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Monitor con Ergo de 37,5'' 21:9 UltraWide™ QHD+ (3840 x 1600) curvo
38WQ88C-W
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Características principales:
- Pantalla IPS curva UltraWide™ QHD+ (3840 x 1600) de 37,5 pulgadas
- DCI-P3 Gama de colores del 95% / HDR10
- Soporte ergonómico (extender/retraer/girar/altura/inclinación)
- USB Type-C™ con suministro de energía de 90W
- AMD FreeSync™
- 2 altavoces estéreo de 10 W con graves enriquecidos
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Pantalla IPS
El monitor LG IPS muestra una precisión de color excepcional con un amplio ángulo de visión.
DCI-P3 95%
Con una cobertura del 95% del espectro DCI-P3, es una excelente solución para una visualización precisa del color.
Varios movimientos de pantalla
Es elegante y más ergonómico
La flexibilidad mejorada del soporte Ergo* ofrece un ajuste ergonómico ampliado de extensión, retracción, giro, altura e inclinación, además de proporcionar una posición adecuada de la pantalla para una experiencia de usuario más cómoda y sostenible.
*Soporte ergonómico: extensión/retracción 210 mm, giro ±335°, altura 130 mm, inclinación ±25°.
**Las imágenes del producto en el video son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
Abrazadera en C y arandela
Montaje con un clic
*Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual del producto en la página de soporte de LG.com.
*Las imágenes del producto en el video son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
USB Tipo-C™
Fácil control y conectividad
El puerto USB Type-C™ permite desde la visualización y la transferencia de datos hasta la carga del dispositivo conectado, lo que permite la compatibilidad con su computadora portátil al mismo tiempo con un solo cable.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
*Para que funcione correctamente, se requiere el cable USB Type-C™ incluido en el paquete para conectar el puerto USB Type-C™ al monitor.
Carga potente de 90W.
Entrega de energía hasta 90W
Con la tecnología de suministro de energía USB-C™, puede encender un monitor mientras carga la computadora portátil conectada (hasta 90W) simultáneamente.
puede encender un monitor, mientras carga la computadora portátil conectada (hasta 90W) simultáneamente.
Proteja sus ojos con funciones para el cuidado de los ojos
Sensor de luz ambiental
El sensor reacciona a la luz, haciendo que la pantalla sea más brillante en áreas brillantes y más oscura en la oscuridad. Proporciona un ambiente de trabajo cómodo.
Modo Lector
El Modo Lector ajusta la temperatura del color y la luminancia que ayuda a disminuir la fatiga ocular y brinda comodidad a los ojos mientras lee documentos en un monitor.
Seguro contra parpadeo
Flicker Safe reduce el parpadeo invisible en la pantalla, lo que ayuda a reducir la fatiga visual. Proporciona un entorno de trabajo cómodo durante mucho tiempo.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
*La función anterior puede variar según las condiciones reales de uso que esté utilizando el usuario.
*Para descargar la versión más reciente de OnScreen Control, haga clic en el botón DESCARGAR.
*Las imágenes del producto y OnScreen Control en el video son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real y del OnScreen Control real.
*Es posible que las funciones no funcionen correctamente dependiendo de la PC que esté usando el usuario.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
AMD FreeSync™
Los jugadores pueden experimentar un movimiento fluido y continuo en juegos rápidos y de alta resolución.
Sincronización dinámica de acciones
Reduzca el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que ayude a los jugadores a capturar momentos críticos en tiempo real.
Estabilizador negro
Los jugadores deben evitar que los francotiradores se escondan en los lugares más oscuros y escapar rápidamente de las situaciones cuando explota el flash.
Especificaciones clave
Tamaño [Pulgada]
37.5
Resolución
3840 x 1600
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
21:9
Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Brillo (Típ.)[cd/m²]
300
Curvatura
2300R
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
75
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giro/Extensible/Retraible
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
895.4 x 763.6 x 513.3(↑) 895.4 x 633.6 x 513.3(↓)
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
895.4 x 393.4 x 97.4
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
988 x 289 x 509
Peso con Peana [kg]
11.1
Peso sin Peana [kg]
6.4
Peso empaquetado [kg]
16.2
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Si
Efecto HDR
Si
Calibrado de color en Fábrica
Si
Brillo Automático
Si
Protección anti-parpadeo
Si
Modo de lectura
Si
Debilidad de Color
Si
Super Resolution+
Si
AMD FreeSync™
FreeSync
Estabilizador de Negros
Si
Dynamic Action Sync
Si
Auto Input Switch
Si
PBP
2PBP
Ahorro inteligente de energía
Si
POTENCIA
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
48W
Consumo de potencia (Máx.)
160W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
menos de 0.5W
Consumo de potencia (DC apagado)
menos de 0.3W
STANDARD
RoHS
Si
INFO
Nombre del producto
UltraWide
Año
2022
CONECTIVIDAD
HDMI
SI (x2)
DisplayPort
SI (x1)
Versión DP
1.4
USB-C
SI (x1)
USB-C (Máx. Resolución a Hz)
3840 x 1600 a 60Hz
USB-C (Transmisión de Datos)
Si
USB-C (Potencia de Carga)
90W
Puerto USB de Bajada
SI(x2/ver3.0)
Salida para Auriculares
3-polos(Solo Sonido)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
37.5
Tamaño [cm]
95.29
Resolución
3840 x 1600
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
21:9
Tamaño del píxel [mm]
0.2291 x 0.2291
Brillo (Mín.)[cd/m²]
240
Brillo (Típ.)[cd/m²]
300
Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Profundidad de Color (Número de colores)
1.07B
Ratio de Contraste (Mín.)
700:1
Ratio de contraste(Típ.)
1000:1
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
75
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)
Curvatura
2300R
APLICACIÓN SW
Control Dual
Si
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Si
SOUND
Altavoz
10W x 2
Rich Bass
Si
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giro/Extensible/Retraible
Montaje en pared [mm]
100 x 100
ACCESORIO
HDMI
Si
USB-C
Si
Display Port
Si
Otros (Accesorio)
Cable de extensión de CC de 1,4 m negro con soporte,
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