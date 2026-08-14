Monitor QHD para juegos UltraGear™ OLED de 27" - frecuencia de actualización de 240 Hz Tiempo de respuesta de 0,03 ms

Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Vista frontal de
Vista frontal de

Características principales:

    La velocidad profesional que necesitas

    Sumérgete en la acción con el monitor LG UltraGear™ de 27” y la asombrosa calidad de imagen de la tecnología OLED de LG. Obtenga una ventaja competitiva con una frecuencia de actualización sin precedentes de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 0,03 ms en un monitor de juegos OLED.

    1

    La velocidad

    Frecuencia de actualización de 240Hz

    Tiempo de respuesta de .03ms

    QHD @ 240Hz desde HDMI 2.1

    La pantalla

    OLED QHD de 27" (2560x1440)

    HDR10 / DCI-P3 98.5%**

    Antideslumbrante/baja Reflexión

    La Tecnología

    Compatible con NVIDIA® G-SYNC®

    AMD FreeSync™ Premium

    *Imagen simulada.

    **DCI-P3 Típico 98.5%, Mínimo 90%.

    El primer monitor OLED con frecuencia de actualización de 240 Hz del mundo

    El primer monitor OLED con tasa de refresco de 240 Hz del mundo

    Prepárate para un juego fluido con una pantalla OLED ultrarrápida de 240 Hz. Esta velocidad te permite responder rápidamente a tus oponentes y mantenerte un paso por delante de la competencia.

    *Dramatización solo con fines ilustrativos.

    Deja el retraso atrás y gana toda tus batallas

    Disfruta de escenas más fluidas con menos retraso o fantasmas gracias al tiempo de respuesta casi instantáneo de 03 ms (GtG) de LG UltraGear OLED.

    *Dramatización solo con fines ilustrativos.

    • LED
    • OLED

    Sube de nivel con una imagen impecable

    No comprometas la calidad por la velocidad: la pantalla OLED LG UltraGear ofrece una relación de contraste de 1,500,000: 1 para una imagen de calidad profunda y detallada y una experiencia de juego realista.

    *Dramatización solo con fines ilustrativos.

    Color más llamativo en una pantalla de 27"

    Color más llamativo en una pantalla de 27"

    Lleva el color a lo máximo en una pantalla. La pantalla LG UltraGear OLED de 27" te permite explorar el contenido HDR de la forma enq ue se debe verse con DCI-P3 98.5%*, un expectro de color elevado que mostra colores brillantes y reales.

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede haber desviaciones en el uso real.

    *DCI-P3: Típico: 98.5%, mínimo: 90%.

    Mantén tus ojos en el juego

    Mantén tus ojos en el juego

    Gracias a la pantalla Antideslumbrante/baja Reflexión, puedes jugar con menos distracciones y concentrarte completamente en gana.

    *Imagen simulada.

    Tecnología enfocada en juegos fluidos

    Tecnología enfocada en juegos fluidos

    *Dramatización solo con fines ilustrativos.

    **NVIDIA® G-SYNC® Compatible admite frecuencia de actualización variable en GPU GeForce GTX 10 Series y superiores en Display Port, y GPU GeForce RTX 30 Series y superiores en HDMI 2.1.

    Opciones de conexión serias para jugadores serios

    Opciones de conexión serias para jugadores serios

    Disfruta de colores más suaves y vivos y gráficos de alta resolución gracias a HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4. Ambas conexiones son compatibles con esta pantalla y le permiten experimentar una frecuencia de actualización de hasta 240 Hz.**

    *Imagen simulada.

    **Se requiere una tarjeta gráfica compatible con DisplayPort 1.4 o HDMI 2.1 para lograr una frecuencia de actualización de hasta 240Hz. La tarjeta gráfica se vende por separado.

    Diseñado para ganar

    Piérdete en el juego con un diseño prácticamente sin bordes y ultradelgado que optimiza el espacio dentro de tu estación de batalla. Realice fácilmente ajustes de altura, inclinación y giro en la pantalla para poder ver y jugar exactamente según sus especificaciones.

    Girar

    Girar

    Inclinación 

    Inclinación 

    Altura

    Altura

    Diseño prácticamente sin bordes

    Diseño prácticamente sin bordes

    Gamer-centric Design

    Amplíe su juego

    Amplíe su juego

    DTS® Headphone:X®** proporciona espacialización y localización precisas en juegos para audio 3D a través de auriculares. Admite audio basado en canales, escenas y objetos. Además, un conector para auriculares de 4 polos le permite transportar una señal de auriculares estéreo y una señal de micrófono mono con una conexión a tierra.

    *Imagen simulada.

    **Los auriculares se venden por separado. Para las patentes DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. o sus afiliados. Las marcas comerciales y logotipos de DTS son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y otros países. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

    Qué opina la gente

    Principales ofertas

    ¿Necesitas ayuda?

    Estamos aquí para apoyarte en todo lo que necesites.

    Recibe asistencia

      ¿Necesitas ayuda?

      Estamos aquí para apoyarte en todo lo que necesites.

      Recibe asistencia