Lavaseca 2 en 1 Carga Frontal LG 16kg Gris Grafito AI DD™ Pet Care
Características destacadas
- HouseFit : Mas capaciad de lavado en menos espacio
- AIDD : Identifica ciclos óptimos de lavado
- TurboWash 360° : Prendas limpias hasta en 29 minutos
- Steam : Elimina hasta el 99.9% de alergenos
- Pet Care: Limpia y desinfecta los accesorios de tu mascota
Resumen del producto
Lavadora LG carga frontal diseñada para ajustarse a la profundidad de tu espacio, no te preocupes decidiendo el mejor programa de lavado, con la inteligencia artificial (AIDD) de LG que puede determinar el ciclo más adecuado para cada tipo de prenda brindando un cuidado inteligente y más de protección. Ahora con el ciclo Pet Care reduce el olor y manchas de tus mascotas. Monitorea la lavadora y descargue nuevos ciclos desde su dispositivo móvil solo descargando la App LG ThinQ. ¡Compra Ahora!
Ocupa menos espacio, con una gran capacidad de lavado.
*Las imágenes son sólo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Explora las nuevas funciones de tu nueva lavadora.
Gran capacidad
Mayor capacidad en mismo tamaño.
Maneja mayor capacidad de lavado con menos profundidad.
Mejora el uso del producto y del espacio.
TurboWash™ 360
Lava rápidamente con un Spray multidireccional que evita el daño a las prendas
Deep-learning AI DD™
Optimiza el rendimiento y la limpieza por tipo de prenda y nivel de carga
Ahorro de espacio
Encaja tu lavadora en tu vida
Diseñado para tener sólo 645 mm de profundidad, ahorre hasta125 mm en profundidad sin afectar la capacidad de lavado.
*Ahorra 125 mm de espacio en comparación con las anteriores lavadoras de carga frontal convencionales de LG de 770 mm de profundidad.
*Las imágenes son sólo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Gran capacidad
Mejora tu lavado
La avanzada tecnología de LG permite un diseño compacto,
con un tambor que brinda mayor capacidad sin ocupar más espacio.
*Los resultados pueden variar en función del comprobador.
*Sensor de vibración incluido sólo en el modelo de profundidad 615/565. (excluido el tipo Slim)
*El número del amortiguador de fricción y la balanza de pesas puede variar según el modelo.
*Las imágenes son sólo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Deep-learning AI DD™
Deja que AI DD™ elija la forma de lavar.
Disfrute de una lavadora que utiliza la inteligencia
Artificial para seleccionar el ciclo ideal de lavado,
reduciendo los posibles daños en las prendas.
*Pruebas realizadas por Intertek en junio de 2023. Ciclo de AI Wash con AI Clase 1 con 3kg de ropa Mixta comparado con ciclo de Algodón.
*Los resultados pueden variar en función de la ropa y el entorno..
TurboWash™ 360
Ahorra tiempo lavando, hasta en 39 minutos.
TurboWash™ 360 rocía el agua en cuatro direcciones para garantizar una limpieza profunda sin dañar los tejidos.
*Pruebas realizadas por Intertek en mayo de 2023. Ciclo TurboWash39 con 3 kg de carga IEC.
*Los resultados pueden variar en función del entorno.
*Las imágenes son sólo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Funcionamiento silencioso
Menos ruido y menos vibración
Disfruta de la tranquilidad al momento de lavar gracias al sensor de vibración.
*El número de amortiguadores de fricción y equilibrios de peso puede variar según el modelo.
*Las imágenes relacionadas solo tienen fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
Steam™
Prioriza tu salud y combate a alergias
El ciclo Allergy Care de LG elimina alérgenos, ácaros y bacterias para un lavado sin preocupaciones.
Una mujer y un niño acostados sobre la cama
*El ciclo Allergy Care probado por US Intertek reduce los ácaros del polvo vivos, los alérgenos (ácaros del polvo, gatos, perros, polen), las bacterias y los hongos.
*Los resultados pueden variar en función del entorno.
Cuidado de mascota
Reduce el olor y las manchas de las prendas de las mascotas
El ciclo de lavado Cuidado de mascotas de LG proporciona un fuerte lavado, combatiendo a los olores y las manchas de las prendas con un lavado a alta temperatura y un proceso de enjuague en cuatro pasos.
