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Soluciones inteligentes para el lavado
AI DD™ (Inteligencia Artificial)
Basado en el peso y el tipo de tela
TurboWash™
Lavado rápido y potente en solo 39 minutos
EasyUnload™
Acceso cómodo y ergonómico
Un nuevo nivel de Full HD
Los televisores LG Full HD ofrecen imágenes más precisas con una resolución sorprendente y colores vivos.
Esta imagen es un denso bosque natural donde un río fluye en medio de Top View. Esta es una imagen que describe FHD.
TurboWash™
Limpieza potente y delicada en solo 39 minutos
La tecnología TurboWash™ de LG combina potencia y suavidad para que laves más ropa en menos tiempo
Calidad de sonido
Donde cada género suena mejor
Los televisores LG FHD están equipados con Virtual Surround Plus y Dolby Audio para sumergirlo en una experiencia de sonido más rica y realista con todos los géneros de películas y programas de televisión.
Esta tarjeta describe la calidad del sonido. Es una imagen de una niña sonriendo alegremente en celebración.
Motor Inverter Direct Drive™
Duradero, silencioso y con mínima vibración
El motor Inverter Direct Drive™ es confiable, silencioso y cuenta con 10 años de garantía.
Virtual Surround Plus
Sonido hecho para llenar tu espacio
Puedes experimentar un sonido rico y multidimensional con los altavoces integrados en su televisor. Mejora tu experiencia visual con sonido proveniente de todas las direcciones.
*LP50 no es compatible con Virtual Surround Plus.
**Puede variar según los productos y los países .
Dolby Audio
Una experiencia de sonido cinematográfica
Experimenta un sonido con calidad de cine más nítido y envolvente en casa con Dolby Audio en tu televisor.
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