Refrigerador de 1 puerta y 2 puertas
Familia pequeña de 1 a 2 personas
Los refrigeradores de una y dos puertas cuentan con un diseño delgado, de una y dos puertas, ideal para cocinas pequeñas. Su capacidad compacta de 6 a 20 pies cúbicos ofrece un almacenamiento vertical eficiente para los artículos esenciales del día a día.