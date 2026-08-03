Monitor 34" UltraWide™ Full HD IPS LED

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Engrandece tu oficina en tu casa
Una imagen con un 33% más de espacio en pantalla Full HD de 21:9 UltraWide en comparación con la pantalla Full HD de 16:9 con un seminario web continuo en la pantalla.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
*Brillo: 300 nits (tip), Gama de colores: sRGB 99% (typ)
*Se requiere la descarga de software para habilitar el control OnScreen. Para detalles de descarga, visite LG.com.
*Las modificaciones o actualizaciones del software de control OnScreen no se notifican con anticipación.
Imagen más clara y suave.
Los Enemigos no Tendrán Dónde Esconderse
Mejor Objetivo
Especificaciones clave
Tamaño [Pulgada]
34
Resolución
2560 x 1080
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
21:9
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brillo (Típ.)[cd/m²]
300
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
75
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
825.6 x 487.4 x 208.8
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
825.6 x 369.8 x 51.2
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
940 x 235 x 490
Peso con Peana [kg]
6.9
Peso sin Peana [kg]
5.9
Peso empaquetado [kg]
10.6
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Si
Efecto HDR
Si
Protección anti-parpadeo
Si
Modo de lectura
Si
Debilidad de Color
Si
Super Resolution+
Si
AMD FreeSync™
FreeSync
Estabilizador de Negros
Si
Dynamic Action Sync
Si
Cruceta
Si
Ahorro inteligente de energía
Si
POTENCIA
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
38W
Consumo de potencia (Máx.)
40W
Consumo de potencia (Estrella energética)
28W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
menos de 0.5W
Consumo de potencia (DC apagado)
menos de 0.3W
STANDARD
RoHS
Si
INFO
Nombre del producto
UltraWide
Año
2019
CONECTIVIDAD
HDMI
SI (x2)
Salida para Auriculares
3-polos(Solo Sonido)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
34
Tamaño [cm]
86.6
Resolución
2560 x 1080
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
21:9
Tamaño del píxel [mm]
0.312 x 0.310
Brillo (Mín.)[cd/m²]
240
Brillo (Típ.)[cd/m²]
300
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profundidad de Color (Número de colores)
16.7M
Ratio de Contraste (Mín.)
700:1
Ratio de contraste(Típ.)
1000:1
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
75
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)
APLICACIÓN SW
Control Dual
Si
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Si
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Montaje en pared [mm]
100 x 100
ACCESORIO
HDMI
Si