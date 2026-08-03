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MonitorQHD Curvo UltraWide™ de 34" 21:9 (3440 x 1440)
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34WQ75C-B
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Características principales:

  • Pantalla IPS 21:9 (3440 x 1440) QHD UltraWide™ curva de 34”
  • sRGB 99 % (típico) y HDR10
  • USB Type-C™, puerto LAN (RJ45)
  • OnScreen Control
  • MaxxAudio® (7Wx2)
  • Soporte de un solo clic, altura
Más
Monitor curvo LG UltraWide™

Monitor curvo LG UltraWide™

Pantalla

IPS
34” QHD (3440 x 1440)

Color

sRGB 99 % (típico)
HDR10

Conectividad

USB Type-C™
Puerto USB(RJ45)

La pantalla IPS de LG admite un amplio espectro de colores, 99 % de gama de colores sRGB y ofrece un color y un brillo extraordinarios con el soporte de HDR10.

Precisión de colores extraordinaria y ángulo de visión amplio

La pantalla IPS de LG admite un amplio espectro de colores, 99 % de gama de colores sRGB y ofrece un color y un brillo extraordinarios con el soporte de HDR10.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Pantalla IPS

El monitor IPS de LG muestra una precisión de colores extraordinaria, con un ángulo de visión amplio.

sRGB 99 %

Con una cobertura del 99 % del espectro sRGB, es una gran solución para mostrar colores con precisión.

HDR10

Representa detalles en las partes brillosas y oscuras de contenidos de alto rango dinámico.

*Brillo: 300 nits (típ.), Gama de colores: 99 % de sRGB.

Pantalla UltraWide™ QHD de 21:9

Ver más, hacer más.

La pantalla UltraWide™ QHD (resolución 3440x1440, relación de aspecto 21:9) es ideal para trabajar ya que puede mostrar varios programas a la vez.

La animación muestra que se pueden mostrar más contenidos en una pantalla a la vez gracias a la pantalla con relación de aspecto de 21:9.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

OnScreen Control ofrece una interfaz de usuario más sencilla
OnScreen Control

Control con unos pocos clics

Puedes personalizar el espacio de trabajo al dividir la pantalla o ajustar las opciones básicas del monitor solo con unos clics del mouse.

*Para descargar la última versión de OnScreen Control, haz clic en el botón DESCARGAR.
*Las imágenes del producto y OnScreen Control en el video son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto y OnScreen Control reales.
*Las características pueden no funcionar adecuadamente, dependiendo de la PC que esté utilizando el usuario.

USB Type-C™, RJ45

Central de productividad con fácil conectividad

Tu monitor puede ser una central de productividad, al proporcionar RJ45 (puerto LAN) para Ethernet con cable y USB Type-C™, lo que permite un suministro de energía de hasta 90 W, la transferencia de datos y la conexión a dispositivos con solo un único cable.

Ícono de pantalla

Pantalla

Ícono de datos

Datos

Ícono de suministro de energía

Suministro de energía

Ícono de Ethernet

Ethernet

Tu monitor puede ser una central de productividad, al proporcionar RJ45 (puerto LAN) para Ethernet con cable y USB Type-C™, lo que permite un suministro de energía de hasta 90 W, la transferencia de datos y la conexión a dispositivos con solo un único cable.

Tu monitor puede ser una central de productividad, al proporcionar RJ45 (puerto LAN) para Ethernet con cable y USB Type-C™, lo que permite un suministro de energía de hasta 90 W, la transferencia de datos y la conexión a dispositivos con solo un único cable.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Para que funcione correctamente, se requiere el cable USB Type-C™ incluido en el paquete para conectar el puerto USB Type-C™ al monitor.
*Se incluyen cables para USB Type-C, HDMI, DP.

Ver todos los puertos

Ícono de subida USB 2.0

Subida USB 2.0

Ícono de bajada USB 3.0

Bajada 4 x USB 3.0

Ícono de bajada USB 3.0

USB Type-C

Ícono de bajada USB 3.0

LAN

Ícono de bajada USB 3.0

2 x HDMI

Ícono de bajada USB 3.0

DP

Carga de energía de 90 W

Suministro de energía de hasta 90 W

Con la tecnología de suministro de energía USB Type-C™, puedes alimentar un monitor, mientras cargas la laptop conectada (hasta 90 W) simultáneamente.

Con la tecnología de suministro de energía USB Type-C™, puedes alimentar un monitor, mientras cargas la laptop conectada (hasta 90 W) simultáneamente.

