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Combo Estufa de piso LG 146L Cierre Suave & Parlante LG Bounce con AI

Combo Estufa de piso LG 146L Cierre Suave & Parlante LG Bounce con AI

LRGZ5253S.BOUNCE
Vista frontal de Combo Estufa de piso LG 146L Cierre Suave & Parlante LG Bounce con AI LRGZ5253S.BOUNCE
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Vista frontal de Combo Estufa de piso LG 146L Cierre Suave & Parlante LG Bounce con AI LRGZ5253S.BOUNCE
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Características principales:

  • Cocción al mismo tiempo : Disfruta de la potencia de 6 quemadores individuales
  • Gran capacidad : Te permite preparar platos de gran tamaño
  • Encendido Automático : fácil de encender con una sola mano
  • 30 horas de música
  • Resistente al agua, polvo y golpes
  • Calibración espacial
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2 Productos en este paquete
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LRGZ5253S

Estufa de piso LG 146L Plata Gran Capacidad Cierre Suave
Vista lateral LG XBOOM Bounce 2025 LG

BOUNCE

LG xboom Bounce - Sonido IA y Resistencia Militar - 30H de Música
La puerta del horno está abierta y dentro hay pollo rostizando.

Suficientemente Grande para una Gran Comida

El horno de 5.2 pies cúbicos te brinda espacio para cocinar lo que quieras, sin importar el tamaño.

*El video es solo para fines de demostración.

Se están cocinando varios platos al mismo tiempo en los 6 quemadores.

Cocínalo Todo

Disfruta de la potencia de 6 quemadores individuales, lo que te permite cocinar comidas completas en una sola vez.

Sonido dinámico de los tweeters fabricados con experticia por Peerless.

Fabricado con tweeters de Peerless, un fabricante danés de audio de alta gama con más de un siglo de experiencia, para una calidad de sonido excepcional. Experimenta un audio realista con una claridad y vitalidad incomparables.

*El video es solo para fines demostrativos.

El horno combina armoniosamente con la cocina.

Diseño Estético

La puerta de cristal claro crea una apariencia elegante y minimalista perfecta para cualquier interior.

AI Sound

La inteligencia artificial perfecciona el sonido para cada género.

Elige manualmente entre los modos de ritmo, melodía o orientado a la voz según tu preferencia, o deja que la IA establezca el modo más óptimo para ti. La IA analiza el audio y ajusta el sonido para adaptarse al género.

will.i.am está sosteniendo el xboom Bounce justo al lado de su rostro.

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Todas las especificaciones

ACCESORIOS

Kit de conversión (ea)

1

Estante estándar (ea)

1

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

8806091771179

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Tipo de placa de cocción

Quemador sellado

Tipo de combustible

Gas

Color de la caja

Acero inoxidable

Tipo de horno

Simple

CARACTERÍSTICAS DE CONVENIENCIA

Bloqueo de control

No

Volumen del recordatorio de cocción completa

No

Temporizador de cocina

No

Modo Sabbath

No

Sistema de cerrado suave

No

Cocción temporizada

No

CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA DE COCCIÓN

Material de la rejilla de la hornalla de la cocina

Hierro fundido

Tipo de placa de cocción

Quemador sellado

Tipo de elemento/quemador (simple)

Frente central, Posterior central, Frente izquierdo, Posterior izquierdo, Frente derecho, Posterior derecho

Tipo de combustible

Gas

Quemador de gas - Frontal centro (LNG/LPG) (vatios)

1 750 / 1 650

Quemador de gas - Trasero centro (LNG/LPG) (vatios)

3 000 / 2 750

Quemador de gas - Frontal izquierdo (LNG/LPG) (vatios)

3 000 / 2 750

Quemador de gas - Trasero izquierdo (LNG/LPG) (vatios)

1 750 / 1 650

Quemador de gas - Frontal derecho (LNG/LPG) (vatios)

3 000 / 2 750

Quemador de gas - Trasero derecho (LNG/LPG) (vatios)

