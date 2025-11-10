About Cookies on This Site

Monitor LG Smart 31.5"" 4K UHD IPS táctil con base móvil

Monitor LG Smart 31.5"" 4K UHD IPS táctil con base móvil

Monitor LG Smart 31.5"" 4K UHD IPS táctil con base móvil

32U889SA-W
+30 degree side view with monitor height adjusted downward
Logotipo del premio Digital Trends

Digital Trends 2025

La mejor gama de monitores elegida por los lectores para jugadores y usuarios que exigen un rendimiento de alta calidad

Logotipo de los Premios a la Innovación CES 2025.

Premios a la Innovación CES 2025

Galardonado

Periféricos y Accesorios para Computadora

Una imagen del logotipo del premio como Galardonado en la CES 2025

Galardonado en la CES 2025

webOS

en Ciberseguridad

Una imagen del logotipo de av forums

AVForums Editor’s Choice 2024/25

webOS 24

“webOS 24 ofrece una experiencia inteligente estilizada, rápida y fácil de usar que resulta innovadora y ordenada”.

Una imagen de if design award

Ganadora de iF Design Award

webOS 24 UX

Logotipo del LG Smart Monitor Swing.

Experimente una gran flexibilidad con el LG Smart Monitor con pantalla táctil, que cuenta con un soporte con ruedas para un ajuste perfecto a diversos ángulos y posiciones. Disfrute de un control táctil fluido, una gran pantalla de 31.5 pulgadas y una impresionante calidad de imagen 4K para trabajar y entretenerse.

Mujer, niño, grupo, hombre con perro y otro trabajando usan el LG Smart Monitor Swing en distintos entornos.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

En esta imagen, una mujer trabaja con un LG Smart Monitor Swing. N/D

La flexibilidad impulsa la productividad

Esta imagen muestra a una mujer y tres niños jugando con un LG Smart Monitor Swing.

31.5" 4K UHD IPS con pantalla táctil

El LG Smart Monitor Swing permite trabajar con gráficos en oficina y disfrutar películas en casa.

webOS Work & Play

Esta imagen muestra la parte trasera de un LG Smart Monitor Swing.

Soporte flexible con ruedas

LG Smart Monitor Swing con escenas para cada necesidad

Una mujer está trabajando en una ilustración con un LG Smart Monitor Swing.
Un día de madre trabajadora con Swing

                              

Un hombre Sostiene un teclado en una mano mientras toca la pantalla de un LG Smart Monitor Swing con la otra.
Un día de trabajo extra con Swing
Un hombre ve un video en un LG Smart Monitor Swing con su perro.
Creador de contenido con Swing
Se reproduce un video en vivo de comercio electrónico en un LG Smart Monitor Swing.
Día del equipo de una pequeña empresa con Swing
Se reproduce un anuncio de producto en un LG Smart Monitor Swing en una tienda departamental.
Día del gerente de una tienda minorista con Swing

Pantalla táctil IPS 4K UHD de 31.5 pulgadas

Imágenes realistas, al alcance de tu mano

Sumérgete en colores vibrantes y detalles con nuestra pantalla IPS 4K UHD de 31.5 pulgadas. La pantalla táctil intuitiva ofrece un control sencillo, lo que permite un acceso rápido a los ajustes. Disfruta de imágenes nítidas y colores precisos gracias a una amplia gama de colores DCI-P3 del 95%. Gama de colores y 350 nits de brillo. Experimente una claridad impresionante e imágenes realistas que dan vida a su contenido.

Esta imagen muestra a una mujer y tres niños jugando con un LG Smart Monitor Swing.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Brillo: 350 nits (típico), Gama cromática: DCI-P3 95 % (típico).

Ajustes sencillos, adaptables a cualquier vista

Nuestro monitor inteligente incluye un soporte flexible con bisagra de resorte de torsión que permite ajustar la inclinación, el giro, la altura y el modo retrato para personalizar el ángulo fácilmente. La base cuadrada y gruesa garantiza la estabilidad, y su elegante tono grisáceo se integra a la perfección en cualquier hogar o lugar de trabajo.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.

*Este soporte está diseñado para soportar pesos de cabeza de entre 4 kg y 6,5 kg. La garantía no cubre los daños causados ​​por exceder este límite.

Soporte con ruedas y adaptador oculto

Con sus resistentes ruedas, muévelo fácilmente a donde necesites, disfrutando de una movilidad suave y estable. Además, el adaptador oculto mantiene los cables perfectamente ocultos, garantizando una apariencia limpia y organizada.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.

