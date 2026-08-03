MonitorQHD Curvo UltraWide™ de 34" 21:9 (3440 x 1440)

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*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Pantalla IPS
El monitor IPS de LG muestra una precisión de colores extraordinaria, con un ángulo de visión amplio.
sRGB 99 %
Con una cobertura del 99 % del espectro sRGB, es una gran solución para mostrar colores con precisión.
*Brillo: 300 nits (típ.), Gama de colores: 99 % de sRGB.
Pantalla UltraWide™ QHD de 21:9
Ver más, hacer más.
La pantalla UltraWide™ QHD (resolución 3440x1440, relación de aspecto 21:9) es ideal para trabajar ya que puede mostrar varios programas a la vez.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Para descargar la última versión de OnScreen Control, haz clic en el botón DESCARGAR.
*Las imágenes del producto y OnScreen Control en el video son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto y OnScreen Control reales.
*Las características pueden no funcionar adecuadamente, dependiendo de la PC que esté utilizando el usuario.
USB Type-C™, RJ45
Central de productividad con fácil conectividad
Tu monitor puede ser una central de productividad, al proporcionar RJ45 (puerto LAN) para Ethernet con cable y USB Type-C™, lo que permite un suministro de energía de hasta 90 W, la transferencia de datos y la conexión a dispositivos con solo un único cable.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Para que funcione correctamente, se requiere el cable USB Type-C™ incluido en el paquete para conectar el puerto USB Type-C™ al monitor.
*Se incluyen cables para USB Type-C, HDMI, DP.
Ver todos los puertos
Carga de energía de 90 W
Suministro de energía de hasta 90 W
Con la tecnología de suministro de energía USB Type-C™, puedes alimentar un monitor, mientras cargas la laptop conectada (hasta 90 W) simultáneamente.
Con la tecnología de suministro de energía USB Type-C™, puedes alimentar un monitor, mientras cargas la laptop conectada (hasta 90 W) simultáneamente.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Optimiza tu experiencia de juego
- Convencional
- DAS
Dynamic Action Sync
Reacciona, más rápido, a los oponentes en todos tus juegos
Reduce el retraso en la entrada con Dynamic Action Sync para ayudar a los jugadores a captar los momentos críticos en tiempo real.
*La convencional ilustra el caso de otro modelo de LG que no admite la característica Dynamic Action Sync(DAS).
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
- Apagado
- Encendido
Black Stabilizer
Sé el primero en atacar en la oscuridad con gran precisión
Black Stabilizer puede ayudar a los jugadores y gamers a evitar a los francotiradores al esconderse en los lugares más oscuros y escapar, rápidamente, de las situaciones cuando explote una granada aturdidora.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Protégete tus ojos con funciones para el cuidado de la visión
Modo de lectura
El modo de lectura crea una pantalla con una temperatura de color similar a la del papel y proporciona una condición óptima para la lectura.
Flicker Safe
Flicker Safe reduce el parpadeo invisible en pantalla, lo que ayuda a reducir la fatiga visual. Permite trabajar con comodidad durante un tiempo prolongado.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*La función mencionada puede variar, dependiendo de las condiciones de uso reales que esté utilizando el usuario.
Diseño ergonómico
Fácil y cómodo
El soporte de un solo clic facilita la instalación sin ningún otro equipo y ajusta, de manera flexible, la altura y la inclinación de la pantalla grande para colocarla en la mejor posición para ti.
Descarga de manuales y software
Descarga los manuales del producto y el software para tus productos.
Especificaciones clave
Tamaño [Pulgada]
34.14
Resolución
3440 x 1440
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
21:9
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brillo (Típ.)[cd/m²]
300
Curvatura
3800R
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
60
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
816.7 x 569.7 x 260.0(↑) 816.7 x 459.7 x 260.0(↓)
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
816.7 x 364.4 x 83.6
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
969.0 x 498 x 171
Peso con Peana [kg]
8.6
Peso sin Peana [kg]
6.7
Peso empaquetado [kg]
11.1
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Si
Efecto HDR
Si
Calibrado de color en Fábrica
Si
Protección anti-parpadeo
Si
Modo de lectura
Si
Debilidad de Color
Si
Super Resolution+
Si
Estabilizador de Negros
Si
Dynamic Action Sync
Si
Clave definida por el usuario
Si
Auto Input Switch
Si
PBP
2PBP
Ahorro inteligente de energía
Si
Otros (Características)
KVM incorporado
POTENCIA
Tipo
Cargador incorporada
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
60W
Consumo de potencia (Máx.)
150W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
menos de 0.5W
Consumo de potencia (DC apagado)
menos de 0.3W
STANDARD
RoHS
Si
INFO
Nombre del producto
UltraWide
Año
2022
CONECTIVIDAD
HDMI
SI (x2)
DisplayPort
SI (x1)
Versión DP
1.4
USB-C
SI (x1)
USB-C (Máx. Resolución a Hz)
3440 x 1440 @ 60Hz
USB-C (Transmisión de Datos)
Si
USB-C (Potencia de Carga)
90W
Puerto USB de Subida
SI(x1/ver2.0)
Puerto USB de Bajada
SI(x2/ver3.0, x2/ver2.0)
KVM incorporado
Si
LAN (RJ-45)
Si
Salida para Auriculares
3-polos(Solo Sonido)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
34.14
Tamaño [cm]
86.705
Resolución
3440 x 1440
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
21:9
Tamaño del píxel [mm]
0.2325 x 0.2325
Brillo (Mín.)[cd/m²]
240
Brillo (Típ.)[cd/m²]
300
Gama de Color (Mín.)
sRGB 90% (CIE1931)
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profundidad de Color (Número de colores)
1.07B
Ratio de Contraste (Mín.)
700:1
Ratio de contraste(Típ.)
1000:1
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
60
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)
Curvatura
3800R
APLICACIÓN SW
Control Dual
Si
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Si
SOUND
Altavoz
7W x 2
Maxx Audio
Si
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura
Montaje en pared [mm]
100 x 100
ACCESORIO
HDMI
Si
USB-C
Si
Display Port
Si
Otros (Accesorio)
Soporte del cable
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