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LG Monitor U4 de 32 pulgadas, Full HD, 120 Hz
Excelencia galardonada
Mejor marca de 2026*
Tendencias Digitales 2025
La mejor gama de monitores según la elección de los lectores para gamers y usuarios exigentes de alto rendimiento.
*Marca registrada de Ziff Davis, LLC. Usada bajo licencia.
*Reproducida con autorización. © 2026 Ziff Davis, LLC. Todos los derechos reservados.
Rendimiento versátil con diseño ultradelgado
Para trabajar, jugar y ver vídeos en streaming, nuestro monitor Full HD de 32" ofrece un rendimiento versátil con un diseño ultradelgado.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado y el ratón no están incluidos en el paquete.
Diseño prácticamente sin bordes y base delgada.
Diseño ultradelgado. Casi como flotar.
Disfruta de más espacio en pantalla y menos distracciones gracias al bisel ultradelgado, la base delgada y el diseño prácticamente sin bordes en tres lados. La base que simula flotar ofrece una apariencia limpia y ligera, mientras que el diseño prácticamente sin bordes se integra a la perfección en espacios de trabajo minimalistas y mantiene una estética impecable incluso en configuraciones de doble monitor.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms reduce la luminancia, y las siguientes funciones no se pueden usar mientras está activada: Sincronización adaptativa / DAS (Sincronización dinámica de acciones).
*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de la reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms.
HDR10 con sRGB 99%
Colores realistas
con precisión cromática avanzada
La compatibilidad con HDR10 y la cobertura sRGB del 99 % garantizan una reproducción precisa del color con un contraste y un nivel de detalle mejorados en las escenas HDR.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El 99 % de la cobertura sRGB es la típica. La gama de colores puede variar según el modelo.
Sincronización de acciones dinámicas
Gracias a la reducción del retardo de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos cruciales en tiempo real y reaccionar con rapidez.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Aplicación LG Switch
Cambio sin interrupciones para múltiples tareas
Puedes dividir fácilmente la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una videollamada con una tecla de acceso rápido. Además, es compatible con los modos PBP y PIP para una multitarea eficiente con múltiples fuentes de entrada.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, búscala en el menú de soporte de LG.com.
Diseñado para brindar comodidad visual diaria.
Modo lectura
Ajusta la temperatura del color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga visual al leer documentos durante periodos prolongados.
Especificaciones clave
Pantalla - Tamaño [Pulgada]
31.5
Pantalla - Resolución
1920 x 1080
Pantalla - Tipo de Panel
VA
Pantalla - Ratio de Aspecto
16:09
Pantalla - Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]
250 cd/m²
Pantalla - Tasa de refresco (Máx)[Hz]
120Hz
Pantalla - Tiempo de respuesta
5ms (GtG Faster)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Todas las especificaciones
INFO
Nombre del producto
Monitor para PC
Año
Y26
POTENCIA
Tipo
Adaptador externo
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
32W
Consumo de potencia (Estrella energética)
16W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
Menos de 0.5W
Consumo de potencia (DC apagado)
Menos de 0.3W
Salida CC
32W (19V 1.7A)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
31.5
Tamaño [cm]
80 cm
Resolución
1920 x 1080
Tipo de Panel
VA
Ratio de Aspecto
16:09
Tamaño del píxel [mm]
0.3637 x 0.3637 mm
Brillo (Mín.)[cd/m²]
200 cd/m²
Brillo (Típ.)[cd/m²]
250 cd/m²
Gama de Color (Mín.)
sRGB 95% (CIE1931)
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profundidad de Color (Número de colores)
16.7 millones
Ratio de Contraste (Mín.)
2800:01:00
Ratio de contraste(Típ.)
3500:01:00
Tiempo de respuesta
5ms (GtG Faster)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
120Hz
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(H/V)
Color Bit
8 bits
Tratamiento superficial
Antirreflejo
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SI
Efecto HDR
SI
Protección anti-parpadeo
SI
Modo de lectura
SI
Debilidad de Color
SI
Super Resolution+
SI
Motion Blur Reduction Tech.
SI
VRR
SI
Estabilizador de Negros
SI
Dynamic Action Sync
SI
Cruceta
SI
Auto Input Switch
SI
Ahorro inteligente de energía
SI
Otros (Características)
VRR, MBR 120Hz
CONECTIVIDAD
D-Sub
SI (1)
D-Sub (Max. Resolutión a Hz)
1920 x 1080 @75Hz
HDMI
SI (1)
Salida para Auriculares
3 polos (solo audio)
ACCESORIO
HDMI
SI
Cable de alimentación
SI (según país)
HDMI (Color/Largo)
Negro / 1.5 m
Adaptador
SI
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
Diseño sin Bordes
Diseño de 3 lados prácticamente sin bordes
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
713.9 x 512.3 x 256 mm
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
713.9 x 416.1 x 42.7 mm
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
870 x 511 x 122 mm
Peso con Peana [kg]
5.5 kg
Peso sin Peana [kg]
4.4 kg
Peso empaquetado [kg]
7.25 kg
STANDARD
CE
SI
KC (for Rep. of Korea)
SI
UL (cUL)
SI
Qué opina la gente
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