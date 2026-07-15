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LG Monitor U4 de 32 pulgadas, Full HD, 120 Hz

LG Monitor U4 de 32 pulgadas, Full HD, 120 Hz

32U401B-B
Vista frontal de LG Monitor U4 de 32 pulgadas, Full HD, 120 Hz 32U401B-B
Vista lateral de un monitor
Vista trasera de un monitor
Monitor LG sobre un escritorio mostrando paneles de datos, destacando su rendimiento versátil y diseño ultradelgado.
Monitor LG muestra una imagen con colores vivos, enfatizando la fidelidad del color con HDR y compatibilidad con sRGB del 99%.
Escena de juego con motocicletas en movimiento, destacando un rendimiento fluido con una frecuencia de actualización de 120Hz.
Ventanas de aplicaciones e interfaz de videollamada mostrando la transición fluida entre tareas y la aplicación LG Switch.
Dos monitores LG comparan Modo Lectura y Flicker Safe ON/OFF, resaltando la reducción de fatiga y mayor confort visual diario.!
Monitor LG con diseño ultradelgado, prácticamente sin bordes y soporte minimalista, que parece flotar sobre el escritorio.
Vista trasera del monitor LG con puertos HDMI, salida de auriculares y entrada CC, ofreciendo conectividad práctica y versátil.
Diagrama de dimensiones del monitor LG mostrando el ancho, alto, profundidad y las medidas de la pantalla de 31,5 pulgadas.
Primer plano del frontal del monitor LG, que muestra su bisel ultrafino y su soporte minimalista.
Vista trasera del monitor LG, donde se aprecian los puertos HDMI, VGA, salida de auriculares y entrada de CC.
Perfil lateral del monitor LG que muestra su panel ultradelgado y su soporte inclinable minimalista.
Vista trasera superior del monitor LG que muestra el perfil delgado del panel y el soporte.
Vista frontal de LG Monitor U4 de 32 pulgadas, Full HD, 120 Hz 32U401B-B
Vista lateral de un monitor
Vista trasera de un monitor
Monitor LG sobre un escritorio mostrando paneles de datos, destacando su rendimiento versátil y diseño ultradelgado.
Monitor LG muestra una imagen con colores vivos, enfatizando la fidelidad del color con HDR y compatibilidad con sRGB del 99%.
Escena de juego con motocicletas en movimiento, destacando un rendimiento fluido con una frecuencia de actualización de 120Hz.
Ventanas de aplicaciones e interfaz de videollamada mostrando la transición fluida entre tareas y la aplicación LG Switch.
Dos monitores LG comparan Modo Lectura y Flicker Safe ON/OFF, resaltando la reducción de fatiga y mayor confort visual diario.!
Monitor LG con diseño ultradelgado, prácticamente sin bordes y soporte minimalista, que parece flotar sobre el escritorio.
Vista trasera del monitor LG con puertos HDMI, salida de auriculares y entrada CC, ofreciendo conectividad práctica y versátil.
Diagrama de dimensiones del monitor LG mostrando el ancho, alto, profundidad y las medidas de la pantalla de 31,5 pulgadas.
Primer plano del frontal del monitor LG, que muestra su bisel ultrafino y su soporte minimalista.
Vista trasera del monitor LG, donde se aprecian los puertos HDMI, VGA, salida de auriculares y entrada de CC.
Perfil lateral del monitor LG que muestra su panel ultradelgado y su soporte inclinable minimalista.
Vista trasera superior del monitor LG que muestra el perfil delgado del panel y el soporte.

Características principales:

  • Pantalla IPS de 31,5” Full HD (1920 x 1080)
  • Cobertura sRGB del 99 % (típica)
  • Imágenes nítidas y fluidas con frecuencia de actualización de 120 Hz
  • Reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms
  • HDR 10
  • Aplicación LG Switch
Más

Excelencia galardonada

Mejor marca de 2026*

Mejor marca de 2026*

Distintivo del premio Digital Trends Readers’ Choice 2025.

Tendencias Digitales 2025

La mejor gama de monitores según la elección de los lectores para gamers y usuarios exigentes de alto rendimiento.

*Marca registrada de Ziff Davis, LLC. Usada bajo licencia.

*Reproducida con autorización. © 2026 Ziff Davis, LLC. Todos los derechos reservados.

Logotipo de LG Monitor.

Logotipo de LG Monitor.

Rendimiento versátil con diseño ultradelgado

Para trabajar, jugar y ver vídeos en streaming, nuestro monitor Full HD de 32" ofrece un rendimiento versátil con un diseño ultradelgado.

Monitor en escritorio con panel empresarial, gráficos y análisis que impulsan la productividad diaria en la oficina.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*El teclado y el ratón no están incluidos en el paquete.

32” FHD con diseño ultra delgado, 120Hz fluido, 1ms MBR, HDR y sRGB 99% para color preciso en pantalla sin bordes.

Diseño prácticamente sin bordes y base delgada.

Diseño ultradelgado. Casi como flotar.

Disfruta de más espacio en pantalla y menos distracciones gracias al bisel ultradelgado, la base delgada y el diseño prácticamente sin bordes en tres lados. La base que simula flotar ofrece una apariencia limpia y ligera, mientras que el diseño prácticamente sin bordes se integra a la perfección en espacios de trabajo minimalistas y mantiene una estética impecable incluso en configuraciones de doble monitor.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Escena gaming con motos futuristas a alta velocidad, destacando 120Hz de fluidez y respuesta suave para una mejor experiencia.

