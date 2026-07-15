LG Monitor U4 de 32 pulgadas, Full HD, 120 Hz

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms reduce la luminancia, y las siguientes funciones no se pueden usar mientras está activada: Sincronización adaptativa / DAS (Sincronización dinámica de acciones).

*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de la reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms.