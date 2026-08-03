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Monitor LED curvo de LG 49WL95C-W de 49 pulgadas 32:9 UltraWide Dual QHD IPS con HDR 10
*Para algunos modelos de Mac con tarjeta gráfica Intel, la resolución máxima no es compatible cuando se conecta USB-C.
*El número de pistas y clips que se muestran pueden diferir dependiendo de tus configuraciones.
*Las bases y soportes para el montaje vertical no se incluyen en el paquete y deben adquirirse por separado.
*Esta imagen es una simulación para ayudarte a comprender.
*Brillo: 300 nits (tip), Gama de colores: sRGB 99% (typ)
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
Especificaciones clave
Tamaño [Pulgada]
49
Resolución
5120 x 1440
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
32:9
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brillo (Típ.)[cd/m²]
350
Curvatura
3800R
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
60
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giro
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
1215.1 x 543.5 x 307.3(↑) 1215.1 x 433.5 x 307.3(↓)
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
1215.1 x 365.7 x 114.2
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
1330 x 298 x 490
Peso con Peana [kg]
15.2
Peso sin Peana [kg]
12.6
Peso empaquetado [kg]
19.9
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Si
Efecto HDR
Si
Calibrado de color en Fábrica
Si
Brillo Automático
Si
Protección anti-parpadeo
Si
Modo de lectura
Si
Debilidad de Color
Si
Super Resolution+
Si
Dynamic Action Sync
Si
PBP
2PBP/3PBP
Ahorro inteligente de energía
Si
POTENCIA
Tipo
Cargador incorporada
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
80W
Consumo de potencia (Máx.)
200W
Consumo de potencia (Estrella energética)
47.5W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
1.0W (HDMI Input)
Consumo de potencia (DC apagado)
menos de 0.3W
STANDARD
RoHS
Si
INFO
Nombre del producto
UltraWide
Año
2019
CONECTIVIDAD
HDMI
SI (x2)
DisplayPort
SI (x1)
Versión DP
1.4
USB-C
SI (x1)
USB-C (Máx. Resolución a Hz)
5120 x 1440 a 60Hz
USB-C (Transmisión de Datos)
Si
USB-C (Potencia de Carga)
85W
Puerto USB de Bajada
SI(x4/ver3.0)
Salida para Auriculares
3-polos(Solo Sonido)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
49
Tamaño [cm]
124.46
Resolución
5120 x 1440
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
32:9
Tamaño del píxel [mm]
0.234 x 0.234
Brillo (Mín.)[cd/m²]
280
Brillo (Típ.)[cd/m²]
350
Gama de Color (Mín.)
sRGB 95% (CIE1931)
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profundidad de Color (Número de colores)
1.07B
Ratio de Contraste (Mín.)
700:1
Ratio de contraste(Típ.)
1000:1
Tiempo de respuesta
5ms (GtG a máx. Velocidad)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
60
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)
Curvatura
3800R
APLICACIÓN SW
Control Dual
Si
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Si
SOUND
Altavoz
10W x 2
Rich Bass
Si
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giro
Montaje en pared [mm]
100 x 100
ACCESORIO
HDMI
Si
USB-C
Si
Display Port
Si