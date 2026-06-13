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Pantalla LED Full HD TV 27'' IPS
Disfruta del televisor y el monitor juntos
Disfruta del televisor y el monitor juntos
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Haz tu cine en casa
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*Los servicios admitidos pueden diferir según el país.
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*Compartir pantalla: compatible con Android o Windows 8.1 y superior.
*Usando dispositivos Android, su dispositivo debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que su monitor de TV.
Experiencia inmersiva
una experiencia inmersiva con 2 altavoces estéreo de 5 W
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Elegante y práctico
ser elegante y conveniente con la función de montaje en pared
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Todas las especificaciones
CONECTIVIDAD
Ranura CI
Sí
HDMI
Sí (x2)
Salida óptica
Sí
USB 2.0
Sí (x1)
RED
Bluetooth
Sí
LAN
Sí
Wifi
Sí
SONIDO
AVL (volumen automático)
Sí
Igualada
Sí
Altavoz
Sí
Potencia de salida del altavoz
5w
Ambiente virtual
Sonido de IA
ENERGÍA
Entrada de CA
100~240Vac, 50/60Hz
Salida CC
40W (19V 2.1A)
Consumo de energía (CC apagado)
0.4
Consumo de energía (típ.)
32W
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
SINTONIZADOR
Análogico
PAL/SECAM B/G, D/K, I
Digital
DVB-T/T2, DVB-C
Otros
DVB-S/S2
FUNCIONES
Sonido bluetooth
Sí
El ahorro de energía
Sí
Modo de juego
Sí
Cuidado de ojos de movimiento
Sí
Compartir pantalla (duplicación Wi-Fi)
Sí
Reproductor multimedia USB
Sí
DIMENSIONES Y PESO<BR>
Dimensión en envío (an x al x prof)
692 x 160 x 439
Dimensión con soporte (an x al x prof)
612 x 394.8 x 150
Dimensión sin soporte (an x al x prof)
612 x 368.5 x 73.9
Peso en envío
5.2 kg
Peso con soporte
3.55 kg
Peso sin soporte
3.5 kg
MONITOR
Tamaño (pulgadas)
27
Tamaño (cm)
68.6
Relacion de Aspecto
16:9
Tipo de retroiluminación
Directa
Brillo (típ.)
250nits
Bit de color
8 bits
Profundidad de color (número de colores)
16,7 millones
Gama de colores (típ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Relación de contraste (típ.)
1000:01:00
Relación de contraste con DFC
Mega
Tipo de panel
Amplio ángulo de visión
Resolucion
1920 x 1080
Tiempo de respuesta
14ms
MECÁNICO
Base desmontable
Sí
Color (contraportada)
Negro
Color (gabinete delantero)
Negro
Color (base del soporte)
gris hierro
Montaje en pared
75 x 75
ACCESORIOS INCLUIDOS
Adaptador
Sí
Batería (control remoto)
Sí
Control remoto
Sí
TELEVISIÓN INTELIGENTE
versión webOS
web OS 22
Inicio rápido
Sí
Aplicaciones y juegos
Sí
Películas (VoD)
Sí
programa de televisión (ponerse al día)
Sí
Canales
Sí
Recomendar
Sí
Lenguaje natural
Sí
Dictado a texto
Sí
controles universales
Sí
Aplicación remota de TV LG
LG ThinQ
Auriculares inalámbricos bluetooth
Sí
marcación de Google
Sí
Miracast
Sí
WiDi
Sí
Navegador web
Sí
Hbb TV (v2.0)
Sí
TV móvil encendida
Sí
Enlace simple (HDMI-CEC)
Sí
CARACTERÍSTICAS DE TELEVISIÓN
Descripción de audio (discapacidad visual)
Sí
Guía de audio
Sí
Reloj automático/manual
Sí
Apagado automático/reposo automático
Sí
EPG
Sí
Hora de encendido/apagado
Sí
Modo de imagen
Vívido Estándar Eco (APS) Cine Deportes Optimizador de juegos MODO CINEASTA Experto (espacio brillante, durante el día) Experto (Espacio oscuro, noche)
Plug & Play
DDC2B
Control remoto
Sí
Tiempo de dormir
Sí
CAJA
Tipo de impresión de caja
Eco-Friendly
Material de empaque
EPS
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