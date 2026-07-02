Monitor LG 34" gaming curvo Smart UltraGear™ OLED WQHD, 240Hz, webOS, 0.03ms (GtG)

1) Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de streaming o juegos en la nube relacionados. Pueden requerirse suscripciones o pagos separados, y no están incluidos (se compran por separado).

2) El control remoto está incluido en el paquete.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real.

*Los servicios compatibles pueden variar según el país.

*Se aplica solo al contenido producido en formato 21:9. Para contenido en streaming, pueden aplicarse restricciones de la plataforma.