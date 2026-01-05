We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Manguera de entrada (frío) para lavadoras/secadoras LG
Características principales:
- Manguera y conector de manguera originales para lavadoras LG
- Utiliza siempre mangueras nuevas al instalar la lavadora. No reutilices mangueras viejas.
- Utiliza únicamente las mangueras de entrada suministradas por LG con este producto para el lavado de ropa. Es posible que las mangueras del mercado de piezas de repuesto no encajen o no funcionen correctamente y que provoquen fugas. Cualquier daño que se produzca no estará cubierto por la garantía de LG.
- Inspecciona periódicamente las mangueras en busca de grietas, fugas o desgaste, y reemplázalas si es necesario.
- Confirma que las tuberías de agua no estén tensas, pellizcadas, aplastadas ni retorcidas.
- No instales ni guardes la lavadora en lugares expuestos a temperaturas bajo cero. La congelación puede dañar las tuberías de agua y los componentes internos. Si la lavadora ha estado expuesta a temperaturas bajo cero, déjala varias horas a temperatura ambiente antes de utilizarla.
Ubicación de montaje
La ubicación real de instalación de este artículo puede variar en función del modelo del producto.
Para obtener información más detallada, consulta el manual del producto para tu modelo.
Cómo sustituir
Las instrucciones de sustitución de este artículo pueden ser un poco distintas de las que se indican a continuación.
Para obtener información más detallada, consulta el manual del producto para tu modelo.
PASO 1
Inserta una junta de goma en las puntas roscadas de cada manguera.
PASO 2
No enrosques mal las conexiones de la manguera.
Conecta la tubería de agua caliente a la entrada de agua caliente roja situada en la parte posterior de la lavadora.
Conecta la tubería de agua fría a la entrada azul de agua fría situada en la parte posterior de la lavadora.
Aprieta bien los conectores.
PASO 3
Conecta la tubería de agua caliente a la llave de agua caliente.
Conecta la tubería de agua fría a la llave de agua fría.
Aprieta bien los conectores.
Abre completamente las llaves de agua para comprobar si hay fugas.
* Las imágenes y características de los productos pueden contener expresiones publicitarias y ser distintas a las del producto real. El aspecto del producto, las especificaciones, etc. pueden cambiar sin previo aviso para mejorar el producto.
* Todas las imágenes de los productos son recortes de fotografías y pueden ser distintas a las del producto real. El color del producto puede variar en función de la resolución del monitor, los ajustes de brillo y las especificaciones de la computadora.
* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
DIMENSIONES Y PESO
Diámetro (cm)
5.6
Longitud (cm)
150
Peso neto (g)
301
GENERAL
Número de pieza
5215FD3715V
Categoría
Manguera de Entrada
