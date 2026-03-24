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Vista frontal de
Vista de frente de la UHD UA75 TV, logotipo de LG UHD Al en la esquina superior. En la LG UHD TV se muestran coloridas texturas como de pinturas que se combinan.
Vista frontal de
Vista de frente de la UHD UA75 TV, logotipo de LG UHD Al en la esquina superior. En la LG UHD TV se muestran coloridas texturas como de pinturas que se combinan.

Características principales:

    Lavado óptimo para telas y tejidos delicados.
    6Motion DD

    Lavado óptimo para las prendas

    Seleccione un programa de lavado y la función 6Motion Direct Drive generará seis diferentes tipos de movimientos de la tina para un cuidado óptimo de la ropa y una limpieza más profunda.
    La LG UHD TV aparece ligeramente inclinada hacia la izquierda y muestra canicas de colores en diferentes tonos de rosa, azul y púrpura. El logotipo del procesador alpha 7 4K AI aparece integrado en la esquina inferior derecha de la TV. El logotipo de LG UHD AI aparece en la esquina inferior izquierda. También puede verse el texto: “Con tecnología del procesador LG alpha AI”.

    La LG UHD TV aparece ligeramente inclinada hacia la izquierda y muestra canicas de colores en diferentes tonos de rosa, azul y púrpura. El logotipo del procesador alpha 7 4K AI aparece integrado en la esquina inferior derecha de la TV. El logotipo de LG UHD AI aparece en la esquina inferior izquierda. También puede verse el texto: “Con tecnología del procesador LG alpha AI”.

    Ve los detalles con
    total claridad

    Menos vibración y ruido en cada ciclo con DirectDrive Inventer
    Inverter Direct Drive

    Menos Ruido, Menos Vibración

    El motor Inverter Direct Drive de alta eficiencia mejora el rendimiento del lavado y tiene más durabilidad, con menos ruido y menos vibración. Además, el motor disipa menos energía, reduciendo el consumo de electricidad.

    Con mejoras significativas en el desempeño, el procesamiento más rápido del procesador alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mayor nitidez y profundidad que antes.

    El procesador de alpha 7 AI Gen8 se ilumina en color amarillo y de él salen rayos de luz de colores.

    Función para pausar y agregar prendas de la lavadora LG
    Agregar Prendas

    Pausa y Agrega Prendas

    La lavadora de Carga Frontal LG permite "Pausar" el ciclo de lavado para "Agregar Prendas". Simplemente presione el botón "Agregar Prendas" o mantenga presionado el botón "Inicio/Pausa" durante 3 segundos para agregar prendas que olvidó incluir, las puede agregar desde el ciclo de lavado hasta el ciclo de centrifugado. *

    El superescalado de 4K le da vida a cada cuadro

    El poderoso procesador de LG impulsa la resolución a la calidad original. Disfruta la resolución, el brillo y la claridad mejorados del superescalado 4K.

    Comparación de antes y después de cómo el superescalado 4K de LG mejora la calidad de la imagen. Dos paneles muestran la misma imagen de un pájaro colorido posado en una rama en el bosque, el panel de la derecha está difuminado.

    Qué opina la gente

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