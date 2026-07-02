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Monitor LG 34" gaming curvo Smart UltraGear™ OLED WQHD, 240Hz, webOS, 0.03ms (GtG)

Monitor LG 34" gaming curvo Smart UltraGear™ OLED WQHD, 240Hz, webOS, 0.03ms (GtG)

34GX90SB-W
Vista frontal de Monitor LG 34" gaming curvo Smart UltraGear™ OLED WQHD, 240Hz, webOS, 0.03ms (GtG) 34GX90SB-W
vista lateral
vista trasera
Monitor para juegos UltraGear™ GX9s OLED mostrando la interfaz webOS en una pantalla curva, colocado sobre un escritorio con altavoces estéreo.
Esta imagen destaca AI Picture Pro, mostrando la tecnología de escalado avanzado que mejora cada cuadro con mayor claridad, detalle y precisión a nivel de píxel.
Esta imagen resalta AI Sound Pro, mostrando audio optimizado con mayor claridad y equilibrio para una experiencia de sonido más envolvente e impactante.
Esta imagen destaca el sistema de seguridad LG Shield con cifrado de red, protección de datos y visualización de seguridad en múltiples capas, resaltando el almacenamiento seguro de datos, la transmisión segura y la tecnología de seguridad de dispositivos inteligentes premiada
Esta imagen presenta una pantalla UltraWide WQHD de 34 pulgadas (3440x1440) con una relación de aspecto 21:9, ofreciendo una experiencia de juego inmersiva con un campo de visión más amplio.
Las imágenes planetarias se ven más brillantes y claras en los monitores LG OLED.
Caballero con armadura negra con un pájaro en un salón medieval, resaltando DCI-P3 98,5% y DisplayHDR 400
Esta imagen destaca la tecnología de confort visual verificada por UL, mostrando una reducción de la fatiga ocular con pantalla sin parpadeos, baja luz azul y deslumbramiento minimizado para una experiencia de visualización más cómoda.
Escena de carreras de motos mostrada en un monitor para juegos, ilustrando una tasa de refresco de 240 Hz para un movimiento fluido en los juegos.
Escena de carreras de Assetto Corsa Competizione mostrada en un monitor para juegos, con soporte Adaptive Sync mediante NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium para un juego suave y sin desgarros.
Esta imagen muestra las opciones de conectividad de un monitor curvo para juegos LG, incluyendo USB Type-C™ con PD 65W, DisplayPort 1.4 con DSC y puertos HDMI™ 2.1, además de una configuración con laptop, teclado, ratón y auriculares para un entorno de juego y trabajo flexible.
Vistas frontal y lateral del monitor que muestran sus dimensiones generales y diseño del perfil.
Vista frontal de Monitor LG 34" gaming curvo Smart UltraGear™ OLED WQHD, 240Hz, webOS, 0.03ms (GtG) 34GX90SB-W
vista lateral
vista trasera
Monitor para juegos UltraGear™ GX9s OLED mostrando la interfaz webOS en una pantalla curva, colocado sobre un escritorio con altavoces estéreo.
Esta imagen destaca AI Picture Pro, mostrando la tecnología de escalado avanzado que mejora cada cuadro con mayor claridad, detalle y precisión a nivel de píxel.
Esta imagen resalta AI Sound Pro, mostrando audio optimizado con mayor claridad y equilibrio para una experiencia de sonido más envolvente e impactante.
Esta imagen destaca el sistema de seguridad LG Shield con cifrado de red, protección de datos y visualización de seguridad en múltiples capas, resaltando el almacenamiento seguro de datos, la transmisión segura y la tecnología de seguridad de dispositivos inteligentes premiada
Esta imagen presenta una pantalla UltraWide WQHD de 34 pulgadas (3440x1440) con una relación de aspecto 21:9, ofreciendo una experiencia de juego inmersiva con un campo de visión más amplio.
Las imágenes planetarias se ven más brillantes y claras en los monitores LG OLED.
Caballero con armadura negra con un pájaro en un salón medieval, resaltando DCI-P3 98,5% y DisplayHDR 400
Esta imagen destaca la tecnología de confort visual verificada por UL, mostrando una reducción de la fatiga ocular con pantalla sin parpadeos, baja luz azul y deslumbramiento minimizado para una experiencia de visualización más cómoda.
Escena de carreras de motos mostrada en un monitor para juegos, ilustrando una tasa de refresco de 240 Hz para un movimiento fluido en los juegos.
Escena de carreras de Assetto Corsa Competizione mostrada en un monitor para juegos, con soporte Adaptive Sync mediante NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium para un juego suave y sin desgarros.
Esta imagen muestra las opciones de conectividad de un monitor curvo para juegos LG, incluyendo USB Type-C™ con PD 65W, DisplayPort 1.4 con DSC y puertos HDMI™ 2.1, además de una configuración con laptop, teclado, ratón y auriculares para un entorno de juego y trabajo flexible.
Vistas frontal y lateral del monitor que muestran sus dimensiones generales y diseño del perfil.

