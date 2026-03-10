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Mantenimiento preventivo para Neveras LG

Mantenimiento preventivo para Neveras LG

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Características principales:

  • Garantiza el rendimiento óptimo de tu refrigerador LG con un mantenimiento profesional que previene fallos y prolonga su vida útil.
  • Mejora la conservación de los alimentos.
  • Ahorra energía: Mantiene la eficiencia de tu nevera para un consumo eléctrico estable.
  • Agua limpia y purificada: libre de impurezas y contaminantes para el consumo diario.
  • Se recomienda realizar el mantenimiento del refrigerador cada seis meses.
Más

Una vez confirmada la compra, nuestros asesores se pondrán en contacto para coordinar la visita del servicio adquirido.

Requisitos:

'Se realizará Inspección estética y funcional del producto con el fin de revisar las condiciones físicas y funcionales de cómo se recibe antes de iniciar el procedimiento de MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO.

Lo que se incluye en el servicio: 

'Limpieza externa del compresor, limpieza de gasket, unidad condensadora, bandeja de drenaje, filtro de drenaje, ventilador, soporte del motor ventilador, gabinete donde se encuentra la unidad de condensación y el compresor.

No incluye:

'a) Obra civil, plomería, modificación del punto hidráulico, accesorios y materiales adicionales, ni desmonte de puertas.

b) Reparación de producto

c) Cambio de partes y/o piezas

d) Transporte del producto al LGC o CSA.

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