1 750 / 1 650

Quemador de gas - Total (LNG/LPG) (vatios)

14 250 / 13 200

Número de quemadores/elementos de la placa de cocción

6

Función de seguridad (placa de cocción)

No

DISEÑO/ACABADO

Material de la cavidad

Esmalte

Color de la placa de cocción

Acero inoxidable

Tipo de control de la placa de cocción

Perilla

Acabado de la placa de cocción

Acero inoxidable

Color de la puerta

Transparente

Color de la manija

Acero inoxidable

Material de la manija

Aluminio

Color interior

Negro

Color de la perilla

Acero inoxidable

Iluminación de la perilla

No

Material de la perilla

Plástico

Color de la caja

Acero inoxidable

Tipo de control del horno

Perilla

Función de la puerta del horno

Ventana WideView

Acabado resistente a la corrosión

No

Tipo de cubierta superior

Vidrio transparente

DIMENSIONES/PESO

Dimensiones del desmontaje (An. x Alt. x Prof.) (mm)

807 x 900 x 592

Dimensión del interior del horno (An. x Alt. x Prof.) (mm)

640 x 485 x 472

Profundidad total (incluida la manija) (mm)

685

Dimensiones del embalaje (An. x Alt. x Prof.) (mm)

805 x 987 x 710

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof.) (mm)

767 x 940 x 629

Peso del producto (kg)

54,2

Peso de envío (kg)

62,2

Tamaño en ancho (mm)

767

CARACTERÍSTICAS DEL CAJÓN

Control del tiempo del cajón

No

CARACTERÍSTICAS DEL HORNO

Apagado automático de seguridad

Tipo de elemento para hornear

Oculto

Conversión de convección

No

Tipo de combustible

Gas

Tipo de conexión de gas (Natural/Propano)

4 200 / 4 200

Luz de horno inteligente GoCook

No

Número de posiciones de rejilla

5

Capacidad del horno (L)

146,5

Modo de cocción de horno

Hornear

Tipo de luz del horno

Halógeno

POTENCIA/CALIFICACIONES

Potencia (W)

50

Suministro de energía requerido (voltios/Hz)

120V / 60Hz

TECNOLOGÍA SMART

Verificación y control

No

Etiqueta NFC

No

Cuidado proactivo del cliente

No

SmartDiagnosis

No

Smart Recipe (aplicación de recetas de terceros)

No

ThinQ (Wi-Fi)

No

Control por voz (dispositivo de terceros)

No

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Todas las especificaciones

GENERAL

Número de Canales

2.1ch (Stereo)

Potencia de salida

30 W + 5 W x 2

ALTAVOZ

Radiador pasivo

Si(2)

Tamaño de la unidad de agudos

20 mm x 2

Tipo de unidad de tweeter

Cúpula

Unidad Woofer

93 x 53 mm

FORMATO DE AUDIO

AAC

SBC

EQ

AI Sound

Bass Boost

Custom (App)

Estándar

CONECTIVIDAD

Versión Bluetooth

5.3

CONVENIENTE

Comandos de voz (asistente de Google, Siri)

Resistente al agua y a salpicaduras

IP67

Indicador de batería

Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

Iluminación

Multipunto

Party Link (Modo Dual)

Party Link (Modo Multi)

Altavoz del teléfono

Gestor de actualizaciones (FOTA)

DIMENSIONES (ANXALXPR)

Caja de cartón

316,5 x 142,5 x 136,0 mm

Altavoz

272 x 103 x 88 mm

PESO

Peso bruto

2,04 kg

Peso Neto

1,42 kg

ACCESORIO

Tarjeta de garantía

Correa

Cable USB tipo C

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

8806096327234

BATERÍA

Tiempo de carga de la batería (Hrs)

3

Duración de la batería (Hrs)

30

CONSUMO DE ENERGÍA

Modo de encendido

20 W

Modo de espera

0.3 W

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Salida DC (Tipo USB C)

USB tipo C

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