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Cajón de refrigerador LG para vegetales - AJP74894504

Cajón de refrigerador LG para vegetales - AJP74894504

AJP74894504
Vista frontal de Cajón de refrigerador LG para vegetales - AJP74894504 AJP74894504
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Vista frontal de Cajón de refrigerador LG para vegetales - AJP74894504 AJP74894504
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Características principales:

  • Cajón original para refrigeradores LG
  • Bandeja para verduras del refrigerador
  • Cajón crisper para verduras del refrigerador LG

Ubicación de montaje

Aquí es donde se almacenan las frutas y verduras para que se mantengan frescas el mayor tiempo posible

* La ubicación real de instalación de este artículo puede variar en función del modelo del producto.

* Para obtener información más detallada, consulta el manual del producto para tu modelo.

Cómo sustituir

Las instrucciones de sustitución de este artículo pueden ser un poco distintas de las que se indican a continuación.

Para obtener información más detallada, consulta el manual del producto para tu modelo.

* Las imágenes y características de los productos pueden contener expresiones publicitarias y ser distintas a las del producto real. El aspecto del producto, las especificaciones, etc. pueden cambiar sin previo aviso para mejorar el producto.

* Todas las imágenes de los productos son recortes de fotografías y pueden ser distintas a las del producto real. El color del producto puede variar en función de la resolución del monitor, los ajustes de brillo y las especificaciones de la computadora.

* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda.

RESUMEN

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DIMENSIONES

AJP74894504

Todas las especificaciones

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso neto (g)

    1,230

  • Dimensiones del producto (ancho x alto x profundidad, mms)

    440 x 234 x 385

GENERAL

  • Número de pieza

    AJP74894504

  • Categoría

    Cajón

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