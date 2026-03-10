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Mantenimiento preventivo para Lavadora Carga Superior LG
Mantenimiento preventivo para Lavadora Carga Superior LG
Una vez confirmada la compra, nuestros asesores se pondrán en contacto para coordinar la visita del servicio adquirido.
Requisitos:
|Se realizará Inspección estética y funcional del producto con el fin de revisar las condiciones físicas y funcionales de cómo se recibe antes de iniciar el procedimiento de MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO.
Lo que se incluye en el servicio:
|Desensamble general del producto, limpieza de tina, canasta, filtro de la bomba, filtros de entrada de agua, plato impulsor, base canasta, aro tina, filtros atrapa motas, ajuste de correa y limpieza general externa del producto
No incluye:
|a) Obra civil, plomería, modificación del punto hidráulico, accesorios y materiales adicionales, ni desmonte de puertas.
b) Reparación de producto
c) Cambio de partes y/o piezas
d) Transporte del producto al LGC o CSA.
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