Características principales:

  • Monitor OLED de 34 pulgadas WQHD (3440x1440)
  • Taza de Refresco 240Hz / Tiempo de respuesta 0.03ms (GtG)
  • webOS
  • AI Picture Pro / AI Sound Pro / LG Shield
  • Compatible con NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium Pro / VESA Certified AdaptiveSync
  • Diseño de base hexagonal con soporte en L que ahorra espacio
Más
Monitor gaming UltraGear™ GX9s OLED mostrando la interfaz webOS en una pantalla curva, colocado en un escritorio con altavoces estéreo.

Monitor gaming UltraGear™ GX9s OLED mostrando la interfaz webOS en una pantalla curva, colocado en un escritorio con altavoces estéreo.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

'Video de descripción general del monitor gaming inteligente LG que presenta la pantalla WQHD de 34 pulgadas para una experiencia inmersiva, tecnología OLED con MLA+ para imágenes vibrantes, soluciones de confort visual, VESA DisplayHDR™ True Black 400 para un contraste más profundo, AI Picture Pro para mejora de imagen, AI Sound Pro para audio envolvente, procesador α8 AI Gen3 para alto rendimiento, conectividad USB-C para productividad y tecnología de seguridad LG Shield para escenarios de entretenimiento y trabajo.

UltraGear 39-inch 5K2K Tandem OLED gaming monitor (39GX950B) with AI upscaling, Perfect Black, 143 PPI, 330Hz at WFHD, HDR 500

Gaming y entretenimiento,
todo en uno con webOS

Descubre un nuevo nivel de entretenimiento con el monitor gaming inteligente con webOS e inteligencia artificial. Disfruta de streaming fácil¹ durante tus descansos, con LG Channels gratuitos y diversas plataformas disponibles. También puedes acceder a cloud gaming¹ sin PC ni consola, controlando todo de manera sencilla con el control remoto².

El video muestra un monitor frontal en un escritorio, alternando entre imágenes de webOS y visuales de juegos.

1) Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de streaming o juegos en la nube relacionados. Pueden requerirse suscripciones o pagos separados, y no están incluidos (se compran por separado).

2) El control remoto está incluido en el paquete.

 

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real.

*Los servicios compatibles pueden variar según el país.

*Se aplica solo al contenido producido en formato 21:9. Para contenido en streaming, pueden aplicarse restricciones de la plataforma.

Procesador Alpha 8 AI Gen3

Procesamiento de alto rendimiento diseñado para motores avanzados de IA

El procesador de IA alpha 8 Gen3 de última generación optimiza automáticamente el rendimiento de imagen y audio, lo que garantiza una claridad y estabilidad constantes en diversos contenidos y entornos de trabajo.

El procesador de última generación α8 AI Gen3 optimiza automáticamente el rendimiento de imagen y sonido, garantizando una claridad y estabilidad consistentes en diversos tipos de contenido y entornos de trabajo.

UltraGear gaming monitor (39GX950B) displaying sharp gameplay with 1,500 nits peak brightness and 4th Gen Tandem OLED

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS26 o posterior.

AI Picture Pro: cada detalle llevado al máximo

Disfruta de imágenes optimizadas sin perder calidad. Gracias a AI Super Upscaling, el monitor analiza cada escena y mejora los objetos de forma inteligente, mientras Dynamic Tone Mapping Pro ajusta el brillo y los detalles para una imagen más equilibrada. Con AI Picture Pro, obtendrás una experiencia visual más nítida e inmersiva en webOS.

