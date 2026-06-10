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Lavavajilla LG Libre Empotre 70 piezas - Ciclo de Vapor - Motor Inverter Direct Drive

Lavavajilla LG Libre Empotre 70 piezas - Ciclo de Vapor - Motor Inverter Direct Drive

LFDFD4441T
Vista frontal de Lavavajilla LG Libre Empotre 70 piezas - Ciclo de Vapor - Motor Inverter Direct Drive LFDFD4441T
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Vista frontal de Lavavajilla LG Libre Empotre 70 piezas - Ciclo de Vapor - Motor Inverter Direct Drive LFDFD4441T
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Características principales:

  • QuadWash™
  • Bandeja superior con altura ajustable EasyRack Plus™
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 600 mm x 850 mm x 600 mm
  • Motor Inverter Direct Drive
  • Smart Diagnosis™
  • Funcionamiento silencioso
Más
Lavavajillas
Razones para comprar lavavajillas LG

Razones para comprar lavavajillas LG

Razones para comprar lavavajillas LG

Limpia desde todos los ángulos

Limpia desde todos los ángulos

Limpia desde todos los ángulos

Gracias a los brazos aspersores Multi-Movimiento y los chorros de alta presión, QuadWash™ proporciona la máxima cobertura para limpiar todo a la primera.
Fácil acomodo y Máxima adaptabilidad

Fácil acomodo y Máxima adaptabilidad

Fácil acomodo y Máxima adaptabilidad

Fácil de ajustar cuando sea necesario, este sistema de rejillas puede cambiar para manejar cualquier desafío que presenten sus platos.
Silenciosa, eficiente y confiable

Silenciosa, eficiente y confiable

Silenciosa, eficiente y confiable

El motor Inverter Direct Drive de LG se diseñó pensando en el silencio. Con menos piezas móviles, obtendrás un rendimiento confiable con uno de los lavavajillas más silenciosos de su clase.
Mayor comodidad y rendimiento

Mayor comodidad y rendimiento

Mayor comodidad y rendimiento

Las funciones personalizadas permiten un mejor rendimiento de limpieza y secado al mismo tiempo que ayudan a que tu vida en la cocina sea mucho más fácil.
Innovación para un hogar más inteligente y conectado

Innovación para un hogar más inteligente y conectado

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SmartThinQ presenta un nuevo mundo de conectividad, comodidad y personalización.
Mejora el aspecto de tu cocina

Mejora el aspecto de tu cocina

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El lavavajillas LG aporta un diseño elegante y moderno a tu cocina. Construido con la innovadora tecnología LG, tu lavavajillas funcionará tan bien como se ve.

Diseño Exterior Minimalista

Elegantes exteriores que complementan el diseño de tu cocina.

Diseño elegante

Duradero y fácil de mantener con un aspecto elegante y estético.

Pantalla micro LED

Control digital, elegante y oculto de facil lectura y elección de configuración.

RESUMEN

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DIMENSIONES

Todas las especificaciones

GENERAL

  • Fabricante

    LG

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Panel de control (Material):

    ABS

  • Total de Cubiertos

    14

  • Tipo de panel

    Control frontal

  • Tipo de asa:

    Asa de bolsillo

  • Tipo de pantalla:

    LED

APARIENCIA

  • Indicador de bloqueo infantil

    No

  • Material de la bañera

    Acero inoxidable NeveRust™

  • Luz de la tina (Lámpara de la tina)

    No

  • Indicador de Tiempo Restante

    LED

  • Visualización de la temperatura

    No

  • Indicadores de estado

    Indicador (Tiempo)

  • Luces indicadoras de ciclo SignaLight™

    No

  • Indicador de recarga de sal

  • Indicador de recarga de enjuague

  • Resistente a huellas dactilares

  • CycleTrack™

    No

  • Tercera rejilla deslizante

    No

CARACTERÍSTICAS DEL ESTANTE

  • Tercera bandeja ajustable en altura

    No

  • Cestas para cubiertos

  • BlastZone™

    No

  • Sistema EasyRack™ Plus

  • Tipo deslizante_Inferior

    No

  • Altura máxima de la cesta superior (pulgadas)

