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Monitor con Ergo de 37,5'' 21:9 UltraWide™ QHD+ (3840 x 1600) curvo
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Características principales:

  • Pantalla IPS curva UltraWide™ QHD+ (3840 x 1600) de 37,5 pulgadas
  • DCI-P3 Gama de colores del 95% / HDR10
  • Soporte ergonómico (extender/retraer/girar/altura/inclinación)
  • USB Type-C™ con suministro de energía de 90W
  • AMD FreeSync™
  • 2 altavoces estéreo de 10 W con graves enriquecidos
Más
Logotipo LG UltraWide™ Monitor Ergo

Logotipo LG UltraWide™ Monitor Ergo

Vista en angulo del monitor con Pantalla 21:9 UltraWide™ QHD de 37,5"

Vista en angulo del monitor con Pantalla 21:9 UltraWide™ QHD de 37,5"

Pantalla 21:9 UltraWide™ QHD+ de 37,5"

Más espacio para multitarea

La pantalla UltraWide™ QHD+ (resolución de 3840x1600, relación de aspecto de 21:9) es excelente para trabajar, ya que puede mostrar varios programas a la vez.

Monitor
37,5” QHD (3840 x 1600) IPS
Diseño prácticamente sin bordes de 3 lados
Color
DCI-P3 95% (típico)
HDR10
Conectividad
USB Type-C™
HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4 y USB 3.0
Consuelo
Soporte Ergonómico
Sensor de luz ambiental
Vista en ángulo del monitor con imágen en relleno resaltando la excelente precisión de color y amplio ángulo de visión

Excelente precisión de color y amplio ángulo de visión

La pantalla LG IPS admite un amplio espectro de colores, el 95% de la gama de colores DCI-P3, y ofrece colores y brillo sobresalientes con la compatibilidad con HDR10.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Pantalla IPS

El monitor LG IPS muestra una precisión de color excepcional con un amplio ángulo de visión.

DCI-P3 95%

Con una cobertura del 95% del espectro DCI-P3, es una excelente solución para una visualización precisa del color.

HDR10

HDR10 (alto rango dinámico) admite niveles específicos de color y brillo.
Varios movimientos de pantalla

Es elegante y más ergonómico

La flexibilidad mejorada del soporte Ergo* ofrece un ajuste ergonómico ampliado de extensión, retracción, giro, altura e inclinación, además de proporcionar una posición adecuada de la pantalla para una experiencia de usuario más cómoda y sostenible.

*Soporte ergonómico: extensión/retracción 210 mm, giro ±335°, altura 130 mm, inclinación ±25°.
**Las imágenes del producto en el video son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

El diseño compacto ocupa muy poca superficie de escritorio y también contribuye a una instalación más sencilla.
Configuración de escritorio sin desorden

Use completamente su escritorio

El diseño compacto ocupa muy poca superficie de escritorio y también contribuye a una instalación más sencilla.

Abrazadera en C y arandela

Montaje con un clic

*Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual del producto en la página de soporte de LG.com.
*Las imágenes del producto en el video son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

USB Tipo-C™

Fácil control y conectividad

El puerto USB Type-C™ permite desde la visualización y la transferencia de datos hasta la carga del dispositivo conectado, lo que permite la compatibilidad con su computadora portátil al mismo tiempo con un solo cable.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
*Para que funcione correctamente, se requiere el cable USB Type-C™ incluido en el paquete para conectar el puerto USB Type-C™ al monitor.

Carga potente de 90W.

Entrega de energía hasta 90W

Con la tecnología de suministro de energía USB-C™, puede encender un monitor mientras carga la computadora portátil conectada (hasta 90W) simultáneamente.

puede encender un monitor, mientras carga la computadora portátil conectada (hasta 90W) simultáneamente.

Proteja sus ojos con funciones para el cuidado de los ojos

Sensor de luz ambiental

El sensor reacciona a la luz, haciendo que la pantalla sea más brillante en áreas brillantes y más oscura en la oscuridad. Proporciona un ambiente de trabajo cómodo.

