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Conjunto de cubeta para hielos para refrigerador LG - AKC73349802
Conjunto de cubeta para hielos para refrigerador LG - AKC73349802
Características principales:
- Depósito de hielo original para refrigeradores LG
- Prevención de escarcha: Evita la acumulación de escarcha al usar hielo triturado.
- Fácil limpieza: Retira el depósito de hielo y limpia el conducto con una espátula de goma.
- Rendimiento constante: Dispensa hielo en cubos periódicamente para mantener un flujo uniforme.
Ubicación de montaje
* La ubicación real de instalación de este artículo puede variar en función del modelo del producto.
* Para obtener información más detallada, consulta el manual del producto para tu modelo.
Indicaciones de uso
Para obtener información más detallada, consulta el manual del producto para tu modelo.
PASO 1
Sostén y retira la tapa de la máquina automática de hielo levantándola hacia arriba.
PASO 2
Para desactivar la máquina de hielo automática, coloca el interruptor en la posición OFF (O).
PASO 3
Sujeta el depósito de hielo con ambas manos y sácalo mientras lo levantas hacia arriba.
Colócalos siguiendo el proceso en orden inverso al de desmontaje.
* Las imágenes y características de los productos pueden contener expresiones publicitarias y ser distintas a las del producto real. El aspecto del producto, las especificaciones, etc. pueden cambiar sin previo aviso para mejorar el producto.
* Todas las imágenes de los productos son recortes de fotografías y pueden ser distintas a las del producto real. El color del producto puede variar en función de la resolución del monitor, los ajustes de brillo y las especificaciones de la computadora.
* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
DIMENSIONES Y PESO
Peso neto (g)
1,523
Dimensiones del producto (ancho x alto x profundidad, mms)
296 x 260 x 170
GENERAL
Número de pieza
AKC73349802
Categoría
Fabricador de Hielo
Qué opina la gente
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