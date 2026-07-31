- Ahorro significativo de agua: El estudio muestra que los lavaplatos usan sustancialmente menos agua en comparación con el lavado a mano. Específicamente, los lavaplatos usaron en promedio solo 14 litros de agua por prueba, mientras que el lavado a mano requirió 140 litros. Esto representa una reducción de casi 90 %, lo que puede hacer de los lavaplatos una opción eficiente en el uso del agua. Esta diferencia drástica destaca el potencial de ahorro de agua al invertir en un lavaplatos de calidad.

- Menor uso de detergente: En cuanto al consumo de detergente, los lavaplatos también demuestran ser más eficientes. El estudio indica que los lavaplatos usaron solo 20 gramos de detergente por prueba, mientras que el lavado a mano usó 56 gramos. Esto significa que los lavaplatos usan casi 65 % menos detergente, lo que puede ahorrar dinero y ser menos dañino para el medio ambiente.

En conclusión, los lavaplatos pueden ser superiores al lavado a mano en términos de eficiencia en el uso de agua y detergente.