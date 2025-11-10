We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG Smart 31.5"" 4K UHD IPS táctil con base móvil
Digital Trends 2025
La mejor gama de monitores elegida por los lectores para jugadores y usuarios que exigen un rendimiento de alta calidad
Premios a la Innovación CES 2025
Galardonado
Periféricos y Accesorios para Computadora
Galardonado en la CES 2025
webOS
en Ciberseguridad
AVForums Editor's Choice 2024/25
webOS 24
"webOS 24 ofrece una experiencia inteligente estilizada, rápida y fácil de usar que resulta innovadora y ordenada".
Ganadora de iF Design Award
webOS 24 UX
Experimente una gran flexibilidad con el LG Smart Monitor con pantalla táctil, que cuenta con un soporte con ruedas para un ajuste perfecto a diversos ángulos y posiciones. Disfrute de un control táctil fluido, una gran pantalla de 31.5 pulgadas y una impresionante calidad de imagen 4K para trabajar y entretenerse.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
LG Smart Monitor Swing con escenas para cada necesidad
Pantalla táctil IPS 4K UHD de 31.5 pulgadas
Imágenes realistas, al alcance de tu mano
Sumérgete en colores vibrantes y detalles con nuestra pantalla IPS 4K UHD de 31.5 pulgadas. La pantalla táctil intuitiva ofrece un control sencillo, lo que permite un acceso rápido a los ajustes. Disfruta de imágenes nítidas y colores precisos gracias a una amplia gama de colores DCI-P3 del 95%. Gama de colores y 350 nits de brillo. Experimente una claridad impresionante e imágenes realistas que dan vida a su contenido.
Esta imagen muestra a una mujer y tres niños jugando con un LG Smart Monitor Swing.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Brillo: 350 nits (típico), Gama cromática: DCI-P3 95 % (típico).
Ajustes sencillos, adaptables a cualquier vista
Nuestro monitor inteligente incluye un soporte flexible con bisagra de resorte de torsión que permite ajustar la inclinación, el giro, la altura y el modo retrato para personalizar el ángulo fácilmente. La base cuadrada y gruesa garantiza la estabilidad, y su elegante tono grisáceo se integra a la perfección en cualquier hogar o lugar de trabajo.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.
*Este soporte está diseñado para soportar pesos de cabeza de entre 4 kg y 6,5 kg. La garantía no cubre los daños causados por exceder este límite.
Soporte con ruedas y adaptador oculto
Con sus resistentes ruedas, muévelo fácilmente a donde necesites, disfrutando de una movilidad suave y estable. Además, el adaptador oculto mantiene los cables perfectamente ocultos, garantizando una apariencia limpia y organizada.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.
*El adaptador integrado puede variar según el país. (Sin imagen)
La flexibilidad impulsa la productividad
Adáptese a cualquier tarea o entorno con numerosas posibilidades. Con tecnología webOS, puede gestionar las tareas de la oficina en casa sin una PC y disfrutar de una gran cantidad de contenido, equilibrando a la perfección trabajo y entretenimiento. Además, la pantalla táctil intuitiva y el soporte flexible mejoran la productividad, ofreciendo un control sencillo y ajustes dinámicos.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
USB-C
Centro de productividad con fácil conectividad
Tres puertos USB-C permiten la salida de pantalla, la transferencia de datos y la carga de dispositivos (hasta 65 W), lo que permite conectar tu portátil, todo simultáneamente con un solo cable.
Portátil conectado al LG Smart Monitor vía USB-C, se carga y duplica pantalla al mismo tiempo.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para un funcionamiento correcto, se requiere el cable USB-C incluido en el paquete para conectar el puerto USB-C al monitor. Ten en cuenta que la inclusión del cable puede variar según el país.
Aplicación LG Switch
Optimización sencilla con LG Switch
La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para la vida diaria. Puedes navegar y seleccionar rápidamente funciones inteligentes con el teclado y el ratón, mientras cambias sin problemas entre tu PC y webOS mediante las teclas de acceso directo. Además, puedes dividir fácilmente la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido asignada.
Control rápido
Descubre la comodidad del Control rápido en el LG Smart Monitor Swing, que facilita el acceso a los menús mediante acciones sencillas con el teclado y el ratón. También permite cambiar sin problemas entre PC y webOS mediante atajos de teclado.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La aplicación LG Switch es solo para PC.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visita LG.com. (Sin imagen)
AirPlay 2 + Compartir Pantalla + Bluetooth
Duplica directamente desde tus dispositivos
Comparte contenido fácilmente desde tu dispositivo inteligente a nuestro monitor con AirPlay 2* (para dispositivos Apple) y Compartir Pantalla** (para dispositivos Android). Conéctate al instante y disfruta de una experiencia de visualización y audio fluida en una pantalla más grande con solo unos toques.