Esta pantalla optimizada presenta un marco delgado en tres laterales y no admite distracciones en la imagen tendras un visual increíblemente precisa y realista, mientras que sus dos altavoces estéreo de 7 W con MaxxAudio® completan la experiencia de inmersión.
Waves MaxxAudio®

Sistema de
sonido inmersivo

Esta pantalla optimizada presenta un marco delgado en tres laterales y no admite distracciones en la imagen tendras un visual increíblemente precisa y realista, mientras que sus dos altavoces estéreo de 7 W con MaxxAudio® completan la experiencia de inmersión.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Optimiza tu experiencia de juego

  • Convencional
  • DAS
Dynamic Action Sync

Reacciona, más rápido, a los oponentes en todos tus juegos

Reduce el retraso en la entrada con Dynamic Action Sync para ayudar a los jugadores a captar los momentos críticos en tiempo real.

*La convencional ilustra el caso de otro modelo de LG que no admite la característica Dynamic Action Sync(DAS).
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

  • Apagado
  • Encendido
Black Stabilizer

Sé el primero en atacar en la oscuridad con gran precisión

Black Stabilizer puede ayudar a los jugadores y gamers a evitar a los francotiradores al esconderse en los lugares más oscuros y escapar, rápidamente, de las situaciones cuando explote una granada aturdidora.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Protégete tus ojos con funciones para el cuidado de la visión

Flicker Safe reduce el parpadeo invisible en pantalla, lo que ayuda a reducir la fatiga visual. Permite trabajar con comodidad durante un tiempo prolongado.

Flicker Safe reduce el parpadeo invisible en pantalla, lo que ayuda a reducir la fatiga visual. Permite trabajar con comodidad durante un tiempo prolongado.

Modo de lectura

El modo de lectura crea una pantalla con una temperatura de color similar a la del papel y proporciona una condición óptima para la lectura.

Flicker Safe

Flicker Safe reduce el parpadeo invisible en pantalla, lo que ayuda a reducir la fatiga visual. Permite trabajar con comodidad durante un tiempo prolongado.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*La función mencionada puede variar, dependiendo de las condiciones de uso reales que esté utilizando el usuario.

Diseño ergonómico

Fácil y cómodo

El soporte de un solo clic facilita la instalación sin ningún otro equipo y ajusta, de manera flexible, la altura y la inclinación de la pantalla grande para colocarla en la mejor posición para ti.

Ícono que describe el soporte de un solo clic.

Soporte de un solo clic

Instalación fácil
Ícono que describe el ajuste de la altura de 0 a 110 mm.

Rango de altura

0~110 mm
Ícono que describe la inclinación de -5 a 20°.

Inclinación

-5~20°
El soporte de un solo clic facilita la instalación sin ningún otro equipo y ajusta, de manera flexible, la altura y la inclinación de la pantalla grande para colocarla en la mejor posición para ti.

Especificaciones clave

Imprimir

  • Tamaño [Pulgada]

    34.14

  • Resolución

    3440 x 1440

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    21:9

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    300

  • Curvatura

    3800R

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    60

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    816.7 x 569.7 x 260.0(↑) 816.7 x 459.7 x 260.0(↓)

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    816.7 x 364.4 x 83.6

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    969.0 x 498 x 171

  • Peso con Peana [kg]

    8.6

  • Peso sin Peana [kg]

    6.7

  • Peso empaquetado [kg]

    11.1

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Si

  • Efecto HDR

    Si

  • Calibrado de color en Fábrica

    Si

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • Modo de lectura

    Si

  • Debilidad de Color

    Si

  • Super Resolution+

    Si

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • Dynamic Action Sync

    Si

  • Clave definida por el usuario

    Si

  • Auto Input Switch

    Si

  • PBP

    2PBP

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

  • Otros (Características)

    KVM incorporado

POTENCIA

  • Tipo

    Cargador incorporada

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Típ)

    60W

  • Consumo de potencia (Máx.)

    150W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    menos de 0.5W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

STANDARD

  • RoHS

    Si

INFO

  • Nombre del producto

    UltraWide

  • Año

    2022

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI (x2)

  • DisplayPort

    SI (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • USB-C

    SI (x1)

  • USB-C (Máx. Resolución a Hz)

    3440 x 1440 @ 60Hz

  • USB-C (Transmisión de Datos)

    Si

  • USB-C (Potencia de Carga)

    90W

  • Puerto USB de Subida

    SI(x1/ver2.0)

  • Puerto USB de Bajada

    SI(x2/ver3.0, x2/ver2.0)

  • KVM incorporado

    Si

  • LAN (RJ-45)

    Si

  • Salida para Auriculares

    3-polos(Solo Sonido)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    34.14

  • Tamaño [cm]

    86.705

  • Resolución

    3440 x 1440

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    21:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.2325 x 0.2325

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    240

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    300

  • Gama de Color (Mín.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    1.07B

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    700:1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1000:1

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    60

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)

  • Curvatura

    3800R

APLICACIÓN SW

  • Control Dual

    Si

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Si

SOUND

  • Altavoz

    7W x 2

  • Maxx Audio

    Si

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

ACCESORIO

  • HDMI

    Si

  • USB-C

    Si

  • Display Port

    Si

  • Otros (Accesorio)

    Soporte del cable