*El adaptador integrado puede variar según el país. (Sin imagen)

La flexibilidad impulsa la productividad

Adáptese a cualquier tarea o entorno con numerosas posibilidades. Con tecnología webOS, puede gestionar las tareas de la oficina en casa sin una PC y disfrutar de una gran cantidad de contenido, equilibrando a la perfección trabajo y entretenimiento. Además, la pantalla táctil intuitiva y el soporte flexible mejoran la productividad, ofreciendo un control sencillo y ajustes dinámicos.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

USB-C

Centro de productividad con fácil conectividad

Tres puertos USB-C permiten la salida de pantalla, la transferencia de datos y la carga de dispositivos (hasta 65 W), lo que permite conectar tu portátil, todo simultáneamente con un solo cable.

Portátil conectado al LG Smart Monitor vía USB-C, se carga y duplica pantalla al mismo tiempo.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para un funcionamiento correcto, se requiere el cable USB-C incluido en el paquete para conectar el puerto USB-C al monitor. Ten en cuenta que la inclusión del cable puede variar según el país.

Aplicación LG Switch

Optimización sencilla con LG Switch

La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para la vida diaria. Puedes navegar y seleccionar rápidamente funciones inteligentes con el teclado y el ratón, mientras cambias sin problemas entre tu PC y webOS mediante las teclas de acceso directo. Además, puedes dividir fácilmente la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido asignada.

Control rápido

Descubre la comodidad del Control rápido en el LG Smart Monitor Swing, que facilita el acceso a los menús mediante acciones sencillas con el teclado y el ratón. También permite cambiar sin problemas entre PC y webOS mediante atajos de teclado.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La aplicación LG Switch es solo para PC.

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visita LG.com. (Sin imagen)

AirPlay 2 + Compartir Pantalla + Bluetooth

Duplica directamente desde tus dispositivos

Comparte contenido fácilmente desde tu dispositivo inteligente a nuestro monitor con AirPlay 2* (para dispositivos Apple) y Compartir Pantalla** (para dispositivos Android). Conéctate al instante y disfruta de una experiencia de visualización y audio fluida en una pantalla más grande con solo unos toques.

La misma pantalla se comparte en monitor, laptop, tablet y celular vía AirPlay 2 y Compartir Pantalla.

*Apple y las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Apple Inc. Las funciones compatibles pueden variar según el país y la región.

*Para usar AirPlay y HomeKit con este monitor, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS o macOS. Apple, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones. Compatible con Apple Home.

webOS

Compatible con el teletrabajo sin PC

webOS te permite acceder remotamente a tu PC y a tu PC en la nube mediante Remote PC. Esta función te permite utilizar diversos servicios de teletrabajo, como videoconferencias y aplicaciones en la nube, sin necesidad de PC.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado, el ratón, los auriculares, el mando de juegos y la cámara web (tipo Pogo) mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

*Remote PC solo está disponible en PC con Windows 10 Pro o posterior.

*Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming independientes pueden requerir una suscripción, que no se incluyen (se compran por separado).

*La función Remote PC es compatible con Windows 10 Pro o posterior y con PC de terceros que admiten la conexión remota, incluyendo Gram.

*Los servicios compatibles pueden variar según el país.

webOS

Navegación de canales fluida

Gracias a webOS, disfruta de acceso fluido a una variedad de contenido a través de aplicaciones como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV y canales LG gratuitos. Obtén recomendaciones personalizadas, explora aplicaciones como Deportes, Juegos y LG Fitness, y controla todo fácilmente con un control remoto o táctil. El diseño sin bordes en 3 lados de su delgado cuerpo blanco mejora la inmersión, mientras que los altavoces estéreo de 5 W x 2 ofrecen un sonido nítido para una experiencia visual inigualable.

Gracias a webOS, accede a apps como Netflix y YouTube, recibe recomendaciones y controla todo con mando o pantalla táctil.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Los servicios y apps de streaming integrados pueden variar según el país.

*Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming. Pueden aplicarse cargos adicionales para algunos servicios, ya que no están incluidos y requieren suscripciones por separado.

*Ofrece una gran variedad de apps y servicios personalizados, como música, deportes, home office y juegos en la nube para cada cuenta registrada. (Sin imagen)

Juegos

Sumérgete en el juego

No necesitas una consola de juegos: juega con el LG Smart Monitor. Accede a juegos en la nube directamente desde Inicio y conéctate rápidamente a las aplicaciones de streaming para ver contenido de juegos.

