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Combo Estufa de piso LG 146L Cierre Suave & Parlante LG Bounce con AI
Combo Estufa de piso LG 146L Cierre Suave & Parlante LG Bounce con AI
*El video es solo para fines de demostración.
Sonido dinámico de los tweeters fabricados con experticia por Peerless.
Fabricado con tweeters de Peerless, un fabricante danés de audio de alta gama con más de un siglo de experiencia, para una calidad de sonido excepcional. Experimenta un audio realista con una claridad y vitalidad incomparables.
*El video es solo para fines demostrativos.
AI Sound
La inteligencia artificial perfecciona el sonido para cada género.
Elige manualmente entre los modos de ritmo, melodía o orientado a la voz según tu preferencia, o deja que la IA establezca el modo más óptimo para ti. La IA analiza el audio y ajusta el sonido para adaptarse al género.
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- Estufa de piso LG 146L Plata Gran Capacidad Cierre Suave
- LG xboom Bounce - Sonido IA y Resistencia Militar - 30H de Música
Todas las especificaciones
ACCESORIOS
Kit de conversión (ea)
1
Estante estándar (ea)
1
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
8806091771179
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de placa de cocción
Quemador sellado
Tipo de combustible
Gas
Color de la caja
Acero inoxidable
Tipo de horno
Simple
CARACTERÍSTICAS DE CONVENIENCIA
Bloqueo de control
No
Volumen del recordatorio de cocción completa
No
Temporizador de cocina
No
Modo Sabbath
No
Sistema de cerrado suave
No
Cocción temporizada
No
CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA DE COCCIÓN
Material de la rejilla de la hornalla de la cocina
Hierro fundido
Tipo de placa de cocción
Quemador sellado
Tipo de elemento/quemador (simple)
Frente central, Posterior central, Frente izquierdo, Posterior izquierdo, Frente derecho, Posterior derecho
Tipo de combustible
Gas
Quemador de gas - Frontal centro (LNG/LPG) (vatios)
1 750 / 1 650
Quemador de gas - Trasero centro (LNG/LPG) (vatios)
3 000 / 2 750
Quemador de gas - Frontal izquierdo (LNG/LPG) (vatios)
3 000 / 2 750
Quemador de gas - Trasero izquierdo (LNG/LPG) (vatios)
1 750 / 1 650
Quemador de gas - Frontal derecho (LNG/LPG) (vatios)
3 000 / 2 750
Quemador de gas - Trasero derecho (LNG/LPG) (vatios)
1 750 / 1 650
Quemador de gas - Total (LNG/LPG) (vatios)
14 250 / 13 200
Número de quemadores/elementos de la placa de cocción
6
Función de seguridad (placa de cocción)
No
DISEÑO/ACABADO
Material de la cavidad
Esmalte
Color de la placa de cocción
Acero inoxidable
Tipo de control de la placa de cocción
Perilla
Acabado de la placa de cocción
Acero inoxidable
Color de la puerta
Transparente
Color de la manija
Acero inoxidable
Material de la manija
Aluminio
Color interior
Negro
Color de la perilla
Acero inoxidable
Iluminación de la perilla
No
Material de la perilla
Plástico
Color de la caja
Acero inoxidable
Tipo de control del horno
Perilla
Función de la puerta del horno
Ventana WideView
Acabado resistente a la corrosión
No
Tipo de cubierta superior
Vidrio transparente
DIMENSIONES/PESO
Dimensiones del desmontaje (An. x Alt. x Prof.) (mm)
807 x 900 x 592
Dimensión del interior del horno (An. x Alt. x Prof.) (mm)
640 x 485 x 472
Profundidad total (incluida la manija) (mm)
685
Dimensiones del embalaje (An. x Alt. x Prof.) (mm)
805 x 987 x 710
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof.) (mm)
767 x 940 x 629
Peso del producto (kg)
54,2
Peso de envío (kg)
62,2
Tamaño en ancho (mm)
767
CARACTERÍSTICAS DEL CAJÓN
Control del tiempo del cajón
No
CARACTERÍSTICAS DEL HORNO
Apagado automático de seguridad
Sí
Tipo de elemento para hornear
Oculto
Conversión de convección
No
Tipo de combustible
Gas
Tipo de conexión de gas (Natural/Propano)
4 200 / 4 200
Luz de horno inteligente GoCook
No
Número de posiciones de rejilla
5
Capacidad del horno (L)
146,5
Modo de cocción de horno
Hornear
Tipo de luz del horno
Halógeno
POTENCIA/CALIFICACIONES
Potencia (W)
50
Suministro de energía requerido (voltios/Hz)
120V / 60Hz
TECNOLOGÍA SMART
Verificación y control
No
Etiqueta NFC
No
Cuidado proactivo del cliente
No
SmartDiagnosis
No
Smart Recipe (aplicación de recetas de terceros)
No
ThinQ (Wi-Fi)
No
Control por voz (dispositivo de terceros)
No
Todas las especificaciones
GENERAL
Número de Canales
2.1ch (Stereo)
Potencia de salida
30 W + 5 W x 2
ALTAVOZ
Radiador pasivo
Si(2)
Tamaño de la unidad de agudos
20 mm x 2
Tipo de unidad de tweeter
Cúpula
Unidad Woofer
93 x 53 mm
FORMATO DE AUDIO
AAC
Sí
SBC
Sí
EQ
AI Sound
Sí
Bass Boost
Sí
Custom (App)
Sí
Estándar
Sí
CONECTIVIDAD
Versión Bluetooth
5.3
CONVENIENTE
Comandos de voz (asistente de Google, Siri)
Sí
Resistente al agua y a salpicaduras
IP67
Indicador de batería
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Iluminación
Sí
Multipunto
Sí
Party Link (Modo Dual)
Sí
Party Link (Modo Multi)
Sí
Altavoz del teléfono
Sí
Gestor de actualizaciones (FOTA)
Sí
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Caja de cartón
316,5 x 142,5 x 136,0 mm
Altavoz
272 x 103 x 88 mm
PESO
Peso bruto
2,04 kg
Peso Neto
1,42 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
Correa
Sí
Cable USB tipo C
Sí
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806096327234
BATERÍA
Tiempo de carga de la batería (Hrs)
3
Duración de la batería (Hrs)
30
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
20 W
Modo de espera
0.3 W
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Salida DC (Tipo USB C)
Sí
USB tipo C
Sí
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