La misma pantalla se comparte en monitor, laptop, tablet y celular vía AirPlay 2 y Compartir Pantalla.
*Apple y las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Apple Inc. Las funciones compatibles pueden variar según el país y la región.
*Para usar AirPlay y HomeKit con este monitor, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS o macOS. Apple, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones. Compatible con Apple Home.
webOS
Compatible con el teletrabajo sin PC
webOS te permite acceder remotamente a tu PC y a tu PC en la nube mediante Remote PC. Esta función te permite utilizar diversos servicios de teletrabajo, como videoconferencias y aplicaciones en la nube, sin necesidad de PC.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado, el ratón, los auriculares, el mando de juegos y la cámara web (tipo Pogo) mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Remote PC solo está disponible en PC con Windows 10 Pro o posterior.
*Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming independientes pueden requerir una suscripción, que no se incluyen (se compran por separado).
*La función Remote PC es compatible con Windows 10 Pro o posterior y con PC de terceros que admiten la conexión remota, incluyendo Gram.
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
webOS
Navegación de canales fluida
Gracias a webOS, disfruta de acceso fluido a una variedad de contenido a través de aplicaciones como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV y canales LG gratuitos. Obtén recomendaciones personalizadas, explora aplicaciones como Deportes, Juegos y LG Fitness, y controla todo fácilmente con un control remoto o táctil. El diseño sin bordes en 3 lados de su delgado cuerpo blanco mejora la inmersión, mientras que los altavoces estéreo de 5 W x 2 ofrecen un sonido nítido para una experiencia visual inigualable.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Los servicios y apps de streaming integrados pueden variar según el país.
*Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming. Pueden aplicarse cargos adicionales para algunos servicios, ya que no están incluidos y requieren suscripciones por separado.
*Ofrece una gran variedad de apps y servicios personalizados, como música, deportes, home office y juegos en la nube para cada cuenta registrada. (Sin imagen)
Juegos
Sumérgete en el juego
No necesitas una consola de juegos: juega con el LG Smart Monitor. Accede a juegos en la nube directamente desde Inicio y conéctate rápidamente a las aplicaciones de streaming para ver contenido de juegos.
Musica
Seleccionada según tus gustos musicales
Disfruta de música personalizada de forma inmersiva con dos altavoces estéreo de 5 W. Puedes buscar música fácilmente y acceder rápidamente a las canciones que has reproducido recientemente desde tus servicios de streaming. Además, te recomienda canciones populares según tus preferencias.
Deportes
Sigue a tus equipos deportivos.
Apoya a tu equipo con un servicio personalizado. Muestra información actualizada sobre tu equipo deportivo favorito según tu perfil.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado, el ratón, los auriculares y el mando de juego mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming independientes pueden requerir una suscripción, que no se incluyen (se compran por separado).
*La disponibilidad del Portal de Juegos puede variar según la región. En las regiones no compatibles, los usuarios serán redirigidos al Centro de Juegos existente.
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
(Sin imagen)
Control de brillo
Inteligencia brillante con cualquier luz
El Control de Brillo detecta las fuentes de luz en tu espacio y ajusta automáticamente el brillo de la pantalla para disfrutar de imágenes nítidas y claras, tanto de día como de noche. N/D
La imagen izquierda muestra el brillo ajustado de día y la derecha, el ajuste de brillo en modo nocturno.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Mapeo dinámico de tonos
Revive el brillo y el contraste
Disfruta de las imágenes tal como fueron diseñadas, con el Mapeo dinámico de tonos que ajusta el brillo y el contraste.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Disponible solo con señal de video HDR.
*Para usar las funciones de ThinQ, instala la app 'LG ThinQ' desde Google Play Store o Apple App Store en tu smartphone y conéctate a una red Wi-Fi. Consulta la sección de ayuda de la aplicación para obtener instrucciones detalladas de uso.
*Se requiere internet inalámbrico en casa para registrar electrodomésticos en la app LG ThinQ.
*Las funcionalidades reales de la app LG ThinQ pueden variar según el producto y el modelo.
*Este producto está registrado como televisor en la app LG ThinQ. Puedes cambiar el nombre del dispositivo registrado en la app LG ThinQ.
*A través de la app LG ThinQ, puedes usar el control de volumen, el puntero y las funciones de encendido.
Control por voz con Magic Remote
Con la app ThinQ, puedes controlarlo fácilmente de forma remota mediante comandos de voz a través de Alexa, lo que garantiza que el monitor inteligente sea más que una simple pantalla. Se convierte en el centro neurálgico para todas tus necesidades de entretenimiento y productividad, mejorando tu experiencia multimedia. Todo esto requiere solo el Magic Remote. N/D
Una mujer sube el volumen del LG Smart Monitor Swing con un Magic Remote.