Musica

Seleccionada según tus gustos musicales

Disfruta de música personalizada de forma inmersiva con dos altavoces estéreo de 5 W. Puedes buscar música fácilmente y acceder rápidamente a las canciones que has reproducido recientemente desde tus servicios de streaming. Además, te recomienda canciones populares según tus preferencias.

Deportes

Sigue a tus equipos deportivos.

Apoya a tu equipo con un servicio personalizado. Muestra información actualizada sobre tu equipo deportivo favorito según tu perfil.

LG Fitness

Entrenamiento personalizado en casa

Transforma tu sala de estar en un gimnasio personal con LG Fitness. Disfruta de una amplia gama de entrenamientos, monitoriza tu progreso y alcanza tus objetivos, todo desde la comodidad de tu sofá.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado, el ratón, los auriculares y el mando de juego mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

*Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming independientes pueden requerir una suscripción, que no se incluyen (se compran por separado).

*La disponibilidad del Portal de Juegos puede variar según la región. En las regiones no compatibles, los usuarios serán redirigidos al Centro de Juegos existente.

*Los servicios compatibles pueden variar según el país.

(Sin imagen)

Control de brillo

Inteligencia brillante con cualquier luz

El Control de Brillo detecta las fuentes de luz en tu espacio y ajusta automáticamente el brillo de la pantalla para disfrutar de imágenes nítidas y claras, tanto de día como de noche. N/D

La imagen izquierda muestra el brillo ajustado de día y la derecha, el ajuste de brillo en modo nocturno.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Mapeo dinámico de tonos

Revive el brillo y el contraste

Disfruta de las imágenes tal como fueron diseñadas, con el Mapeo dinámico de tonos que ajusta el brillo y el contraste.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Disponible solo con señal de video HDR.

La pantalla del LG Smart Monitor Swing muestra la interfaz del Panel de Control de ThinQ Home.

Panel de Control de ThinQ Home

Controla fácilmente tus electrodomésticos

El Panel de Control de ThinQ Home te facilita la vida. Comprueba y gestiona

fácilmente el estado de tus electrodomésticos y dispositivos LG en una sola

pantalla con el control remoto.

*Para usar las funciones de ThinQ, instala la app 'LG ThinQ' desde Google Play Store o Apple App Store en tu smartphone y conéctate a una red Wi-Fi. Consulta la sección de ayuda de la aplicación para obtener instrucciones detalladas de uso.

*Se requiere internet inalámbrico en casa para registrar electrodomésticos en la app LG ThinQ.

*Las funcionalidades reales de la app LG ThinQ pueden variar según el producto y el modelo.

*Este producto está registrado como televisor en la app LG ThinQ. Puedes cambiar el nombre del dispositivo registrado en la app LG ThinQ.

*A través de la app LG ThinQ, puedes usar el control de volumen, el puntero y las funciones de encendido.

Control por voz con Magic Remote

Con la app ThinQ, puedes controlarlo fácilmente de forma remota mediante comandos de voz a través de Alexa, lo que garantiza que el monitor inteligente sea más que una simple pantalla. Se convierte en el centro neurálgico para todas tus necesidades de entretenimiento y productividad, mejorando tu experiencia multimedia. Todo esto requiere solo el Magic Remote. N/D

 

Una mujer sube el volumen del LG Smart Monitor Swing con un Magic Remote.

*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Para que funcione correctamente, debe conectar el LG Smart Monitor a la aplicación ThinQ.

*Las imágenes mostradas en pantalla pueden diferir de las de la aplicación real. Los servicios pueden variar según la región, el país o la versión de la aplicación.

*Puede cambiar la configuración de idioma y región en 22 idiomas para 146 países: inglés, coreano, español, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, polaco, turco, japonés, árabe (Arabia Saudita/Emiratos Árabes Unidos), vietnamita, tailandés, sueco, taiwanés, indonesio, danés, neerlandés, noruego, griego e israelí (p. ej., inglés estadounidense).

**El control remoto está incluido en el paquete.

**El Magic Remote se vende por separado y puede variar según el país.

**La función Alexa está disponible. Consulte las especificaciones del producto para obtener más información. (Sin imagen)

Productividad en todos los espacios de trabajo

Impulse la eficiencia empresarial con un monitor versátil

Disfrute de la libertad de diseñar su negocio. Sus funciones versátiles, soporte ajustable y conectividad ampliada lo convierten en el compañero perfecto, adaptándose a la perfección a sus necesidades en cualquier entorno de trabajo. Ya sea que trabaje desde la oficina, las instalaciones de un cliente o de forma remota, esta solución le permite trabajar de forma más inteligente, rápida y eficiente.

Cuatro personas están sentadas alrededor de un escritorio, en una reunión con un LG Smart Monitor Swing.

