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Monitor LED curvo de LG 49WL95C-W de 49 pulgadas 32:9 UltraWide Dual QHD IPS con HDR 10
Contáctanos

Monitor LED curvo de LG 49WL95C-W de 49 pulgadas 32:9 UltraWide Dual QHD IPS con HDR 10

Contáctanos

Monitor LED curvo de LG 49WL95C-W de 49 pulgadas 32:9 UltraWide Dual QHD IPS con HDR 10

49WL95C-W
Front view
Front view
Front display view
Left side view
Side view
Back left view
Back view
Back right view
Side view
Front view
Front view
Front display view
Left side view
Side view
Back left view
Back view
Back right view
Side view

Características principales:

  • Pantalla de 49" UltraWide 32:9 Dual QHD (5120 x 1440)
  • USB Tipo C
  • HDR 10
  • Bocina Estéreo con Bajos Profundos 2 x 10W
  • Sensor de Luz Ambiente
  • Soporte Ajustable de Altura/Inclinación/Giro
Más
Espacio para una productividad superior1

Espacio para una productividad superior1

Espacio para una productividad superior

Más allá de las tareas múltiples1

Más allá de las tareas múltiples1

UltraWide Dual QHD (5120x1440)

 

Más allá de las tareas múltiples

El 49WL95C es un monitor UltraWide™ Dual QHD 32:9 (5120 x 1440), en que que podras disfrutar de dos pantallas de 27" 16:9 QHD en un solo monitor. Con 70 % más píxeles comparado con la resolución FHD 32:9 (3840 x 1080), puedes hacer múltiples tareas en formato múltiple.

*Para algunos modelos de Mac con tarjeta gráfica Intel, la resolución máxima no es compatible cuando se conecta USB-C.

MNT-49WL95C-03-1-Visual-Content-Desktop

MNT-49WL95C-03-1-Visual-Content-Desktop

Ahorra tiempo1

Ahorra tiempo1

Ahorra tiempo

Consigue referencias y organiza las imágenes almacenadas para usarlas con imágenes originales. Las imágenes miniatura se pueden ver en una sola pantalla sin cambiar la ventana actual, y así puedes reducir el tiempo que inviertes durante la fase de planificación de imágenes.
MNT-49WL95C-04-1-Motion-Content-Desktop

MNT-49WL95C-04-1-Motion-Content-Desktop

*El número de pistas y clips que se muestran pueden diferir dependiendo de tus configuraciones.

Gestiona toda la línea de tiempo1

Gestiona toda la línea de tiempo1

Gestiona toda la línea de tiempo

Al revisar el guión gráfico del video, puedes inspeccionar los clips de origen de tus videos. Sin cambiar las ventanas, puedes ver miniaturas de los archivos de origen y subir los archivos a la línea de tiempo.
MNT-49WL95C-05-1-Sound-Content-Desktop

MNT-49WL95C-05-1-Sound-Content-Desktop

Trabajo simultáneo1

Trabajo simultáneo

Puedes revisar una línea de tiempo de cinco minutos y realizar una tarea de colocación sin desplazarte. Los clips de música que se usan en los videos de YouTube se pueden completar con la herramienta de edición de video y de mezcla 1:1.
MNT-49WL95C-06-1-Office-Work-Desktop

MNT-49WL95C-06-1-Office-Work-Desktop

*Las bases y soportes para el montaje vertical no se incluyen en el paquete y deben adquirirse por separado.

Expande tu espacio de trabajo1

Expande tu espacio de trabajo

Al montar dos monitores 49WL95C verticalmente, puedes conseguir el mismo espacio y claridad de pantalla que con cuatro monitores QHD de 27 pulgadas con menos cables y biseles más pequeños.
Los controladores duales facilitan el trabajo1

Los controladores duales facilitan el trabajo1

Controlador dual

Los controladores duales facilitan el trabajo

El controlador dual te ayuda a controlar los dispositivos múltiples conectados a una pantalla, con un teclado o ratón. Simplemente puedes arrastrar y soltar archivos desde uno de los dispositivos conectados hasta otro.
Dual Controller