*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Para que funcione correctamente, debe conectar el LG Smart Monitor a la aplicación ThinQ.
*Las imágenes mostradas en pantalla pueden diferir de las de la aplicación real. Los servicios pueden variar según la región, el país o la versión de la aplicación.
*Puede cambiar la configuración de idioma y región en 22 idiomas para 146 países: inglés, coreano, español, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, polaco, turco, japonés, árabe (Arabia Saudita/Emiratos Árabes Unidos), vietnamita, tailandés, sueco, taiwanés, indonesio, danés, neerlandés, noruego, griego e israelí (p. ej., inglés estadounidense).
**El control remoto está incluido en el paquete.
**El Magic Remote se vende por separado y puede variar según el país.
**La función Alexa está disponible. Consulte las especificaciones del producto para obtener más información. (Sin imagen)
Productividad en todos los espacios de trabajo
Impulse la eficiencia empresarial con un monitor versátil
Disfrute de la libertad de diseñar su negocio. Sus funciones versátiles, soporte ajustable y conectividad ampliada lo convierten en el compañero perfecto, adaptándose a la perfección a sus necesidades en cualquier entorno de trabajo. Ya sea que trabaje desde la oficina, las instalaciones de un cliente o de forma remota, esta solución le permite trabajar de forma más inteligente, rápida y eficiente.
Oficina personal: Nuestro monitor inteligente es una solución versátil para presentaciones y reuniones pequeñas en su oficina personal.
Pequeña empresa: Nuestro monitor inteligente permite una colaboración y una ideación fáciles y efectivas con un simple toque.
Hospital: Nuestro monitor inteligente se puede ajustar para que los pacientes puedan ver cómodamente los resultados de sus pruebas sin tener que moverse.
Gama de golf con pantalla: Coloque nuestro monitor inteligente en el espacio interior que desee para crear fácilmente su propia área de práctica de golf.
Retail: Nuestro monitor inteligente muestra videos promocionales o banners de eventos, lo que lo convierte en una herramienta eficaz para la promoción empresarial.
Sala VIP: Nuestro monitor inteligente sirve como pantalla privada para clientes que esperan en las salas VIP, para compartir noticias o revisar documentos en la sala VIP.
Habitación de hotel: Nuestro monitor inteligente le ayuda a mantenerse productivo con el webOS integrado, que ofrece sus aplicaciones y servicios de productividad favoritos para que trabaje sin problemas.
Aprendizaje remoto: Nuestro monitor inteligente ofrece una pantalla grande de alta resolución y un soporte flexible, lo que maximiza la concentración y la productividad en casa.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Especificaciones clave
Pantalla - Tamaño [Pulgada]
31.5
Pantalla - Resolución
3840 x 2160
Pantalla - Tipo de Panel
IPS
Pantalla - Ratio de Aspecto
16:09
Pantalla - Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 95%
Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]
350
Pantalla - Tasa de refresco (Máx)[Hz]
60
Pantalla - Tiempo de respuesta
5ms (GtG en modo más rápido)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación / Altura / Giro / Pivot
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
727.4 x 1312.3 x 420
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
727.4 x 437.4 x 27.8
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
900 x 617 x 337
Peso con Peana [kg]
21.2 kg
Peso sin Peana [kg]
6.1 kg
Peso empaquetado [kg]
Por definir
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SÍ
VESA DisplayHDR™
NO
Efecto HDR
NO
Tecnología Nano IPS™
NO
Calibrado de color en Fábrica
NO
Compatible con DICOM
NO
Tecla de acceso rápido
NO
Calibración HW
NO
Brillo Automático
SÍ
Estabilizador de Brillos
NO
Sensor de LuzAutomático
NO
Protección anti-parpadeo
SÍ
Sensor de presencia
NO
Sensor frontal
NO
Modo de lectura
SÍ (Modo cuidado visual)
Temperatura de Color
NO
Debilidad de Color
NO
Modo de patología
NO
Super Resolution+
NO
Motion Blur Reduction Tech.