Oficina personal: Nuestro monitor inteligente es una solución versátil para presentaciones y reuniones pequeñas en su oficina personal.

Un hombre sostiene una chaqueta mientras una mujer consulta su información en el LG Smart Monitor Swing.

Pequeña empresa: Nuestro monitor inteligente permite una colaboración y una ideación fáciles y efectivas con un simple toque.

Un paciente en cama con dos médicos a su lado y un LG Smart Monitor Swing junto al médico.

Hospital: Nuestro monitor inteligente se puede ajustar para que los pacientes puedan ver cómodamente los resultados de sus pruebas sin tener que moverse.

Un hombre juega al golf en un campo de golf con pantalla interior, con un LG Smart Monitor Swing junto a él mostrando datos.

Gama de golf con pantalla: Coloque nuestro monitor inteligente en el espacio interior que desee para crear fácilmente su propia área de práctica de golf.

Una mujer mira un banner de un evento en un LG Smart Monitor Swing en una cafetería.

Retail: Nuestro monitor inteligente muestra videos promocionales o banners de eventos, lo que lo convierte en una herramienta eficaz para la promoción empresarial.

Un hombre en la sala VIP lee las noticias en un LG Smart Monitor Swing.

Sala VIP: Nuestro monitor inteligente sirve como pantalla privada para clientes que esperan en las salas VIP, para compartir noticias o revisar documentos en la sala VIP.

Una mujer consulta una historia clínica en un LG Smart Monitor Swing en una habitación de hotel.

Habitación de hotel: Nuestro monitor inteligente le ayuda a mantenerse productivo con el webOS integrado, que ofrece sus aplicaciones y servicios de productividad favoritos para que trabaje sin problemas.

Un niño ve una clase en línea en un LG Smart Monitor Swing en una habitación.

Aprendizaje remoto: Nuestro monitor inteligente ofrece una pantalla grande de alta resolución y un soporte flexible, lo que maximiza la concentración y la productividad en casa.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Especificaciones clave

  • Pantalla - Tamaño [Pulgada]

    31.5

  • Pantalla - Resolución

    3840 x 2160

  • Pantalla - Tipo de Panel

    IPS

  • Pantalla - Ratio de Aspecto

    16:09

  • Pantalla - Gama de Color (Típ.)

    DCI-P3 95%

  • Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]

    350

  • Pantalla - Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    60

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    5ms (GtG en modo más rápido)

  • Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación / Altura / Giro / Pivot

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    727.4 x 1312.3 x 420

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    727.4 x 437.4 x 27.8

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    900 x 617 x 337

  • Peso con Peana [kg]

    21.2 kg

  • Peso sin Peana [kg]

    6.1 kg

  • Peso empaquetado [kg]

    Por definir

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • VESA DisplayHDR™

    NO

  • Efecto HDR

    NO

  • Tecnología Nano IPS™

    NO

  • Calibrado de color en Fábrica

    NO

  • Compatible con DICOM

    NO

  • Tecla de acceso rápido

    NO

  • Calibración HW

    NO

  • Brillo Automático

  • Estabilizador de Brillos

    NO

  • Sensor de LuzAutomático

    NO

  • Protección anti-parpadeo

  • Sensor de presencia

    NO

  • Sensor frontal

    NO

  • Modo de lectura

    SÍ (Modo cuidado visual)

  • Temperatura de Color

    NO

  • Debilidad de Color

    NO

  • Modo de patología

    NO

  • Super Resolution+

    NO

  • Motion Blur Reduction Tech.

    NO

  • Modo de Rotación y Espejo

    NO

  • Failover Input Switch

    NO

  • Enfoque de vista

    NO

  • NVIDIA G-Sync™

    NO

  • AMD FreeSync™

    NO

  • Modo caja de luz

    NO

  • Encendiendo

    NO

  • Estabilizador de Negros

    NO

  • Dynamic Action Sync

    NO

  • Cruceta

    NO

  • Contador de FPS

    NO

  • OverClocking

    NO

  • Clave definida por el usuario

    NO

  • Auto Input Switch

    NO

  • Iluminación LED RGB

    NO

  • PBP

    NO

  • PIP

    NO

  • Ahorro inteligente de energía

  • Cámara

    NO

  • Micrófono

    NO

  • Otros (Características)

    POGO para cámara externa, Wi-Fi, AirPlay, Home Hub, navegador web, Bluetooth, USB Media Player, reconocimiento de voz (requiere control remoto Magic)

POTENCIA

  • Tipo

    Fuente externa (adaptador)

  • Salida CC

    No especificado

  • Entrada CA

    100~240V, 50/60Hz

  • Consumo de potencia (Típ)

    Por definir

  • Consumo de potencia (Máx.)

