd/m²]
250
Gama de Color (Mín.)
sRGB 90% (CIE1931)
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profundidad de Color (Número de colores)
16.7M
Ratio de Contraste (Mín.)
700:1
Ratio de contraste(Típ.)
1000:1
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
100
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)
APLICACIÓN SW
Control Dual
Si
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Si
SOUND
Altavoz
7W x 2
Maxx Audio
Si
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Montaje en pared [mm]
100 x 100
ACCESORIO
HDMI
Si
Producto Recomendado