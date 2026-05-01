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Gas Range Knob

Gas Range Knob

AEZ74513501
Vista frontal de Gas Range Knob AEZ74513501
front view
rear view
dimension view
Vista frontal de Gas Range Knob AEZ74513501
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rear view
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Características principales:

  • LG Gas Range Genuine Knob
FA426CCS
FA428ACS
RSG314M
RSG316T

Ubicación de montaje

La perilla está en la parte frontal de la placa de cocción

* La ubicación real de instalación de este artículo puede variar en función del modelo del producto.

* Para obtener información más detallada, consulta el manual del producto para tu modelo.

Cómo sustituir

Las instrucciones de sustitución de este artículo pueden ser un poco distintas de las que se indican a continuación. 

Para obtener información más detallada, consulta el manual de producto de tu modelo.

Cómo limpiar

Para obtener información más detallada, consulta el manual de producto de tu modelo. 

Para que el panel de control no se active mientras limpias, desenchufa la cocina.

Para limpiar, usa un paño humedecido con una solución de jabón suave y agua o una solución de agua y vinagre en partes iguales.

Para enjuagar, usa agua limpia y seca con un paño suave para dar brillo.

 

- No uses limpiadores abrasivos, limpiadores líquidos fuertes, estropajos plásticos o limpiadores para hornos en el panel frontal.

Esto dañará el acabado.

* Las imágenes y características de los productos pueden contener expresiones publicitarias y ser distintas a las del producto real. El aspecto del producto, las especificaciones, etc. pueden cambiar sin previo aviso para mejorar el producto.

* Todas las imágenes de los productos son recortes de fotografías y pueden ser distintas a las del producto real. El color del producto puede variar en función de la resolución del monitor, los ajustes de brillo y las especificaciones de la computadora.

* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda.

RESUMEN

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DIMENSIONES

Dimensiones

Todas las especificaciones

DIMENSIONES Y PESO

  • Diámetro (cm)

    5

  • Diámetro interior (cm)

    0.6

  • Longitud (cm)

    3

  • Peso neto (g)

    19

  • Diámetro exterior (cm)

    1.3

GENERAL

  • Número de pieza

    AEZ74513501

  • Categoría

    Perilla

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