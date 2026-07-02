We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG 34" gaming curvo Smart UltraGear™ OLED WQHD, 240Hz, webOS, 0.03ms (GtG)
Monitor LG 34" gaming curvo Smart UltraGear™ OLED WQHD, 240Hz, webOS, 0.03ms (GtG)
34GX90SB-W
()
Características principales:
- Monitor OLED de 34 pulgadas WQHD (3440x1440)
- Taza de Refresco 240Hz / Tiempo de respuesta 0.03ms (GtG)
- webOS
- AI Picture Pro / AI Sound Pro / LG Shield
- Compatible con NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium Pro / VESA Certified AdaptiveSync
- Diseño de base hexagonal con soporte en L que ahorra espacio
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Gaming y entretenimiento,
todo en uno con webOS
Descubre un nuevo nivel de entretenimiento con el monitor gaming inteligente con webOS e inteligencia artificial. Disfruta de streaming fácil¹ durante tus descansos, con LG Channels gratuitos y diversas plataformas disponibles. También puedes acceder a cloud gaming¹ sin PC ni consola, controlando todo de manera sencilla con el control remoto².
1) Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de streaming o juegos en la nube relacionados. Pueden requerirse suscripciones o pagos separados, y no están incluidos (se compran por separado).
2) El control remoto está incluido en el paquete.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real.
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
*Se aplica solo al contenido producido en formato 21:9. Para contenido en streaming, pueden aplicarse restricciones de la plataforma.
Procesador Alpha 8 AI Gen3
Procesamiento de alto rendimiento diseñado para motores avanzados de IA
El procesador de IA alpha 8 Gen3 de última generación optimiza automáticamente el rendimiento de imagen y audio, lo que garantiza una claridad y estabilidad constantes en diversos contenidos y entornos de trabajo.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS26 o posterior.
AI Picture Pro: cada detalle llevado al máximo
Disfruta de imágenes optimizadas sin perder calidad. Gracias a AI Super Upscaling, el monitor analiza cada escena y mejora los objetos de forma inteligente, mientras Dynamic Tone Mapping Pro ajusta el brillo y los detalles para una imagen más equilibrada. Con AI Picture Pro, obtendrás una experiencia visual más nítida e inmersiva en webOS.
AI Sound Pro: sonido optimizado para una experiencia superior
Disfruta de un audio envolvente con AI Surround Sound y sonido virtual 11.1.2 canales. Gracias a AI Object Remastering, el monitor separa y mejora voces, música y efectos para ofrecer mayor nitidez y profundidad. Con webOS, AI Sound Pro equilibra automáticamente el sonido para una experiencia más clara e inmersiva.
*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.
*La calidad de imagen del contenido escalado variará según la resolución de origen.
*AI Super Upscaling y Dynamic Tone Mapping Pro se aplican a monitores de juegos inteligentes equipados con el procesador α8.
*Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS26 o versiones posteriores.
*La disponibilidad de funciones, características y el momento de la aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basadas en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, mediante USB-C o HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta LG.
*La certificación LG Shield puede variar según el modelo.
*Los premios CES Innovation Awards se basan en materiales descriptivos enviados a los jueces. CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de ninguna declaración realizada y no probó el artículo al que se otorgó el premio.
*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en red, incluyendo aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, vía HDMI). Crear una cuenta de LG no tiene costo.
El Portal Gaming está abierto
Disfruta de una plataforma diseñada para gamers que te ofrece una experiencia a tu medida. Navega fácilmente con controles o control remoto, personaliza tu experiencia de juego y sigue tus rankings y puntos en tiempo real.
Accede a una amplia biblioteca de juegos, desde títulos AAA hasta opciones casuales, con soporte de servicios como GeForce NOW, Amazon Luna y próximamente Xbox Cloud. Además, juega directamente desde webOS sin necesidad de consolas adicionales.
*El soporte para el Portal de Juegos puede variar según el país.
*El soporte para los servicios de juegos en la nube y los juegos dentro del Portal de Juegos puede variar según el país.
*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un control.
*Se necesita una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluyendo aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, vía USB-C o HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta LG.
34” UltraWide WQHD para una experiencia de juego envolvente
Sumérgete en un amplio campo de visión con una pantalla OLED curva de 34 pulgadas WQHD (3440 × 1440). Con una altura vertical similar a la de una pantalla 16:9 (2560 × 1440), el formato ultra ancho 21:9 ofrece un 34 % más de espacio de trabajo, brindando una experiencia visual más inmersiva y un mayor nivel de interacción en una amplia variedad de juegos.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.*
OLED brillante con MLA+
El innovador panel OLED incorpora la tecnología Micro Lens Array+ (MLA+), que mejora el brillo (hasta 1300 nits, pico) y el rendimiento al optimizar la eficiencia de la luz y reducir su pérdida. Esto se traduce en imágenes más brillantes y vibrantes, con hasta un 37,5 % más de brillo (SDR) en comparación con modelos anteriores con MLA
*Entre los monitores de juegos LG OLED con MLA+. El brillo SDR es un 37,5% más alto que nuestros modelos anteriores (27GR95QE, 45GR95QE) según las especificaciones publicadas.
**El 34GX90SB ofrece un brillo máximo de 1300 nits, medido bajo condiciones de prueba internas. El brillo real puede variar según el entorno de uso.
***Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Curvatura ideal 800R
para un gaming inmersivo
Sumérgete en la curvatura 800R para disfrutar de un campo de visión (FOV) uniforme en un escritorio diseñado para adaptarse a la visión natural, ubicándote en el centro de la curvatura. Con un ángulo de visión constante de 90° en toda la pantalla, ofrece gráficos vívidos y sin distorsión mientras exploras el universo gaming.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La experiencia de visualización puede variar según la distancia a la pantalla y la postura del usuario.