AI Sound Pro: sonido optimizado para una experiencia superior

Disfruta de un audio envolvente con AI Surround Sound y sonido virtual 11.1.2 canales. Gracias a AI Object Remastering, el monitor separa y mejora voces, música y efectos para ofrecer mayor nitidez y profundidad. Con webOS, AI Sound Pro equilibra automáticamente el sonido para una experiencia más clara e inmersiva.

*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.  

*La calidad de imagen del contenido escalado variará según la resolución de origen.  

*AI Super Upscaling y Dynamic Tone Mapping Pro se aplican a monitores de juegos inteligentes equipados con el procesador α8.  

*Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS26 o versiones posteriores.  

*La disponibilidad de funciones, características y el momento de la aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.  

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.  

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basadas en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, mediante USB-C o HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta LG.

Monitor Smart Gaming LG que destaca el sistema de seguridad LG Shield, con cifrado de red, protección de datos y visualización de seguridad multicapa, resaltando el almacenamiento seguro de información, la transmisión protegida y una tecnología de seguridad para dispositivos inteligentes reconocida.

LG Shield,
seguridad en la que puedes confiar

Con 7 tecnologías clave, LG Shield mantiene tus datos protegidos con almacenamiento seguro,cifrado avanzado, control de acceso, integridad del sistema,transmisión segura, monitoreo de amenazas y actualizaciones confiables.

LG Shield,<br>seguridad en la que puedes confiar Conoce más sobre LG Shield

*La certificación LG Shield puede variar según el modelo.

*Los premios CES Innovation Awards se basan en materiales descriptivos enviados a los jueces. CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de ninguna declaración realizada y no probó el artículo al que se otorgó el premio.

*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en red, incluyendo aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, vía HDMI). Crear una cuenta de LG no tiene costo.

El Portal Gaming está abierto

Disfruta de una plataforma diseñada para gamers que te ofrece una experiencia a tu medida. Navega fácilmente con controles o control remoto, personaliza tu experiencia de juego y sigue tus rankings y puntos en tiempo real.

Accede a una amplia biblioteca de juegos, desde títulos AAA hasta opciones casuales, con soporte de servicios como GeForce NOW, Amazon Luna y próximamente Xbox Cloud. Además, juega directamente desde webOS sin necesidad de consolas adicionales.

Un monitor curvo muestra un panel de juegos con íconos de juegos vibrantes, incluyendo aplicaciones de acción, rompecabezas y juegos en la nube. Un gráfico de portal cósmico y brillante rodea la pantalla, realzando la vibra de ciencia ficción.

UltraGear gaming monitor (39GX950B) delivers perfect black levels and perfect colors with 4th Gen Tandem OLED technology.

*El soporte para el Portal de Juegos puede variar según el país. 

*El soporte para los servicios de juegos en la nube y los juegos dentro del Portal de Juegos puede variar según el país. 

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un control. 

*Se necesita una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluyendo aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, vía USB-C o HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta LG.

34” UltraWide WQHD para una experiencia de juego envolvente

Sumérgete en un amplio campo de visión con una pantalla OLED curva de 34 pulgadas WQHD (3440 × 1440). Con una altura vertical similar a la de una pantalla 16:9 (2560 × 1440), el formato ultra ancho 21:9 ofrece un 34 % más de espacio de trabajo, brindando una experiencia visual más inmersiva y un mayor nivel de interacción en una amplia variedad de juegos.

Este monitor animado muestra la pantalla creciendo de QHD a WQHD.

UltraGear gaming monitor (39GX950B) delivers perfect black levels and perfect colors with 4th Gen Tandem OLED technology.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.*

OLED brillante con MLA+

El innovador panel OLED incorpora la tecnología Micro Lens Array+ (MLA+), que mejora el brillo (hasta 1300 nits, pico) y el rendimiento al optimizar la eficiencia de la luz y reducir su pérdida. Esto se traduce en imágenes más brillantes y vibrantes, con hasta un 37,5 % más de brillo (SDR) en comparación con modelos anteriores con MLA

Las imágenes planetarias se ven más brillantes y claras en los monitores LG OLED.