    10 5/8

  • Altura máxima de la cesta inferior (pulgadas)

    11 3/4

  • Tipo deslizante_Superior

    No

CICLO/OPCIÓN

  • Número de Ciclos de Lavado (Programa)

    9

  • Turbo

  • Limpieza de la tina

    No

  • Vapor

    No

  • Enjuagar

  • Refrescar

    No

  • Número de Opciones

    7

  • Normal

  • Limpieza de la Máquina

    Limpieza de la máquina (sin vapor)_Tecla de 3 segundos

  • Intensivo

    No

  • Alta temperatura

  • Bloqueo de control

  • Cancelar

  • Automóvil

  • Inicio diferido

  • 1 hora

    No

  • Delicado

  • Ciclo de Descarga

  • DryBoost

    No

  • Doble zona

  • Ecológico

    No

  • Ahorro de energía

  • Expreso

  • Extra seco

  • Media carga

  • Pesado

TECNOLOGÍA SMART

  • Diagnóstico inteligente

  • Conectividad y Smart IoT: ThinQ (Wi-Fi)

  • Monitoreo Remoto

  • Control remoto

    No

  • Atención al cliente proactiva

  • NFC

    No

RENDIMIENTO ENERGÉTICO/AGUA

  • Nivel de eficiencia energética (CEE)

    N/A

  • Consumo de energía (kWh/año)

    N/A

  • Consumo de agua (galones/ciclo)

    2,9

CARACTERÍSTICA CLAVE

  • Aqua-Stop

    No

  • Calentador de agua oculto

  • Dispensador de Detergente y Abrillantador

  • Motor DirectDrive™

  • Suavizador de agua

  • Sistema de Lavado Vario

  • TrueSteam™

  • Sensor de Suciedad (Turbidez)

  • Sistema de Lavado SenseClean

  • Interruptor de flotador de seguridad (fugas)

  • QuadWash™

  • Número de Brazos de Rocío

    3

  • Funcionamiento silencioso de bajos decibelios (dBA)

    48

  • Motor de Inversor Directo

  • Sistema de secado

    AOD

DIMENSIONES / ESPACIOS / PESO

  • Pierna Ajustable (mm)

    60

  • Peso del Producto (kg)

    47

  • Dimensiones del Producto - AnxAlxProf (mm)

    600 x 850 x 600

  • Peso del Embalaje (kg)

    53

  • Dimensiones del embalaje: An. x Al. x Pr. (mm)

    683 x 875 x 654

Qué opina la gente

FAQ

Q.

¿Cómo instalar un lavaplatos LG correctamente?

A.

La instalación de un lavaplatos LG es fundamental para su funcionamiento óptimo. Asegúrate de seguir las instrucciones del manual del propietario para una instalación adecuada. Esto incluye medir el área de instalación, colocar el lavaplatos horizontalmente y asegurarte de que haya espacio para desenchufarlo si es necesario

Q.

¿Cómo ajustar la potencia de lavado en un lavaplatos LG?

A.

Los lavaplatos LG vienen con opciones de control intuitivas, como paneles táctiles. Puedes ajustar la potencia de lavado y la duración del ciclo de forma fácil y conveniente

Q.

¿Qué es la tecnología Smart Inverter en los lavaplatos LG?

A.

La tecnología Smart Inverter ajusta automáticamente la potencia de lavado para lograr resultados precisos y eficientes

Q.

¿Cuál es la capacidad promedio de los lavaplatos LG?

A.

Las capacidades varían según el modelo, pero en general, los lavaplatos LG ofrecen capacidades de entre 0.7 a 2.2 pies cúbicos.

Q.

¿Cómo mantener el diseño elegante del lavaplatos en mi cocina?

A.

Los lavaplatos LG tienen un acabado limpio y con estilo. Limpia regularmente las superficies para mantener su aspecto armonioso en tu cocina

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