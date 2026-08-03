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Monitor 34" UltraWide™ Full HD IPS LED
Contáctanos

Monitor 34" UltraWide™ Full HD IPS LED

Contáctanos

Monitor 34" UltraWide™ Full HD IPS LED

34WL500-B
LG Monitor 34" UltraWide™ Full HD IPS LED, 34WL500-B
LG Monitor 34" UltraWide™ Full HD IPS LED, 34WL500-B
LG Monitor 34" UltraWide™ Full HD IPS LED, 34WL500-B
LG Monitor 34" UltraWide™ Full HD IPS LED, 34WL500-B
LG Monitor 34" UltraWide™ Full HD IPS LED, 34WL500-B
LG Monitor 34" UltraWide™ Full HD IPS LED, 34WL500-B
LG Monitor 34" UltraWide™ Full HD IPS LED, 34WL500-B
LG Monitor 34" UltraWide™ Full HD IPS LED, 34WL500-B
LG Monitor 34" UltraWide™ Full HD IPS LED, 34WL500-B
LG Monitor 34" UltraWide™ Full HD IPS LED, 34WL500-B
LG Monitor 34" UltraWide™ Full HD IPS LED, 34WL500-B
LG Monitor 34" UltraWide™ Full HD IPS LED, 34WL500-B
LG Monitor 34" UltraWide™ Full HD IPS LED, 34WL500-B
LG Monitor 34" UltraWide™ Full HD IPS LED, 34WL500-B

Características principales:

  • HDR 10 / sRGB 99% (Typ.)
  • Display 21:9 UltraWide™ Full HD
  • Diseño Prácticamente sin bordes
  • Tecnología AMD Radeon FreeSync™
Más
Sumérgete en el Nuevo Mundo de HDR

Sumérgete en el Nuevo Mundo de HDR

Monitor UltraWide™

Sumérgete en el Nuevo Mundo de HDR

HDR es ahora la motivación de la industria para dispositivos de visualización de imágenes de alta calidad. El monitor compatible con HDR 10 puede mostrar juegos codificados HDR con las últimas consolas y video HDR de los principales servicios VOD de transmisión.
Monitor Full HD UltraWide™

Engrandece tu oficina en tu casa

Laresolución 21:9 (2560x1080) de UltraWide™ Full HD ofrece 33% más espacio de pantalla en comparación con elmonitor tradicional Full HD 16:9. Disfruta de tus seminarios vía web viendomateriales más grandes y a más asistentes, gracias a su amplia pantalla.

Una imagen con un 33% más de espacio en pantalla Full HD de 21:9 UltraWide en comparación con la pantalla Full HD de 16:9 con un seminario web continuo en la pantalla.

Una imagen con un 33% más de espacio en pantalla Full HD de 21:9 UltraWide en comparación con la pantalla Full HD de 16:9 con una aula en línea continua en la pantalla.

Tus clases en línea como si estuvieras en el salón

Disfruta tomar clases en casa, contu salón virtual,apuntes y búsqueda de informaciónal mismo tiempo 
Imagen de visualización de hojas de datos y diapositivas de lado a lado en la pantalla Full HD de 21:9 UltraWide, mientras que la pantalla Full HD de 16:9 no lo permite debido a la falta de espacio.

Vista Side-by-Syde

Disfruta trabajar en casa, conmayor eficacia y rapidez con su vista simultanea Side-by-Syde
HDR 10

HDR 10

Para comprender mejor la visión del creador de contenido, este monitor es compatible con el alto rango dinámico HDR 10, estándar de la industria, y soporta niveles específicos de color y brillo que superan las capacidades de los monitores comunes.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
*Brillo: 300 nits (tip), Gama de colores: sRGB 99% (typ)

Efecto HDR a Contenido SDR
Efecto HDR

Efecto HDR a Contenido SDR

La función Efecto HDR utiliza un algoritmo de calidad de imagen para convertir contenido no HDR en video de alta calidad a la par con imágenes HDR vívidas.
Colores Verdaderos y una Vista màs Amplia
IPS with sRGB 99% (Typ.)

