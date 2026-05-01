Gas Range Knob

Las perillas de control pueden quitarse para una fácil limpieza.

Para limpiar las perillas, asegúrate de que estén en la posición OFF (APAGADO) y jálalas directamente de los vástagos.

Para volver a colocar las perillas, estas deben estar en la posición OFF (APAGADO), con la parte superior centrada; deslízalas directamente sobre los vástagos.

- No intentes doblar las perillas moviéndolas hacia arriba y hacia abajo, ni cuelgues toallas ni otros objetos de ellas.

Puede dañarse el vástago de válvula de gas.