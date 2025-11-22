Lavadora Carga Superior LG 22 Kg Negro AIDD TurboWash

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
- AI DD™: Detecta el tipo de carga y selecciona automáticamente los ciclos óptimos de lavado.
- ThinQ®: Controla y monitorea la lavadora de forma remota desde tu smartphone.
- EasyUnload™: Diseño ergonómico que facilita un mejor alcance a tu ropa.
- TurboWash™: Lavado potente y eficaz en solo 39 minutos.
- Mayor capacidad: Mismo tamaño exterior, pero con una tina más amplia para lavar más ropa en cada carga.