Dual Controller

Dual Controller

Dual Controller

Configuraciones de visualización versátil1

Configuraciones de visualización versátil1

Control en pantalla

Configuraciones de visualización versátil

El software de Control On Screen te permite controlar varias configuraciones de visualización con un solo clic. La división de pantalla te ayudará a dividir el área total de visualización sin problema.
Fácil control y conectividad1

Fácil control y conectividad1

USB Tipo C™

Fácil control y conectividad

Cada vez más usuarios están usando computadores portátiles como estaciones de trabajo móviles. Con el soporte de USB Tipo C, el 49WL95C puede completar tu estación de trabajo portátil con tan solo un cable.
Sonido Rich Bass1

Sonido Rich Bass1

2 altavoces estéreo 10W

Sonido Rich Bass

El 49WL95C posee 2 altavoces estéreo 10 W incorporados. Puede cubrir un pequeño salón de edición o sala privada sin necesidad de usar altavoces externos, con el soporte de un bajo potente.

Disfruta del contenido HDR en tu escritorio1
HDR 10

Disfruta del contenido HDR en tu escritorio

La tecnología HDR se aplica ahora a varios contenidos. 49WL95C soporta HDR 10 que le permite a los espectadores disfrutar los colores dramáticos del contenido.

*Esta imagen es una simulación para ayudarte a comprender.
*Brillo: 300 nits (tip), Gama de colores: sRGB 99% (typ)

Control de brillo automático1
Sensor de luz de ambiente

Control de brillo automático

El sensor reacciona a la luz, haciendo que la pantalla sea más clara en las áreas claras y más oscura en las áreas oscuras, de forma que puedas trabajar con un ambiente de visualización óptimo.
Fácil y ergonómico1

Fácil y ergonómico1

Diseño ergonómico

Fácil y ergonómico

Base con ajuste de altura, inclinación y giro que te ayuda a personalizar la configuración del escritorio para crear un espacio de trabajo más personal y cómodo.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.

Especificaciones clave

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  • Tamaño [Pulgada]

    49

  • Resolución

    5120 x 1440

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    32:9

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    350

  • Curvatura

    3800R

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    60

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Giro

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    1215.1 x 543.5 x 307.3(↑) 1215.1 x 433.5 x 307.3(↓)

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    1215.1 x 365.7 x 114.2

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    1330 x 298 x 490

  • Peso con Peana [kg]

    15.2

  • Peso sin Peana [kg]

    12.6

  • Peso empaquetado [kg]

    19.9

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Si

  • Efecto HDR

    Si

  • Calibrado de color en Fábrica

    Si

  • Brillo Automático

    Si

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • Modo de lectura

    Si

  • Debilidad de Color

    Si

  • Super Resolution+

    Si

  • Dynamic Action Sync

    Si

  • PBP

    2PBP/3PBP

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

POTENCIA

  • Tipo

    Cargador incorporada

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Típ)

    80W

  • Consumo de potencia (Máx.)

    200W

  • Consumo de potencia (Estrella energética)

    47.5W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    1.0W (HDMI Input)

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

STANDARD

  • RoHS

    Si

INFO

  • Nombre del producto

    UltraWide

  • Año

    2019

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI (x2)

  • DisplayPort

    SI (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • USB-C

    SI (x1)

  • USB-C (Máx. Resolución a Hz)

    5120 x 1440 a 60Hz

  • USB-C (Transmisión de Datos)

    Si

  • USB-C (Potencia de Carga)

    85W

  • Puerto USB de Bajada

    SI(x4/ver3.0)

  • Salida para Auriculares

    3-polos(Solo Sonido)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    49

  • Tamaño [cm]

    124.46

  • Resolución

    5120 x 1440

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    32:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.234 x 0.234

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    280

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    350

  • Gama de Color (Mín.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    1.07B

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    700:1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1000:1

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    60

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)

  • Curvatura

    3800R

APLICACIÓN SW

  • Control Dual

    Si

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Si

SOUND

  • Altavoz

    10W x 2

  • Rich Bass

    Si

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Giro

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

ACCESORIO

  • HDMI

    Si

  • USB-C

    Si

  • Display Port

    Si