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Lavavajilla LG Libre Empotre 70 piezas - Ciclo de Vapor - Motor Inverter Direct Drive
Lavavajilla LG Libre Empotre 70 piezas - Ciclo de Vapor - Motor Inverter Direct Drive
LFDFD4441T
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Cuatro brazos de lavado
Los brazos giratorios multidireccionales disparan chorros de agua en varios ángulos que llegan a todos los rincones del lavavajillas.
Rotación multidireccional
Con cuatro brazos aspersores en lugar de dos, QuadWash™ proporciona mayor rendimiento para limpiar cada plato en todas las rejillas.
Púas ajustables
Acomoda los platos a tu manera, ya sea una bandeja en la rejilla superior o un tazón en la parte inferior.
Fácil ajuste de altura
Ajusta la altura del estante superior en tres niveles diferentes para acomodar utensilios de cocina más altos.
3er estante con altura ajustable
Más espacio para utensilios difíciles de colocar, desde cucharones largos hasta tazas de expresso pequeñas.
Eficiencia Energética
En comparación con los motores convencionales, el innovador Motor Inverter Direct Drive de LG ayuda a aumentar la eficiencia energética.
Mayor Durabilidad
Cuenta con tu lavavajillas LG durante los próximos años con una garantía limitada de 10 años en el motor Direct Drive.
Secado automático abierto
Al final del programa, la puerta se abre automáticamente. Esto proporciona un rendimiento de secado excelente al dejar escapar el aire caliente y permitir que el aire fresco llegue a los platos.
Turbo ciclo
Elige el Turbo Ciclo para lavar platos muy sucios en menos de una hora.
Doble zona de lavado
Limpia suavemente tus platos delicados mientras lavas a presión ollas y sartenes con la doble zona de lavado
Alta temperatura
La temperatura de la tina alcanza hasta 80°C durante el ciclo de enjuague, lo que permite un cuidado higiénico de la vajilla.
Descarga diferentes ciclos
Con la aplicación LG SmartThinQ, descarga nuevos ciclos de lavado para ollas y sartenes, cacerolas, cristalería, etc..
Configuraciones personalizadas
Personaliza los ciclos de tu lavavajillas utilizando la aplicación de teléfono inteligente para seleccionar diferentes opciones de limpieza.
Recordatorio de limpieza
Manten tu lavavajillas fresco activando el Recordatorio de limpieza de la máquina. Después de cada 30 ciclos, el indicador luminoso te indicará que es hora de ejecutar el ciclo de limpieza.
Smart Diagnosis™
Smart Diagnosis ayuda a resolver problemas de manera rápida y eficiente a través de tu teléfono inteligente, con sugerencias y soluciones fáciles.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
GENERAL
Fabricante
LG
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Panel de control (Material):
ABS
Total de Cubiertos
14
Tipo de panel
Control frontal
Tipo de asa:
Asa de bolsillo
Tipo de pantalla:
LED
APARIENCIA
Indicador de bloqueo infantil
No
Material de la bañera
Acero inoxidable NeveRust™
Luz de la tina (Lámpara de la tina)
No
Indicador de Tiempo Restante
LED
Visualización de la temperatura
No
Indicadores de estado
Indicador (Tiempo)
Luces indicadoras de ciclo SignaLight™
No
Indicador de recarga de sal
Sí
Indicador de recarga de enjuague
Sí
Resistente a huellas dactilares
Sí
CycleTrack™
No
Tercera rejilla deslizante
No
CARACTERÍSTICAS DEL ESTANTE
Tercera bandeja ajustable en altura
No
Cestas para cubiertos
Sí
BlastZone™
No
Sistema EasyRack™ Plus
Sí
Tipo deslizante_Inferior
No
Altura máxima de la cesta superior (pulgadas)
10 5/8
Altura máxima de la cesta inferior (pulgadas)
11 3/4
Tipo deslizante_Superior
No
CICLO/OPCIÓN
Número de Ciclos de Lavado (Programa)
9
Turbo
Sí
Limpieza de la tina
No
Vapor
No
Enjuagar
Sí
Refrescar
No
Número de Opciones
7
Normal
Sí
Limpieza de la Máquina
Limpieza de la máquina (sin vapor)_Tecla de 3 segundos
Intensivo
No
Alta temperatura
Sí
Bloqueo de control
Sí
Cancelar
Sí
Automóvil
Sí
Inicio diferido
Sí
1 hora
No
Delicado
Sí
Ciclo de Descarga
Sí
DryBoost
No
Doble zona
Sí
Ecológico
No
Ahorro de energía
Sí
Expreso
Sí
Extra seco
Sí
Media carga
Sí
Pesado
Sí
TECNOLOGÍA SMART
Diagnóstico inteligente
Sí
Conectividad y Smart IoT: ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Monitoreo Remoto
Sí
Control remoto
No
Atención al cliente proactiva
Sí
NFC
No
RENDIMIENTO ENERGÉTICO/AGUA
Nivel de eficiencia energética (CEE)
N/A
Consumo de energía (kWh/año)
N/A
Consumo de agua (galones/ciclo)
2,9
CARACTERÍSTICA CLAVE
Aqua-Stop
No
Calentador de agua oculto
Sí
Dispensador de Detergente y Abrillantador
Sí
Motor DirectDrive™
Sí
Suavizador de agua
Sí
Sistema de Lavado Vario
Sí
TrueSteam™
Sí
Sensor de Suciedad (Turbidez)
Sí
Sistema de Lavado SenseClean
Sí
Interruptor de flotador de seguridad (fugas)
Sí
QuadWash™
Sí
Número de Brazos de Rocío
3
Funcionamiento silencioso de bajos decibelios (dBA)
48
Motor de Inversor Directo
Sí
Sistema de secado
AOD
DIMENSIONES / ESPACIOS / PESO
Pierna Ajustable (mm)
60
Peso del Producto (kg)
47
Dimensiones del Producto - AnxAlxProf (mm)
600 x 850 x 600
Peso del Embalaje (kg)
53
Dimensiones del embalaje: An. x Al. x Pr. (mm)
683 x 875 x 654
Qué opina la gente
FAQ
Q.
¿Cómo instalar un lavaplatos LG correctamente?
A.
La instalación de un lavaplatos LG es fundamental para su funcionamiento óptimo. Asegúrate de seguir las instrucciones del manual del propietario para una instalación adecuada. Esto incluye medir el área de instalación, colocar el lavaplatos horizontalmente y asegurarte de que haya espacio para desenchufarlo si es necesario
Q.
¿Cómo ajustar la potencia de lavado en un lavaplatos LG?
A.
Los lavaplatos LG vienen con opciones de control intuitivas, como paneles táctiles. Puedes ajustar la potencia de lavado y la duración del ciclo de forma fácil y conveniente
Q.
¿Qué es la tecnología Smart Inverter en los lavaplatos LG?
A.
La tecnología Smart Inverter ajusta automáticamente la potencia de lavado para lograr resultados precisos y eficientes
Q.
¿Cuál es la capacidad promedio de los lavaplatos LG?
A.
Las capacidades varían según el modelo, pero en general, los lavaplatos LG ofrecen capacidades de entre 0.7 a 2.2 pies cúbicos.
Q.
¿Cómo mantener el diseño elegante del lavaplatos en mi cocina?
A.
Los lavaplatos LG tienen un acabado limpio y con estilo. Limpia regularmente las superficies para mantener su aspecto armonioso en tu cocina
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