Brillos intensos y
detalles claros en la oscuridad
Experimenta una profundidad incomparable y un realismo vibrante con VESA DisplayHDR True Black 400, que ofrece una reproducción detallada de los negros incluso en las escenas más oscuras. Con una relación de contraste de 1.5M:1, la gama de color DCI-P3 del 98,5 % (típica) garantiza colores precisos y realistas, tal como fueron concebidos.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*1.5M:1 es la relación de contraste a un valor APL (Nivel de Imagen Promedio) del 25%, dado como un porcentaje y se refiere al valor entre el nivel de negro y el nivel de referencia para el blanco.
Menos fatiga visua
lpara sesiones de juego más cómodas
Las avanzadas tecnologías de confort visual de LG UltraGear, verificadas por UL, minimizan los reflejos molestos y están diseñadas para cuidar la comodidad visual, ofreciendo un rendimiento gaming nítido y con claridad constante. Con certificaciones UL en aspectos clave—como la reducción del parpadeo de pantalla, la disminución del deslumbramiento y la limitación de la luz azul—estas tecnologías contribuyen a una experiencia visual más cómoda y fluida, tanto en entornos iluminados como en espacios con luz LED.
*Todas las imágenes mostradas son simulaciones con fines ilustrativos únicamente.
*Se ha verificado que LG WOLED es libre de parpadeo, sin deslumbramiento incómodo y de baja luz azul por UL.
*Número de certificado: Pantalla libre de parpadeo (OLED) - A196009, Sin deslumbramiento incómodo - V563481 (condiciones de UGR menores a 22), Solución de hardware de baja luz azul Platinum - V745051.
*La característica mencionada puede variar según el entorno informático o las condiciones del usuario.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Movimiento fluido que te mantiene inmerso
Minimiza los desgarros y los retrasos con la compatibilidad con NVIDIA® G-SYNC® y la tecnología AMD FreeSync™ Premium Pro. Disfruta de una reducción significativa de los desgarros y los tirones en la pantalla para obtener imágenes fluidas con un desenfoque de movimiento y efectos fantasma minimizados.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.
*Pueden ocurrir errores o retrasos según la conexión de red.
Conectividad versátil para múltiples dispositivos
Simplifica tu espacio conectando tu laptop con un solo cable USB-C que entrega hasta 65 W de energía, sin adaptadores extra. Aprovecha la resolución WQHD y los 240 Hz mediante DP 1.4 o HDMI 2.1 para un gaming fluido y sin interrupciones.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características, y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*Para funcionar correctamente, se requiere el cable USB-C para conectar el puerto USB-C al monitor.
*Soporta hasta una tasa de refresco WQHD@240Hz. Para funcionar correctamente, se necesita una tarjeta gráfica que soporte DP 1.4 o el cable HDMI 2.1.
*La tarjeta gráfica NO está incluida en el paquete.
*Los cables USB-C, DP y HDMI están incluidos en el paquete.
App LG Switch
Optimización sencilla
con LG Switch
La aplicación LG Switch te ayuda a optimizar tu monitor para el trabajo y el uso diario en PC. Gestiona ventanas y funciones inteligentes con tu teclado y mouse, cambia entre PC y webOS mediante atajos de teclado y organiza aplicaciones dentro de una misma entrada utilizando teclas rápidas configuradas.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La aplicación LG Switch es solo para PC.
*La disposición de ventanas y las funciones de múltiples ventanas están disponibles dentro de una sola entrada a través de la aplicación LG Switch.
*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI). No hay tarifa para crear una cuenta de LG.
Dynamic Action Sync
Reduce el input lag para una respuesta inmediata
Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los gamers pueden detectar momentos críticos en tiempo real y reaccionar con mayor rapidez.s can catch critical moments in real-time and respond quickly.
Black Stabilizer
Mayor visibilidad en escenas oscuras
Black Stabilizer mejora la visibilidad en escenas oscuras, revelando detalles ocultos y optimizando la claridad para una navegación más fluida en entornos con sombras o cambios bruscos de iluminación..
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Diseño moderno y funcional para gaming
Disfruta de un diseño eficiente en espacio con biseles ultradelgados en sus 4 lados y una base totalmente ajustable con giro, inclinación y altura. Su soporte delgado y sin desorden, junto con un amplio rango de ajuste de giro, está diseñado para minimizar el uso del espacio en el escritorio y eliminar áreas desperdiciadas, aportando un aspecto más limpio y sofisticado a tu setup
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Garantía limitada. Los términos y condiciones pueden variar según el país.
Todas las especificaciones
Qué opina la gente
Principales ofertas
Manual y software
Descarga los manuales de producto y el software más reciente para tu producto.
Solucionar problemas
Encuentra vídeos prácticos y útiles sobre tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Pieza& Accesorio
Descubre accesorios para tu producto.
Registrar producto
Registrar tu producto te ayudará a obtener soporte más rápido.
Solicitar una instalación
Agenda aquí tu visita de instalación con nuestros técnicos LG.
Soporte de pedidos
Realiza un seguimiento de tu pedido y consulta las preguntas frecuentes sobre pedidos.
Petición de reparación
Pide el servicio de reparación cómodamente en línea.
Chatea con nosotros
Habla ahora con un asesor de Soporte LG
Soporte de producto
Encuentra información de garantía, resolución de problemas, descarga tu manual y mucho más.
Soporte de pedidos
Haz seguimiento a tu pedido y soluciona tus PQRS
Solicitar servicio técnico
¿Deseas agendar un servicio técnico? Haz tu solicitud en línea
Producto Recomendado