    Por definir

  • Consumo de potencia (Estrella energética)

    Por definir

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    < 0.5W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    < 0.5W

STANDARD

  • KGMP

    No especificado

  • KC (for Rep. of Korea)

    No especificado

  • RoHS

    No especificado

  • REACH

    No especificado

  • WEEE

    No especificado

  • MFDS

    No especificado

  • IP (Frontal/Excepto frontal)

    No especificado

  • Vandal-proof

    No especificado

  • UL (cUL)

    No especificado

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

    No

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

    No

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

    No

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

    No

  • CE

    No especificado

  • FDA

    No

  • ISO13485

    No

  • GMP

    No

INFO

  • Nombre del producto

    32U889SA-W

  • Año

    2025

UNIDAD DE SENSOR (PANEL)

  • Tipo TFT

    No especificado

  • Centelleador

  • Tamaño de píxle

    0.18159 x 0.18159 mm

  • Placa de protección de sensores

    No

  • Caída (condición de prueba IEC60601-1)

    No

  • Conversión A/D

    No

  • Salida de Datos

    No especificado

  • Detección de exposición automática

    No

  • Interfaz de la unidad

    No

  • Interfaz de la unidad de potencia

    Externa (adaptador)

  • Comunicación por cable

    No

  • Modo AP

    No

  • Cable desmontable (fácil de enchufar/desenchufar)

    No especificado

  • Monitoreo de Choque

    No

  • Almacenamiento de imágenes en DXD

    No

  • Adquisición semidinámica

    No

CONECTIVIDAD

  • 12G-SDI

    NO

  • Compuesto (Resolución)

    NO

  • S-Video

    NO

  • Componente (Resolución)

    NO

  • RS-232

    NO

  • D-Sub

    NO

  • D-Sub (Max. Resolutión a Hz)

    NO

  • DVI-D

    NO

  • HDMI

    SÍ (2 puertos)

  • DisplayPort

    NO

  • Thunderbolt

    NO

  • USB-C

    SÍ (3 puertos)

  • USB-C (Máx. Resolución a Hz)

    No especificado

  • USB-C (Transmisión de Datos)

  • USB-C (Potencia de Carga)

    65W

  • Daisy Chain

    NO

  • Puerto USB de Subida

    SÍ (USB-C, 1 puerto)

  • Puerto USB de Bajada

    SÍ (USB-C, 2 puertos)

  • KVM incorporado

    NO

  • LAN (RJ-45)

    NO

  • Salida SPDIF (salida de audio digital óptica)

    NO

  • Salida para Auriculares

    NO

CAJA DE CONTROL

  • Cable de alimentación de CA

    Sí (incluido con adaptador externo)

BATERÍA

  • Intercambio en caliente

    No especificado

CARGADOR DE BATERÍA

  • Cantidad de ranuras

    No aplica

  • Cantidad de batería del paquete

    1 (control remoto)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    31.5

  • Tamaño [cm]

    80

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    16:09

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.18159 x 0.18159

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    280

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    350

  • Gama de Color (Mín.)

    DCI-P3 90%

  • Gama de Color (Típ.)

    DCI-P3 95%

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    1.07B (mil millones)

  • Color Bit

    No especificado

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    700:01:00

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1000:01:00

  • Tratamiento superficial

    No especificado

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG en modo más rápido)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    60

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º (R/L), 178º (U/D)

APLICACIÓN SW

  • Qubyx

    NO

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    NO

  • Control Dual

    NO

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    NO

SOUND

  • Altavoz

    SÍ (5W x2)

  • DTS HP:X

    NO

  • Maxx Audio

    NO

  • Rich Bass

    NO

MECÁNICO

  • Diseño sin Bordes

    No especificado

  • Soporte OneClick

    NO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación / Altura / Giro / Pivot

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100 mm

ACCESORIO

  • Cable de alimentación

    No especificado

  • Adaptador

  • Hoja de calibración (Papel)

    NO

  • DVI-D (Color/Largo)

    NO

  • HDMI (Color/Largo)

    No especificado

  • D-Sub

    NO

  • HDMI

  • USB-C

    SÍ (3ea)

  • Display Port

    NO

  • USB A a B

    NO

  • Control Remoto

    SÍ (Slim Remote)

  • Otros (Accesorio)

    Batería para control remoto

Para obtener acceso a más documentación y recursos técnicos, visita la LG B2B Partner Portal.