Una mujer y un perro acostados sobre la cama
*Probado por Intertek en marzo de 2024. Ciclo de cuidado de mascotas con 1,5kg de carga de algodón y elimina el 99% de los olores de mascotas (Trimetilamina, Isovaleraldehído, Ácido acético, Metil mercaptano).
*Los resultados pueden variar dependiendo del ambiente.
Conéctate desde cualquier lugar con LG ThinQ™
Sincroniza tu lavadora y tu celular
Conecta tu lavadora a la app LG ThinQ™ para controlar tu lavadora, elegir ciclos e incluso ponerla en marcha mientras estás fuera de casa con solo un botón.
Conoce más sobre el funcionamiento de tu lavadora
Utiliza la app LG ThinQ™ para analizar el consumo energético de tu lavadora y comprobar si necesita mantenimiento.
Compatibilidad de asistente de voz
Conecta su lavadora a un dispositivo inteligente para llevar su vida a un nuevo nivel de comodidad. Utiliza una serie de comandos de voz para dar instrucciones a tu lavadora desde cualquier lugar de la casa.
*Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y marcas de movimiento relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc o sus filiales.
*LG SmartThinQ pasa a llamarse LG ThinQ.
*Las funciones inteligentes y el asistente de voz del producto pueden variar según el país y el modelo. Consulta con tu distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio.
*El dispositivo de altavoz inteligente habilitado para voz no está incluido.
*El control por voz solo se activa cuando la lavadora está encendida.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una lavadora de tamaño estándar?
Todas las lavadoras LG tienen una altura y un ancho estándar. La profundidad de las lavadoras LG puede variar dependiendo del tamaño / capacidad del tambor.
Las dimensiones estándar son: ancho 600 mm x altura 850 mm x profundidad 565-675 mm.
¿Cuál es la mejor capacidad de peso para una lavadora?
LG recomienda una lavadora con una capacidad de tambor de 8-9 kg para un hogar de tamaño medio. Considere un modelo más grande de 11-13 kg para una familia numerosa o si genera cargas de ropa especialmente grandes. Los modelos más grandes también pueden hacer frente a un edredón de hasta tamaño king-size. Recuerde que la innovadora tecnología de LG permite que nuestros electrodomésticos ofrezcan una mayor capacidad con el mismo tamaño de lavadora.
¿Cómo puedo elegir la lavadora con alta eficiencia energética?
Compruebe en la etiqueta energética de su lavadora la clasificación de la A (mejor) a la G (peor). Algunas lavadoras LG tienen clasificación Triple A* en energía, centrifugado y niveles de ruido. La IA de las lavadoras LG también le permite beneficiarse de los movimientos de lavado más apropiados para su carga de ropa, manteniendo así el gasto de energía al mínimo.
*Prueba de laboratorio interna de LG basada en EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. 2) Las calificaciones de energía, centrifugado y ruido son según EU 2019/2014. 3) El resultado puede depender del entorno de uso.
¿Cómo puedo elegir el ciclo de lavado adecuado?
En general, debe consultar la etiqueta de cuidado de su ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en su lavadora. Las lavadoras LG con función AI DD pesarán automáticamente su ropa y detectarán la suavidad para determinar un patrón de lavado óptimo y ajustar los movimientos de lavado durante el lavado en consecuencia. Si conecta su lavadora y secadora LG, pueden cooperar para garantizar que se selecciona el ciclo correcto sin que usted tenga que preocuparse de pulsar el dial.
¿Cómo puedo reducir el ruido que hace mi lavadora?
Un comienzo obvio sería comprar una lavadora LG, que cuenta con la clasificación Triple A* en cuanto a niveles de energía, centrifugado y ruido. La innovadora tecnología de motor DirectDrive™ de LG reduce el número de piezas móviles en el interior del electrodoméstico, lo que disminuye el ruido generado (además de prolongar su vida útil gracias a un menor desgaste).Cuando instale la lavadora, asegúrese de que está sobre una superficie nivelada y compruébela con regularidad. Una unidad desequilibrada puede desplazarse o dar tumbos, aumentando la emisión de ruido. Colocar almohadillas antivibración debajo de la lavadora también puede ayudar a reducir el ruido.
*Prueba de laboratorio interna de LG basada en EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. 2) Los grados de energía, centrifugado y ruido son según la UE 2019/2014. 3) El resultado puede depender del entorno de uso.
