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UltraGear evo GX8 de 32”, el primer monitor gaming 4K OLED del mundo con escalado por IA

UltraGear evo GX8 de 32”, el primer monitor gaming 4K OLED del mundo con escalado por IA

32GX870B-B
Vista frontal de UltraGear evo GX8 de 32”, el primer monitor gaming 4K OLED del mundo con escalado por IA 32GX870B-B
LG UltraGear evo GX8 de 32”, el primer monitor gaming 4K OLED del mundo con escalado por IA, 32GX870B-B
LG UltraGear evo GX8 de 32”, el primer monitor gaming 4K OLED del mundo con escalado por IA, 32GX870B-B
LG UltraGear evo GX8 de 32”, el primer monitor gaming 4K OLED del mundo con escalado por IA, 32GX870B-B
LG UltraGear evo GX8 de 32”, el primer monitor gaming 4K OLED del mundo con escalado por IA, 32GX870B-B
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Características principales:

  • Pantalla OLED de 32 pulgadas, 4K (3840x2160), 140 PPI
  • OLED en tándem de 5.ª generación, brillo de 1500 nits (máximo)
  • VESADisplayHDR™ True Black 500 con DCI-P3 99,5 % (Tip.)
  • Modo Dual (4K 240Hz ↔ FHD 480Hz), tiempo de respuesta 0,03ms (GtG)
  • DP 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD90W), HDMI 2.2
  • Optimizacuón con AI Sound Y AI Scene
Más

Excelencia Galardonada

Logo del premio CES 2026 Honoree award en blanco

CES Innovation Awards - 2026 Honoree

En gaming y eSports

Logo del premio en CES 2026- Honoree award en blanco

CES Innovation Awards - 2026 Honoree

Imágenes

*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos enviados a los jueces. CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de ninguna afirmación realizada y no probó el artículo al que se otorgó el premio.

Logotipo UltraGear™ evo AI en una habitación futurista iluminada con neón.

Logotipo UltraGear™ evo AI en una habitación futurista iluminada con neón.

El primer monitor gaming del mundo con IA que escala a 4K OLED a 240 Hz

UltraGear evo OLED GX8 de 32 pulgadas, el primer monitor de juegos OLED 4K de 32 pulgadas con AI Upscaling a 240Hz del mundo (32GX870B)

UltraGear evo OLED GX8 de 32 pulgadas, el primer monitor de juegos OLED 4K de 32 pulgadas con AI Upscaling a 240Hz del mundo (32GX870B)

*Basado en las especificaciones publicadas de monitores para juegos hasta diciembre de 2025, el LG 32GX870B es el primer monitor para juegos OLED 4K de 32 pulgadas que admite la tecnología de AI Upscaling. 

**Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Monitor gaming UltraGear OLED en tándem de 32 pulgadas 4K (32GX870B) con escalado AI, Perfect Black, 140 PPI, 480Hz en FHD, HDR 500.

Monitor gaming UltraGear OLED en tándem de 32 pulgadas 4K (32GX870B) con escalado AI, Perfect Black, 140 PPI, 480Hz en FHD, HDR 500.

*32GX870B ofrece un brillo máximo de 1500 nits, medido bajo condiciones de prueba internas. El brillo real puede variar según el entorno de uso.

**32GX870B admite Modo Dual con frecuencias de actualización de 240Hz en 4K UHD y 480Hz en FHD.

Descubre un nuevo nivel de inmersión con la pantalla 5K2K (5120×2160) de 39 pulgadas. Diseñada en formato UltraWide 21:9 con una curvatura 1500R, ofrece aproximadamente un 33 % más de píxeles que una pantalla 4K de 32 pulgadas, envolviendo suavemente tu campo de visión para una experiencia más inmersiva.

La alta densidad de la resolución 5K2K brinda detalles nítidos y mayor profundidad visual, manteniendo cada escena enfocada, clara y altamente envolvente en una amplia variedad de juegos.

Cambio de pantalla de FHD a resolución 4K ultra alta, destacando el aumento de detalle e inmersión en el juego

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

4K mejorado con inteligencia artificial.
Juega en 4K sin cambiar tu GPU*

UltraGear evo™’s built-in processor powers 4K AI Upscaling, intelligently enhancing content to 4K resolution from any device. Without additional GPU or hardware upgrades, it intelligently upscales content to deliver sharper detail and improved resolution.*

Monitor gaming UltraGear (32GX870B) con escalado AI en el dispositivo a 4K, mejorando el contenido sin necesidad de actualizar la GPU

with AI Upscaling

Monitor gaming UltraGear (32GX870B) con escalado AI en el dispositivo a 4K, mejorando el contenido sin necesidad de actualizar la GPU

without AI Upscaling

*El rendimiento de la ampliación puede variar según la calidad de la fuente de entrada. No se requiere actualización de GPU para la funcionalidad de ampliación por IA. Se requiere un dispositivo externo compatible (PC/GPU/consola) para el funcionamiento del juego.

**Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de la función, y pueden diferir de la experiencia de uso real

OLED Tandem de 4ª generación.
Brillo ultraalto de hasta 1500 nits.*

Impulsado por OLED Tandem de 4ª generación, el LG 32GX870B eleva la experiencia visual con hasta 1500 nits de brillo máximo, ofreciendo mayor claridad, precisión y realismo en cada escena, incluso en espacios luminosos.

Monitor gaming UltraGear (32GX870B) mostrando un juego nítido con un brillo máximo de 1,500 nits y OLED en tándem de 4.ª generación

Monitor gaming UltraGear (32GX870B) mostrando un juego nítido con un brillo máximo de 1,500 nits y OLED en tándem de 4.ª generación

*32GX870B ofrece un brillo máximo de 1500 nits, medido bajo condiciones de prueba internas (@HDR, 1.5% APL). El brillo real puede variar según el entorno de uso.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Triple calidad visual perfecta, verificada por UL,
incluso en ambientes luminosos

Perfect Black

Perfect Black, verificado por UL, ofrece negros perfectos que realzan el contraste y el brillo percibido, manteniendo una calidad de imagen superior tanto en ambientes iluminados como oscuros.

Color perfecto y fidelidad de color al 100%

Color perfecto y 100 % de fidelidad de color asegura imágenes precisas y realistas, manteniendo la claridad y el color correcto tanto en escenas oscuras como en ambientes muy iluminados.

Reproducción perfecta

Reproducción perfecta certificada por UL, los juegos se ven exactamente como deben ser, con colores precisos, brillo equilibrado y todo el detalle visible, incluso en escenas oscuras o entornos muy iluminados.

Certificación UL para Perfect Black, Color Perfecto y Reproducción Perfecta en el monitor de juegos UltraGear OLED (32GX870B)

Certificación UL para Perfect Black, Color Perfecto y Reproducción Perfecta en el monitor de juegos UltraGear OLED (32GX870B)

El monitor gaming UltraGear (32GX870B) ofrece niveles de negro perfectos y colores perfectos con la tecnología OLED en tándem de 4.ª generación.

El monitor gaming UltraGear (32GX870B) ofrece niveles de negro perfectos y colores perfectos con la tecnología OLED en tándem de 4.ª generación.

*Entre los monitores gaming OLED. Las imágenes se simulan solo con fines ilustrativos. 

**Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Destellos más brillantes ydetalles claros incluso en escenas oscuras

Disfruta mayor profundidad y realismo con VESA DisplayHDR™ True Black 500, que optimiza el contraste para destacar luces brillantes y detalles precisos en sombras. Los efectos visuales se ven más intensos y definidos, mientras que las escenas oscuras mantienen textura y claridad. Gracias al 99,5 % (típ.) del espacio de color DCI‑P3, los colores se reproducen de forma fiel y realista.

*Las imágenes se simulan para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Claridad de 140 PPI para jugar y trabajar con máximo detalle

Gracias a su densidad de 140 PPI, el monitor brinda mayor precisión tanto para gaming como para productividad. Los textos, menús y elementos de la interfaz se muestran más claros y definidos durante el juego, facilitando la lectura de HUDs y la información en pantalla. Además, ofrece una mejor claridad para tareas como edición de documentos, navegación web y programación.

Precisión de alta densidad de píxeles para gaming

Alta claridad de píxeles para productividad

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Menos fatiga visual
con tecnología de confort ocular verificada por UL

Las avanzadas tecnologías de confort visual de LG UltraGear, verificadas por UL, reducen reflejos molestos y están diseñadas para priorizar la comodidad visual, ofreciendo un rendimiento gaming nítido y consistente. Gracias a las verificaciones UL en áreas clave—reducción del parpadeo de pantalla, minimización del deslumbramiento y limitación de la exposición a luz azul perjudicial—estas tecnologías favorecen el confort visual y contribuyen a una experiencia de juego más fluida, tanto en ambientes muy iluminados como en espacios con luz LED.

El monitor gaming UltraGear OLED (32GX870B) mejora la comodidad visual con antirreflejo certificado por UL y baja reflectancia

El monitor gaming UltraGear OLED (32GX870B) mejora la comodidad visual con antirreflejo certificado por UL y baja reflectancia

*Todas las imágenes mostradas son simuladas solo con fines ilustrativos. 