Experiencia de juego fluida con una frecuencia de actualización de 120 Hz.

Ofrece un rendimiento fluido y con gran capacidad de respuesta gracias a una frecuencia de actualización de 120 Hz, lo que proporciona imágenes fluidas y movimientos más nítidos para una experiencia de juego más ágil que te da una ventaja competitiva.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Coches de alta velocidad con desenfoque de movimiento que destacan 1msMBR para imágenes más nítidas y gaming rápido y preciso.

1 ms MBR

Velocidad vertiginosa hacia la victoria

La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms* ayuda a ofrecer una experiencia de juego más fluida al reducir el desenfoque y el efecto fantasma. Las escenas de acción rápida se mantienen nítidas, lo que te permite reaccionar con mayor rapidez.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms reduce la luminancia, y las siguientes funciones no se pueden usar mientras está activada: Sincronización adaptativa / DAS (Sincronización dinámica de acciones).

*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de la reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms.

HDR10 con sRGB 99%

Colores realistas
con precisión cromática avanzada

La compatibilidad con HDR10 y la cobertura sRGB del 99 % garantizan una reproducción precisa del color con un contraste y un nivel de detalle mejorados en las escenas HDR.

Monitor con ilustraciones vibrantes y edición precisa, destacando sRGB 99% y HDR para colores realistas y mayor calidad visual.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*El 99 % de la cobertura sRGB es la típica. La gama de colores puede variar según el modelo.

Sincronización de acciones dinámicas

Gracias a la reducción del retardo de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos cruciales en tiempo real y reaccionar con rapidez.

Estabilizador negro

Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a moverse con rapidez entre las explosiones repentinas.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Aplicación LG Switch

Cambio sin interrupciones para múltiples tareas

Puedes dividir fácilmente la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una videollamada con una tecla de acceso rápido. Además, es compatible con los modos PBP y PIP para una multitarea eficiente con múltiples fuentes de entrada.

Descargar

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real. 

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, búscala en el menú de soporte de LG.com.

Diseñado para brindar comodidad visual diaria.

Modo lectura

Ajusta la temperatura del color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga visual al leer documentos durante periodos prolongados.

Flicker Safe

Minimiza el parpadeo invisible de la pantalla para ayudar a reducir la fatiga visual y proporcionar una experiencia de visualización más cómoda durante un uso prolongado.

Imprimir

Especificaciones clave

  • Pantalla - Tamaño [Pulgada]

    31.5

  • Pantalla - Resolución

    1920 x 1080

  • Pantalla - Tipo de Panel

    VA

  • Pantalla - Ratio de Aspecto

    16:09

  • Pantalla - Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]

    250 cd/m²

  • Pantalla - Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    120Hz

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    5ms (GtG Faster)

  • Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

Todas las especificaciones

INFO

  • Nombre del producto

    Monitor para PC

  • Año

    Y26

POTENCIA

  • Tipo

    Adaptador externo

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Típ)

    32W

  • Consumo de potencia (Estrella energética)

    16W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    Menos de 0.5W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    Menos de 0.3W

  • Salida CC

    32W (19V 1.7A)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    31.5

  • Tamaño [cm]

    80 cm

  • Resolución

    1920 x 1080

  • Tipo de Panel

    VA

  • Ratio de Aspecto

    16:09

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.3637 x 0.3637 mm

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    200 cd/m²

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    250 cd/m²

  • Gama de Color (Mín.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    16.7 millones

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    2800:01:00

  • Ratio de contraste(Típ.)

    3500:01:00

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG Faster)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    120Hz

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(H/V)

  • Color Bit

    8 bits

  • Tratamiento superficial

    Antirreflejo

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    SI

  • Efecto HDR

    SI

  • Protección anti-parpadeo

    SI

  • Modo de lectura

    SI

  • Debilidad de Color

    SI

  • Super Resolution+

    SI

  • Motion Blur Reduction Tech.

    SI

  • VRR

    SI

  • Estabilizador de Negros

    SI

  • Dynamic Action Sync

    SI

  • Cruceta

    SI

  • Auto Input Switch

    SI

  • Ahorro inteligente de energía

    SI

  • Otros (Características)

    VRR, MBR 120Hz

CONECTIVIDAD

  • D-Sub

    SI (1)

  • D-Sub (Max. Resolutión a Hz)

    1920 x 1080 @75Hz

  • HDMI

    SI (1)

  • Salida para Auriculares

    3 polos (solo audio)

ACCESORIO

  • HDMI

    SI

  • Cable de alimentación

    SI (según país)

  • HDMI (Color/Largo)

    Negro / 1.5 m

  • Adaptador

    SI

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100 mm

  • Diseño sin Bordes

    Diseño de 3 lados prácticamente sin bordes

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    713.9 x 512.3 x 256 mm

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    713.9 x 416.1 x 42.7 mm

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    870 x 511 x 122 mm

  • Peso con Peana [kg]

    5.5 kg

  • Peso sin Peana [kg]

    4.4 kg

  • Peso empaquetado [kg]

    7.25 kg

STANDARD

  • CE

    SI

  • KC (for Rep. of Korea)

    SI

  • UL (cUL)

    SI

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