¿Cómo Deep-learning AI DD™ beneficia mi lavado?
Las máquinas Deep-learning AI DD™ de LG utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tejido de tu colada. ¿El resultado? La optimización automática del movimiento de lavado por parte de la lavadora mejora la protección de los tejidos, lo que permite que tus prendas conserven su mejor aspecto durante más tiempo. Los motores DirectDrive™ ofrecen tecnología de 6 movimientos para un lavado eficaz con menos piezas móviles, lo que se traduce en un aparato más duradero y eficiente energéticamente.
¿Qué es la función de LG Quick Wash?
La rápida tecnología TurboWash™ 360˚ de LG proporciona una limpieza a fondo de la ropa en solo 39 minutos, con un lavado adaptado a tus necesidades. El Multi Spray 3D dispara chorros de agua desde todos los ángulos, mientras que la bomba inteligente Inverter controla la potencia del chorro de agua, combinándose para lograr un equilibrio óptimo entre la potencia del chorro, el detergente y el movimiento del ciclo que te ahorra tu valioso tiempo sin comprometer la calidad del lavado ni el cuidado de los tejidos. Es un lavado rápido que proporciona una limpieza perfecta en un tiempo récord.La rápida tecnología TurboWash™ 360˚ de LG proporciona una limpieza a fondo de la ropa en solo 39 minutos, con un lavado adaptado a tus necesidades. El Multi Spray 3D dispara chorros de agua desde todos los ángulos, mientras que la bomba inteligente Inverter controla la potencia del chorro de agua, combinándose para lograr un equilibrio óptimo entre la potencia del chorro, el detergente y el movimiento del ciclo que te ahorra tu valioso tiempo sin comprometer la calidad del lavado ni el cuidado de los tejidos. Es un lavado rápido que proporciona una limpieza perfecta en un tiempo récord.
¿Qué puede hacer una lavadora inteligente?
Las lavadoras de LG utilizan inteligencia artificial para optimizar los movimientos de lavado de cada carga. El aprendizaje profundo basado en la inteligencia obtenida de miles de eventos de lavado de big data permite a la lavadora detectar automáticamente características de los tejidos como el peso y la suavidad. ¿El resultado? Un 10%* más de protección de los tejidos, para que tu ropa luzca mejor durante más tiempo.También puedes acceder a las lavadoras inteligentes con WiFi de LG y controlarlas mediante reconocimiento de voz o desde la aplicación LG ThinQ™ de tu smartphone, que se conecta con tu lavadora inteligente estés donde estés. Arranca tu electrodoméstico a distancia pulsando un botón o con el asistente de voz, recibe una notificación cuando la colada se haya completado, realiza un diagnóstico SmartDiagnosis y descarga ciclos preestablecidos personalizados, todo ello a través de la aplicación ThinQ™.
* Probado por Intertek en enero de 2023.
Ciclo Al Wash con 3kg de carga comparado con el ciclo Cotton(F4Y7RYW0W). Los resultados pueden ser diferentes según la ropa y el entorno.
* La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Vapor.
Que es función de vapor en lavadora de LG?
La tecnología Steam™ patentada por LG (en modelos seleccionados) combate eficazmente los alérgenos. La función Allergy Care vaporiza la ropa al inicio del ciclo de lavado para aflojar las fibras y disolver los alérgenos, incluidos el polen y el polvo.
¿Cómo funciona auto dosificación?
El sistema de dosificación automática LG ezDispense™ te permite precargar el dosificador de detergente y dejar que tu lavadora haga el trabajo. La tecnología del electrodoméstico detecta el peso de la carga y añade automáticamente la cantidad exacta de detergente cada vez. Elimina el riesgo de dosificación excesiva, le ahorra tiempo y prolonga la vida de su ropa. La dosificación correcta de detergente también ayuda a mantener las lavadoras de carga frontal funcionando de forma óptima. Los compartimentos de detergente y suavizante contienen juntos hasta 35 dosis de poder de limpieza. Sólo tiene que cerrar la puerta y pulsar Start.
¿Las lavadoras vienen en colores diferentes?
LG ofrece una gama de modernos colores neutros para que pueda encontrar una lavadora que combine con los electrodomésticos que ya tiene o que contraste con estilo. Elija entre la siguiente selección de colores: Blanco, o Negro mate o brillante.
Todas las especificaciones
Qué opina la gente
