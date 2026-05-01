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*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Movimiento de juego fluido con tasa de refresco de 200 Hz.
Con 200 Hz de refresco para imágenes ultra fluidas y cristalinas, reduciendo el motion blur.
Vive una experiencia de juego más inmersiva en cada frame.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
1 ms (GtG). Respuesta rápida para jugar
El tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) reduce el reverse ghosting para lograr transiciones más nítidas y un gameplay más fluido y preciso.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Fluidez que te mantiene inmerso
Minimiza el tearing y el lag con la compatibilidad NVIDIA® G‑SYNC® y la tecnología AMD FreeSync™ Premium. Disfruta una reducción significativa del desgarro de pantalla y el stuttering, con imágenes fluidas, menos desenfoque de movimiento y ghosting.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.
*Se admite la compatibilidad con NVIDIA® G-SYNC® solo a través de DisplayPort.
*Pueden ocurrir errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Vive el combate real con colores intensos.
Nuestro monitor ofrece una cobertura sRGB del 99%, proporcionando un amplio espectro de color que permite una reproducción de alta fidelidad gracias a su pantalla IPS, para una experiencia de juego inmersiva. De este modo, los gamers pueden vivir campos de batalla intensos tal como fueron concebidos por los desarrolladores del juego.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Control inteligente y cambio sin interrupciones con LG Switch.
Con la app LG Switch, optimizar tu monitor tanto para gaming como para el uso diario es muy sencillo. Gestiona tus ajustes sin esfuerzo: ajusta la calidad de imagen y el brillo según tus preferencias y aplica los cambios al instante mediante una tecla rápida. Además, la app te permite dividir la pantalla en 11 diseños y abrir tu plataforma de videollamadas con un solo clic, aportando aún más comodidad a tu configuración.
*Este video es solo con fines ilustrativos y puede no reflejar las especificaciones reales del producto.
*El interruptor LG requiere la descarga de software y manual desde LG.com para su uso adecuado.
Dynamic Action Sync
Reducing input lag with Dynamic Action Sync, gamers can catch critical moments in real-time and respond quickly.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Diseño prácticamente sin bordes, con una experiencia visual superior.
Experience our space-efficient design featuring an adjustable tilt base. A clutter-free slim stand is designed to minimize desk space usage and eliminate dead space efficiently, while adding a sleeker, more refined look to your setup.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.