Características principales:

    Imagen frontal del monitor gamer LG UltraGear™ 27G610A.

    Imagen frontal del monitor gamer LG UltraGear™ 27G610A.

    Monitor Gaming IPS de 27 pulgadas QHD de 200 Hz

    Vista frontal del monitor sobre base hexagonal en un pasillo futurista; pantalla con remolinos vivos en púrpura y rojo.

    Vista frontal del monitor sobre base hexagonal en un pasillo futurista; pantalla con remolinos vivos en púrpura y rojo.

    *Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

    Collage con 5 specs clave: 27” QHD, sRGB 99% + HDR400, 200Hz, 1ms (GtG) y HDMI 2.0.

    Collage con 5 specs clave: 27” QHD, sRGB 99% + HDR400, 200Hz, 1ms (GtG) y HDMI 2.0.

    La palabra "DISPLAY" en letras degradadas sobre fondo oscuro.

    Claridad que te da el control

    Con su pantalla QHD de 27” (2560x1440), esté UltraGear ofrece imágenes nítidas y detalladas. La alta densidad de píxeles asegura precisión visual para que detectes cada movimiento y tomes decisiones con ventaja en el juego.

    Primer plano del monitor mostrando batalla sci-fi; texto sobre resolución 16:9 QHD 2560x1440.

    *Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

    Sumérgete en colores reales, conquista la partida

    Con cobertura sRGB del 99% (Típ.) y soporte VESA DisplayHDR™ 400, los colores son fieles y vibrantes. Esto brinda una experiencia más realista en cada partida, como si estuvieras dentro del campo de batalla.

    Guerreros futuristas luchando con armas de energía en ciudad iluminada con neón.

    *Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

    *Las funciones anteriores pueden variar en función de las condiciones de uso reales del usuario.

    La palabra "DISPLAY" en letras degradadas sobre fondo oscuro.
    Vista lateral del monitor con personaje arquero en pantalla.

    Movimientos fluidos en cada frame

    La frecuencia de actualización de 200Hz brinda imágenes cristalinas y sin interrupciones, reduciendo el desenfoque de movimiento. Cada cuadro se vive con intensidad para una inmersión total.

    *Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

    Velocidad que te impulsa a la victoria

    Con un tiempo de respuesta de 1ms (GtG), se eliminan efectos de ghosting, asegurando precisión y rapidez. Así, reaccionas antes que tus rivales y disfrutas de un rendimiento de otro nivel.

    *Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

    *Seleccione «Modo más rápido» para obtener un «tiempo de respuesta de 1 ms». (Ajuste de juego → Tiempo de respuesta → Modo más rápido).

    La palabra "TECHNOLOGY" en letras degradadas sobre fondo oscuro.

    Tecnología certificada para fluidez total

    Gracias a AMD FreeSync™ Premium, tendrás imágenes sin cortes ni stuttering, con baja latencia y máxima suavidad. Ideal para quienes buscan precisión y consistencia en cada jugada.

    Comparación de sincronización: izquierda con tearing y stutter, derecha fluida con FreeSync™ y G-SYNC®.

    Logo de AMD FreeSync™ Premium en fondo beige.

    *Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

    *El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.

    *Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

    Dynamic Action Sync

    Minimiza el input lag y detecta en tiempo real cada momento crítico. Responde más rápido y con ventaja estratégica.

    Black Stabilizer

    Haz visibles a los enemigos escondidos en la oscuridad y mantén el control en escenas con explosiones intensas.

    Crosshair

    Con el punto de mira fijo al centro de la pantalla, mejora tu puntería y precisión en juegos FPS.

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

    Compacto y elegante.

    Diseño sin bordes y base ajustable en altura, giro e inclinación. Su soporte en L optimiza espacio y crea un setup limpio, pensado para máxima comodidad y eficiencia.

    Ícono de ajuste giratorio (swivel).

    Giratorio

    -30° ~ 30°

    Ícono de ajuste de inclinación (tilt).

    Inclinación

    -5° ~ 20°

    '-5° ~ 20°
    Ícono de ajuste de altura.

    Altura

    110mm

    Ícono de pivote.

    Pivoteable

    'Clockwise

    Vista frontal y trasera del monitor mostrando escena futurista de carreras.
    Ícono HDMI.

    HDMI™ 2.1 x2

    Ícono DisplayPort.

    DisplayPort 1.4 x1 

    con DSC    

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