Las imágenes planetarias se ven más brillantes y claras en los monitores LG OLED.

*Entre los monitores de juegos LG OLED con MLA+. El brillo SDR es un 37,5% más alto que nuestros modelos anteriores (27GR95QE, 45GR95QE) según las especificaciones publicadas.  

**El 34GX90SB ofrece un brillo máximo de 1300 nits, medido bajo condiciones de prueba internas. El brillo real puede variar según el entorno de uso.  

***Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Curvatura ideal 800R
para un gaming inmersivo

Sumérgete en la curvatura 800R para disfrutar de un campo de visión (FOV) uniforme en un escritorio diseñado para adaptarse a la visión natural, ubicándote en el centro de la curvatura. Con un ángulo de visión constante de 90° en toda la pantalla, ofrece gráficos vívidos y sin distorsión mientras exploras el universo gaming.

Un video animado que pasa de una vista frontal a una vista superior de un monitor curvo.

Racing game scene of extremely fast 0.03ms (GtG) response and a rapid 240Hz refresh rate.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La experiencia de visualización puede variar según la distancia a la pantalla y la postura del usuario.

Brillos intensos y
detalles claros en la oscuridad

Experimenta una profundidad incomparable y un realismo vibrante con VESA DisplayHDR True Black 400, que ofrece una reproducción detallada de los negros incluso en las escenas más oscuras. Con una relación de contraste de 1.5M:1, la gama de color DCI-P3 del 98,5 % (típica) garantiza colores precisos y realistas, tal como fueron concebidos.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia real de uso. 

*1.5M:1 es la relación de contraste a un valor APL (Nivel de Imagen Promedio) del 25%, dado como un porcentaje y se refiere al valor entre el nivel de negro y el nivel de referencia para el blanco.

Menos fatiga visua
lpara sesiones de juego más cómodas

Las avanzadas tecnologías de confort visual de LG UltraGear, verificadas por UL, minimizan los reflejos molestos y están diseñadas para cuidar la comodidad visual, ofreciendo un rendimiento gaming nítido y con claridad constante. Con certificaciones UL en aspectos clave—como la reducción del parpadeo de pantalla, la disminución del deslumbramiento y la limitación de la luz azul—estas tecnologías contribuyen a una experiencia visual más cómoda y fluida, tanto en entornos iluminados como en espacios con luz LED.

Verificaciones UL de Flicker Free, sin deslumbramiento incómodo y baja luz azul en el monitor gaming UltraGear OLED (34GX90SB).

Verificaciones UL de Flicker Free, sin deslumbramiento incómodo y baja luz azul en el monitor gaming UltraGear OLED (34GX90SB).

*Todas las imágenes mostradas son simulaciones con fines ilustrativos únicamente. 

*Se ha verificado que LG WOLED es libre de parpadeo, sin deslumbramiento incómodo y de baja luz azul por UL. 

*Número de certificado: Pantalla libre de parpadeo (OLED) - A196009, Sin deslumbramiento incómodo - V563481 (condiciones de UGR menores a 22), Solución de hardware de baja luz azul Platinum - V745051. 

*La característica mencionada puede variar según el entorno informático o las condiciones del usuario.

Escena de un juego de carreras con una velocidad extremadamente rápida, tasa de refresco de 240Hz y tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG).

Fluidez total en cada partida con
240 Hz de refresco

Experimenta un juego increíblemente fluido gracias a los 240 Hz y 0,03 ms de respuesta, minimizando el desenfoque y el ghosting. Disfruta imágenes más claras y una experiencia más inmersiva en cada momento.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Movimiento fluido que te mantiene inmerso

Minimiza los desgarros y los retrasos con la compatibilidad con NVIDIA® G-SYNC® y la tecnología AMD FreeSync™ Premium Pro. Disfruta de una reducción significativa de los desgarros y los tirones en la pantalla para obtener imágenes fluidas con un desenfoque de movimiento y efectos fantasma minimizados.

El monitor gaming UltraGear (34GX90SB) ofrece una experiencia de conducción fluida y sin desgarros gracias a NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium Pro.

