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Vista frontal de
Vista lateral
Vista Trasera
Vista frontal de un monitor de juegos mostrado en un entorno futurista con estilo neón.
Escena de batalla futurista mostrada en un monitor de juegos, con colores vivos y una gama de colores sRGB del 99%, IPS y certificación HDR.
Escena de carreras de motocicletas mostrada en un monitor de juegos, ilustrando una frecuencia de actualización de 200Hz para un movimiento de juego fluido.
Imagen comparativa que muestra transiciones rápidas en pantalla habilitadas por un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), ofreciendo imágenes de juego más fluidas y receptivas en un monitor para juegos.
Escena de carreras de Assetto Corsa Competizione mostrada en un monitor de juegos, con soporte de sincronización adaptable con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium para un juego fluido sin desgarros.
Esta imagen muestra un monitor de juegos UltraGear™ en un escritorio mostrando una escena de juego, con íconos que indican diseño sin bordes en 3 lados, ajuste de altura, soporte de inclinación y compatibilidad con montaje en pared.
Imagen de descripción general de las funciones que muestra la interfaz de un monitor para juegos con ajuste de pantalla en Modo Dual, División de Pantalla Inteligente para diseños multitarea, lanzamiento de videollamadas con un clic y un Asistente de Imagen Personalizado para configuraciones de pantalla personalizadas.
Vista trasera de un monitor de juegos que muestra sus puertos de conectividad, incluidos dos puertos HDMI™ 2.0, un puerto DisplayPort 1.4 con soporte DSC y salida H/P de 3 polos.
Front and side views of a gaming monitor illustrating its overall dimensions and profile design.
Vistas frontal y lateral de un monitor de juegos que ilustran sus dimensiones generales y el diseño de su perfil.
Vista superior
Vista frontal del soporte y la base del monitor
Vista frontal de
Vista lateral
Vista Trasera
Vista frontal de un monitor de juegos mostrado en un entorno futurista con estilo neón.
Escena de batalla futurista mostrada en un monitor de juegos, con colores vivos y una gama de colores sRGB del 99%, IPS y certificación HDR.
Escena de carreras de motocicletas mostrada en un monitor de juegos, ilustrando una frecuencia de actualización de 200Hz para un movimiento de juego fluido.
Imagen comparativa que muestra transiciones rápidas en pantalla habilitadas por un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), ofreciendo imágenes de juego más fluidas y receptivas en un monitor para juegos.
Escena de carreras de Assetto Corsa Competizione mostrada en un monitor de juegos, con soporte de sincronización adaptable con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium para un juego fluido sin desgarros.
Esta imagen muestra un monitor de juegos UltraGear™ en un escritorio mostrando una escena de juego, con íconos que indican diseño sin bordes en 3 lados, ajuste de altura, soporte de inclinación y compatibilidad con montaje en pared.
Imagen de descripción general de las funciones que muestra la interfaz de un monitor para juegos con ajuste de pantalla en Modo Dual, División de Pantalla Inteligente para diseños multitarea, lanzamiento de videollamadas con un clic y un Asistente de Imagen Personalizado para configuraciones de pantalla personalizadas.
Vista trasera de un monitor de juegos que muestra sus puertos de conectividad, incluidos dos puertos HDMI™ 2.0, un puerto DisplayPort 1.4 con soporte DSC y salida H/P de 3 polos.
Front and side views of a gaming monitor illustrating its overall dimensions and profile design.
Vistas frontal y lateral de un monitor de juegos que ilustran sus dimensiones generales y el diseño de su perfil.
Vista superior
Vista frontal del soporte y la base del monitor

Características principales:

    Logo UltraGear™ G5 en una habitación futurista iluminada con neón.

    Logo UltraGear™ G5 en una habitación futurista iluminada con neón.

    Monitor Gaming de 27 Pulgadas,FHD, 200Hz

    Imagen frontal del monitor gaming UltraGear™ 25G523B en una habitación futurista iluminada con neón.

    Imagen frontal del monitor gaming UltraGear™ 25G523B en una habitación futurista iluminada con neón.

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

    Esta imagen presenta las características clave de un monitor gaming LG, incluyendo una tasa de refresco de 200Hz para un movimiento fluido, pantalla IPS con HDR y 99% de color sRGB para imágenes vívidas, juego fluido con soporte para NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium, tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) para juegos rápidos y un diseño prácticamente sin bordes para una configuración inmersiva.

    Esta imagen presenta las características clave de un monitor gaming LG, incluyendo una tasa de refresco de 200Hz para un movimiento fluido, pantalla IPS con HDR y 99% de color sRGB para imágenes vívidas, juego fluido con soporte para NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium, tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) para juegos rápidos y un diseño prácticamente sin bordes para una configuración inmersiva.

    Velocidad ColorUsabilidad

    Movimiento de juego fluido con tasa de refresco de 200 Hz.

    Con 200 Hz de refresco para imágenes ultra fluidas y cristalinas, reduciendo el motion blur.

    Vive una experiencia de juego más inmersiva en cada frame.

    Escena de carrera de motocicletas que ilustra la frecuencia de actualización de 200 Hz del UltraGear™ 25G523B para un movimiento de juego fluido y cristalino.