*LG OLED Tándem de 4.ª generación ha sido verificado como libre de parpadeo, sin deslumbramiento incómodo, con luz azul baja y Eyesafe 3.0 (CPF60, RPF40) por UL. 

*Número de certificado: Pantalla libre de parpadeo (OLED) - A196009, Sin deslumbramiento incómodo - V563481 (condiciones de UGR menores a 22), Solución de hardware de luz azul baja Platino - V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741 

*La característica mencionada puede variar dependiendo del entorno de cómputo o las condiciones del usuario.

Dual‑Mode adapta la tasa de refresco a cada experiencia

Con Dual‑Mode certificado por VESA, adapta sin esfuerzo la tasa de refresco al tipo de juego. Disfruta 240 Hz en 4K UHD para títulos AAA como RPG y aventura, o cambia a 480 Hz en FHD para juegos rápidos como FPS y carreras.

Monitor gaming LG UltraGear (32GX870B) con Modo Dual, que soporta 240Hz en 4K UHD y 480Hz en FHD para juegos desde RPG hasta FPS

Monitor gaming LG UltraGear (32GX870B) con Modo Dual, que soporta 240Hz en 4K UHD y 480Hz en FHD para juegos desde RPG hasta FPS

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

0.03 ms (GtG).
Reacción instantánea para gaming competitivo.

Gracias a sus 0.03 ms (GtG), este monitor minimiza el ghosting, logrando movimientos más claros y una respuesta inmediata para un gameplay competitivo.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Fluidez en cada movimiento para una mayor inmersión

Minimiza cortes y retrasos con la compatibilidad NVIDIA® G‑SYNC® y la tecnología AMD FreeSync™ Premium Pro. Disfruta una reducción significativa del screen tearing y el stuttering para imágenes más fluidas, con menor desenfoque de movimiento y ghosting.

El monitor gamimg UltraGear (32GX870B) ofrece un juego de carreras fluido y sin desgarros con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium Pro

El monitor gamimg UltraGear (32GX870B) ofrece un juego de carreras fluido y sin desgarros con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium Pro

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Conectividad de última generación para tu setup gaming de alto nivel

LG UltraGear evo AI 32GX870B cuenta con conectividad de última generación—DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Tipo‑C con hasta 90 W de carga y HDMI 2.1—para integrarse sin esfuerzo a tu estación gaming. DisplayPort 2.1 garantiza el ancho de banda ideal para juegos en alta resolución y altas tasas de refresco, mientras que USB‑C simplifica video, datos y carga en un solo cable. HDMI 2.1 ofrece compatibilidad estable con consolas y más dispositivos.

Monitor para juegos UltraGear (32GX870B) conectado a una PC, portátil y consola a través de DisplayPort 2.1, USB Tipo-C y HDMI 2.1

Monitor para juegos UltraGear (32GX870B) conectado a una PC, portátil y consola a través de DisplayPort 2.1, USB Tipo-C y HDMI 2.1

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

AI Sound para un gameplay más claro e inmersivo

AI Sound separa de forma inteligente los distintos elementos de audio—voces, efectos y sonidos de fondo—y se adapta al gameplay para ofrecer un audio más controlado e inmersivo, creando una experiencia de sonido virtual de 7.1.2 canales. A través de los parlantes estéreo integrados de 7 W × 2 o audífonos, las voces se mantienen claras incluso en enfrentamientos intensos, mientras que señales clave como pasos que se acercan siguen siendo fáciles de detectar durante el juego..

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

AI Scene Optimization para una configuración de pantalla ideal

AI Scene Optimization reconoce lo que aparece en pantalla y ajusta automáticamente parámetros clave de imagen como la temperatura de color, la mejora de color y la nitidez, adaptándolos a cada tipo de contenido, incluyendo los modos Oficina, Animación, Cine, Juego y Deportes.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Protección inteligente para tu pantalla con OLED Care

OLED Care cuenta con funciones inteligentes que ayudan a reducir el riesgo de retención de imagen y burn‑in, especialmente cuando se visualizan imágenes estáticas de alto contraste por periodos prolongados.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Garantía de 2 años para el monitor de juegos UltraGear OLED (32GX870B)

Garantia de 2 Años

2 años a partir de la fecha de compra minorista original y solo las piezas internas y funcionales, incluyendo el panel de pantalla OLED.

*Basado en el precio de compra independiente de la garantía disponible en LG.com.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

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