Modo Lector

El Modo Lector ajusta la temperatura del color y la luminancia que ayuda a disminuir la fatiga ocular y brinda comodidad a los ojos mientras lee documentos en un monitor.

Seguro contra parpadeo

Flicker Safe reduce el parpadeo invisible en la pantalla, lo que ayuda a reducir la fatiga visual. Proporciona un entorno de trabajo cómodo durante mucho tiempo.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
*La función anterior puede variar según las condiciones reales de uso que esté utilizando el usuario.

Control en pantalla que ofrece una interfaz de usuario más sencilla
Control en pantalla

Controle con unos pocos clics

Puede personalizar el espacio de trabajo dividiendo la pantalla o ajustando las opciones básicas del monitor con solo unos pocos clics del mouse.

*Para descargar la versión más reciente de OnScreen Control, haga clic en el botón DESCARGAR.
*Las imágenes del producto y OnScreen Control en el video son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real y del OnScreen Control real.
*Es posible que las funciones no funcionen correctamente dependiendo de la PC que esté usando el usuario.

Experiencia de juego inmersiva

Experiencia de juego inmersiva

Experiencia de juego inmersiva

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.

AMD FreeSync™

Los jugadores pueden experimentar un movimiento fluido y continuo en juegos rápidos y de alta resolución.

Sincronización dinámica de acciones

Reduzca el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que ayude a los jugadores a capturar momentos críticos en tiempo real.

Estabilizador negro

Los jugadores deben evitar que los francotiradores se escondan en los lugares más oscuros y escapar rápidamente de las situaciones cuando explota el flash.

Altavoz de graves ricos

Los parlantes estéreo de 10W con graves enriquecidos completan su experiencia inmersiva.

Especificaciones clave

Imprimir

  • Tamaño [Pulgada]

    37.5

  • Resolución

    3840 x 1600

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    21:9

  • Gama de Color (Típ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    300

  • Curvatura

    2300R

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    75

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Giro/Extensible/Retraible

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    895.4 x 763.6 x 513.3(↑) 895.4 x 633.6 x 513.3(↓)

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    895.4 x 393.4 x 97.4

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    988 x 289 x 509

  • Peso con Peana [kg]

    11.1

  • Peso sin Peana [kg]

    6.4

  • Peso empaquetado [kg]

    16.2

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Si

  • Efecto HDR

    Si

  • Calibrado de color en Fábrica

    Si

  • Brillo Automático

    Si

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • Modo de lectura

    Si

  • Debilidad de Color

    Si

  • Super Resolution+

    Si

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • Dynamic Action Sync

    Si

  • Auto Input Switch

    Si

  • PBP

    2PBP

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Típ)

    48W

  • Consumo de potencia (Máx.)

    160W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    menos de 0.5W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

STANDARD

  • RoHS

    Si

INFO

  • Nombre del producto

    UltraWide

  • Año

    2022

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI (x2)

  • DisplayPort

    SI (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • USB-C

    SI (x1)

  • USB-C (Máx. Resolución a Hz)

    3840 x 1600 a 60Hz

  • USB-C (Transmisión de Datos)

    Si

  • USB-C (Potencia de Carga)

    90W

  • Puerto USB de Bajada

    SI(x2/ver3.0)

  • Salida para Auriculares

    3-polos(Solo Sonido)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    37.5

  • Tamaño [cm]

    95.29

  • Resolución

    3840 x 1600

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    21:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.2291 x 0.2291

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    240

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    300

  • Gama de Color (Típ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    1.07B

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    700:1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1000:1

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    75

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)

  • Curvatura

    2300R

APLICACIÓN SW

  • Control Dual

    Si

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Si

SOUND

  • Altavoz

    10W x 2

  • Rich Bass

    Si

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Giro/Extensible/Retraible

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

ACCESORIO

  • HDMI

    Si

  • USB-C

    Si

  • Display Port

    Si

  • Otros (Accesorio)

    Cable de extensión de CC de 1,4 m negro con soporte,