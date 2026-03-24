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Vista frontal de
Lavadora Carga Superior LG WT23NBTX6P
Tv LG 43LM6370 vista frontal pantalla prendida
Vista frontal de
Lavadora Carga Superior LG WT23NBTX6P
Tv LG 43LM6370 vista frontal pantalla prendida

Características principales:

    Soluciones inteligentes para el lavado

    Reconoce las telas gracias a la IA de LG

    AI DD™ (Inteligencia Artificial)

    Basado en el peso y el tipo de tela

    Muestra fuertes corrientes de agua para una limpieza profunda

    TurboWash™

    Lavado rápido y potente en solo 39 minutos

    Mujer cargando y descargando ropa fácilmente en lavadora de carga superior

    EasyUnload™

    Acceso cómodo y ergonómico

    Un nuevo nivel de Full HD

    Los televisores LG Full HD ofrecen imágenes más precisas con una resolución sorprendente y colores vivos.

    Esta imagen es un denso bosque natural donde un río fluye en medio de Top View. Esta es una imagen que describe FHD.

    TurboWash™

    Limpieza potente y delicada en solo 39 minutos

    La tecnología TurboWash™ de LG combina potencia y suavidad para que laves más ropa en menos tiempo

    Una mujer en la mesa mira su reloj de pulsera durante una comida ligera

    Una mujer en la mesa mira su reloj de pulsera durante una comida ligera

    Calidad de sonido

    Donde cada género suena mejor

    Los televisores LG FHD están equipados con Virtual Surround Plus y Dolby Audio para sumergirlo en una experiencia de sonido más rica y realista con todos los géneros de películas y programas de televisión.

    Esta tarjeta describe la calidad del sonido. Es una imagen de una niña sonriendo alegremente en celebración.

    Motor Inverter Direct Drive™

    Duradero, silencioso y con mínima vibración

    El motor Inverter Direct Drive™ es confiable, silencioso y cuenta con 10 años de garantía.

    Imagen que muestra el motor inverter LG junto a personas leyendo, durmiendo o trabajando, demostrando que es silencioso

    Imagen que muestra el motor inverter LG junto a personas leyendo, durmiendo o trabajando, demostrando que es silencioso

    Virtual Surround Plus

    Sonido hecho para llenar tu espacio

    Puedes experimentar un sonido rico y multidimensional con los altavoces integrados en su televisor. Mejora tu experiencia visual con sonido proveniente de todas las direcciones.

    *LP50 no es compatible con Virtual Surround Plus.
    **Puede variar según los productos y los países .

    Dolby Audio

    Una experiencia de sonido cinematográfica

    Experimenta un sonido con calidad de cine más nítido y envolvente en casa con Dolby Audio en tu televisor.

    Qué opina la gente

    Principales ofertas

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