El monitor gaming UltraGear (34GX90SB) ofrece una experiencia de conducción fluida y sin desgarros gracias a NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium Pro.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.

*Pueden ocurrir errores o retrasos según la conexión de red.

Conectividad versátil para múltiples dispositivos

Simplifica tu espacio conectando tu laptop con un solo cable USB-C que entrega hasta 65 W de energía, sin adaptadores extra. Aprovecha la resolución WQHD y los 240 Hz mediante DP 1.4 o HDMI 2.1 para un gaming fluido y sin interrupciones.

Esta imagen muestra las opciones de conectividad de un monitor curvo para gaming LG, incluyendo USB Type-C™ con PD de 65W, DisplayPort 1.4 con DSC y puertos HDMI™ 2.1, junto con una configuración de laptop, teclado, ratón y headset para un ambiente versátil de juego y trabajo.t.

Esta imagen muestra las opciones de conectividad de un monitor curvo para gaming LG, incluyendo USB Type-C™ con PD de 65W, DisplayPort 1.4 con DSC y puertos HDMI™ 2.1, junto con una configuración de laptop, teclado, ratón y headset para un ambiente versátil de juego y trabajo.t.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características, y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Para funcionar correctamente, se requiere el cable USB-C para conectar el puerto USB-C al monitor.

*Soporta hasta una tasa de refresco WQHD@240Hz. Para funcionar correctamente, se necesita una tarjeta gráfica que soporte DP 1.4 o el cable HDMI 2.1.

*La tarjeta gráfica NO está incluida en el paquete.

*Los cables USB-C, DP y HDMI están incluidos en el paquete.

App LG Switch

Optimización sencilla
con LG Switch

La aplicación LG Switch te ayuda a optimizar tu monitor para el trabajo y el uso diario en PC. Gestiona ventanas y funciones inteligentes con tu teclado y mouse, cambia entre PC y webOS mediante atajos de teclado y organiza aplicaciones dentro de una misma entrada utilizando teclas rápidas configuradas.

Descargar

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.  

*La aplicación LG Switch es solo para PC.  

*La disposición de ventanas y las funciones de múltiples ventanas están disponibles dentro de una sola entrada a través de la aplicación LG Switch.  

*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI). No hay tarifa para crear una cuenta de LG.

Dynamic Action Sync

Reduce el input lag para una respuesta inmediata

Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los gamers pueden detectar momentos críticos en tiempo real y reaccionar con mayor rapidez.s can catch critical moments in real-time and respond quickly.

Black Stabilizer

Mayor visibilidad en escenas oscuras

Black Stabilizer mejora la visibilidad en escenas oscuras, revelando detalles ocultos y optimizando la claridad para una navegación más fluida en entornos con sombras o cambios bruscos de iluminación..

Crosshair

Precisión mejorada en el objetivo

El punto de mira se fija en el centro de la pantalla para mejorar la precisión en juegos de disparos.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Diseño moderno y funcional para gaming

Disfruta de un diseño eficiente en espacio con biseles ultradelgados en sus 4 lados y una base totalmente ajustable con giro, inclinación y altura. Su soporte delgado y sin desorden, junto con un amplio rango de ajuste de giro, está diseñado para minimizar el uso del espacio en el escritorio y eliminar áreas desperdiciadas, aportando un aspecto más limpio y sofisticado a tu setup

Ícono de diseño sin bordes.

Diseño prácticamente sin bordes en los 4 lados

icono de Swivel ajustable

Swivel

Icono de inclinación ajustable

Inclinación

Icono de altura ajustable

Altura 

Monitor de juegos curvo mostrando un juego de acción y aventura en una configuración de juego vibrante con iluminación morada y una torre de PC cerca.

Monitor de juegos curvo mostrando un juego de acción y aventura en una configuración de juego vibrante con iluminación morada y una torre de PC cerca.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Garantía de 2 años para el monitor gaming UltraGear OLED (34GX90SB)

2 Años de Garantia

2 años desde la fecha de compra original al por menor y solo para piezas internas y funcionales, incluyendo el panel de pantalla OLED.

*Garantía limitada. Los términos y condiciones pueden variar según el país.

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