    Escena de carrera de motocicletas que ilustra la frecuencia de actualización de 200 Hz del UltraGear™ 25G523B para un movimiento de juego fluido y cristalino.

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

    1 ms (GtG). Respuesta rápida para jugar

    El tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) reduce el reverse ghosting para lograr transiciones más nítidas y un gameplay más fluido y preciso.

    Imagen de comparación que muestra una reducción del desenfoque de movimiento en el UltraGear™ 25G523B con un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) para visuales de juego más fluidas.

    Imagen de comparación que muestra una reducción del desenfoque de movimiento en el UltraGear™ 25G523B con un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) para visuales de juego más fluidas.

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

    Fluidez que te mantiene inmerso

    Minimiza el tearing y el lag con la compatibilidad NVIDIA® G‑SYNC® y la tecnología AMD FreeSync™ Premium. Disfruta una reducción significativa del desgarro de pantalla y el stuttering, con imágenes fluidas, menos desenfoque de movimiento y ghosting.

    Escena de carrera mostrada en el monitor UltraGear™ 25G523B comparando los modos Desactivado y Activado, ilustrando un movimiento más fluido y una reducción del desgarro con soporte para NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium.

    Escena de carrera mostrada en el monitor UltraGear™ 25G523B comparando los modos Desactivado y Activado, ilustrando un movimiento más fluido y una reducción del desgarro con soporte para NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium.

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

    *El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.

    *Se admite la compatibilidad con NVIDIA® G-SYNC® solo a través de DisplayPort.

    *Pueden ocurrir errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

    Vive el combate real con colores intensos.

    Nuestro monitor ofrece una cobertura sRGB del 99%, proporcionando un amplio espectro de color que permite una reproducción de alta fidelidad gracias a su pantalla IPS, para una experiencia de juego inmersiva. De este modo, los gamers pueden vivir campos de batalla intensos tal como fueron concebidos por los desarrolladores del juego.

    Logo de Pantalla IPS

    Pantalla LG IPS™ muestra una precisión de color excelente con un amplio ángulo de visión.

    Logo de HDR 10.

    HDR 10 (alto rango dinámico) admite niveles específicos de color y brillo.

    Logo de sRGB 99%.

    Su cobertura sRGB del 99% lo convierte en una excelente opción para una reproducción de color precisa.

    Escena de batalla espacial futurista en el monitor UltraGear™, mostrando colores vivos y un contraste rico con explosiones brillantes, planetas luminosos y naves espaciales detalladas contra un fondo cósmico colorido.

    Escena de batalla espacial futurista en el monitor UltraGear™, mostrando colores vivos y un contraste rico con explosiones brillantes, planetas luminosos y naves espaciales detalladas contra un fondo cósmico colorido.

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

    Control inteligente y cambio sin interrupciones con LG Switch.

    Con la app LG Switch, optimizar tu monitor tanto para gaming como para el uso diario es muy sencillo. Gestiona tus ajustes sin esfuerzo: ajusta la calidad de imagen y el brillo según tus preferencias y aplica los cambios al instante mediante una tecla rápida. Además, la app te permite dividir la pantalla en 11 diseños y abrir tu plataforma de videollamadas con un solo clic, aportando aún más comodidad a tu configuración.

    Descarga

    Este video muestra cómo configurar su monitor con la aplicación LG Switch.

    *Este video es solo con fines ilustrativos y puede no reflejar las especificaciones reales del producto.

    *El interruptor LG requiere la descarga de software y manual desde LG.com para su uso adecuado.

    Dynamic Action Sync

    Reducing input lag with Dynamic Action Sync, gamers can catch critical moments in real-time and respond quickly.

    Black Stabilizer

    Black Stabilizer mejora la visibilidad en escenas oscuras, revelando detalles ocultos y aumentando la claridad para una navegación más fluida en entornos con sombras o cambios repentinos de iluminación.

    Crosshair

    Punto de mira centrado para una mayor precisión en cada disparo.

    Contador de FPS

    El FPS Counter te permite ver qué tan bien se está cargando todo. Ya sea que estés editando, jugando o viendo una película, cada frame cuenta, y con el FPS Counter tendrás datos en tiempo real.

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

    Diseño prácticamente sin bordes, con una experiencia visual superior.

    Experience our space-efficient design featuring an adjustable tilt base. A clutter-free slim stand is designed to minimize desk space usage and eliminate dead space efficiently, while adding a sleeker, more refined look to your setup.

    Icono de diseño sin bordes.

    Diseño prácticamente sin bordes en 3 lados

    Icono de inclinación

    Inclinación 

    Icono de montaje en pared 100x100.

    Montaje en parted 

    Esta imagen muestra un monitor de juegos UltraGear™ en un escritorio, mostrando una escena de juego, con detalles ampliados que enfatizan el diseño de pantalla sin bordes y un soporte elegante que parece flotar.

    Esta imagen muestra un monitor de juegos UltraGear™ en un escritorio, mostrando una escena de juego, con detalles ampliados que enfatizan el diseño de pantalla sin bordes y un soporte elegante que parece flotar.

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

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