NO
Modo de Rotación y Espejo
NO
Failover Input Switch
NO
Enfoque de vista
NO
NVIDIA G-Sync™
NO
AMD FreeSync™
NO
Modo caja de luz
NO
Encendiendo
NO
Estabilizador de Negros
NO
Dynamic Action Sync
NO
Cruceta
NO
Contador de FPS
NO
OverClocking
NO
Clave definida por el usuario
NO
Auto Input Switch
NO
Iluminación LED RGB
NO
PBP
NO
PIP
NO
Ahorro inteligente de energía
SÍ
Cámara
NO
Micrófono
NO
Otros (Características)
POGO para cámara externa, Wi-Fi, AirPlay, Home Hub, navegador web, Bluetooth, USB Media Player, reconocimiento de voz (requiere control remoto Magic)
POTENCIA
Tipo
Fuente externa (adaptador)
Salida CC
No especificado
Entrada CA
100~240V, 50/60Hz
Consumo de potencia (Típ)
Por definir
Consumo de potencia (Máx.)
Por definir
Consumo de potencia (Estrella energética)
Por definir
Consumo de potencia (Modo suspensión)
< 0.5W
Consumo de potencia (DC apagado)
< 0.5W
STANDARD
KGMP
No especificado
KC (for Rep. of Korea)
No especificado
RoHS
No especificado
REACH
No especificado
WEEE
No especificado
MFDS
No especificado
IP (Frontal/Excepto frontal)
No especificado
Vandal-proof
No especificado
UL (cUL)
No especificado
IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)
No
EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)
No
IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)
No
EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)
No
CE
No especificado
FDA
No
ISO13485
No
GMP
No
INFO
Nombre del producto
32U889SA-W
Año
2025
UNIDAD DE SENSOR (PANEL)
Tipo TFT
No especificado
Centelleador
SÍ
Tamaño de píxle
0.18159 x 0.18159 mm
Placa de protección de sensores
No
Caída (condición de prueba IEC60601-1)
No
Conversión A/D
No
Salida de Datos
No especificado
Detección de exposición automática
No
Interfaz de la unidad
No
Interfaz de la unidad de potencia
Externa (adaptador)
Comunicación por cable
No
Modo AP
No
Cable desmontable (fácil de enchufar/desenchufar)
No especificado
Monitoreo de Choque
No
Almacenamiento de imágenes en DXD
No
Adquisición semidinámica
No
CONECTIVIDAD
12G-SDI
NO
Compuesto (Resolución)
NO
S-Video
NO
Componente (Resolución)
NO
RS-232
NO
D-Sub
NO
D-Sub (Max. Resolutión a Hz)
NO
DVI-D
NO
HDMI
SÍ (2 puertos)
DisplayPort
NO
Thunderbolt
NO
USB-C
SÍ (3 puertos)
USB-C (Máx. Resolución a Hz)
No especificado
USB-C (Transmisión de Datos)
SÍ
USB-C (Potencia de Carga)
65W
Daisy Chain
NO
Puerto USB de Subida
SÍ (USB-C, 1 puerto)
Puerto USB de Bajada
SÍ (USB-C, 2 puertos)
KVM incorporado
NO
LAN (RJ-45)
NO
Salida SPDIF (salida de audio digital óptica)
NO
Salida para Auriculares
NO
CAJA DE CONTROL
Cable de alimentación de CA
Sí (incluido con adaptador externo)
BATERÍA
Intercambio en caliente
No especificado
CARGADOR DE BATERÍA
Cantidad de ranuras
No aplica
Cantidad de batería del paquete
1 (control remoto)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
31.5
Tamaño [cm]
80
Resolución
3840 x 2160
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
16:09
Tamaño del píxel [mm]
0.18159 x 0.18159
Brillo (Mín.)[cd/m²]
280
Brillo (Típ.)[cd/m²]
350
Gama de Color (Mín.)
DCI-P3 90%
Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 95%
Profundidad de Color (Número de colores)
1.07B (mil millones)
Color Bit
No especificado
Ratio de Contraste (Mín.)
700:01:00
Ratio de contraste(Típ.)
1000:01:00
Tratamiento superficial
No especificado
Tiempo de respuesta
5ms (GtG en modo más rápido)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
60
Ángulo de visión (CR≥10)
178º (R/L), 178º (U/D)
APLICACIÓN SW
Qubyx
NO
LG Calibration Studio (True Color Pro)
NO
Control Dual
NO
OnScreen Control (LG Screen Manager)
NO
SOUND
Altavoz
SÍ (5W x2)
DTS HP:X
NO
Maxx Audio
NO
Rich Bass
NO
MECÁNICO
Diseño sin Bordes
No especificado
Soporte OneClick
NO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación / Altura / Giro / Pivot
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
ACCESORIO
Cable de alimentación
No especificado
Adaptador
SÍ
Hoja de calibración (Papel)
NO
DVI-D (Color/Largo)
NO
HDMI (Color/Largo)
No especificado
D-Sub
NO
HDMI
SÍ
USB-C
SÍ (3ea)
Display Port
NO
USB A a B
NO
Control Remoto
SÍ (Slim Remote)
Otros (Accesorio)
Batería para control remoto
