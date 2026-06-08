UltraGear evo GX8 de 32”, el primer monitor gaming 4K OLED del mundo con escalado por IA

*Basado en las especificaciones publicadas de monitores para juegos hasta diciembre de 2025, el LG 32GX870B es el primer monitor para juegos OLED 4K de 32 pulgadas que admite la tecnología de AI Upscaling.

**Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia de uso real.