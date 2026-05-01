*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.

*Se admite la compatibilidad con NVIDIA® G-SYNC® solo a través de DisplayPort.

*Pueden ocurrir errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.