Colores Verdaderos y una Vista màs Amplia

El monitor LG IPS muestra una precisión de color impecable. Con un ángulo de visión más amplio, la pantalla IPS cuenta con una cobertura del 99% del espectro de color sRGB.
Experiencia Visual Inmersiva1

Experiencia Visual Inmersiva1

Diseño Prácticamente sin Bordes

Experiencia Visual Inmersiva

Pantalla optimizada con un bisel delgado en tres lados y para una experiencia visual envolvente y sin distracciones de la imagen deslumbrantemente precisa y realista.
Más Espacio para Múltiples Tareas

Más Espacio para Múltiples Tareas

Display 21:9 Full HD

Más Espacio para Múltiples Tareas

La resolución 21: 9 UltraWide™ Full HD (2560X1080) ofrece más espacio en la pantalla en comparación con la pantalla de resolución 16: 9 Full HD. Puede ejecutar varias ventanas y ver más imágenes en miniatura a la vez.
Fácil Configuración3

Control OnScreen

Fácil Configuración

El control OnScreen ofrece un acceso rápido y fácil a una gran cantidad de ajustes importantes del monitor.

*Se requiere la descarga de software para habilitar el control OnScreen. Para detalles de descarga, visite LG.com.
*Las modificaciones o actualizaciones del software de control OnScreen no se notifican con anticipación.

Imagen más clara y suave.

Con la tecnología AMD RADEON FreeSync ™, los jugadores pueden experimentar un movimiento fluido y sin problemas durante los juegos de alta resolución y de ritmo rápido. FreeSync elimina virtualmente el desgarro y la intermitencia de la pantalla.

Los Enemigos no Tendrán Dónde Esconderse

Mantiene la visibilidad, incluso en escenas oscuras. El estabilizador de negros detecta situaciones de poca luz y aumenta el brillo de tu pantalla para ayudarte a encontrar enemigos ocultos que esperan atacar a tu jugador.

Mejor Objetivo

Crosshair permite a los jugadores llevar sus habilidades al siguiente nivel. El llamativo punto en el centro de la pantalla ofrece una mejor precisión de disparo para los juegos de disparos en primera persona.
Elegancia Versátil
Soporte con Diseño Edge-Arc

Elegancia Versátil

El soporte curvo con bordes de metal más delgado y sólido se adapta a la variedad de espacio. La base se puede ajustar para cambiar la inclinación y la del monitor para ayudarlo a trabajar más cómodo.

Especificaciones clave

Imprimir

  • Tamaño [Pulgada]

    34

  • Resolución

    2560 x 1080

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    21:9

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    300

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    75

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    825.6 x 487.4 x 208.8

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    825.6 x 369.8 x 51.2

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    940 x 235 x 490

  • Peso con Peana [kg]

    6.9

  • Peso sin Peana [kg]

    5.9

  • Peso empaquetado [kg]

    10.6

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Si

  • Efecto HDR

    Si

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • Modo de lectura

    Si

  • Debilidad de Color

    Si

  • Super Resolution+

    Si

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • Dynamic Action Sync

    Si

  • Cruceta

    Si

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Típ)

    38W

  • Consumo de potencia (Máx.)

    40W

  • Consumo de potencia (Estrella energética)

    28W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    menos de 0.5W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

STANDARD

  • RoHS

    Si

INFO

  • Nombre del producto

    UltraWide

  • Año

    2019

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI (x2)

  • Salida para Auriculares

    3-polos(Solo Sonido)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    34

  • Tamaño [cm]

    86.6

  • Resolución

    2560 x 1080

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    21:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.312 x 0.310

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    240

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    300

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    16.7M

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    700:1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1000:1

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    75

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)

APLICACIÓN SW

  • Control Dual

    Si

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Si

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

ACCESORIO

  • HDMI

    Si