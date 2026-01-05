About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Manguera de entrada (frío) para lavadoras/secadoras LG

Manguera de entrada (frío) para lavadoras/secadoras LG

5215FD3715V
15 degree side view
top view
close up view 1
close up view 2
15 degree side view
top view
close up view 1
close up view 2

Características principales:

  • Manguera y conector de manguera originales para lavadoras LG
  • Utiliza siempre mangueras nuevas al instalar la lavadora. No reutilices mangueras viejas.
  • Utiliza únicamente las mangueras de entrada suministradas por LG con este producto para el lavado de ropa. Es posible que las mangueras del mercado de piezas de repuesto no encajen o no funcionen correctamente y que provoquen fugas. Cualquier daño que se produzca no estará cubierto por la garantía de LG.
  • Inspecciona periódicamente las mangueras en busca de grietas, fugas o desgaste, y reemplázalas si es necesario.
  • Confirma que las tuberías de agua no estén tensas, pellizcadas, aplastadas ni retorcidas.
  • No instales ni guardes la lavadora en lugares expuestos a temperaturas bajo cero. La congelación puede dañar las tuberías de agua y los componentes internos. Si la lavadora ha estado expuesta a temperaturas bajo cero, déjala varias horas a temperatura ambiente antes de utilizarla.
Más

Ubicación de montaje

Esta es la ubicación de montaje de la manguera de entrada de agua caliente

La ubicación real de instalación de este artículo puede variar en función del modelo del producto.

Para obtener información más detallada, consulta el manual del producto para tu modelo.

Cómo sustituir

Las instrucciones de sustitución de este artículo pueden ser un poco distintas de las que se indican a continuación.

Para obtener información más detallada, consulta el manual del producto para tu modelo.

* Las imágenes y características de los productos pueden contener expresiones publicitarias y ser distintas a las del producto real. El aspecto del producto, las especificaciones, etc. pueden cambiar sin previo aviso para mejorar el producto.

* Todas las imágenes de los productos son recortes de fotografías y pueden ser distintas a las del producto real. El color del producto puede variar en función de la resolución del monitor, los ajustes de brillo y las especificaciones de la computadora.

* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda.

RESUMEN

Imprimir

DIMENSIONES

5215FD3715V
Longitud (cm)
150
Diámetro (cm)
5.6
Número de pieza
5215FD3715V
Categoría
Manguera de Entrada

Todas las especificaciones

DIMENSIONES Y PESO

  • Diámetro (cm)

    5.6

  • Longitud (cm)

    150

  • Peso neto (g)

    301

GENERAL

  • Número de pieza

    5215FD3715V

  • Categoría

    Manguera de Entrada

Qué opina la gente

Principales ofertas

Busca localmente

Experimenta este producto a tu alrededor.